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Вступление

Мы очень давно не рассматривали моноблоки, а между тем появились интересные модели, которые можно использовать дома или в офисе. Традиционным недостатком таких устройств являются слабые возможности расширения, а ещё экран, который никак не регулируется. Тем не менее, в правилах бывают исключения.

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Чем хорош моноблок? Это уже готовое устройство, к которому нужно подключить клавиатуру, мышь и можно сразу начинать пользоваться. Беспроводная сеть и HD камера уже, как правило, в комплекте. Исходя из этого, в случае офиса обеспечивается хорошая функциональность. Моноблок занимает мало места, при этом обладает большим экраном, чем ноутбук, а в эпоху IPTV ничего не мешает превратить его в телевизор. Динамики тоже есть и уж всяко покрупнее, чем в ноутбуке. Дома это однозначно выглядит лучше ноутбука, поскольку диагональ дисплея больше и шума при работе не так много. А клавиатуру и мышь можно выбрать, какие нравятся.

Что было бы, если при всём этом нам предложили широкие возможности расширения? Где можно было бы менять абсолютно всё: память, процессор, накопитель, беспроводной модуль. И при этом всем еще сохранить официальную гарантию на 1 год! Добавим сюда штатную IPS матрицу, которая отлично калибруется, и хорошую цветопередачу по умолчанию. Всё это звучит как сказка… Оказывается, такое устройство существует в действительности и называется HIPER V2.

Насколько производительной и сбалансированной получилась конфигурация, а главное, как это всё работает, шумит и греется? Это выяснится по итогам нашего обзора. А заинтересованным читателям скажу, что этот и другие моноблоки HIPER доступны для покупки в интернет-магазине «Ситилинк».

Технические характеристики

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Модель HIPER V2 Тип устройства Моноблок Процессор Intel Core i3-10100 (LGA 1200) Видеопроцессор Интегрированный Intel UHD Graphics 630 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 8 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 2666 МГц (максимум 2 х 32 ГБ SODIMM DDR4-2666) Встроенная память Жёсткий диск: (опционально): 500 ГБ / 750 ГБ / 1 ТБ / 2 ТБ 5400 об/мин SATA HDD;

SSD1:256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2 Экран 23.8 дюйма, не сенсорный;

LED-подсветка FHD (1920 x 1080), IPS, антибликовое покрытие, 100% sRGB, относительная площадь экрана 93% Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5 (802.11 aс); Bluetooth v4.2 Размеры 540 x 320 x 45 мм Масса 5 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Возможно, характеристики выглядят не столь впечатляюще для конца 2022 года (к примеру, уже вышла новая платформа Intel), но моноблок HIPER легко потянет как обычный веб-серфинг, так и работу в офисных пакетах, включая Word, и простые игры.

Ясно, что это не мощная рабочая станция, а терминал рядового сотрудника или универсальный рабочий компьютер для дома, который предназначен для выполнения повседневных задач.

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Упаковка и комплектация

Моноблок поставляется в крупной картонной коробке с цветной полиграфией. С двух сторон есть изображение устройства.

Сверху предусмотрена пластиковая ручка для удобства транспортировки. С одного торца можно обнаружить наклейку с наименованием модели и разными штрих-кодами.

Также здесь представлена информация по модификации устройства. Судя по оснащению, это версия среднего уровня, поскольку используется не самый производительный процессор в линейке.

Внутри находятся элементы каркаса из обычного пенопласта, которые удерживают моноблок и защищают его от механических повреждений. Дополнительно внутри он упакован в антистатический пакет. Ещё в углублениях защитного каркаса скрыт комплект поставки.

Ещё есть силовой кабель для блока питания, адаптер питания 19 В на 120 Вт и опорная ножка, изготовленная из алюминиевого сплава и окрашенная в чёрный цвет.

Помимо них в комплекте идет инструкция по эксплуатации и набор для подключения SATA накопителя.

Внешний вид, конструкция и особенности устройства

Моноблок HIPER смотрится компактно, строго и изящно. Возможно, это объясняется тонкой ножкой, маленькой опорной пластиной и очень узкими рамками экрана. По габаритам новинка мало чем отличается от простого монитора, да и по весу не скажешь, что это экран с компьютером внутри.

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Вся конструкция смотрится гармонично. HD камера размещена в самом низу и вынесена «отдельным» модулем, поэтому выглядит съёмной. Ножка корпуса очень тоненькая и расположена симметрично по центру.

Задняя крышка изготовлена из чёрного ABS-пластика и ничем не примечательна. В верхней части присутствуют вентиляционные отверстия, через которые осуществляется выхлоп горячего воздуха.

Кстати, механизм крепления и наклона ножки находится именно на самой задней крышке, а ещё на ней есть модуль с двумя кнопками и двумя портами USB. Предусмотрена не только кнопка включения, но и перезагрузки.

Внутри оставшегося корпуса с матрицей есть ниша со смонтированной стандартной Thin Mini-ITX платой. Основная часть разъёмов выведена вниз устройства. Здесь мы видим четыре USB 3.0, HDMI, Display Port, гигабитный RJ-45, разъёмы minijack 3.5 мм для микрофона и наушников, а ещё разъём питания как у ноутбука.

Блок питания похож на модель 120 Вт, и можно было без труда разместить его внутри, но в этом нет никакой необходимости. Зато адаптер питания при желании можно заменить.

С нижнего торца ещё есть вырезы под динамики, которые прячутся внутри корпуса.

Устройство опирается на небольшую ножку из алюминиевого сплава. Она расположена симметрично по центральной оси корпуса и оборудована шарниром для регулировки угла наклона.

Основание ножки разборное и изначально она демонтирована, а в комплекте есть всего один винт крепления. Ножка лишь кажется хлипкой, на самом деле моноблок стоит очень уверенно, а в основании есть резиновые подушки. Маркировочной наклейки тут нет, ее можно найти на самом пластиковом корпусе.

Сзади все стандартно: одна большая пластиковая крышка чёрного цвета. Она держится на защёлках и легко снимается.

В данном случае не приходится отделять экран от корпуса системного блока. После того как крышка демонтирована, слева можно увидеть отсек для установки накопителя SATA размера 2.5”. Правее находится ниша с рамой, где смонтирована материнская плата формата Thin Mini-ITX.

Вправо выведен модуль системы охлаждения, которая реализована достаточно интересно. На процессоре установлен теплосъёмник с тремя медными тепловыми трубками, которые выводятся на отдельный крупный радиатор с множеством мелких алюминиевых пластин. Сквозь него дует турбинный вентилятор.

Материнская плата основана на чипсете Intel H510. Она выполнена в стандартных mini-ITX габаритах, оборудована сокетом LGA 1200 под процессор, двумя слотами SODIMM DDR4, двумя разъёмами SATA 6 Гбит/с и двумя слотами M.2 (один для накопителя, другой для беспроводного модуля).

Под накопителем скрыты переключатели слотов M.2 из режима NGFF в NVMe и обратно, поэтому устройство поддерживает оба типа накопителей.

Для обеспечения двухканального режима работы памяти следует установить два модуля. Поддерживаются режимы до DDR4-3200, но штатно стоят модули DDR4-2666. В качестве сетевого адаптера применена карта Intel AC 7265. Накопитель SSD установлен на 256 Гбайт с интерфейсом NVMe.

Думаю, компоненты могут меняться в зависимости от конфигурации, но ничего не мешает их заменить самостоятельно. Даже антенны беспроводного модуля находятся неподалёку и их также можно заменить на более мощные или вывести за пределы корпуса.

Теоретически можно разместить в корпусе сразу два накопителя SATA, но в комплекте кабели и крепёж только для одного. Второй придётся размещать самому. Это можно сделать в правой части, правее кулера. Благо там лишь преобразователь питания матрицы.

Динамика два, но диффузоры смотрят не вниз, а назад. В задней крышке есть отверстия напротив них, но изначально я думал, что они будут направлены вниз. На мой взгляд, это обеспечило бы более громкий и объемный звук. Однако конструктивно сделано именно так.

В целом с эргономической точки зрения всё продумано. Крышка снимается просто, доступ везде есть, меняется практически всё и даже стальную заглушку под порты материнской платы можно снять и заменить материнскую плату. Как и что? Варианты всегда есть, например ASUS Pro H610T D4-CSM.

Турбина, которая должна прокачивать воздух сквозь радиатор, достаточно мощная. Одним из плюсов является то, что она осуществляет выхлоп горячего воздуха за пределы корпуса через специальные отверстия.

Экран

Дисплей с диагональю 23.8 дюймов обладает разрешением 1980 х 1080 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране уже заметно, но разрешение позволит очень комфортно работать. Здесь применена матрица BOE MV238FHM-N20.

Экран поддерживает охват цветового пространства sRGB и может похвастать близким к профессиональному качеством «картинки».

Относительная площадь экрана составляет 93%. Он на самом деле большой, ведь на нижнюю рамку внимания не обращаешь, а верхняя и боковые рамки очень узкие.

Производитель заявляет 100% соответствия цветовому пространству sRGB. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или паразитными оттенками. В целом результат хороший. Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 385.5 0.29 1268 50 183.4 0.11 1263 0 16.7 0.01 1261

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, сам дисплей показывает приличный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию паразитные засветки почти отсутствуют.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана всё очень неплохо с калибровкой.

В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то дисплей можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Экран отлично калибруется и после данной процедуры получается совсем другой результат.

Для тех, кому нужен профиль, оставлю ссылку на него.

Тестирование

Моноблок поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений.

После этого можно переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет, новинка не позиционируется как решение для требовательных геймеров.

CPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

AIDA64 CPU Queen:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

3DMark CPU Profile:

GeekBench 5 CPU:

AS SSD Benchmark:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Нагрев и шум

Я использовал моноблок в основном для работы с документами и изображениями. Однако мне так и не удалось хоть немного нагрузить его, чтобы он начал шуметь. В итоге пришлось обратиться к проверенному средству Prime95.

Понятно, что это синтетика и в реальных условиях подобной нагрузки не добиться. Такое возможно, если в режиме «24/7» кодировать видео или постоянно архивировать, но я не думаю, что этим кто-то будет серьёзно заниматься на данном компьютере.

Шум при такой интенсивной нагрузке заметен и достигает 30.7 дБ на расстоянии 40 см от корпуса. Ещё раз повторю, что шума в обычной работе нет, он находится на уровне фонового.

Что касается нагрева, то здесь тоже все в порядке. Для наглядности приведу снимок устройства, сделанный тепловизором, после длительной нагрузки в Prime.

Устройство греется чуть сильнее, чем обычный монитор; основная зона нагрева – участок выхлопа горячего воздуха из корпуса.

Заключение

HIPER V2 – функциональный и красивый моноблок, предназначенный для широкого круга задач. Большой экран занимает всё пространство спереди, а снизу будто отдельным модулем установлена камера с микрофонами. Поверхность дисплея матовая, яркости достаточно при работе в помещении с искусственным освещением, бликов нет. На мой взгляд, это отличное решение.

Я поработал за устройством две недели и меня абсолютно всё устроило. Размер экрана – оптимальный, производительность достаточная, все необходимые интерфейсы есть, накопители устанавливаются просто, объем памяти наращивается, шума нет вообще. Вопросы возникают лишь к отсутствию регулировки по высоте и возможности отдельной настройки экрана. Хотя можно настроить цветопередачу при помощи калибратора и профиля.

Благодаря использованию собственной платформы с комбинированием настольных и мобильных компонентов, инженеры HIPER создали конфигурацию с максимальной возможностью модернизации. Если есть выбор, лучше остановиться на процессоре с индексом «T», поскольку у него меньший теплопакет. В данном случае 65 Вт — это почти предел для существующей системы охлаждения.

Корпус HIPER V2 легко разбирается с помощью крестообразной отвертки, достаточно открутить всего четыре винта и сдвинуть панель. Понравилось то, что для установки SATA-накопителя не нужно даже отвёртки. Он просто устанавливается сбоку, а если это SSD, его можно даже не фиксировать винтами по бокам. Еще можно установить сразу два типа накопителей M.2. Штатных 8 Гбайт оперативной памяти для офисных задач вполне хватает (у меня обычно открыто мало вкладок в браузере), а при желании ее объем можно увеличить до 32 или даже 64 Гбайт.

Система охлаждения тут тихая и эффективная, больше добавить нечего. Однако сам моноблок не предполагает использования в ресурсоёмких задачах, мне удалось его сильно нагрузить только искусственно. В рабочей ситуации от него столько же шума, как от обычного монитора, а по своим возможностям «из коробки» HIPER V2 заметно превосходит привычные офисные машинки.

Моноблоки HIPER эксклюзивно продаются в интернет-магазине «Ситилинк». Узнать цены и сравнить конфигурации можно по ссылке.

На некоторые модели действует скидка до конца декабря. Напомним, что «Ситилинк» регулярно проводит акции, так что есть повод добавить товар в избранное, чтобы следить за ценой. А еще у него удобная доставка без выходных и широкий ассортимент товаров, так что к моноблоку можно будет сразу докупить нужную периферию, мебель для работы и прочие товары для дома или офиса.

Андрей Понкратов aka wildchaser