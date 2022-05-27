В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты Radeon RX 6700 ХТ, основанной на GPU Navi 22 (микроархитектура RDNA 2), в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.

Ее соперниками выступили графические ускорители:

GeForce RTX 3060 Ti;

GeForce RTX 3060;

GeForce RTX 2080;

Radeon RX 6600 ХТ;

Radeon RX 5700 XT.

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Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Процессор: Intel Core i7-11700KF (Rocket Lake, L3 16 Мбайт), 3600 @ 5000 МГц;

Intel Core i7-11700KF (Rocket Lake, L3 16 Мбайт), 3600 @ 5000 МГц; Материнская плата: ASRock Extreme Z590, LGA 1200;

ASRock Extreme Z590, LGA 1200; Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 3600 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус: открытый тестовый стенд;

открытый тестовый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Видеокарты: GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 1950/14000 @ 2110/16500 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 3060 12288 Mбайт - 1777/15000 @ 2010/17500 МГц (NVIDIA);

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 1810/14000 @ 2020/16000 МГц (NVIDIA);



Radeon RX 6700 ХТ 8192 Мбайт - 2400/16000 @ 2800/17000 МГц (ASUS);

Radeon RX 6600 ХТ 8192 Мбайт - 2400/16000 @ 2700/17000 МГц (Sapphire);

Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 1820/14000 @ 2050/15000 МГц (MSI). анонсы и реклама 3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке RTX 3050 от 40 тр в Ситилинке -35000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде RTX <b>3070 Ti дешевле 80тр</b> в XPERT.RU 3060 Ti Gigabyte Gaming за 55тр в XPERT.RU -50000р на 3090 !! Ti !! в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 512.95 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 22.5.1.

NVIDIA GeForce 512.95 WHQL и AMD Radeon Adrenalin Edition 22.5.1. Утилиты: FPS Monitor Build 5102, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.4. Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения видеокарт все игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. Список игровых приложений: реклама Assassin's Creed Valhalla.

Biomutant.

Cyberpunk 2077.

Days Gone.

Far Cry 5.

Hitman 3.

The Witcher 3: Wild Hunt.

Watch Dogs Legion.

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

Версия 1.4.0.

DirectX 12.

Модификатор разрешения - 100%.



Сглаживание - высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Плотность мелких объектов - очень высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество воды - высокое.



Полноэкранные отражения - включены.



Качество текстур окружения - высокое.



Качество текстур персонажей - высокое.



Качество глубины резкости - высокое.



Размытие в движении - включено.

1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla графический ускоритель Radeon RX 6700 ХТ стартовал с «места в карьер». Видеокарта не просто заняла первое место в общем зачете, но и в зависимости от разрешения и режима работы опередила прямого конкурента GeForce RTX 3060 Ti на 12% – 15%.

Biomutant

Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов пост-обработки - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Плотность листвы - максимальное.



Качество сглаживания - максимальное.



Качество меха - максимальное.



Качество мира вдалеке - максимальное.

1% low и average FPS

В слэшере Biomutant новичок расположился на третьей позиции, пропустив вперед два старших ускорителя компании NVIDIA.

Cyberpunk 2077

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Версия 1.5.1.

DirectX 11.

Качество текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Качество эффектов пост-обработки - максимальное.



Качество эффектов - максимальное.



Плотность листвы - максимальное.



Качество сглаживания - максимальное.



Качество меха - максимальное.



Качество мира вдалеке - максимальное.

1% low и average FPS

В проекте Cyberpunk 2077 видеокарта Radeon RX 6700 ХТ разделила второе место с ускорителем GeForce RTX 2080, что является впечатляющим достижением.

Days Gone

Версия 1.0.7.

DirectX 11.

Поле зрения - 70.



Масштаб визуализации - 100.



Хроматическая аберрация - включена.



Эффект скорости - включен.



Качество освещения - максимальное.



Качество моделей - максимальное.



Дистанция показа листвы - максимальная.



Качество теней - высокое.



Качество облаков и тумана - высокое.



Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество трансляции текстур - высокое.

1% low и average FPS

В зомбо-шутере Days Gone общая картина была похожа на расстановку сил в игре Biomutant.

Far Cry 5

Версия 1.0.14.

DirectX 11.

Качество фильтрации текстур - максимальное.



Качество теней - максимальное.



Геометрия мира и растительности - максимальная.



Качество окружения - максимальное.



Качество воды - высокое.



Качество ландшафта - высокое.



Качество объемного тумана - высокое.



Сглаживание - TAA.



Размытие в движении - включено.



Текстуры HD - включены.



Масштаб поля зрения - 90.



Масштаб разрешения - 1.0.

1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 и стелсе Hitman 3 видеокарта Radeon RX 6700 ХТ разделила лидерство с «зеленым» ускорителем GeForce RTX 3060 Ti.

Hitman 3

Версия 1.08.

DirectX 12.

Экранный режим - эксклюзивный полный.



Сглаживание - SSAA 1.40.



Уровень детализации - ультра высокий.



Качество текстур - высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная х16.



Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество отражений - высокое.



Качество экранного рейкастинга - высокое.



Затенение с переменной точностью - качество.



Размытие в движении - высокое.



Качество моделирования - наилучшее.

1% low и average FPS

The Witcher 3: Wild Hunt

Версия 1.31.

DirectX 11.

Размытие при движении - выключено.



Размытие - выключено.



Сглаживание FXAA - включено.



Свечение - выключено.



Повышенная четкость - выключена.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Глубина кадра - включена.



Виньетирование - включено.



Световые шахты - выключены.



NVIDIA HairWorks - выключено.



Число персонажей на экране - запредельное.



Качество теней - запредельное.



Качество рельефа - запредельное.



Качество воды - запредельное.



Количество травы - запредельное.



Качество текстур - запредельное.



Дальность видимости растительности - высокое.



Качество детализации - запредельное.

1% low и average FPS

В оставшихся двух проектах, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion, новинка компании AMD уверенно конкурировала со старшей картой NVIDIA.

Watch Dogs Legion

Версия 1.4.5.

DirectX 12.

Угол обзора - 70.



Качество геометрии - ультра высокое.



Качество окружения - ультра высокое.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - ультра высокая.



Качество теней - ультра высокое.



Тени объектов в свете фар - четыре источника света.



Качество отражений - ультра высокое.



Глубина резкости - включена.



Размытие - включено.



Свечение - включено.



Объемный свет - включен.



Пост-обработка и сглаживание - ТАА.



Подпространственное рассеивание - высокое.



RTX отражения - выключены.



DLSS - выключен.



Временное масштабирование - 100.



Угол обзора - 70.

1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что графический ускоритель Radeon RX 6700 ХТ опережал своего предшественника Radeon RX 5700 ХТ на 14% – 17%. При этом он совсем немного отстал от прямого конкурента GeForce RTX 3060 Ti.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

Radeon RX 6700 ХТ была быстрее GeForce RTX 3060 Ti в играх Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 5.

Radeon RX 6700 ХТ показала относительно равные результаты с GeForce RTX 3060 Ti в играх Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.

Radeon RX 6700 ХТ была медленнее GeForce RTX 3060 Ti в играх Biomutant, Cyberpunk 2077 и Days Gone.

Видеокарта Radeon RX 6700 ХТ опередила ускоритель GeForce RTX 3060 Ti в двух играх из восьми. В трех проектах модели продемонстрировали равную производительность, а в трех представитель AMD уступил «зеленому» конкуренту.

Итак, Radeon RX 6700 ХТ обеспечила комфортную производительность в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440 во всех играх. Большим достижением можно назвать умеренно высокие результаты, показанные новинкой в разрешении 3440 х 1440 в проектах Cyberpunk 2077 и Hitman 3.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.

GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 45 000 рублей;

GeForce RTX 3060 12288 Mбайт - 35 000 рублей;

GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 45 000 рублей;



Radeon RX 6700 ХТ 8192 Мбайт - 42 000 рублей;

Radeon RX 6600 ХТ 8192 Мбайт - 35 000 рублей;

Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 55 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лидировали видеокарты Radeon RX 6600 ХТ и GeForce RTX 3060 Ti.

Основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания AMD выпустила на рынок видеокарт добротного середнячка, тяготеющего к верхнему ценовому сегменту. Видеокарта Radeon RX 6700 ХТ составила достойную конкуренцию ускорителю GeForce RTX 3060 Ti. Правда, из-за высокой стоимости оказалась менее привлекательной для покупки. Для исправления данной оказии компании AMD необходимо снизить ее ценник.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

