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Вступление

Для платформы Intel LGA 1700 вышло множество различных материнских плат, и сначала по традиции были выпущены модели на флагманском чипсете. Позднее появились более народные варианты и не обошлось без сюрпризов. Одним из них стала возможность разгона процессора путём повышения частоты шины BCLK, но она доступна далеко не на всех устройствах и даже поддержка памяти DDR5 не является показателем.

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Например, стоит вспомнить ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI. Однако там компактная плата и разгон вроде бы ни к чему. А про совсем бюджетные устройства говорить не приходится. Там мало кто будет использовать внешний тактовый генератор шины, ведь экономия идет почти на всём. С другой стороны, разгон тоже нужен далеко не всем и поэтому можно, наоборот, немного сэкономить на приобретении более универсальной платы с поддержкой памяти DDR4, которая более доступна, нежели новая DDR5, а разницу пока нельзя назвать колоссальной.

Лично мне больше по душе платы формата mATX. Они, как правило, стоят дешевле, функционал мало чем уступает полноразмерным платам, на которых сейчас также по два или три слота расширения вкупе с 100500 слотами под SSD M.2, которых нужно максимум два, а для других уже проще использовать специальные платы. Мне пока хватает одного накопителя на 1 Тбайт и жёсткого диска для хранилища файлов. Поэтому платы с двумя слотами M.2 большинству будет достаточно, ведь можно будет установить SSD хоть 4 Тбайт, если не жалко денег.

А ещё я заметил, что наиболее сбалансированные конфигурации плат у компании ASUS появляются в линейке TUF Gaming. Она считается бюджетной игровой, но есть производительные устройства. В свое время мне понравилась своим оснащением плата ASUS TUF Gaming B550M-Plus для платформы AMD, а сейчас похожее устройство стало доступно для новой платформы Intel LGA 1700. Это модель ASUS TUF Gaming B660M-Plus WIFI D4.

Судя по названию, она поддерживает память DDR4 и основана на чипсете Intel B660. Нам осталось понять, насколько хорошо всё сбалансированно, есть ли смысл покупать или лучше доплатить и взять что-то более функциональное.

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Упаковка и комплектация

Само оформление изменилось не сильно. Цветовая палитра осталась прежней, а вот логотип поменялся ещё в прошлом поколении плат на чипсете Z590. Фон, как обычно, чёрный, присутствуют серые элементы и ярко-оранжевые вставки. В данном случае последнее относится к тексту спереди и сзади.

Спереди есть крупное изображение самой платы, где всё очень хорошо видно, кроме разъёмов задней панели. В левом верхнем углу находится логотип производителя и его знакомый слоган «В поисках невероятного». Посередине указано наименование модели TUF Gaming B660M-Plus WIFI D4. Модификация обозначена белыми буквами. В самом низу практически по краю, расположена большая группа значков. В правом нижнем углу находится новая эмблема серии TUF Gaming.

Пора перевернуть коробку.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами TUF Gaming B660M-Plus WIFI D4. Справа находится значок ASUS Aura Sync. Ниже находятся две фотографии устройства. Одна прямо сверху, а другая под углом так, чтобы было видно разъёмы задней панели. Слева и справа находятся таблицы, которые составляют подробную спецификацию устройства. Ниже можно заметить четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим картонный лоток с платой. Часть его загибается, образуя конверт сверху. В нём размещается часть комплекта поставки. Под ним в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Сертификат соответствия стандартам (США);

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;

Комплект наклеек.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Резиновые квадратики для накопителей M.2;

Антенна для беспроводного модуля.

Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mАТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 244 х 244 мм. Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это заметно по характерным серым и оранжевым принтам и слотам памяти чёрного и серого цвета. Самый яркий и заметный элемент – наклейка на крышке процессора.

Мы уже видели, что на платах компании ASUS предусмотрены отверстия под оба стандарта крепления кулера, но здесь эта традиция нарушается. На дорогих платах люди экономят на охлаждении, а на бюджетных нет?

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Понятно, что наоборот, но речь может идти о дорогих водоблоках, стаканах и прочих аксессуарах для альтернативного охлаждения. А в бюджетной сборке можно обойтись боксовым кулером. На самом же деле все, кому нужно, давно обзавелись креплениями для старых кулеров, и на новых устройствах уже не будет двойных отверстий потому, что они будут не актуальны.

Печатная плата чёрного цвета, поверхность матовая. Плата жёсткая, не гнётся и достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат. Принтов на плате прилично при том, что есть несколько радиаторов.

Кроме принтов по правому краю сверху есть надпись TUF прямо в текстолите без слоёв металлизации, которые просвечиваются RGB светодиодами с обратной стороны. С подсветкой здесь всё хорошо и лично мне нравится, когда плата подсвечивается по периметру с обратной стороны. Это очень хорошо смотрится при установке в корпусе.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть немного принтов посередине.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+4.

Есть поддержка технологии ProCool. Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота чёрного и серого цветов. Дело в том, что процессоры поддерживают оба типа памяти. Производители плат сами решают, какой тип памяти использовать на плате. Поскольку DDR5 немного в дефиците, то логично сейчас выпускать больше устройств с поддержкой именно DDR4.

C одной стороны слотов используются фиксаторы, а с другой защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Используется технология OptiMem II, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах. Нужны ли здесь высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Известно, что есть делители 1:1, 1:2 и 1:4.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 10+1. Пять каналов сверху и девять каналов сбоку. Ниже находятся фазы Vccsa. Это хорошие показатели для материнской платы LGA 1700.

На каждый из 10 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Vishay SiC654. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 50 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип DIGI+ VRM ASP2100.

TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4 позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. И в первую очередь это заметно по подсистеме питания. Её не назвать скромной, но и для экстремального разгона явно не годится. Поэтому с разгоном тут решили не рисковать и ограничились только памятью, что официально позволяет чипсет. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они независимы друг от друга и не соединяются тепловой трубкой.

Каждый из них крепится двумя винтами с обратной стороны. Над боковым ещё возвышается пластиковый кожух, который заполняет проём между задней панелью и радиатором. Подсветки на нём не предусмотрено. На нём находится логотип и надпись TUF Gaming.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются чёрные терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности.

Ниже находится ещё один интересный радиатор, который предназначен для охлаждения накопителей M.2. Такую систему я встречаю впервые, когда один радиатор предназначен для двух слотов, но не сразу закрывает два, а может устанавливаться либо на один, либо на другой.

Оба слота поддерживают максимальный режим PCI-e x4 Gen4, но не поддерживают SATA. Похоже, что поддержка накопителей SATA M.2 заканчивается.

Радиатор SSD накопителя изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен под цвет остальных радиаторов. На нём присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате.

Остался только радиатор чипсета.

Сверху находится декоративная пластиковая пластинка с надписями и изображениями. Под ним есть небольшой радиатор, который изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в чёрный цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка.

Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B660

Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA и только два выведены вбок справа. Ещё два размещены по нижнему краю платы.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна колодка USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Далее уже идут два порта SATA 3.

Левее расположены две колодки USB 2.0, два разъёма для RGB лент на 5В и 12В.

Далее по нижнему краю находится разъём для подключения адаптера Thunderbolt 3, два разъёма 4-pin FAN и колодка COM-порта.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы и операционный усилитель. Саму микросхему не видно потому, что она закрыта специальной декоративной крышкой, но известно, что это чип Realtek ALC897.

Выше находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Realtek RTL8125 с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим всего три слота расширения: два PCI-e x16 и один PCI-e x1.

Верхний слот PCI-e x16 обрамлён металлической рамкой. Он получает свои линии непосредственно от процессора. 16 линий PCI-e Gen5. Оставшиеся слоты получают линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4.

