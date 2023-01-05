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Главные игры января 2023 года

В январе хватает претендентов на статус гвоздя программы, но способны ли они не померкнуть на фоне следующих громких хитов?
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Оглавление

Вступление

На февраль и март запланирован целый ряд мощных проектов, но до января долетают только отголоски предстоящего пиршества. Ремейк Dead Space и экшен в открытом мире Forspoken – два хедлайнера первого месяца 2023-го, хотя есть и еще несколько примечательных игр.

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В какой компании мы проведем начало года, расскажет наша традиционная статья.

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Tortuga: A Pirate’s Tale

Жанр Стратегия
Разработчик Gaming Minds Studios
Издатель Kalypso Media
Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
Дата выхода 19 января 2023 года

В игровой индустрии непросто найти более квалифицированных специалистов по пиратам, чем Gaming Minds Studios. Эта внутренняя студия Kalypso Media была образована вокруг бывших работников Ascaron – обанкротившейся немецкой компании, создавшей две части экономической стратегии Port Royale и пару малоизвестных экшенов про Карибы. По тому же маршруту перекочевали права на бренды, благодаря чему мы увидели новые игры про Порт-Ройал. Теперь же на экраны возвращается другая легенда эпохи – Тортуга XVII века.

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Мы принимаем бразды правления флибустьерским кораблем, портящим жизнь французским, испанским, британским и голландским колониям. Наша посудина одинока лишь поначалу: со временем предстоит собрать целый флот и модернизировать его по последнему слову техники. Улучшить разрешают почти все основные элементы судов, от вооружения и корпуса до мачт, и число вариаций переваливает за 360 штук. Также есть и чисто косметические опции вроде подбора флага и расцветки бортов.

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Армада пригодится лишь в случае сражений, разворачивающихся в пошаговом режиме (причем большая часть действий все равно оформлена как текстовый квест). При исследовании карты перед нами предстает что-то вроде Sid Meier’s Pirates! – игра с бесконечным курсированием между портами, перепродажей товаров, выполнением примитивных заданий и конкуренцией с другими пиратами. Впрочем, Tortuga: A Pirate’s Tale отличается более развитыми ролевыми элементами (свыше 35 навыков!) и значительно более длинной кампанией (на 25 с лишним часов).

Несмотря на то, что по набору характеристик «Тортуга» выглядит многообещающе, бета-тестирование выявило критическую проблему – шокирующую простоту. Взять какой-нибудь испанский галеон на абордаж, обчистить и захватить его, а потом продать – элементарная задача, и состояние сколачивается за считаные часы. А когда денег много, то и команда, теоретически способная бунтовать, довольна, и прокачка идет стремительно. Посмотрим, исправят ли авторы ситуацию к релизу.

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Forspoken

Жанр Экшен
Разработчик Luminous Productions
Издатель Square Enix
Платформы PC, PlayStation 5
Дата выхода 24 января 2023 года

Хотя формально Luminous Productions организована в 2018 году, прежде практически в том же составе она существовала как одно из подразделений Square Enix и разработала Final Fantasy XV – пожалуй, самую вестернизированную часть знаменитой японской серии. Неудивительно, что в новом обличье ей поручено заниматься ААА-проектами для глобальной аудитории, и первым из них станет Forspoken – на том же движке, что и «финалка».

В главной роли – помотавшаяся по приемным семьям жительница Нью-Йорка Фрей Холланд, которая дивным образом попадает в параллельное измерение. Страна Атия, некогда процветавшая под руководством так называемых тант, погрузилась в зловещий туман, который свел милостивых и мудрых правительниц с ума, а многих животных и простых людей превратил в кровожадных монстров. По какой-то причине на Фрей зараза не оказывает никакого влияния, и она, нацепив на руку болтливый волшебный браслет, приступает к спасению мира и поиску пути домой.

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В Атии героиня обнаруживает у себя магические таланты. Они позволяют ей быстро перемещаться по просторным (и пустынным) локациям, выполняя акробатические трюки, и давать сдачи обидчикам. Сражения построены на постоянном маневрировании среди толп противников и вдумчивом использовании заклинаний из различных категорий – в зависимости от восприимчивости соперников к тем или иным видам урона. Всего приемов свыше сотни, и переключаться между их группами (стихия воды, земли и так далее) необходимо прямо по ходу битвы. С динамизмом и разнообразием стычек все должно быть в порядке.

Но вот сомнения в общем качестве Forspoken неизбежны. Демоверсия, помимо пустоты мира, огорчила однотипными и бесхитростными заданиями – пускай разработчики и твердят, что в полной версии их не будет. Поводов верить в успех игры пока маловато, но, возможно, именно глубокая боевая система возвысит ее над сонмом скучных «песочниц».

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Dead Space

Жанр Экшен
Разработчик Motive Studios
Издатель Electronic Arts
Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series
Дата выхода 27 января 2023 года

Ремейку Dead Space сильно повезло: давление на него могло быть гораздо выше, если бы The Callisto Protocol удалась. Увы, проект Глена Скофилда, в целом небезнадежный, разочаровал кошмарной оптимизацией на старте продаж, а также не смог ни толком напугать, ни развлечь ближним боем, ни поразить разнообразием. Теперь новой версии знаменитого космического ужастика осталось лишь не уступить изданию 2008 года – но задачка эта не так проста, как показывает практика.

