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Обзор саундбара Hisense HS312

Модель Hisense с технологиями Dolby Atmos и другими проста в использовании, оснащена удобным пультом управления и готова к работе с 4K, обеспечивая новые ощущения при просмотре любимого контента.
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Оглавление

Вступление

Сегодня технологии позволяют организовать кинотеатр прямо у себя дома. Экраны у телевизоров становятся всё больше, а рамки — всё тоньше. Теперь необязательно покупать билет в кино, ведь можно насладиться качественной картинкой на огромном экране в комфортной домашней обстановке. Но чтобы полностью проникнуться атмосферой фильма и почувствовать себя в центре событий, одной картинки недостаточно. Нужен соответствующий звук. В общем, это и есть основная причина создания таких устройств как саундбар – обеспечивать более полное погружение в среду.

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В своё время именно звук в кинотеатрах совершил чуть ли не большую революцию, чем 3D, потому что всё начинаешь чувствовать буквально телом. Получить подобные ощущения при помощи штатных динамиков телевизора просто невозможно, и люди всё больше обращают внимание на дополнительное оборудование, которое позволяет лучше погрузиться в иллюзию кино.

Саундбары — это компактные и мощные устройства. Производят их обычно те же компании, что и телевизоры. Одной из таких является Hisense, которая уже успела обрести популярность и зарекомендовать себя среди пользователей. Сегодня мы рассмотрим одно из устройств этого бренда, которое предлагает достойную функциональность и называется Hisense HS312 ATMOS Sound Bar.

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Рассмотрим его более подробно и изучим особенности. Какие ключевые технические решения предлагает производитель, насколько это просто, удобно и необходимо в повседневной жизни? Вопросов на самом деле гораздо больше и сегодня попытаемся на них ответить.

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Технические характеристики

Модель Hisense HS312
Тип устройства ATMOS Sound Bar
Количество каналов 3.1
Потребляемая мощность звуковой панели 30 Вт
Потребляемая мощность сабвуфера 25 Вт
Номинальная мощность звуковой панели 6 х 30 Вт
Номинальная мощность сабвуфера 120 Вт
Общая номинальная мощность 300 Вт
Технологии Dolby Dolby Atmos-Dolby TrueHD / Dolby Atmos-Dolby Digital Plus / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby Digital
Предустановки звука Кино / Музыка / Новости / Спорт / Ночной режим
Частотный диапазон звуковой панели 120 – 20 000 Гц
Частотный диапазон сабвуфера 40 – 120 Гц
Конфигурация акустической системы 3 полнодиапазонных + 3 высокочастотных динамика
Тип сабвуфера Низкочастотный динамик
Поддержка Bluetooth Да, версия 4.2
Вход HDMI 2
Выход HDMI 1
Габариты упаковки 1090 х 365 х 270 мм
Масса устройства 10.6 кг
Цена 29 999 рублей
Где купить МВидео / Эльдорадо

Характеристики смотрятся интересно, но это пока набор сухих цифр, которые не могут передать эмоции. Для меня наиболее важной оказалась возможность настенного крепления основной панели, иначе пришлось бы делать отдельную полку.

Упаковка и комплектация

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Сначала я думал, что коробок будет две, как у сплит-системы. В одной – сабвуфер, а в другой – основная панель и аксессуары. Однако производитель решил сделать сложную конструкцию и коробка больше напоминает кейс от гитары.

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Она достаточно крупная и тяжёлая. Габариты составляют 1090 х 365 х 270 мм, масса комплекта – 22.7 кг. Ручки для транспортировки нет и в руках носить это непросто. К тому же коробка не симметрична и ухватиться как следует не получается. Лучший вариант – перевозить на машине, а дальше попросить кого-то помочь. Можно одному, но неудобно.

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Снаружи применена качественная цветная полиграфия. Поверхность упаковки глянцевая. Практически всю информацию об устройстве или комплекте поставки можно найти снаружи. С одного торца находится информационная табличка со штрих-кодом.

Пора заглянуть внутрь.

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Упаковка открывается с нескольких сторон, все компоненты упакованы отдельно. Для аксессуаров предусмотрена своя коробка, которая располагается в «горбу» упаковки.

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Что в комплекте?

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  • Два кабеля питания;
  • Кабель HDMI;
  • Пульт управления и две батарейки AAA;
  • Комплект настенного крепления;
  • Инструкция по эксплуатации;
  • Два кратких руководства на разных языках;
  • Гарантийный талон;
  • Вспомогательная лента для настенного крепления.

