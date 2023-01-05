Главные игры января 2023 года
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Вступление
На февраль и март запланирован целый ряд мощных проектов, но до января долетают только отголоски предстоящего пиршества. Ремейк Dead Space и экшен в открытом мире Forspoken – два хедлайнера первого месяца 2023-го, хотя есть и еще несколько примечательных игр.
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В какой компании мы проведем начало года, расскажет наша традиционная статья.
Tortuga: A Pirate’s Tale
|Жанр
|Стратегия
|Разработчик
|Gaming Minds Studios
|Издатель
|Kalypso Media
|Платформы
|PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series
|Дата выхода
|19 января 2023 года
В игровой индустрии непросто найти более квалифицированных специалистов по пиратам, чем Gaming Minds Studios. Эта внутренняя студия Kalypso Media была образована вокруг бывших работников Ascaron – обанкротившейся немецкой компании, создавшей две части экономической стратегии Port Royale и пару малоизвестных экшенов про Карибы. По тому же маршруту перекочевали права на бренды, благодаря чему мы увидели новые игры про Порт-Ройал. Теперь же на экраны возвращается другая легенда эпохи – Тортуга XVII века.
Мы принимаем бразды правления флибустьерским кораблем, портящим жизнь французским, испанским, британским и голландским колониям. Наша посудина одинока лишь поначалу: со временем предстоит собрать целый флот и модернизировать его по последнему слову техники. Улучшить разрешают почти все основные элементы судов, от вооружения и корпуса до мачт, и число вариаций переваливает за 360 штук. Также есть и чисто косметические опции вроде подбора флага и расцветки бортов.
Армада пригодится лишь в случае сражений, разворачивающихся в пошаговом режиме (причем большая часть действий все равно оформлена как текстовый квест). При исследовании карты перед нами предстает что-то вроде Sid Meier’s Pirates! – игра с бесконечным курсированием между портами, перепродажей товаров, выполнением примитивных заданий и конкуренцией с другими пиратами. Впрочем, Tortuga: A Pirate’s Tale отличается более развитыми ролевыми элементами (свыше 35 навыков!) и значительно более длинной кампанией (на 25 с лишним часов).
Несмотря на то, что по набору характеристик «Тортуга» выглядит многообещающе, бета-тестирование выявило критическую проблему – шокирующую простоту. Взять какой-нибудь испанский галеон на абордаж, обчистить и захватить его, а потом продать – элементарная задача, и состояние сколачивается за считаные часы. А когда денег много, то и команда, теоретически способная бунтовать, довольна, и прокачка идет стремительно. Посмотрим, исправят ли авторы ситуацию к релизу.
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Forspoken
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Luminous Productions
|Издатель
|Square Enix
|Платформы
|PC, PlayStation 5
|Дата выхода
|24 января 2023 года
Хотя формально Luminous Productions организована в 2018 году, прежде практически в том же составе она существовала как одно из подразделений Square Enix и разработала Final Fantasy XV – пожалуй, самую вестернизированную часть знаменитой японской серии. Неудивительно, что в новом обличье ей поручено заниматься ААА-проектами для глобальной аудитории, и первым из них станет Forspoken – на том же движке, что и «финалка».
В главной роли – помотавшаяся по приемным семьям жительница Нью-Йорка Фрей Холланд, которая дивным образом попадает в параллельное измерение. Страна Атия, некогда процветавшая под руководством так называемых тант, погрузилась в зловещий туман, который свел милостивых и мудрых правительниц с ума, а многих животных и простых людей превратил в кровожадных монстров. По какой-то причине на Фрей зараза не оказывает никакого влияния, и она, нацепив на руку болтливый волшебный браслет, приступает к спасению мира и поиску пути домой.
В Атии героиня обнаруживает у себя магические таланты. Они позволяют ей быстро перемещаться по просторным (и пустынным) локациям, выполняя акробатические трюки, и давать сдачи обидчикам. Сражения построены на постоянном маневрировании среди толп противников и вдумчивом использовании заклинаний из различных категорий – в зависимости от восприимчивости соперников к тем или иным видам урона. Всего приемов свыше сотни, и переключаться между их группами (стихия воды, земли и так далее) необходимо прямо по ходу битвы. С динамизмом и разнообразием стычек все должно быть в порядке.
Но вот сомнения в общем качестве Forspoken неизбежны. Демоверсия, помимо пустоты мира, огорчила однотипными и бесхитростными заданиями – пускай разработчики и твердят, что в полной версии их не будет. Поводов верить в успех игры пока маловато, но, возможно, именно глубокая боевая система возвысит ее над сонмом скучных «песочниц».
Dead Space
|Жанр
|Экшен
|Разработчик
|Motive Studios
|Издатель
|Electronic Arts
|Платформы
|PC, PlayStation 5, Xbox Series
|Дата выхода
|27 января 2023 года
Ремейку Dead Space сильно повезло: давление на него могло быть гораздо выше, если бы The Callisto Protocol удалась. Увы, проект Глена Скофилда, в целом небезнадежный, разочаровал кошмарной оптимизацией на старте продаж, а также не смог ни толком напугать, ни развлечь ближним боем, ни поразить разнообразием. Теперь новой версии знаменитого космического ужастика осталось лишь не уступить изданию 2008 года – но задачка эта не так проста, как показывает практика.
В чем сомневаться не приходится, так это в уверенной победе ремейка в технической части. Насчет общей подтяжки графики до современных стандартов все и так было очевидно. Примечательно другое: канадцам удалось создать бесшовную карту. Перемещение по космическому кораблю на вагонетке (а теперь и не только на ней) происходит без видимых подзагрузок, и это призвано положительно повлиять на погружение игрока в атмосферу. Также благодаря специальному ускорителю Айзек Кларк сможет свободно летать по отсекам с нулевой гравитацией.
Интерес публики, знающей коридоры «Ишимуры» на зубок, Motive Studios намерена привлекать сразу несколькими способами. Во-первых, в ход идут дополнительные помещения и ящики с полезными предметами. Во-вторых, появились распределительные коробки, позволяющие менять условия в определенных частях корабля: отключать электричество ради подачи кислорода или наоборот. Результатом щелканья кнопок бывает даже разгерметизация! Наконец, существенно переработаны отдельные сцены вроде превращения капитана судна в некроморфа – это произойдет буквально перед носом Кларка, а не за стеклом.
Одним из самых неожиданных нововведений стала озвучка Айзека. Мужчина начнет обсуждать свои планы с другими персонажами и выкрикивать их имена в случае опасности. О постоянном комментировании происходящего речи не идет – только когда есть необходимость. Впрочем, даже такой «мелочи» может хватить для раздражения радикальных фанатов. С другой стороны, если это будет главная претензия к ремейку – можно считать его выход триумфом.
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Season: A Letter to the Future
|Жанр
|Приключение
|Разработчик
|Scavengers Studio
|Издатель
|Scavengers Studio
|Платформы
|PC, PlayStation 4/5
|Дата выхода
|31 января 2023 года
Season, тогда еще без подзаголовка, эффектно дебютировала на The Game Awards 2020, но не прошло и двух месяцев, как пресса узнала о токсичной атмосфере в Scavengers Studio – с домогательствами, сексизмом и издевательствами. За скандалом последовали перестановки в руководстве, и проект, выход которого планировался на 2021 год, в итоге мешкал аж до января 2023-го.
Игра займет нас созданием своеобразной капсулы времени незадолго до загадочного катаклизма. Юная Эстель – первая за целое поколение, кто осмеливается покинуть расположенную высоко в горах деревушку и исследовать окрестности. Оседлав велосипед, она отправляется познавать мир и сохранять его частицы на память – ведь кто знает, что останется после часа Х? Заодно можно завести новые знакомства и даже помочь несчастным преодолеть жизненные невзгоды.
Героиня надеется не только на свою память – она носит с собой целый набор полезных устройств. Каждое из них работает с определенным слоем информации: к примеру, диктофон позволяет записать журчание ручья и музыку, воспроизводимую проигрывателем пластинок, камера – заснять памятники, растения, религиозные ритуалы. Мысли насчет увиденного Эстель вписывает в журнал, где также делает зарисовки. А если показать свои заметки и материалы знакомым, то можно получить крупицы дополнительной информации.
Season: A Letter to the Future не заставляет следовать по строгому маршруту – зачастую авторы позволяют свернуть с заасфальтированной дороги куда-нибудь в лес. Это радует возможностью не только поискать еще что-то полезное, но и просто полюбоваться прекрасными видами. Стилизованная картинка покоряет не технологичностью, а художественной работой, и выглядит душевно. Любители умиротворенных, меланхоличных проектов должны оценить такое по достоинству.
На сдачу
- Children of Silentown – стильно нарисованная приключенческая игра про юную жительницу деревушки, столкнувшейся с похищением детей лесными монстрами (11 января 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).
- KartRider: Drift – новый выпуск южнокорейских f2p-гонок, наделавших шуму на мобильных устройствах (11 января 2023 года; PC).
- One Piece Odyssey – RPG по известной манге втягивает отряд Соломенной шляпы в пошаговые бои на незнакомом острове (13 января 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox Series).
- World Championship Boxing Manager 2 – в продолжении спортивного менеджера 1991 года нужно находить конкурентоспособных боксеров для боев с легендами вроде Рокки Марчиано, искать толковых тренеров и договариваться со спонсорами (17 января 2023 года; PC).
- Colossal Cave – трехмерный ремейк одного из старейших квестов в истории, созданный под руководством Роберты Уильямс – матери некогда очень популярных King’s Quest и Phantasmagoria (19 января 2023 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch, Mac).
- Fire Emblem Engage – очередная часть долгоиграющей японской серии тактических игр посвящена борьбе со злобным драконом (20 января 2023 года; Switch).
- SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – Губка Боб будет скакать по платформам в семи мирах, населенных рыцарями, ковбоями и доисторическими улитками (31 января 2023 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).
Предыдущие выпуски «Главных игр».
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