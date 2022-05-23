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Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)

ZenBook 14 OLED – безусловно, та модель, которая заслуживает внимания как простых пользователей, так и любителей классики.
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Оглавление

Вступление

Ноутбуки бывают не только игровые. Еще есть компактные и лёгкие устройства, которые предназначены для повседневных задач. Основная функция ноутбука – это мобильность, ведь если она не нужна, то стационарный ПК будет ничем не хуже, а скорее всего даже лучше потому, что экран у него больше, клавиатуру можно подобрать по вкусу, и в целом показатели производительности, тепловыделения и шума будут чуть лучше, чем у портативного устройства. Логично предположить, что пользователи покупают ноутбук не принуждению, а по необходимости свободно перемещаться. Для этого, разумеется, нужно лёгкое и компактное устройство, а если оно ещё будет мощнее стационарного ПК, то это будет вообще здорово.

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Однако производительность не даётся бесплатно и производителю приходится бороться с тепловыделением. В первую очередь используются процессоры с ультранизким напряжением (ULV) или с просто низким потому, что в компактном корпусе сложно спрятать мощную и производительную систему охлаждения. Кроме того, нужен хороший и красивый экран, чтобы он радовал своей картинкой и даже не было желания подключать внешний дисплей. У меня были разные устройства с разной диагональю матрицы: 10.6, 11.1, 13.3, но именно комфортное использование начинается от 14”. Поэтому производители взяли на вооружение именно такой размер, но применили хитрость, которая заключается в тонких рамках экрана.

Если раньше размеры таких устройств были огромными, то теперь они помещаются в корпус от 13.3” устройств и поэтому габариты удалось уменьшить, а вот с весом уже не так просто потому, что максимальное возможное внутреннее пространство должен занимать аккумулятор для продолжительной работы.

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Сегодня мы рассмотрим новую модель компании ASUS из линейки ZenBook. Она основана на платформе Intel Core 12-поколения и должна обеспечивать новый уровень производительности.

Посмотрим, как компании удалось создать сбалансированную модель, где большое время автономной работы сочетается с лёгкостью, компактностью и высоким уровнем быстродействия. Также хочется посмотреть именно последнее потому, что платформа ещё новая. Рассмотрим это всё на примере модели ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z).

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Технические характеристики

Модель ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
Тип устройства Ноутбук-
Процессор Intel Core i7-1260P (4P+8E)
Видеопроцессор Интегрированный Intel Iris Xe Graphics
Операционная система Microsoft Windows 11
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 4800 МГц
Встроенная память SSD 1 ТБ PCIe Gen4 x4 SSD M.2
Экран 14.0 дюйма, глянцевое покрытие;
14", 2.8K (2880 x 1800) OLED 16:10, время отклика 0.2 мс, частота обновления 90 Гц, яркость 550 кд/м2, DCI-P3: 100%, контрастность 1000000:1, сертификация Display HDR True Black 500, 1.07 млрд оттенков, сертификация Pantone Validated, антибликовое покрытие, на 70% меньше синего света, сертификация SGS, сенсорный, поддержка стилуса, относительная площадь экрана: 90%
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6E (802.11 ax); Bluetooth v5.2
Аккумулятор 4 ячейки, Li-ion, 75 Вт*ч
Размеры 314 x 220 x 16.9 мм
Масса 1.39 кг
Цена Н/Д*
* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристику устройства смотрятся современно и актуально. Например, здесь используются не совсем обычные модели процессоров мощность 28 Вт, а не 15, как обычно. Понятно, что это отражается на производительности устройства и здесь она очень хорошая, а чтобы она была ещё лучше, предусмотрена возможность использовать накопитель SSD PCI-e x4 Gen4. Также мы видим достаточно ёмкий аккумулятор, и всё это весит не так уж много, учитывая, что элементы корпуса металлические.

Упаковка и комплектация

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Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. Оформление не совсем привычное и даже с цветной полиграфией, правда без ярких картинок. С одной стороны находится стилизованный логотип ASUS, а внизу надпись с указанием линейки Zenbook. Надписи выполнены серебристым цветом.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация.

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С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Справа находится отсек, где расположен адаптер питания.

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Под ноутбуком находится ниша, где находятся инструкции. Справа есть крышка отсека, где располагается блок питания.

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Он универсальный и максимально обеспечивает 20 В, 3.25 А, что соответствует 65 Вт. Он с привычным уже USB Type-C разъёмом. Не очень мощный, но этого достаточно. Полная зарядка длится немногим более 2.5 часов. Ещё в комплекте есть Ethernet адаптер, который подключается к USB Type-A.

Внешний вид и корпус

Мне показалось, что модель выглядит уже классически. Я полностью изучил два прошлых поколения устройств и здесь можно отметить, что ещё увеличилась площадь экрана и теперь он составляет 90%. Может не рекорд, но показатель просто отличный во всех отношениях.

Корпус достаточно крепкий и это не пустые слова потому, что верхняя крышка, поддон и топкейс изготовлены из алюминиевого сплава. Это не самый лёгкий материал, но обеспечивает хорошее соотношение защиты и веса, лучше только композитное углеволокно или карбон, но из этого материала ноутбук стоил бы на вес золота, а вес был бы на 10% ниже точно. Мне достался очень интересный цвет. Это тёмно-серый металлик с отливом в синий (Ponder Blue). Смотрится здорово, а на верхней крышке на фоне такая же стилизованная буква A как на коробке. Отпечатки на корпусе остаются, но оттираются без особых усилий.

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Толщина устройства не очень маленькая. Даже трансформер ASUS UP5401 был на миллиметр тоньше. Видимо, для этого были веские причины. Я же могу только предположить, что здесь всё не так просто. Начнём с того, что в модели прошлого поколения были похожей толщины потому, что также использовали процессор на 28 Вт модификации Intel Core i7-1165G7.

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Например, в модели ASUS ZenBook 14 Ultralight UX435EGL толщина варьировалась от 14.9 до 15.6 мм. Здесь же есть большие скосы на нижней панели по всем сторонам, но в основном толщина одинакова. Ещё здесь заметно больше аккумулятор и это также могло повлиять на увеличение толщины. Также, несмотря на такой же тепловой пакет, поведение процессора может отличаться, и формула 4C8T совсем не равна 12С16Т. Поэтому систему охлаждения пришлось улучшить, или нужно было бы использовать другой процессор на 15 Вт.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится. Со временем механизм может разработаться, но в компании уверяют, что тестировали его долго и упорно.

Сверху находится HD камера с микрофонами.

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Крышка открывается на 180°, что очень удобно. Используются петли EroLift, которые обеспечивают столь широкий угол и возможность задействования задней кромки верхней крышки для опоры. Для этого есть даже две крохотные ножки.

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На левой грани можно увидеть один разъём USB 3.2 Gen2 и отверстия для выхлопа горячего воздуха.

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На правой находим два индикатора, слот для карт памяти MicroSD, два разъёма Thunderbolt 4, через которые осуществляется зарядка устройства, а также действует функция Power Delivery, разъём для гарнитуры и ещё здесь есть обычный HDMI.

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Поддон изготовлен из алюминия с элементами крепления из ABS пластика. На нём есть две резиновые ножки и длинная полоска. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

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Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом Torx. Ещё нужна только пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Модель компактная, где особое внимание уделено времени автономной работы и поэтому много места занимает аккумулятор. Всё остальное разместилось менее чем на половине общей площади.

Система охлаждения здесь выглядит скромной, учитывая мощность процессора в 28 Вт. Однако есть небольшой секрет. В то время как на большинстве моделей радиатор на конце алюминиевый, тут используется медный и достаточно крупная тепловая трубка, поэтому всё должно работать.

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Дискретного видеочипа нет, но корпус тонкий и нужно как-то вывести тепло за его пределы. Вентиляторы в системе охлаждения здесь самые современные, с большим количеством мелких лопастей n-blade и самоочисткой от пыли.

Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков реализована система самоочистки.

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Беспроводной модуль не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъём. Антенны выведены не за экран, а находятся перед аккумулятором.

Внизу по углам находятся два небольших динамика. Они не симметричны, но на качество звука это не влияет. Звук есть, но каким-то особенным его не назовёшь, хотя есть сертификация harman/kardon и Dolby Atmos. Это стандартное решение для компактной модели.

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Аккумулятор здесь на 75 Вт*ч. Это хороший показатель. К тому же нет дискретного видео и процессор не очень прожорливый. Поэтому его ёмкости должно хватать на весь рабочий день.

Возможности апгрейда есть, но достаточно ограниченные. По сути, можно заменить только SSD M.2 накопитель и беспроводной модуль.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук не совсем маленький и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. Заметно, что она не русская, что относится к особенностям сэмпла.

В данной локализации цифрового блока тоже нет, поэтому было принято решение добавить функцию NumberPAD. В топкейсе есть вырезы под кнопки и тачпад. Последний достаточно крупный и удобный. Он находится внизу по центру.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.4 мм, и они еле заметно изогнуты.

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Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других, часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

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Клавиатура удобная, используется обычная белая подсветка с тремя уровнями яркости.

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Экран

Дисплей с диагональю 14.0 дюймов обладает разрешением 2880 х 1800 точек – наиболее оптимальный вариант для данного размера. Зерно на таком экране особо не будет заметно. Здесь используется OLED панель Samsung ATNA40YK07-0.

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Экраны 14” с разрешением FHD (2880 х 1800 пикселей) поддерживают охват цветового пространства sRGB и могут похвастать близким к профессиональному качеством «картинки».

Относительная площадь экрана по сравнению с предшествующими моделями увеличилась до 85%. Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3.

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Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 362.29 0
50 183.52 0
0 0.84 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает хороший уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Изначально у экрана с калибровкой не очень хорошо, но такое встречается на всех устройствах с OLED экраном.

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В целом это универсальная модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

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Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 11. Особенностью данной модели является обязательный вход через учётную запись Microsoft.

После загрузки системы, но перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS. Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран.

Наиболее близкой по цветопередаче является штатная предустановка. Какие-либо параметры производительности здесь не настраиваются. При этом можно выбрать один из профилей работы вентиляторов.

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Ещё есть разные режимы функционирования аккумулятора. Здесь можно настроить так, чтобы он был заряжен максимально или работал в щадящем режиме для аккумулятора. Для настройки изображения тоже есть профили, но они больше относятся к защите глаз от усталости, чем к каким-то пресетам под определённые задачи. Есть настройки приоритезации трафика для определённых целей.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых не будет, ноутбук совсем не игровой.

CPU-Z:

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GPU-Z:

450x320 40 KB. Big one: 1000x712 144 KB

AIDA64 GPGPU:

450x272 35 KB. Big one: 1000x605 133 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x433 41 KB. Big one: 827x796 117 KB

AIDA64 CPU Queen:

450x324 43 KB. Big one: 1000x720 159 KB

Cinebench R23:

450x339 34 KB. Big one: 1468x1107 239 KB

PCMark 10:

450x324 33 KB. Big one: 1000x719 122 KB

450x324 29 KB. Big one: 1000x719 116 KB

3DMark Time Spy:

450x289 33 KB. Big one: 1000x643 115 KB

3DMark CPU Profile:

450x257 30 KB. Big one: 1000x572 108 KB

Winrar 6.01:

450x357 29 KB

7-Zip 21.07:

450x291 29 KB. Big one: 1108x716 130 KB

Geekbench 5:

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Corona 1.3:

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CrystalDiskMark 8.0.1:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 75 Вт*ч. Это не такие большие показатели для любого устройства, но здесь используются экономичные модели процессоров. Полная зарядка устройства занимает 2 часа и 35 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком.

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Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго. На весь рабочий день точно хватит. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает более 12 часов 52 минуты.

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Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 36°C, но можно заметить, что нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит в месте выхлопа горячего воздуха.

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Спереди, где расположен вентилятор, устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 3650 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 38,9 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z) – безусловно, та модель, которая заслуживает внимания. Если ZenBook 14 Flip OLED можно назвать революционной моделью, то здесь я вижу классический подход. Вместе с этим нельзя не заметить произошедшие изменения, которые затронули наиболее важные компоненты в системе. Да, корпус или аккумулятор здесь принципиально не изменились потому, что улучшить практически нечего.

Поменялась аппаратная платформа и экран, а это всё вместе и составляет базу любого устройства. С экраном мы уже сталкивались раньше и здесь что-то добавить к уже сказанному сложно. Он яркий, красивый с отличными цветами, но глянцевый, хоть и со специальным покрытием. Есть мнение, что OLED панели недолговечны, но какой-то статистики на этот счёт я пока не собрал, поэтому выводы делать рано. Однако работать с таким экраном всё равно удобнее из-за высокой контрастности, а яркость можно держать в районе 60-70%.

Самое заметное, что произошло в новом поколении – это обновлённая платформа Intel, и вот тут действительно можно заметить значительно возросшую производительность. Да, в AMD тоже не сидят сложа руки, и там уже подготовили мобильные модификации Ryzen 6000-серии, и они показывают заметное увеличение производительности, но… Как несложно догадаться, всё это даётся не бесплатно. Компания Intel не зря перешла на использование комбинированных ядер, где производительные сочетаются с энергоэффективными, чтобы гибко обеспечивать соотношение вычислительной мощности и энергопотребления. Лучший баланс в итоге обеспечивает максимальную производительность с продолжительным временем работы. Для максимального времени работы нужны просто энергоэффективные ядра и огромный аккумулятор.

В этом ноутбуке мы видим немного компромиссный вариант. Здесь аккумулятор средней ёмкости, а процессор в итоге не такой уж энергоэффективный, но зато производительный. В итоге мы можем отметить не только нагрев, но и не рекордное время автономной работы. Думаю, здесь есть ещё над чем поработать инженерам и программистам потому, что проблема мне показалась именно программной. Ведь можно просто создать профиль, где будет активен только один домен энергоэффективных ядер, а всё остальное будет выключено.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z).

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09:54
криптовалюты ничем не обеспечены - ах-ха-ха, то есть это просто пустышка, или финансовая пирамида.
Глава ЕЦБ заявила, что криптовалюты ничем не обеспечены и необходимо их регулирование
Infinity78
09:51
не корми тупых барыг, не покупай.
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
Дмитрий
09:51
Никаких ддр4 жду фоток материнок. они там показали. жалко цен ваще не назвали. опять преза так себе
AMD показала работу Ryzen 7000 в играх на частотах до 5.5 ГГц
Леди Яга
09:46
Кремлебот без постов и друзей негодует.
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
buratino777
09:45
это какл стебается , типа сарказм.
В США RX 6900 XT продают на $200 ниже рекомендованной цены
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