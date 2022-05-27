Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом

Тестирование видеокарты Radeon RX 6700 ХТ и еще пяти графических ускорителей в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440, 3440 х 1440 и двух режимах работы.
1
3050 от 30 тр - обвал вопреки росту курса
3080 ASUS Gaming за 100 с началом - успей
<b>-35% на RTX 3070Ti</b> - цена РУХНУЛА
3070 Ti за копейки - надо брать
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
-30000р на 3080Ti Gigabyte Gaming
-45% на 3090 Gigabyte Gaming

700x600 62 KB

В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты Radeon RX 6700 ХТ, основанной на GPU Navi 22 (микроархитектура RDNA 2), в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

Ее соперниками выступили графические ускорители:

  • GeForce RTX 3060 Ti;
  • GeForce RTX 3060;
  • GeForce RTX 2080;
  • Radeon RX 6600 ХТ;
  • Radeon RX 5700 XT.

реклама

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 12.
    • Модификатор разрешения - 100%.
    • Сглаживание - высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Плотность мелких объектов - очень высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество воды - высокое.
    • Полноэкранные отражения - включены.
    • Качество текстур окружения - высокое.
    • Качество текстур персонажей - высокое.
    • Качество глубины резкости - высокое.
    • Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla графический ускоритель Radeon RX 6700 ХТ стартовал с «места в карьер». Видеокарта не просто заняла первое место в общем зачете, но и в зависимости от разрешения и режима работы опередила прямого конкурента GeForce RTX 3060 Ti на 12% – 15%.

Biomutant

  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Плотность листвы - максимальное.
    • Качество сглаживания - максимальное.
    • Качество меха - максимальное.
    • Качество мира вдалеке - максимальное.

1% low и average FPS

В слэшере Biomutant новичок расположился на третьей позиции, пропустив вперед два старших ускорителя компании NVIDIA.

Cyberpunk 2077

реклама



  • Версия 1.5.1.
  • DirectX 11.
    • Качество текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
    • Качество эффектов - максимальное.
    • Плотность листвы - максимальное.
    • Качество сглаживания - максимальное.
    • Качество меха - максимальное.
    • Качество мира вдалеке - максимальное.

1% low и average FPS

В проекте Cyberpunk 2077 видеокарта Radeon RX 6700 ХТ разделила второе место с ускорителем GeForce RTX 2080, что является впечатляющим достижением.

Days Gone

  • Версия 1.0.7.
  • DirectX 11.
    • Поле зрения - 70.
    • Масштаб визуализации - 100.
    • Хроматическая аберрация - включена.
    • Эффект скорости - включен.
    • Качество освещения - максимальное.
    • Качество моделей - максимальное.
    • Дистанция показа листвы - максимальная.
    • Качество теней - высокое.
    • Качество облаков и тумана - высокое.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество трансляции текстур - высокое.

1% low и average FPS

В зомбо-шутере Days Gone общая картина была похожа на расстановку сил в игре Biomutant.

Far Cry 5

  • Версия 1.0.14.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Геометрия мира и растительности - максимальная.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - TAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Текстуры HD - включены.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 и стелсе Hitman 3 видеокарта Radeon RX 6700 ХТ разделила лидерство с «зеленым» ускорителем GeForce RTX 3060 Ti.

Hitman 3

  • Версия 1.08.
  • DirectX 12.
    • Экранный режим - эксклюзивный полный.
    • Сглаживание - SSAA 1.40.
    • Уровень детализации - ультра высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная х16.
    • Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество отражений - высокое.
    • Качество экранного рейкастинга - высокое.
    • Затенение с переменной точностью - качество.
    • Размытие в движении - высокое.
    • Качество моделирования - наилучшее.