Над верхним слотом PCI-e x16 и под ним находятся два разъёма M.2 для установки накопителей.

Оба могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Ещё здесь снова установлен специальный механизм крепления M.2 Q-Latch. Специальная пластиковая клипса поворачивается и фиксирует накопитель. Очень просто и удобно.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма USB 2.0;

Один разъём USB 3.2 Gen1;

Четыре разъёма USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6 AX201

Технические характеристики

Модель ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4 Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel B660 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

1 – PCI-e x1 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel B660; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek RTL8125;

1 x Intel Wi-Fi 6 AX201 Аудио Realtek ALC897– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel B660) USB 3.2 Gen1 1 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel B660) USB 3.2 Gen2 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Intel B660);

4 + 1x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x Display Port;

4 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen1;

2 x USB 2.0;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. out Размеры, мм 244 x 244 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Ещё в прошлом поколении материнских плат на чипсете Intel B560 графическая оболочка устройств серии TUF Gaming изменилась. Появилось своё собственное оформление, теперь фон чёрный, а надписи белые и оранжевые. А ещё, как известно, поменялся логотип.

Утилиты MemTest86 тут нет, как нет и функции интеллектуального разгона. Зато есть функции активации XMP профилей и изменения делителя памяти. Есть всё, что заявлено для платформы последнего поколения. Структура меню не изменилась, она проста, узнаваема и понятна. Все функции работают исправно и корректно.

На месте список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Сама материнская плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-12400 (2500/4400 МГц база/турбо);

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS TUF Gaming B660M-Plus WIFI D4, версия BIOS 0707;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: Intel UHD730;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Изначально я предполагал, что будет возможен разгон процессора, и поэтому установил кулер Noctua NH-D15, иначе бы использовал боксовый.

С установкой проблем не возникло. Уже после запуска системы выяснилось, что процессор разогнать не получится. Поэтому сразу разогнал оперативную память и продолжил работу.

Теперь взглянем на систему через утилиты. В штатном режиме память работает на частоте DDR4-2400, а не 4600. Причём скорость, а точнее делитель, устанавливается автоматически в зависимости от частоты.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

3DMark Night Raid:

3DMark CPU Profile:

Crystal Disk Mark 8.0.1:

Замеры температур проводились после запуска Prime95 при помощи тепловизора.

Крупные радиаторы отлично справились с нагрузкой в пассивном режиме. Свою роль сыграл и не самый мощный процессор без разгона.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS TUF Gaming B660M-Plus WIFI D4 – отличная плата для сборки средней конфигурации. Подсистема питания позволяет устанавливать флагманские процессоры, но в этом нет необходимости, ведь разгон отсутствует. Однако не полностью, и можно разгонять память типа DDR4. На мой взгляд, самым разумным выглядит использовать режим Gear1 и частоту до 4000 МГц. Такая память более распространённая и стоит меньше.

Опять же за рекордами частоты нужно гоняться на специальных платах, где для разгона есть подходящий инструментарий, хотя бы индикатор POST-кодов. Тут такого нет, но вместо этого есть подсветка на плате и четыре светодиода для отображения процесса инициализации и загрузки. Это поможет выявить неисправности при старте, но для разгона хотелось бы лучше понимать этап зависания системы. Впрочем, сам производитель позиционирует новинку не для разгона, а для геймеров, которые хотят немного сэкономить.

В целом функциональность достаточна для современного ПК с одной видеокартой и двумя накопителями M.2. Больше видеокарт нужно лишь майнерам, но они используют другие платы. Есть Wi-Fi 6, USB 3.2 Gen2х2 Type-C, Ethernet 2.5G, несколько разъёмов для RGB-лент и поддержка PCI-e 5.0. Не знаю, что ещё нужно для полного счастья обладателю современной платы среднего уровня. Кроме всего вышеперечисленного есть удобная BIOS и хорошая эргономика, да и цена модели должна быть приемлема.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: