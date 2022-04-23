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Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI

У компании ASUS получилась отличная системная плата формата mini-ITX, предназначенная для новой платформы Intel LGA 1700 и предлагающая почти все, что нужно.
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Оглавление

Вступление

Компактные материнские платы форм-фактора mini-ITX это нишевые устройства для узкого круга людей. На первый взгляд, наоборот, скромные габариты устройств должны сделать их более универсальными, поскольку они могут влезть даже в очень компактный корпус объемом несколько литров. Однако высокая стоимость таких плат, не самый большой набор интерфейсов и слотов, а также заморочки с совместимостью делают своё дело и мало кто предпочитает такие платы.

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Тем не менее, производители не забывают про этот формат, каждое новое поколение чипсетов обзаводится несколькими модификациями в линейке. Здесь также встаёт вопрос: «Быть или не быть?». Речь, разумеется, про разгон. С одной стороны, плата компактная, а все эти бутербродные слои не способствуют нормальному охлаждению даже подсистемы питания. В разгоне новые процессоры Intel Alder Lake потребляют немало и поэтому вряд ли можно говорить о разгоне флагманских моделей, которые могут потреблять 300 Вт. Система питания может уйти в защиту, скинуть напряжение и частоту процессора, но это может отразиться на производительности, и непонятно, зачем такой разгон, не позволяющий нормально работать даже в стоке.

С этим приходит понимание, что разгон лучше производить на крупной плате с хорошим охлаждением, а на компактной плате можно выставить кастомный режим, при котором напряжение будет на таком уровне, чтобы система не перегревалась и работала стабильно. Однако для кого-то разумным будет выбор процессора с заблокированным множителем и сниженным энергопотреблением. Можно будет использовать даже боксовый кулер, а чтобы можно было разогнать память, нужен чипсет Intel B660. Я уже протестировал достаточно разных моделей на этом чипсете, но пока не сталкивался с такими, которые поддерживают DDR5. Для обычного человека это не принципиально, но есть люди, которые хотят обязательно всё самое новое, и для них сделали одну такую плату в ITX исполнении, которая называется ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI.

В очередной раз инженеры сделали чудо потому, что главный девиз компании «В поисках невероятного». Без преувеличения можно сказать, что это уникальное устройство и пришлось сделать невозможное, чтобы хотя бы часть функционала запихнуть в такой маленький формат. А ещё нам обещают много фаз питания, хорошее охлаждение и хороший разгон памяти…

Лично меня больше волнует возможность увеличения шины BCLK. Есть она или нет, получится разогнать хоть чуть-чуть процессор?

Упаковка и комплектация

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Сама плата компактная и упаковка тоже не очень большая. Она ненамного больше в длину и ширину самого устройства, но ощутимо выше.

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Оформление знакомо по другим устройствам серии ASUS ROG Strix. В этом поколении закончились эти розово-фиолетовые темы и фон здесь преимущественно чёрный. Спереди мы видим изображение материнской платы. Она помещается полностью, но не видно разъёмов задней панели.

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В левом верхнем углу находится логотип вместе с надписью Republic Of Gamers. Ближе к середине обозначено наименование модели ROG Strix B660-I Gaming WIFI. В самом низу находится множество разных значков и в левом нижнем углу логотип производителя. Три значка относятся к компании Intel и сообщают о поддержке процессоров 12-го поколения, о том, что здесь чипсет Intel Z690 и поддержка Intel Optane.

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Далее идут LGA1700, PCI-e 5.0, DDR5, ASUS AURA Sync, Windows 11 и WIFI 6E. Что касается поддержки AURA Sync, то я уже как-то писал на эту тему. На самой плате подсветки может не быть, как на этом устройстве, но есть разъёмы для подключения лент и есть программная синхронизация. Именно это производитель подразумевает, добавляя логотип AURA Sync.

Переворачиваем коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ROG Strix B660-I Gaming WIFI. Ниже в левой части находится фотография устройства. Справа от неё проходят три диагональные полосы. Они образуют четыре вставки с изображениями, которые представляют ключевые особенности устройства. Ниже можно заметить не очень детальную спецификацию устройства.

Пора заглянуть внутрь.

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Здесь мы видим картонный лоток, в котором находится материнская плата в антистатическом пакете. Под ним находится такой же картонный разделитель, скрывающий нижний отсек. Там прячется весь комплект поставки.

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Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Благодарственная карта;
  • Комплект наклеек;
  • Брелок для ключей;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

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Диски кладут просто по инерции, не понимая, что они больше неактуальны. Посмотрим теперь на прилагаемые аксессуары.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводного модуля;
  • Удлинитель для разъёма подключения кнопок и индикаторов корпуса;
  • Разветвитель портов USB 2.0.

Заглушка задней панели уже установлена на плате.

Дизайн и особенности платы

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Материнская плата выполнена в формате mini-ITX, это значит, что её габариты составляют 170 х 170 мм. Это не самый популярный стандарт, но своя аудитория у него есть. У энтузиастов свои причуды, ведь такие модели дорогие, у них есть заморочки с совместимостью и даже функционал чипсета нельзя в полной мере реализовать потому, что банально для всего нет места.

Однако есть любители компактных систем и есть специализированные корпуса. Просто это отдельная ниша продуктов, для тех, кто планирует создать компактную и производительную систему, но не для того, чтобы что-то там сэкономить. Если хочется дешевле, то есть mATX и чипсет Intel H610.

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Единственное, чего я не могу понять до сих пор – экономия на RGB-светодиодах. Людям это нравится, это недорого и несущественно увеличивает стоимость платы, а с подсветкой она выглядит явно дороже. На этой плате подсветки нет. Правильно, зачем забивать инженерам голову пустяками. Кому она нужна, тот пусть и ломает голову, а разъёмы для ARGB на плате есть, целый один.

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Один для адресной, а ещё есть обычный 12В. Многие привыкли видеть на таких устройствах сложные системы охлаждения, и второй ярус с дочерней платой под процессорным сокетом и над слотом PCI-e x16. На данном устройстве этого нет.

Плата компактная, сокет стал больше, отверстия креплений кулера здесь двойные, но оригинальные стали дальше и поэтому свободного места тут нет вообще. Расположение компонентов очень плотное даже спереди. С обратной стороны свободного места тоже не так много, а ещё там можно разместить один из накопителей M.2.

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Питание на материнскую плату подаётся через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Конечно, используется технология ProCool уже второго поколения. Другого сочетания на компактной плате не найти.

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Если пользователь собирает систему на такой плате, то он точно должен понимать, что процессор с индексом «K» будет горячее и его надо будет охлаждать, скорее всего, водой, других вариантов здесь я не вижу.

Сразу же встаёт вопрос к подсистеме питания процессора и её охлаждению. Справится ли всё это с флагманской моделью процессора? Разумеется, но нет гарантии, что при длительном использовании в режиме максимальной нагрузки не произойдёт заметный нагрев и система будет вынуждена уйти в защиту. Плата ориентирована в первую очередь на геймеров и поэтому никто не обещает высоких показателей разгона.

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Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено два слота чёрного цвета. Странно видеть на плате с чипсетом Intel B660 такую память, но здесь всё именно так. Видно, что используется комбинация защёлок и фиксаторов для каждого слота.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно просто установить две планки памяти. Есть поддержка функции OPTIMEM, но я бы не стал возлагать на неё какие-то надежды.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5-4800 -6400 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём составляет 64 Гбайт. Он достигается путём установки двух модулей по 32 Гбайт.

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В подсистеме питания процессора мы видим 9 каналов питания (8+1) для ядер и интегрированного видео. На каждую из восьми фаз установлена одна транзисторная сборка Vishay SiC643.

Если вы помните, то на ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI было 10 фаз с RENESAS RAA22010540, которые обеспечивают по 105 А. Здесь почти вдвое послабее, но и разгона официально не обещают.

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Ещё на каждый из 9 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные и танталовые распаяны с двух сторон недалеко от сокета. В качестве основного ШИМ-контроллера используется микросхема DIGI+ VRM EPU ASP2100.

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Транзисторы сбоку и сверху охлаждаются двумя радиаторами. Результат этой системы очень неплохи – 40°C под Prime95 с процессором Intel Core i5-12400.

Боковой радиатор представляет из себя сложное устройство, совмещённое с пластиковым кожухом. Он закрывает разъёмы задней панели и к нему частично крепится заглушка задней панели. Сверху находится надпись и декоративная пластинка.

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Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее.

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В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Контакт осуществляется не только с транзисторами, но и с дросселями. Крепление осуществляется с обратной стороны по два винта на каждый радиатор жёстко.

Ещё сложный бутерброд из радиаторов находится внизу сразу над разъёмом PCI-e x16.

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Сверху находится толстая пластина для отвода тепла от верхнего накопителя M.2. Сверху есть логотип ROG и надпись Game On.

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Под радиатором находится вторая его часть, которая зажимает накопитель снизу, а ещё предназначена для отвода тепла от чипсета.

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Этот радиатор также оборудован терморезинкой. Получается, что накопитель находится внутри бутерброда.

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Оба радиатора также изготовлены из алюминиевого сплава, окрашены в чёрный цвет. Крепление осуществляется при помощи двух винтов жёстко. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка.

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Под ним прячется чипсет Intel B660. В разных платах он нагревается по-разному, но здесь в среднем до 55°C.

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Портов SATA3 поддерживается до четырёх и на плате их как раз столько находится в правом нижнем углу. Понятно, что места маловато. Кстати, не совсем понятно, почему производитель на таких компактных платах не реализует свою же технологию DIMM.2 для установки накопителей вертикально.

Рядом с основным коннектором питания ATX находятся разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом с ним одна колодка USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1.

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Звуковая подсистема находится не на дочерней плате, а распаяна в левом нижнем углу. Она представлена знакомым звуковым кодеком Realtek ALC1220. Выше слота PCI-e x16 распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

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Сетевой контроллер Intel I225-V находится за разъёмами задней панели. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

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На этой плате мы видим всего один слот расширения – PCI-e x16 Gen5, линии которого идут от контроллера процессора.

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Он выделен стальной рамкой. Технология называется SafeSlot Core+. Поддержки SLI и CrossFireX нет по понятным причинам. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4. Однако, есть и неприятный момент – больше не поддерживается SATA.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Три разъёма USB 2.0;
  • Четыре разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Один разъём USB 3.2 Gen2х2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Два вывода антенн беспроводного модуля.

Последний представлен адаптером Intel WIFI 6E AX201.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel B660
Оперативная память 2 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 х Intel WIFI 6 AX201
Аудио Realtek ALC1220– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 3 + 2 x USB 2.0 (Intel B660)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B660)
USB 3.2 Gen2 1 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel B660)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 2.1;
1 x DP;
3 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen1;
1 x USB 3.2 Gen2x2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
2 x Ant. out
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на материнских платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия разных линеек чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Соответственно тут присутствует символика серии ROG. Что касается цветовой палитры, то она стандартная для серии.

В платах этого поколения наконец-то появилась функция разгона оперативной памяти. Сам процессор не разгоняется. В лучшем случае можно зафиксировать частоту Турбо. Кроме этого, есть возможность включения XMP профиля, но это не работает. Мне пришлось всё устанавливать вручную.

Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть размещена в привычном меню Advanced. Пункта изменения частоты шины BCLK не нашлось.

На месте список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Эта функция действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i5-12400 (2500/4400 МГц база/турбо);
  • Кулер: Noctua NH-D15;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI, версия BIOS – 1203;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 Kingston HyperX Beast (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

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Тестирование

Компания ASUS позиционирует линейку ROG Strix не для разгона, а для геймеров. Более того, на всех Maximus Extreme тоже написано Gaming motherboard. Это не значит, что разгонять нельзя. Можно делать всё что угодно, но надо также понимать целесообразность этих действий. Если видишь, что подсистема питания не состоит из 20 фаз, радиаторы скромные, плата небольшая, то действовать нужно в рамках разумного.

В данном случае разумно использовать автоматический режим и разогнать оперативную память. Процессор я уже пробовал гнать на версиях Extreme и на Apex, и в целом понятно, что на этой платформе есть определённые сложности. Связаны они с солидным тепловыделением при высоком напряжении на ядрах в разгоне.

Сама сборка на компактном устройстве всегда сопряжена с определенными неудобствами, но здесь я без проблем собрал систему с огромным кулером и видеокартой.

Можно отметить неплохие для такой компактной системы температурные показатели всех компонентов. Нужно лишь учитывать, что это открытый стенд и в корпусе всё может быть иначе. Я сразу разогнал память потому, что больше тут разгонять нечего.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

450x431 44 KB. Big one: 818x784 120 KB

Cinebench R23:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Time Spy:

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Теперь запустим традиционный тест Crystal Disk Mark 8.0.1.

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Результаты соответствуют классу новинки.

Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Самая горячая точка сверху показывает 48°C под Pime95 приблизительно за 5 минут, и я думаю, это отличный результат.

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В простое верхний радиатор греется всего до 34°C. Радиатор чипсета разогревается до 50°C.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Геймеры не сильно требовательны к качеству, главное позиционирование и время отклика. С этим проблем нет. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

Сначала я немного расстроился, когда не нашёл в меню настроек изменения частоты BCLK, но потом понял, что это модель другого уровня и производитель не захотел создавать конкуренцию внутри линейки. Уже есть бескомпромиссное решение ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI, где можно разгонять всё, а здесь можно только память и это уже неплохо.

Причём ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI нельзя назвать бюджетной из-за поддержки оперативной памяти DDR5, но производитель решил, что двух конкурирующих друг с другом моделей не нужно. Кому необходимо, тот доплатит и возьмёт модель постарше, а для других такая плата будет отличным решением. Следует понимать, что она заметно упрощена и соответственно должна быть доступнее. При этом поддержка новых интерфейсов сохранена. Это касается памяти DDR5 и слота PCI-e x16 Gen5. Именно поэтому получается очень плотная и сложная компоновка.

Также в компании уделили большое внимание эргономике, чтобы с системной платой было приятно работать. Надо отметить, что это заметно по всем разъёмам и коннекторам. До них удобно добраться, есть подписи и в целом всё отлично. Самым большим недостатком лично для меня стало ограниченное пространство около процессора, которое закрыто со всех сторон радиаторами и прочими «бутербродами». Тем не менее, я смог установить даже башенный кулер Noctua NH-D15 и видеокарту под ним. Всё встало идеально и без шаманских обрядов.

Функциональность устройства находится на высоком уровне. Есть поддержка всех новых интерфейсов и даже нового типа памяти. Предусмотрена отличная индикация, которая состоит из нескольких светодиодов. Это индикаторы Q-LED, предназначенные для определения, на каком этапе устройство зависает при загрузке. Комплект поставки неплохой и содержит всё необходимое. Системы питания и охлаждения очень неплохие для компактного устройства, но активного охлаждения, как на старших платах, уже нет. Нагрев в нагрузке оказался умеренным и в целом работой материнской платы я остался доволен.

В итоге у компании получилась отличная плата формата mini-ITX для новой платформы Intel LGA 1700, у которой есть всё что нужно, кроме разгона процессора.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI получает награду:

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI.

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Цены на SSD и жесткие диски не спешат возвращаться к "доспецоперационным" значениям
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Chamko
09:39
Прочитал Заглота, сделай всё наоборот, не дай себя обмануть :))
Бюджетные видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce GTX 1660 за 2 недели скинула 60%
dimkahon
09:37
Имхо, по хоррор-части вилладж слабее семерки!
Продажи Resident Evil Village превзошли ожидания Capcom
dimkahon
09:35
Серое и однотипное, говоришь?
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
dimkahon
09:25
Мнение "не играл, но осуждаю?" Ахренеть оригинально!
Elden Ring: РПГ, Джордж Мартин и прочее
D Mograin
09:20
Хз где подешевели!
Графические процессоры RTX 3000 и RX 6000 с марта подешевели на 10 и 11% соответственно
Евгений Денисов
09:16
А че не так то в приставке?
Российские приставки PlayStation 4 и PlayStation 5 превратились в "кирпич": Sony отключила в РФ СМС-коды
Евгений Денисов
09:16
Ну. В целом да. Ибо спорят только дебилы, и у них жк ничего не работает) мозгов не хватает. Все остальные молча играют и радуются жизни.
Российские приставки PlayStation 4 и PlayStation 5 превратились в "кирпич": Sony отключила в РФ СМС-коды
SlavicUnion
09:15
Топ 10 перспективных криптовалют в 2022 — часть 2
allbuks
09:15
по мне, так это ты скоро умрешь. как еврей пишу. и молится за твою смерть буду. передашь привет Шарону.
Литва и Латвия отказываются от электричества из РФ и будут платить в 5 раз дороже за польский уголь
Евгений Денисов
09:13
Поддерживаю, дебилизм какой то написал и рад
Российские приставки PlayStation 4 и PlayStation 5 превратились в "кирпич": Sony отключила в РФ СМС-коды
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