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Вступление

На февраль и март запланирован целый ряд мощных проектов, но до января долетают только отголоски предстоящего пиршества. Ремейк Dead Space и экшен в открытом мире Forspoken – два хедлайнера первого месяца 2023-го, хотя есть и еще несколько примечательных игр.

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В какой компании мы проведем начало года, расскажет наша традиционная статья.

Tortuga: A Pirate’s Tale

Жанр Стратегия Разработчик Gaming Minds Studios Издатель Kalypso Media Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 19 января 2023 года

В игровой индустрии непросто найти более квалифицированных специалистов по пиратам, чем Gaming Minds Studios. Эта внутренняя студия Kalypso Media была образована вокруг бывших работников Ascaron – обанкротившейся немецкой компании, создавшей две части экономической стратегии Port Royale и пару малоизвестных экшенов про Карибы. По тому же маршруту перекочевали права на бренды, благодаря чему мы увидели новые игры про Порт-Ройал. Теперь же на экраны возвращается другая легенда эпохи – Тортуга XVII века.

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Мы принимаем бразды правления флибустьерским кораблем, портящим жизнь французским, испанским, британским и голландским колониям. Наша посудина одинока лишь поначалу: со временем предстоит собрать целый флот и модернизировать его по последнему слову техники. Улучшить разрешают почти все основные элементы судов, от вооружения и корпуса до мачт, и число вариаций переваливает за 360 штук. Также есть и чисто косметические опции вроде подбора флага и расцветки бортов.

Армада пригодится лишь в случае сражений, разворачивающихся в пошаговом режиме (причем большая часть действий все равно оформлена как текстовый квест). При исследовании карты перед нами предстает что-то вроде Sid Meier’s Pirates! – игра с бесконечным курсированием между портами, перепродажей товаров, выполнением примитивных заданий и конкуренцией с другими пиратами. Впрочем, Tortuga: A Pirate’s Tale отличается более развитыми ролевыми элементами (свыше 35 навыков!) и значительно более длинной кампанией (на 25 с лишним часов).

Несмотря на то, что по набору характеристик «Тортуга» выглядит многообещающе, бета-тестирование выявило критическую проблему – шокирующую простоту. Взять какой-нибудь испанский галеон на абордаж, обчистить и захватить его, а потом продать – элементарная задача, и состояние сколачивается за считаные часы. А когда денег много, то и команда, теоретически способная бунтовать, довольна, и прокачка идет стремительно. Посмотрим, исправят ли авторы ситуацию к релизу.

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Forspoken

Жанр Экшен Разработчик Luminous Productions Издатель Square Enix Платформы PC, PlayStation 5 Дата выхода 24 января 2023 года

Хотя формально Luminous Productions организована в 2018 году, прежде практически в том же составе она существовала как одно из подразделений Square Enix и разработала Final Fantasy XV – пожалуй, самую вестернизированную часть знаменитой японской серии. Неудивительно, что в новом обличье ей поручено заниматься ААА-проектами для глобальной аудитории, и первым из них станет Forspoken – на том же движке, что и «финалка».

В главной роли – помотавшаяся по приемным семьям жительница Нью-Йорка Фрей Холланд, которая дивным образом попадает в параллельное измерение. Страна Атия, некогда процветавшая под руководством так называемых тант, погрузилась в зловещий туман, который свел милостивых и мудрых правительниц с ума, а многих животных и простых людей превратил в кровожадных монстров. По какой-то причине на Фрей зараза не оказывает никакого влияния, и она, нацепив на руку болтливый волшебный браслет, приступает к спасению мира и поиску пути домой.

В Атии героиня обнаруживает у себя магические таланты. Они позволяют ей быстро перемещаться по просторным (и пустынным) локациям, выполняя акробатические трюки, и давать сдачи обидчикам. Сражения построены на постоянном маневрировании среди толп противников и вдумчивом использовании заклинаний из различных категорий – в зависимости от восприимчивости соперников к тем или иным видам урона. Всего приемов свыше сотни, и переключаться между их группами (стихия воды, земли и так далее) необходимо прямо по ходу битвы. С динамизмом и разнообразием стычек все должно быть в порядке.

Но вот сомнения в общем качестве Forspoken неизбежны. Демоверсия, помимо пустоты мира, огорчила однотипными и бесхитростными заданиями – пускай разработчики и твердят, что в полной версии их не будет. Поводов верить в успех игры пока маловато, но, возможно, именно глубокая боевая система возвысит ее над сонмом скучных «песочниц».

Dead Space

Жанр Экшен Разработчик Motive Studios Издатель Electronic Arts Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series Дата выхода 27 января 2023 года

Ремейку Dead Space сильно повезло: давление на него могло быть гораздо выше, если бы The Callisto Protocol удалась. Увы, проект Глена Скофилда, в целом небезнадежный, разочаровал кошмарной оптимизацией на старте продаж, а также не смог ни толком напугать, ни развлечь ближним боем, ни поразить разнообразием. Теперь новой версии знаменитого космического ужастика осталось лишь не уступить изданию 2008 года – но задачка эта не так проста, как показывает практика.

В чем сомневаться не приходится, так это в уверенной победе ремейка в технической части. Насчет общей подтяжки графики до современных стандартов все и так было очевидно. Примечательно другое: канадцам удалось создать бесшовную карту. Перемещение по космическому кораблю на вагонетке (а теперь и не только на ней) происходит без видимых подзагрузок, и это призвано положительно повлиять на погружение игрока в атмосферу. Также благодаря специальному ускорителю Айзек Кларк сможет свободно летать по отсекам с нулевой гравитацией.

Интерес публики, знающей коридоры «Ишимуры» на зубок, Motive Studios намерена привлекать сразу несколькими способами. Во-первых, в ход идут дополнительные помещения и ящики с полезными предметами. Во-вторых, появились распределительные коробки, позволяющие менять условия в определенных частях корабля: отключать электричество ради подачи кислорода или наоборот. Результатом щелканья кнопок бывает даже разгерметизация! Наконец, существенно переработаны отдельные сцены вроде превращения капитана судна в некроморфа – это произойдет буквально перед носом Кларка, а не за стеклом.

Одним из самых неожиданных нововведений стала озвучка Айзека. Мужчина начнет обсуждать свои планы с другими персонажами и выкрикивать их имена в случае опасности. О постоянном комментировании происходящего речи не идет – только когда есть необходимость. Впрочем, даже такой «мелочи» может хватить для раздражения радикальных фанатов. С другой стороны, если это будет главная претензия к ремейку – можно считать его выход триумфом.

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Season: A Letter to the Future

Жанр Приключение Разработчик Scavengers Studio Издатель Scavengers Studio Платформы PC, PlayStation 4/5 Дата выхода 31 января 2023 года

Season, тогда еще без подзаголовка, эффектно дебютировала на The Game Awards 2020, но не прошло и двух месяцев, как пресса узнала о токсичной атмосфере в Scavengers Studio – с домогательствами, сексизмом и издевательствами. За скандалом последовали перестановки в руководстве, и проект, выход которого планировался на 2021 год, в итоге мешкал аж до января 2023-го.

Игра займет нас созданием своеобразной капсулы времени незадолго до загадочного катаклизма. Юная Эстель – первая за целое поколение, кто осмеливается покинуть расположенную высоко в горах деревушку и исследовать окрестности. Оседлав велосипед, она отправляется познавать мир и сохранять его частицы на память – ведь кто знает, что останется после часа Х? Заодно можно завести новые знакомства и даже помочь несчастным преодолеть жизненные невзгоды.

Героиня надеется не только на свою память – она носит с собой целый набор полезных устройств. Каждое из них работает с определенным слоем информации: к примеру, диктофон позволяет записать журчание ручья и музыку, воспроизводимую проигрывателем пластинок, камера – заснять памятники, растения, религиозные ритуалы. Мысли насчет увиденного Эстель вписывает в журнал, где также делает зарисовки. А если показать свои заметки и материалы знакомым, то можно получить крупицы дополнительной информации.

Season: A Letter to the Future не заставляет следовать по строгому маршруту – зачастую авторы позволяют свернуть с заасфальтированной дороги куда-нибудь в лес. Это радует возможностью не только поискать еще что-то полезное, но и просто полюбоваться прекрасными видами. Стилизованная картинка покоряет не технологичностью, а художественной работой, и выглядит душевно. Любители умиротворенных, меланхоличных проектов должны оценить такое по достоинству.

На сдачу

Children of Silentown – стильно нарисованная приключенческая игра про юную жительницу деревушки, столкнувшейся с похищением детей лесными монстрами (11 января 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

KartRider: Drift – новый выпуск южнокорейских f2p-гонок, наделавших шуму на мобильных устройствах (11 января 2023 года; PC).

One Piece Odyssey – RPG по известной манге втягивает отряд Соломенной шляпы в пошаговые бои на незнакомом острове (13 января 2023 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox Series).

World Championship Boxing Manager 2 – в продолжении спортивного менеджера 1991 года нужно находить конкурентоспособных боксеров для боев с легендами вроде Рокки Марчиано, искать толковых тренеров и договариваться со спонсорами (17 января 2023 года; PC).

Colossal Cave – трехмерный ремейк одного из старейших квестов в истории, созданный под руководством Роберты Уильямс – матери некогда очень популярных King’s Quest и Phantasmagoria (19 января 2023 года; PC, PlayStation 5, Xbox Series, Switch, Mac).

Fire Emblem Engage – очередная часть долгоиграющей японской серии тактических игр посвящена борьбе со злобным драконом (20 января 2023 года; Switch).

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – Губка Боб будет скакать по платформам в семи мирах, населенных рыцарями, ковбоями и доисторическими улитками (31 января 2023 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

Предыдущие выпуски «Главных игр».

Александр Кошта aka Top