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Два кабеля питания нужно для независимого подключения основного устройства и сабвуфера. Вместе они потом связываются по беспроводной сети и это удобно. А вспомогательная лента необходима, чтобы быстро на стене или другой вертикальной поверхности разметить места крепления специальных держателей, в которые вставляется саундбар. Сама панель потом устанавливается с помощью специальных втулок, которые есть в комплекте.

В штатной поставке нет ничего лишнего – комплект хороший. И пусть всего один HDMI кабель, но подключаться удобнее через Bluetooth.

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Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Весь комплект состоит из двух элементов: основной модуль с шестью динамиками и сабвуфер. Элементы размещаются отдельно и соединяются друг с другом по беспроводному каналу. Саундбар располагается непосредственно под телевизором и представляет из себя длинную панель, поэтому и называется «bar». Основной смысл заключается в том, что среднечастотные и высокочастотные динамики направлены прямо вперёд, а сабвуфер «долбит» снизу. После подключения саундбара сразу заметно улучшение качества звучания, потому что встроенные динамики в некоторых телевизорах – это как звук в ноутбуках. Вроде бы он есть, но качество посредственное и обычно не хватает именно низких и средних частот.

Исходя из таких вводных, конструкция выглядит логично и продумано. Дизайн минималистичный, строгий и приятный. Сделано это больше для универсальности, чтобы гармонично сочетаться с любыми моделями телевизоров.

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Материалы традиционные – это пластик, резина, металл, а вот корпус сабвуфера похоже сделан из МДФ. Всё выглядит качественно и аккуратно. Все элементы конструкции хорошо подогнаны друг к другу, зазоры минимальны, люфтов нет.

Длина основного модуля составляет 1075 мм. Крепёжные отверстия расположены на расстоянии 944 мм. Корпус преимущественно пластиковый, спереди размещена металлическая сетка с очень мелкими отверстиями. Корпус изготовлен из твёрдого ABS пластика. Поверхность ровная матовая. В основании есть две крупные резиновые ножки.

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Из описания следует, что в передней панели находится шесть динамиков. Три среднечастотных и три высокочастотных, общая выходная мощность заявлена на 180 Вт. Это очень солидный показатель.

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В правой части сверху присутствует блок из четырёх кнопок. Они предназначены для управления устройством. В комплекте есть пульт управления, но по опыту могу сказать, что он быстро теряется и когда он нужен, его не найти, поэтому основную часть установок можно совершать кнопками.

Например, можно выбрать источник сигнала/звука/подключения, регулировать громкость и самое главное – кнопка включения. Она работает как в компьютере. При первом нажатии включает устройство, при повторном переходит в режим ожидания и при длительном удержании выключает основной модуль.

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Если спереди находятся динамики, то сзади прямо по центру расположены порты и разъёмы для подключения.

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Назначение всех разъёмов подробно описано в инструкции, которую без труда можно скачать с сайта производителя. Я приведу фрагмент, чтобы стало понятнее, какие интерфейсы поддерживаются.

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Среди прочего есть USB для воспроизведения музыки с накопителя. Требования здесь стандартные: объём до 32 Гбайт, файловая система FAT32, форматы MP3, WAV, WMA. Есть разъём для оптического и коаксиального подключения, что встречается в такой комбинации не так часто. Это ещё раз свидетельствует об универсальности и многофункциональности устройства.

Теперь посмотрим на сабвуфер. На первый взгляд все просто, но на самом деле устройство значительно сложнее, поскольку в корпусе также находится свой усилитель, свой ЦАП, и это не просто динамик, установленный в коробке.

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Корпус изготовлен из МДФ, что заметно по скруглённым граням. Снаружи панели ламинированы толстой пластиковой плёнкой. Устройство опирается на четыре резиновых ножки, а сам НЧ-динамик смотрит вниз.

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Ещё в корпусе можно заметить фазоинвертор, сквозь который внутри можно увидеть материал, напоминающий синтепон. Сделано всё аккуратно и красиво. Никаких лишних элементов нет, всё управление выведено в один блок, там же, где осуществляется подключение устройства к электросети.

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Здесь мы видим информационную табличку, кнопку сопряжения и индикатор подключения.

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Сам динамик надёжно крепится к корпусу при помощи большого количества винтов.

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Установка, подключение и тестирование

Забыл упомянуть, что в передней панели основного модуля находится массив светодиодов. Иначе было бы просто невозможно понимать его состояние и для индикации предусмотрено специальное решение, выполненное в виде бегущей строки. Перелистывая часть функций, можно посмотреть, как это работает.

Существенно большая функциональность доступна при использовании пульта управления. Здесь можно поработать над самим звуком: выбрать одну из предустановок эквалайзера, отрегулировать уровень баса и высоких частот. Функционал огромный, но не безграничный.

Поскольку у меня телевизор висит в гостиной на стойке лестницы, то мне подходит вариант с настенным креплением. Это осуществляется просто, и для этого в комплекте всё предусмотрено, включая специальную вспомогательную ленту с маркерами.

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Для монтажа нужно сначала выкрутить стандартные винты из корпуса и вместо них закрутить специальные втулки, которые потом вставляются в пазы пластикового настенного крепежа.

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Сами пластиковые элементы крепятся на расстоянии 944 мм. В моём случае стойки деревянные, а для бетонных стен предусмотрены пластиковые дюбеля. При этом провода подключения практически незаметны.

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Сабвуфер я сначала поставил на тумбочку, а потом переставил на пол. Теперь можно всё настроить и насладиться качеством звука. Для начала нужно произвести процедуру сопряжения. Этот этап также прописан в инструкции.

Что касается звучания, то разница заметна сразу. Звук стал более детальным, глубоким, и появились хорошо проработанные низкие частоты. Достаточно посмотреть любой фильм с этим саундбаром, и уже сложно воспринимать что-то без него. Это несомненно отличный вариант для домашнего кинотеатра.

Саундбар подходит для любых телевизоров, но особенно гармонично будет работать с устройствами от 50 дюймов и выше. Но в целом нужно понимать, что это акустика приобретается для телевизора, а не наоборот. Как бы странно это не звучало, но звук должен соответствовать изображению. Если звук хороший, а картинка плохая, то общее восприятие также смазывается. Поэтому тут всё должно быть гармонично, чтобы максимально раскрывался эффект погружения. Можно много ещё говорить о том, что звук чистый, мощный, детальный, насыщенный и прочее, но лучше это самостоятельно один раз услышать где-нибудь в специализированном магазине.

Саундбар Hisense был создан, чтобы работать совместно с 4K UHD телевизорами, улучшая восприятие аудио и видеоконтента. Модель Hisense HS312 обладает объемным и мощным звуком (300 Вт). Несколько встроенных динамиков создают объёмную звуковую картинку, что позволяет наслаждаться захватывающим звуком даже в больших помещениях. Четкость, детализацию и глубину обеспечивает технология Dolby Atmos. Также саундбар предлагает различные схемы оптимизации звука: режимы «Кино», «Спорт, «Музыка», ночной режим и режим новостей.

Устройство обладает быстрым откликом, простым и понятным доступом ко всем функциям. Также очень просто осуществляется сопряжение с другими устройствами – достаточно подключить саундабар к телевизору через порт HDMI ARC или по Bluetooth, также можно подсоединить телефон или планшет. Есть возможность прослушивания музыки через USB.

Заключение

Hisense HS312 ATMOS Sound Bar – очень крутая штука. Этот комплект акустики прост в использовании, легко монтируется, подключается, настраивается и конфигурируется. В комплекте есть удобный пульт управления. Реализация идеи хорошая и цена вполне адекватная. Использовать саундбар можно с чем угодно, но упор сразу сделан на 4K. Пока эфирное TV ещё не перешло на этот стандарт, но платные сервисы его уже используют.

Именно поэтому саундбар больше ориентирован на средний сегмент, но я бы сочетал его с телевизорами начиная от 50”, потому что это совсем другое восприятие. Контрастность, яркие сочные цвета, после которых уже не хочется смотреть пресную картинку на обычном экране. Что поделать – к хорошему быстро привыкаешь. Такая же ситуация со звуком. Сравнение приблизительно, как слушать попсу через дешёвые китайские наушники или симфонический оркестр в консерватории. Объяснить это сложно, а лучше просто один раз услышать.

Ещё раз хочу напомнить, что новинка Hisense обладает большой функциональностью, поддерживает огромное количество различных возможностей подключения и самые современные технологии, например Dolby Atmos, которая обеспечивает четкость, детализацию и глубину звука, наполняющего комнату, и можно получить эмоции, как при посещении кинотеатра, не выходя из дома. Также предлагаются различные схемы оптимизации звука под просматриваемый контент. Проще говоря, это такие пресеты эквалайзера, которые выделяют определённые частоты, чтобы звук лучше соответствовал восприятию.

Больше всего мне понравилось, что сабвуфер беспроводной, и его можно разместить в любом месте в комнате. Да, ему нужно питание, но никаких других проводов не требуется. В моём случае ещё пригодилось настенное крепление, но это уже нюансы. Hisense HS312 ATMOS Sound Bar определённо позволяет получить новые ощущения при просмотре любимого контента, а концерты смотреть без него теперь просто невозможно.

А приобрести или послушать Hisense HS312 вживую можно в интернет-магазинах МВидео и Эльдорадо.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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