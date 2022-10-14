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Вступление

Ситуация, которая сложилась на рынке блоков питания, возникла постепенно. Существует заметное разделение по сегментам, а между ними – огромный разрыв. Большинство покупателей выбирает недорогие модели, и зачастую этого достаточно для создания относительно мощной сборки.

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Например, мне долгое время хватает БП на 750 Вт для процессора Intel Core i9-12900K в связке с GeForce RTX 3090. Понятно, что оба компонента большую часть времени работают в штатном режиме, а если заниматься разгоном, то только процессор может освоить 300 Вт. Видеокарта в нагрузке потребляет не меньше, и поэтому блок питания может работать на пределе. В целом это не так страшно, но есть ещё определённое значение КПД, поэтому реальное потребление может оказаться выше.

Сейчас производители сделали огромный шаг вперёд, и уже стали доступны модели стандарта 80 Plus Bronze, эффективность которых может достигать 85-88%. Модели Plus Gold при той же заявленной мощности оцениваются значительно дороже, а эффективность при этом отличается на 5%. На первый взгляд, покупать мощный блок питания нет никакого смысла, но пик эффективности обычно приходится именно на 50% мощности БП, поэтому в топовых сборках лучше использовать дорогие модели с большой максимальной мощностью.

Кроме того, когда блок питания работает на пределе возможностей длительное время, возрастает вероятность его быстрой деградации и выхода из строя. Я сам столкнулся с этим, когда использовал Enermax Revolution 85+ мощностью 850 Вт и две видеокарты GeForce GTX 295. Именно с появлением подобных ускорителей произошёл очередной виток развития моделей БП и мощности их заметно выросли. Уже тогда появились модели на 1200 Вт. И я приобрёл Chieftec CFT-1200G-DF, потому что это было одно из самых доступных устройств с такой мощностью, но тогда эффективность таких блоков была крайне низкой.

Сейчас, наоборот, самые флагманские устройства обладают максимальной эффективностью и обеспечивают стандарты Plus Platinum или даже Plus Titanium. Однако стоимость подобных моделей высокая и приемлемых вариантов не так много. Хорошо, что на рынок выходят другие производители, которые наращивают разнообразие БП, и появляется хоть какая-то конкуренция. А лично я устал переплачивать за наклейку Seasonic. Поэтому сегодня мы рассмотрим мощный современный блок питания из топового сегмента, ведь дядя в чёрной кожаной куртке представил новый обогреватель – GeForce RTX 4090.

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Сегодня мы посмотрим на то, что желательно купить сразу вместе с новинкой NVIDIA, чтобы не возникло проблем и всё работало отлично. Не будем мелочиться с 1000 Вт, а возьмём сразу с запасом, чтобы заниматься разгоном. В этом нам поможет XPG CyberCore 1300 Platinum.

Упаковка и комплектация

Не стоит удивляться тому, что компания A-DATA начала выпуск блоков питания. Сегодня этим занимаются многие производители компьютерных компонентов. У компании есть своё геймерское подразделение, которое называется XPG, и логично, что вместе с корпусами должны быть собственные БП. Не открою Америку, если скажу, что в подобных случаях лучше (дешевле) сделать заказ на мощностях специализированных фирм, добавить свои фирменные особенности и представить продукт для пользователей. Ещё фирме-производителю остаётся всё завернуть в красивую упаковку.

Надо отдать должное, упаковка красивая. Изначально она обтянута защитной плёнкой. Дальше мы видим крупную картонную коробку, в которой можно было бы разместить два БП. Однако большую часть внутри занимает не сам герой обзора, а огромное количество кабелей.

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Информация об устройстве разбросана по всем поверхностям коробки. Спереди мы видим изображение самого блока питания. Сразу можно отметить, что он обычной длины. В левом нижнем углу находится какой-то анимационный персонаж, а рядом с ним надпись XPG CyberCore 1300 Platinum.

Также есть уточнение, что это модульный блок питания. Сверху размещена группа значков. Первый заявляет о соответствии устройства стандарту 80 Plus Platinum. Второй свидетельствует о коллаборации с компанией Nidec, специализирующейся на электродвигателях. Остальные два просто для красоты.

С обратной стороны производитель любезно разобрал корпус устройства для демонстрации вентилятора и внутренней компоновки. Рядом представлены графики. Один отображает алгоритм работы вентилятора, а другой показывает эффективность устройства в разных режимах нагрузки.

Внизу представлена стандартная таблица по мощности.

На другом торце есть QR коды и штрих-коды.

Коробка изготовлена из плотного картона, она открывается спереди. Внутри мы сразу видим красный конверт с информационными носителями, каркас из вспененного полиэтилена, где скрывается блок питания, а справа сумка, в которой прячутся кабели.

Больше внутри ничего нет.

Сам XPG CyberCore 1300W Platinum дополнительно упакован в мягкий пакет с воздушными элементами. Комплект поставки солидный. Прежде всего это руководство по использованию и комплект наклеек.

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Также в комплекте идет много кабелей, поскольку новинка модульная. Также есть основной кабель питания, комплект нейлоновых стяжек и винты крепления.

Все кабели, вместе взятые, весят больше самого блока питания.

Длина кабелей составляет 750 мм, провода Sata и Molex длиннее.

Один кабель питания материнской платы 20+4 Pin;

Два кабеля дополнительного питания процессора ATX12V с разделением 4+4 Pin;

Шесть кабелей для видеокарт PCI-e 6+2 Pin;

Два кабеля для видеокарт 2 x PCI-e 6+2 Pin;

Четыре кабеля для четырёх устройств SATA;

Два кабеля для четырёх устройств Molex;

Два переходника Molex – Floppy.

Странно, поддержка Floppy есть, а где ATX 3.0? Где разъёмы 12+4 с коннектором 12VHPWR? Их нет, а на подходе уже GeForce RTX 4090, для которой нужен мощный блок питания.

Устройство и особенности блока

XPG CyberCore 1300W Platinum выглядит обычно. Он стандартный, а не длинный и это плюс. Модульная конструкция позволяет использовать только то количество кабелей, которое нужно; с другой стороны, чтобы подключить всего один SATA диск, нужно скатывать в рулон метровую колбасу.

Корпус металлический, окрашен чёрной порошковой краской, поверхность матовая, шероховатая. По бокам есть наклейки с фирменной символикой. Крупная эмблема находится в центре решётки вентилятора.

С противоположной стороны предусмотрена знакомая наклейка с таблицей мощности.

С задней стороны расположены вентиляционные отверстия, выключатель и разъём питания. Здесь он стандартный под вилку IEC C13.

Немного странным выглядит вентилятор. В корпус обычно устанавливают модели 135 х 135 мм или даже 140 х 140 мм.

Здесь он меньше – всего 120 х 120, и расположен не по центру, а со смещением в одну сторону. Достаточно его будет? Да, тем более внутри есть пластиковая пластинка, которая направляет поток в определённое место.

Ещё с одной стороны почти всю поверхность занимают разъёмы для модульного подключения кабелей.

Пора переходить к разбору, поскольку самое интересное скрывается внутри. Понятно, что A-DATA сама не делает блоки питания, но может их заказать, например, у Channel Well Technology. Кто ещё там заказывает? Та же Thermaltake, которая давно присутствует на рынке БП, а модель Thermaltake Toughpower iRGB Plus 1200W очень похожа на версию XPG.

Разумеется, есть нюансы, но это специфика каждого отдельного производителя. Здесь, например, вентилятор сделан в сотрудничестве с Nidec.

Сама платформа реализована хорошо. Понятно, что на входе находятся фильтры. Для этого используется шесть Y-конденсаторов и два X-конденсатора, EMI-фильтр, термистор.

Далее идут две фильтрующие катушки индуктивности, которые выводят на конфигурацию выпрямительного моста с двумя входами.

Мы видим два диодных моста LVB2560, каждый из которых способен пропустить ток до 25 А при напряжении 600 В. Они размещены на крупном чёрном алюминиевом радиаторе с хорошим оребрением. В процессе работы он умерено нагревается.

Далее идут два больших конденсатора APFC 400 В/680 мкФ производства Nippon Chemi-Con, а за ними две большие фильтрующие катушки.

Модуль APFC представлен двумя мосфетами ON Semiconductor FCPF067N65S3 и двумя диодными сборками Infineon IDH10G65C.

Силовой трансформатор выведен на отдельную плату с восемью транзисторными сборками Infineon OptiMOS BSC016N06NS, рассчитанными на ток до 225 А при напряжении 60 В. Они генерируют шину 12 В. Другие шины – 3.3 В и 5 В, преобразовываются на соседней дочерней плате с преобразователями DC-DC.

Везде мы видим множество медных экранирующих защитных полос. Что ещё интересного? Чередующийся APFC оборудован двумя преобразователями, работающими параллельно с разностью фаз. Этот тип APFC позволяет снизить пульсации входного и выходного тока, а также обеспечивает меньшие потери проводимости и более высокий КПД.

MCU управляет чередующимся APFC. Эту роль выполняет микросхема Texas Instrument UCD3138A.

Резервный ШИМ-контроллер представлен микросхемой On-Bright OB5282. Вся схема выглядит внушительно.

Теперь посмотрим, как это всё работает.

Тестовый стенд

Для теста блока питания XPG CyberCore 1300 Platinum использовалась следующая система:

Материнская плата: MSI MEG Z690 Unify, версия BIOS 1.11;

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц, база/турбо);

Кулер: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-6400 A-DATA XPG Caster (SKhynix);

Видеокарта: 2 x ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300 Platinum, 1300 Ватт.

Результаты тестов

Начнем с контрольного взвешивания. Обычно считается, что чем тяжелее блок питания, тем он лучше.

XPG CyberCore 1300 Platinum:

ASUS ROG Strix 750W Gold:

Максимум, что удалось выжать из сборки – это 1210 Вт, для этого пришлось разогнать процессор и видеокарты.

КПД

При разных уровнях нагрузки

%





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Напряжение по линиям 3.3/5/12 В

При разных уровнях нагрузки

В





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Скорость вращения вентилятора

При разных уровнях нагрузки

Об/мин





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Уровень шума

При разных уровнях нагрузки

С расстояния 30 см, дБ





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Судя по показаниям тепловизора, под нагрузкой XPG CyberCore 1300W Platinum греется не так сильно. Сильнее он нагревается в пограничном режиме, когда вентилятор еще не работает, а потребляемая мощность подходит к 400 Вт.

Заключение

XPG CyberCore 1300 Platinum – блок питания не для всех. Это флагман, и при этом цена у него достаточно адекватная. В рознице я нашёл его за 20 000 рублей. Дорого? Для кого-то это нереальная цена, но буквально недавно я покупал ASUS ROG Strix 750W Gold за 10 000 рублей. Однако это совсем другой уровень. Для большинства пользователей сегодня достаточно БП на 700 Вт, учитывая, что много людей использует видеокарты уровня GeForce GTX 1660, RTX 2060 или RTX 3060. А герой обзора больше подходит для сборок с топовым «железом».

Мощности флагманских видеокарт постоянно растут и вместе с ними увеличиваются требования к блоку питания. Вдобавок новые производительные процессоры в разгоне потребляют солидную мощность. И всё вместе в современных реалиях вполне может выйти на уровень в 1 кВт, а запас нужен скорее для лучшего КПД и увеличения ресурса БП. Совершенно очевидно, что нет смысла экономить 20 000 рублей, когда стоимость остальных компонентов выше 200 000 рублей. Этот риск ни к чему хорошему не приведёт, а гарантия в существующих условиях может выручить не всегда.

Очевидно, что компания A-DATA сама не производит блоков питания и это заказ у другого производителя, но здесь добавлено несколько особенных элементов. Например, используется фирменный вентилятор, который сделан в сотрудничестве с производителем двигателей Nidec; есть собственный алгоритм его работы, что выражается в низком уровне шума. До достижения 30% мощности, а именно 420 Вт, вентилятор вообще не крутится. Лишь со 1000 Вт шум становится заметен, но на практике такое можно получить только при одновременном использовании нескольких видеокарт. И поскольку майнинг переживает не лучшие времена, то количество подобных вариантов использования снизилось.

В целом мне всё понравилось. К качеству изготовления XPG CyberCore 1300W Platinum не придраться, нет каких-то ненужных функций и RGB-подсветки, комплект поставки хороший. Провода достаточно жёсткие и в качественной оплётке. Все коннекторы сделаны аккуратно. Нет проблем ни с подключением, ни с отсоединением. Пока непонятна ситуация с ATX 3.0. Нет разъёмов, нет кабелей, и скорее всего будет какое-то обновление. Тут придётся использовать переходники на 12+4 коннектор 12VHPWR. Сам БП относительно компактный, не удлинённый, но при этом тяжёлый. Кстати, вес добавляет именно коммутация модульности, потому что на это идёт отдельная плата с разъёмами, где также используется много припоя.

Качество изготовления нового блока питания очень высокое, что заметно по ровному расположению элементов и аккуратной пайке. Данную платформу помимо XPG используют несколько производителей. Отзывы везде хорошие. Гарантия производителя 10 лет, что косвенно подтверждает надёжность устройства. Как быть геймерам с новыми видеокартами? Использовать переходники.

Андрей Понкратов aka wildchaser