В чем сомневаться не приходится, так это в уверенной победе ремейка в технической части. Насчет общей подтяжки графики до современных стандартов все и так было очевидно. Примечательно другое: канадцам удалось создать бесшовную карту. Перемещение по космическому кораблю на вагонетке (а теперь и не только на ней) происходит без видимых подзагрузок, и это призвано положительно повлиять на погружение игрока в атмосферу. Также благодаря специальному ускорителю Айзек Кларк сможет свободно летать по отсекам с нулевой гравитацией.

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Интерес публики, знающей коридоры «Ишимуры» на зубок, Motive Studios намерена привлекать сразу несколькими способами. Во-первых, в ход идут дополнительные помещения и ящики с полезными предметами. Во-вторых, появились распределительные коробки, позволяющие менять условия в определенных частях корабля: отключать электричество ради подачи кислорода или наоборот. Результатом щелканья кнопок бывает даже разгерметизация! Наконец, существенно переработаны отдельные сцены вроде превращения капитана судна в некроморфа – это произойдет буквально перед носом Кларка, а не за стеклом.

Одним из самых неожиданных нововведений стала озвучка Айзека. Мужчина начнет обсуждать свои планы с другими персонажами и выкрикивать их имена в случае опасности. О постоянном комментировании происходящего речи не идет – только когда есть необходимость. Впрочем, даже такой «мелочи» может хватить для раздражения радикальных фанатов. С другой стороны, если это будет главная претензия к ремейку – можно считать его выход триумфом.

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Season: A Letter to the Future

Жанр Приключение
Разработчик Scavengers Studio
Издатель Scavengers Studio
Платформы PC, PlayStation 4/5
Дата выхода 31 января 2023 года

Season, тогда еще без подзаголовка, эффектно дебютировала на The Game Awards 2020, но не прошло и двух месяцев, как пресса узнала о токсичной атмосфере в Scavengers Studio – с домогательствами, сексизмом и издевательствами. За скандалом последовали перестановки в руководстве, и проект, выход которого планировался на 2021 год, в итоге мешкал аж до января 2023-го.

Игра займет нас созданием своеобразной капсулы времени незадолго до загадочного катаклизма. Юная Эстель – первая за целое поколение, кто осмеливается покинуть расположенную высоко в горах деревушку и исследовать окрестности. Оседлав велосипед, она отправляется познавать мир и сохранять его частицы на память – ведь кто знает, что останется после часа Х? Заодно можно завести новые знакомства и даже помочь несчастным преодолеть жизненные невзгоды.

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Героиня надеется не только на свою память – она носит с собой целый набор полезных устройств. Каждое из них работает с определенным слоем информации: к примеру, диктофон позволяет записать журчание ручья и музыку, воспроизводимую проигрывателем пластинок, камера – заснять памятники, растения, религиозные ритуалы. Мысли насчет увиденного Эстель вписывает в журнал, где также делает зарисовки. А если показать свои заметки и материалы знакомым, то можно получить крупицы дополнительной информации.

Season: A Letter to the Future не заставляет следовать по строгому маршруту – зачастую авторы позволяют свернуть с заасфальтированной дороги куда-нибудь в лес. Это радует возможностью не только поискать еще что-то полезное, но и просто полюбоваться прекрасными видами. Стилизованная картинка покоряет не технологичностью, а художественной работой, и выглядит душевно. Любители умиротворенных, меланхоличных проектов должны оценить такое по достоинству.

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На сдачу

  • Children of Silentown – стильно нарисованная приключенческая игра про юную жительницу деревушки, столкнувшейся с похищением детей лесными монстрами (11 января 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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  • KartRider: Drift – новый выпуск южнокорейских f2p-гонок, наделавших шуму на мобильных устройствах (11 января 2023 года; PC).

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  • One Piece Odyssey – RPG по известной манге втягивает отряд Соломенной шляпы в пошаговые бои на незнакомом острове (13 января 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox Series).

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  • World Championship Boxing Manager 2 – в продолжении спортивного менеджера 1991 года нужно находить конкурентоспособных боксеров для боев с легендами вроде Рокки Марчиано, искать толковых тренеров и договариваться со спонсорами (17 января 2023 года; PC).

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  • Colossal Cave – трехмерный ремейк одного из старейших квестов в истории, созданный под руководством Роберты Уильямс – матери некогда очень популярных King’s Quest и Phantasmagoria (19 января 2023 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch, Mac).

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  • Fire Emblem Engage – очередная часть долгоиграющей японской серии тактических игр посвящена борьбе со злобным драконом (20 января 2023 года; Switch).

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  • SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – Губка Боб будет скакать по платформам в семи мирах, населенных рыцарями, ковбоями и доисторическими улитками (31 января 2023 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

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Предыдущие выпуски «Главных игр».

Александр Кошта aka Top

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Лента материалов раздела

Главные игры января 2023 года
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Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
4
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
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Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
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