1% low и average FPS

The Witcher 3: Wild Hunt

  • Версия 1.31.
  • DirectX 11.
    • Размытие при движении - выключено.
    • Размытие - выключено.
    • Сглаживание FXAA - включено.
    • Свечение - выключено.
    • Повышенная четкость - выключена.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Глубина кадра - включена.
    • Виньетирование - включено.
    • Световые шахты - выключены.
    • NVIDIA HairWorks - выключено.
    • Число персонажей на экране - запредельное.
    • Качество теней - запредельное.
    • Качество рельефа - запредельное.
    • Качество воды - запредельное.
    • Количество травы - запредельное.
    • Качество текстур - запредельное.
    • Дальность видимости растительности - высокое.
    • Качество детализации - запредельное.

1% low и average FPS

В оставшихся двух проектах, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion, новинка компании AMD уверенно конкурировала со старшей картой NVIDIA.

Watch Dogs Legion

  • Версия 1.4.5.
  • DirectX 12.
    • Угол обзора - 70.
    • Качество геометрии - ультра высокое.
    • Качество окружения - ультра высокое.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - ультра высокая.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
    • Качество отражений - ультра высокое.
    • Глубина резкости - включена.
    • Размытие - включено.
    • Свечение - включено.
    • Объемный свет - включен.
    • Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
    • Подпространственное рассеивание - высокое.
    • RTX отражения - выключены.
    • DLSS - выключен.
    • Временное масштабирование - 100.
    • Угол обзора - 70.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что графический ускоритель Radeon RX 6700 ХТ опережал своего предшественника Radeon RX 5700 ХТ на 14% – 17%. При этом он совсем немного отстал от прямого конкурента GeForce RTX 3060 Ti.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

  • Radeon RX 6700 ХТ была быстрее GeForce RTX 3060 Ti в играх Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 5.
  • Radeon RX 6700 ХТ показала относительно равные результаты с GeForce RTX 3060 Ti в играх Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.
  • Radeon RX 6700 ХТ была медленнее GeForce RTX 3060 Ti в играх Biomutant, Cyberpunk 2077 и Days Gone.

Видеокарта Radeon RX 6700 ХТ опередила ускоритель GeForce RTX 3060 Ti в двух играх из восьми. В трех проектах модели продемонстрировали равную производительность, а в трех представитель AMD уступил «зеленому» конкуренту.

Итак, Radeon RX 6700 ХТ обеспечила комфортную производительность в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440 во всех играх. Большим достижением можно назвать умеренно высокие результаты, показанные новинкой в разрешении 3440 х 1440 в проектах Cyberpunk 2077 и Hitman 3.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.

  • GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 45 000 рублей;
  • GeForce RTX 3060 12288 Mбайт - 35 000 рублей;
  • GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 45 000 рублей;

  • Radeon RX 6700 ХТ 8192 Мбайт - 42 000 рублей;
  • Radeon RX 6600 ХТ 8192 Мбайт - 35 000 рублей;
  • Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 55 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировали видеокарты Radeon RX 6600 ХТ и GeForce RTX 3060 Ti.

Основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания AMD выпустила на рынок видеокарт добротного середнячка, тяготеющего к верхнему ценовому сегменту. Видеокарта Radeon RX 6700 ХТ составила достойную конкуренцию ускорителю GeForce RTX 3060 Ti. Правда, из-за высокой стоимости оказалась менее привлекательной для покупки. Для исправления данной оказии компании AMD необходимо снизить ее ценник.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix radeon rx 6700 xt

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
1
Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
60
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Видеокарта Radeon RX 6600 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
14
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED M7600Q
7
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
24

Интересные материалы

Ретроклокинг: прошлое, настоящее и будущее платформы High-End Desktop PC
25 мая 2022 60
Видеокарта Radeon RX 6600: тестирование в играх с классическим рендерингом
18 мая 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
18
Rockstar, Ubisoft и другие тихо вернули свои игры в Steam, а CD Projekt Red терпит рекордные убытки
63
Петербуржец перепутал сеть Tor с форумом Rutor и взял заказ на убийство, думая что попал в Даркнет
16
Власти Англии планируют оставить себе $7 млрд Романа Абрамовича и все деньги российских олигархов
83
Цены на видеокарты в магазинах РФ обвалились ниже февральских минимумов – Radeon RX 6600 за 30 000р
38
NVIDIA уверяет, что российский рынок давал всего 2% прибыли и не планирует возвращаться в РФ
18
Россия снова на пороге технического дефолта – что происходит, и чем это грозит экономике РФ
69
Биткоин дешевеет, а в тестовой сети Эфира снова случился сбой, который может отдалить переход на PoS
13
Xiaomi Redmi Note 11 SE – Dimensity 700, 90-Гц дисплей и аккумулятор на 5000 мА*ч за $150
+
Геймерская Radeon RX 6650 XT приехала в магазины РФ – лучшая игровая видеокарта со скидкой 30 000р
29
Разработчики рухнувшей монеты Terra и стейблкоина UST перезапустят блокчейн, назвав его Terra 2.0
13
GeForce RTX 3090 Ti в тесте Unigine Superposition заняла первое место при частоте графического процессора 2925 МГц
+
В М.Видео рассказали, почему в России появились смартфоны Samsung, но не появятся устройства Apple
2
Цены на видеокарты начнут расти
55
В Европе назревает дефицит энергоносителей, а в Болгарии допустили покупку газа за рубли
19
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 54 000 рублей
17
Electrek: Tesla анонсировала аккумуляторы со сроком службы более 100 лет
2
В российский и белорусский Steam возвращаются страницы игр от EA, Ubisoft, Bethesda, Sony, Rockstar, 2K, Techland и других
25
Valve исправила ошибку в Steam — «вернувшиеся» в Россию игры снова исчезли из продажи
13
На сайте магазина Ozon появились продавцы-мошенники
8

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
09:20
Ах ты кхашпа . Я очень плохо отношусь к ЛГБТ, и скажу даже если увижу в своём посёлке такого, я его не оставлю. А если ты нормально относишься к лбт, то тебе и до заднеприводного 5 секунд.
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
Michiru1
09:19
Так и у новых райзенов 230 будет только чип, кто знает сколько спарка х670е будет жрать.
AMD опять внесла поправки к своему же заявлению по TDP: уже до 230W
Alex Grosser
09:16
Вероятно, мегамазохизм долбоruватанов может оказаться заразным и для генетического немца. Всё, что русскому хорошо, иногда немцу просто всего лишь в лом...
Параллельный импорт заработал – сеть «М.Видео – Эльдорадо» сообщила о первых поставках в РФ
Юра Репченко
09:15
Это один чип а с материнкой и памятью за 300 выходит.
AMD опять внесла поправки к своему же заявлению по TDP: уже до 230W
Tank
09:14
Наши любимые эксельные тесты! :)
Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
Юра Репченко
09:14
А что в воде такого. Хорошие кулеры почти ничем воде не уступают.
AMD опять внесла поправки к своему же заявлению по TDP: уже до 230W
Michiru1
09:13
у 12900к тдп 241ватт, и в стоке, он максимум до 260 может залезть.
AMD опять внесла поправки к своему же заявлению по TDP: уже до 230W
Юра Репченко
09:12
Это всё ещё меньше чем 300 Интел. Но за 5.5 Ггц пришлось заплатить.
AMD опять внесла поправки к своему же заявлению по TDP: уже до 230W
Michiru1
09:11
Да, только красные гордились своей энергоэффективностью, а тут здрада несусветная назревает. С142 до 230, это охренеть какой прирост по тдп. К слову, хх900К всегда жрали 200-300ватт.
AMD опять внесла поправки к своему же заявлению по TDP: уже до 230W
[Zero]
09:10
Я не "заднеприводный" и не говорил такого. Я говорил, что нормально отношусь к ЛГБТ+, и не считаю адекватным травить их и дискриминировать, как в России. Да и вообще, лучше бы за собой следил, не уди...
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем