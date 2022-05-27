Видеокарта Radeon RX 6700 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
Страницы материала
В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты Radeon RX 6700 ХТ, основанной на GPU Navi 22 (микроархитектура RDNA 2), в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3440 х 1440.
Ее соперниками выступили графические ускорители:
- GeForce RTX 3060 Ti;
- GeForce RTX 3060;
- GeForce RTX 2080;
- Radeon RX 6600 ХТ;
- Radeon RX 5700 XT.
реклама
Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
- Версия 1.4.0.
- DirectX 12.
- Модификатор разрешения - 100%.
- Сглаживание - высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Плотность мелких объектов - очень высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество воды - высокое.
- Полноэкранные отражения - включены.
- Качество текстур окружения - высокое.
- Качество текстур персонажей - высокое.
- Качество глубины резкости - высокое.
- Размытие в движении - включено.
В игре Assassin's Creed Valhalla графический ускоритель Radeon RX 6700 ХТ стартовал с «места в карьер». Видеокарта не просто заняла первое место в общем зачете, но и в зависимости от разрешения и режима работы опередила прямого конкурента GeForce RTX 3060 Ti на 12% – 15%.
Biomutant
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Плотность листвы - максимальное.
- Качество сглаживания - максимальное.
- Качество меха - максимальное.
- Качество мира вдалеке - максимальное.
В слэшере Biomutant новичок расположился на третьей позиции, пропустив вперед два старших ускорителя компании NVIDIA.
Cyberpunk 2077
реклама
- Версия 1.5.1.
- DirectX 11.
- Качество текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество эффектов пост-обработки - максимальное.
- Качество эффектов - максимальное.
- Плотность листвы - максимальное.
- Качество сглаживания - максимальное.
- Качество меха - максимальное.
- Качество мира вдалеке - максимальное.
В проекте Cyberpunk 2077 видеокарта Radeon RX 6700 ХТ разделила второе место с ускорителем GeForce RTX 2080, что является впечатляющим достижением.
Days Gone
- Версия 1.0.7.
- DirectX 11.
- Поле зрения - 70.
- Масштаб визуализации - 100.
- Хроматическая аберрация - включена.
- Эффект скорости - включен.
- Качество освещения - максимальное.
- Качество моделей - максимальное.
- Дистанция показа листвы - максимальная.
- Качество теней - высокое.
- Качество облаков и тумана - высокое.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество трансляции текстур - высокое.
В зомбо-шутере Days Gone общая картина была похожа на расстановку сил в игре Biomutant.
Far Cry 5
- Версия 1.0.14.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Геометрия мира и растительности - максимальная.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - TAA.
- Размытие в движении - включено.
- Текстуры HD - включены.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
В боевике Far Cry 5 и стелсе Hitman 3 видеокарта Radeon RX 6700 ХТ разделила лидерство с «зеленым» ускорителем GeForce RTX 3060 Ti.
Hitman 3
- Версия 1.08.
- DirectX 12.
- Экранный режим - эксклюзивный полный.
- Сглаживание - SSAA 1.40.
- Уровень детализации - ультра высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная х16.
- Сложное затенение (SSAO) - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество отражений - высокое.
- Качество экранного рейкастинга - высокое.
- Затенение с переменной точностью - качество.
- Размытие в движении - высокое.
- Качество моделирования - наилучшее.
The Witcher 3: Wild Hunt
- Версия 1.31.
- DirectX 11.
- Размытие при движении - выключено.
- Размытие - выключено.
- Сглаживание FXAA - включено.
- Свечение - выключено.
- Повышенная четкость - выключена.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Глубина кадра - включена.
- Виньетирование - включено.
- Световые шахты - выключены.
- NVIDIA HairWorks - выключено.
- Число персонажей на экране - запредельное.
- Качество теней - запредельное.
- Качество рельефа - запредельное.
- Качество воды - запредельное.
- Количество травы - запредельное.
- Качество текстур - запредельное.
- Дальность видимости растительности - высокое.
- Качество детализации - запредельное.
В оставшихся двух проектах, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion, новинка компании AMD уверенно конкурировала со старшей картой NVIDIA.
Watch Dogs Legion
- Версия 1.4.5.
- DirectX 12.
- Угол обзора - 70.
- Качество геометрии - ультра высокое.
- Качество окружения - ультра высокое.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - ультра высокая.
- Качество теней - ультра высокое.
- Тени объектов в свете фар - четыре источника света.
- Качество отражений - ультра высокое.
- Глубина резкости - включена.
- Размытие - включено.
- Свечение - включено.
- Объемный свет - включен.
- Пост-обработка и сглаживание - ТАА.
- Подпространственное рассеивание - высокое.
- RTX отражения - выключены.
- DLSS - выключен.
- Временное масштабирование - 100.
- Угол обзора - 70.
Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что графический ускоритель Radeon RX 6700 ХТ опережал своего предшественника Radeon RX 5700 ХТ на 14% – 17%. При этом он совсем немного отстал от прямого конкурента GeForce RTX 3060 Ti.
Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.
- Radeon RX 6700 ХТ была быстрее GeForce RTX 3060 Ti в играх Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 5.
- Radeon RX 6700 ХТ показала относительно равные результаты с GeForce RTX 3060 Ti в играх Hitman 3, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.
- Radeon RX 6700 ХТ была медленнее GeForce RTX 3060 Ti в играх Biomutant, Cyberpunk 2077 и Days Gone.
Видеокарта Radeon RX 6700 ХТ опередила ускоритель GeForce RTX 3060 Ti в двух играх из восьми. В трех проектах модели продемонстрировали равную производительность, а в трех представитель AMD уступил «зеленому» конкуренту.
Итак, Radeon RX 6700 ХТ обеспечила комфортную производительность в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440 во всех играх. Большим достижением можно назвать умеренно высокие результаты, показанные новинкой в разрешении 3440 х 1440 в проектах Cyberpunk 2077 и Hitman 3.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.
- GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 45 000 рублей;
- GeForce RTX 3060 12288 Mбайт - 35 000 рублей;
- GeForce RTX 2080 8192 Mбайт - 45 000 рублей;
- Radeon RX 6700 ХТ 8192 Мбайт - 42 000 рублей;
- Radeon RX 6600 ХТ 8192 Мбайт - 35 000 рублей;
- Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 55 000 рублей.
Соотношение стоимости / производительности видеокартРублей / average FPS
По соотношению цена/производительность лидировали видеокарты Radeon RX 6600 ХТ и GeForce RTX 3060 Ti.
Основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания AMD выпустила на рынок видеокарт добротного середнячка, тяготеющего к верхнему ценовому сегменту. Видеокарта Radeon RX 6700 ХТ составила достойную конкуренцию ускорителю GeForce RTX 3060 Ti. Правда, из-за высокой стоимости оказалась менее привлекательной для покупки. Для исправления данной оказии компании AMD необходимо снизить ее ценник.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила