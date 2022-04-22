Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)

К нам в руки попала компактная, лёгкая, мощная и универсальная модель нового поколения ноутбуков ASUS, способная проработать длительное время.
+
RTX 3070 дешевле 100 тр в Регарде
Базовая RTX 3080 Gigabyte замегадешево
Эта <b>RTX 3070 дешевле ЛЮБОЙ 3060 Ti</b>
Очень дешевая RTX 3090 по цене крутых 3080
Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое
3070 подешевела в 2.5 раза - смотри цену

Оглавление

Вступление

Современные ноутбуки становятся всё более мобильными, функциональными, быстрыми и утончёнными. Постоянно внедряются передовые технологии и материалы, чтобы снизить вес и улучшить остальные характеристики. Основным двигателем прогресса остаётся увеличение уровня производительности на единицу потребляемой мощности, а также улучшение дисплеев и массовое внедрение OLED-панелей. Разумеется, они устанавливаются не в бюджетные устройства и не в геймерские, где балом до сих пор правят самые быстрые матрицы.

реклама

Производители стремятся к внедрению передовых технологий, чтобы конкурировать на рынке и предлагать пользователю качественно новую услугу. Если этого не делать, то можно просто отстать, и продукция перестанет пользоваться спросом, а конкуренты всё равно их внедрят и уйдут далеко вперёд. Сейчас идёт переход на OLED-панели в некоторых моделях ноутбуков, чтобы привлечь покупателя яркими и насыщенными цветами, которые он давно наблюдает на экране своего смартфона. Раньше подобные панели были баснословно дорогими, особенно большие для мониторов и телевизоров, но с наращиванием объёмов производства их стоимость постепенно сокращается и уже появилась экономическая целесообразность установки таких панелей в другие устройства, например, ноутбуки.

Что касается остальной начинки, то ныне используется Intel 11Gen и AMD Ryzen 5000 серии. В середине 2022 года, скорее всего, произойдёт обновление платформ, и могут появиться модели с памятью DDR5. Пока на ноутбуки предустанавливается Windows 10 и все современные модели в полной мере поддерживают Windows 11. Новая операционная система нужна для процессоров Intel Gen 12, чтобы правильно работал диспетчер задач с новыми эффективными ядрами. Производительности вполне хватает для большинства приложений даже на текущих платформах и многие покупают устройство здесь и сейчас, особенно если оно хорошо себя зарекомендовало или понравилась какая-то модель по характеристикам.

Сегодня мы рассмотрим универсальное устройство, которое ориентировано на молодёжную аудиторию, а основное обновление затронуло экран. В том же компактном корпусе 13” модели установили 14” экран с технологией OLED и соотношением сторон 16:10. Модель называется ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC).

450x317 25 KB

Тестовый образец представлен в наиболее мощной конфигурации на современной платформе AMD 5000 серии. Сам я уже тестировал новую платформу AMD и могу сказать, что обновление всех моделей не за горами, но пока мы рассматриваем актуальную на данный момент. Взглянем пристальнее на этот ноутбук, который перекликается с моделью K3400P на платформе Intel.

анонсы и реклама
RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде
RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде
-200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке
RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде
<b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке
3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену
RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде
Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей
Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену
-210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке
RTX 3060 Ti подешевела в два раза

Технические характеристики тестовой конфигурации

Модель ASUS VivoBook Pro 14 OLED (M3401QC)
Тип устройства Ноутбук
Процессор AMD Ryzen 9 5900HX
Видеопроцессор Интегрированный AMD Radeon HD;
Дискретный NVIDIA GeForce RTX 3050 for Laptop
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 16 ГБ DDR4-3200)
Хранение данных SSD 256 ГБ Gen3 x4 SSD M.2
Экран 14 дюймов 16:10 OLED WQXGA (2880 x 1800), глянцевый, относительная площадь 84% (NanoEdge), яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 600 кд/м2, цветовой охват 100% DCI-P3
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0
Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 63 Вт*ч
Размеры 317 x 228 x 19.2 мм
Масса 1.4 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики стандартные для нового поколения ноутбуков ASUS. Бросается в глаза, что это OLED панель с широким цветовым охватом и высокой яркостью.

реклама

Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. С одной стороны нахолодится огромная надпись Wow The World. Справа есть чёрная вставка с надписью ASUS VivoBook.

450x225 30 KB. Big one: 1000x500 137 KB

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация. С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

450x217 22 KB. Big one: 1000x482 95 KB

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. В правой части размещен отсек, где расположен адаптер питания в комплекте с силовым кабелем.

450x422 33 KB. Big one: 1000x937 128 KB

Под ноутбуком находится ниша, где скрыты различные инструкции и конверт с наклейками на корпус. Они соответствуют молодёжной стилистике. Блок питания стандартный для подобных устройств (20 В, 6 А) и обеспечивает 120 Вт. Полная зарядка занимает всего 2 часа.

450x281 28 KB. Big one: 1000x625 100 KB

Комплект нельзя назвать шикарным, но есть всё самое необходимое. На мой взгляд, было бы разумнее использовать блок питания с разъёмом USB Type-C.

Кстати, такой блок здесь использовать можно и ноутбук заряжается, если к порту Thunderbolt 4 подключить зарядку. Скорость при этом сильно не увеличивается, но есть технология быстрой зарядки, которая позволяет зарядить 60% ёмкости за 45 минут.

Внешний вид и корпус

Несмотря на то, что устройство ориентировано на молодёжную аудиторию, смотрится модель достаточно строго. Нет ничего вычурного и яркого. Всё это предполагается делать при помощи наклеек. Цвет не совсем чёрный и называется Quiet Blue. Ещё есть серебристая модификация.

Сверху на крышке есть серебристая надпись ASUS VivoBook. Грани не очень острые, они скруглены, а на поддоне есть скосы. С одной стороны производитель хотел защитить устройство, поэтому верхняя крышка изготовлена из алюминиевого сплава, а всё остальное пластиковое. При этом поверхность матовая и бархатистая. Качество материалов и изготовления очень высокое. Поверхность верхней крышки матовая и маркая.

450x450 16 KB. Big one: 1000x1005 65 KB

реклама



Масса по современным меркам достаточно скромна для устройства с диагональю 14”, всего 1.4 кг. Такими весом и габаритами могут похвастать далеко не все модели с меньшей диагональю, а здесь всё же 14” с соотношением 16:10. По толщине это не ультрабук, но в целом очень хорошо.

450x419 20 KB. Big one: 1000x931 75 KB

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Здесь нет технологии ErgoLift, а петли самые обычные. Одной рукой крышка не открывается. Со временем механизм может разработаться, но я бы на это не надеялся и лучше бы этого не происходило. Сверху находится HD камера с микрофонами и шторкой.

450x449 26 KB. Big one: 1000x998 103 KB

Крышка открывается на 147° и это достаточно много. Ограничителем выступают петли и верхняя панель с экраном, которая при полном открытии заходит под заднюю крышку. На верхней панели находится выпуклая вставка с серебристой надписью ASUS VivoBook.

450x321 12 KB. Big one: 1000x714 53 KB

На левой грани можно увидеть два разъёма USB 2.0, индикатор работы и заряда.

450x188 13 KB. Big one: 1000x418 56 KB

На правой грани находим слот для карт памяти MicroSD, порт Thunderbolt 4 с Power Delivery и возможностью зарядки, HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-A, разъёмы гарнитуры и питания.

450x192 18 KB. Big one: 1000x426 71 KB

Нижний поддон изготовлен из прочного пластика. На нём есть две резиновые ножки и длинная полоса, а ещё есть отверстия для циркуляции воздуха и вывода звука от динамиков. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом Torx. Ещё нужна пластиковая карточка или что-то такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

450x252 20 KB. Big one: 1000x559 92 KB

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

450x238 27 KB. Big one: 1000x529 107 KB

Основную часть внутреннего пространства занимает аккумулятор и материнская плата. В этом нет ничего удивительного потому, что устройство ориентировано на офисную работу и высокую портативность. Ноутбук уверенно работает больше, чем рабочий день.

450x253 39 KB. Big one: 1000x562 169 KB

Процессор используется достаточно мощный с тепловым пакетом 45 Вт. Кроме этого, есть дискретная видеокарта. Поэтому при полной нагрузке долго работать от аккумулятора не получится, но есть отличные алгоритмы, которые позволяют задействовать мощности одного только процессора.

Охлаждение уже знакомо. Мы видим две крупные тепловые трубки и два вентилятора турбинного типа. Вертушки последнего поколения выполнены по технологии Ice Blade c 87 лопастями сложной конфигурации с изменяемой толщиной. Никуда не делась функция самоочистки от пыли. Это уже третье поколение вентиляторов и мне нравится, что эта технология развивается.

450x325 41 KB. Big one: 1000x722 157 KB

Беспроводной модуль Intel AX200NGW не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъём.

Внизу по углам находятся два небольших динамика с крупными камерами. Они не симметричны, а зеркальны и на качество звука это не влияет. Звук сертифицирован harman/kardon, но особенным его не назовёшь. Это стандартное решение для данного класса.

450x247 36 KB. Big one: 1000x549 152 KB

Аккумулятор достаточно солидный для компактного устройства и поэтому занимает большую площадь. Всю нижнюю часть занимает устройство на 63 Вт*ч. Потребителей тут тоже немного и поэтому даже этого должно хватать на длительное время.

Возможности апгрейда есть, но скромные. Можно заменить SSD M.2 накопитель. Также ничего не мешает заменить беспроводной модуль.

Клавиатура и тачпад

Можно было бы назвать устройство ультрабуком, но он не очень тонкий. С такой начинкой можно было бы сделать его тоньше, но здесь налицо унификация с модификацией, где есть видеокарта. Ширина корпуса небольшая и поэтому полноразмерная клавиатура не влезает.

Решение уже было придумано раньше – это NumberPAD. Смысл этой технологии заключается во встройке цифрового блока в тачпад. Ещё есть модификации, у которых в кнопку включения встроен сканер отпечатка пальца.

450x224 20 KB. Big one: 1000x497 81 KB

Топкейс выполнен из пластика и немного углублён в области клавиш. Почти все они чёрные. Только выделяется кнопка Enter несколькими светлыми полосками.

450x230 17 KB. Big one: 1000x510 84 KB

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.3 мм, и они еле заметно изогнуты.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

450x243 22 KB. Big one: 1000x540 81 KB

Клавиатура оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости. В остальном она ничем не выделяется на фоне аналогичных устройств.

Экран

Дисплей с диагональю 14 дюймов обладает разрешением 2880 x 1800 точек. Используется матрица с технологией OLED. Она подразумевает высочайший уровень контрастности и сверхнизкое время отклика (1000 000:1 и 0.2 мс, что значительно превышает показатели для классических ЖК-дисплеев) и сертифицирована VESA DisplayHDR 500.

Черный цвет на таком дисплее выглядит действительно черным. Используется матрица Samsung ATNA40YK04-0.

450x323 30 KB. Big one: 1000x718 112 KB

Площадь поверхности экрана составляет 84%. Сам экран очень яркий, а цветовой охват огромный. В тёмном помещении экран вообще не светится, если на нём чёрный цвет и это выглядит очень круто.

450x219 14 KB. Big one: 1000x487 49 KB

Производитель заявляет 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Про чёрный цвет я всё уже сказал, он действительно чёрный, а не серый.

450x219 19 KB. Big one: 1000x487 64 KB

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании никак не отражается.

450x335 38 KB. Big one: 1202x895 194 KB

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 375 0
50 167 0
0 4.7 0

Яркость регулируется в большом диапазоне, а сам дисплей показывает запредельный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

450x219 21 KB. Big one: 1420x692 128 KB

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана не очень хорошо с калибровкой.

450x276 21 KB. Big one: 761x467 46 KB

В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

450x270 33 KB. Big one: 1000x9953 3255 KB

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений, благо там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS, которую мы уже много раз рассматривали.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых будет не так много потому, что ноутбук не позиционируется как игровой.

CPU-Z:

450x298 45 KB. Big one: 1000x662 174 KB

GPU-Z:

450x213 35 KB. Big one: 1000x474 141 KB

AIDA64 GPGPU:

450x297 37 KB. Big one: 1000x659 140 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x432 44 KB. Big one: 827x794 127 KB

Cinebench R20:

450x374 43 KB. Big one: 1000x831 153 KB

Cinebench R23:

450x354 34 KB. Big one: 1000x787 126 KB

PCMark:

450x312 30 KB. Big one: 1000x694 109 KB

450x312 26 KB. Big one: 1000x694 106 KB

3DMark CPU Profile:

450x259 30 KB. Big one: 1000x576 109 KB

3DMark Time Spy:

450x291 33 KB. Big one: 1000x647 117 KB

CrystalDiskMark 8.0.1:

450x328 47 KB

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 63 Вт*ч. Это средний объем для современного устройства. Полная зарядка занимает почти 2 часа. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком.

Работать в офисных задачах при использовании аккумулятора можно достаточно долго, хватит на полный рабочий день. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 8 часов 45 минут.

450x329 27 KB. Big one: 1000x731 96 KB

Тест Gaming, который эмулирует работу в играх, демонстрирует уверенную работу 1 час 18 минут.

450x172 26 KB. Big one: 1500x572 239 KB

Нагрев устройства умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений, Prime95 и Furmark, температура клавиатуры не поднимается выше 38°C. Сам нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит сзади.

450x200 27 KB. Big one: 1500x667 136 KB

Сзади видно место, где расположен вентилятор и осуществляется приток воздуха.

450x200 27 KB. Big one: 1500x667 131 KB

Что касается шума, то его пик достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 1850 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 32.3 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS VivoBook Pro 14 OLED (M3401QC) – это компактная, лёгкая, мощная и универсальная модель нового поколения, где упор сделан на экран. Она позиционируется для молодёжной аудитории, но это в мире, у нас такое предложение более универсально и подойдёт обеспеченным представителям этой группы. Это настоящее мобильное устройство, которое может проработать длительное время.

Экран очень яркий и сочный, но для профессиональной работы нуждается в калибровке, как и любой монитор. Инженеры компании совершили тот же манёвр, что в модели ROG Zephyrus M16. Там в корпус 15” модели они поставили матрицу 16” с соотношением сторон 16:10. Для работы так оказывается удобнее. Тут похожую картину проделали с 13.3” корпусом, установив 14” OLED панель. Даже если в это дополнительное пространство будет помещаться только шапка тестового редактора – это уже хорошо. Что касается качества картинки самого экрана, то это лучше один раз увидеть. В помещении бликов нет, а что будет на ярком солнце сказать сложно. Яркость высокая, и теоретически ее должно хватить.

Мне на тестирование попала модель с топовым процессором AMD Ryzen 9 5900HX, который везде показывает отличную производительность. Если вы не знаете, с чем можно сравнить производительность в настольном сегменте, то это уровень AMD Ryzen 7 3700X и Intel Core i7 10700. Всё это при лимите в 45 Вт в компактном корпусе, поэтому результат заслуживает уважения. И пусть AMD Ryzen 9 6900HX уже на равных соперничает с Intel Core i9-11900K и поддерживает память DDR5, но пока эта платформа ещё не добралась до компактных устройств. Кроме того, ноутбук комплектуется неплохим дискретным графическим процессором. Он не для киберспорта, но обычные «танчики» покатать можно комфортно, если не брать в расчёт экран, который больше предназначен для работы, серфинга и творчества.

ASUS VivoBook Pro 14 OLED (M3401QC) – это интересная производительная модель, которая может стать универсальным спутником любого человека.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC).

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus windows 10 wildchaser ноутбук geforce rtx 3050 radeon hd vivobook ryzen 9 5900hx asus vivobook pro 14 oled (m3401qc)

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC)
+
Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист
3
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
30
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P)
7
Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500
13

Интересные материалы

Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4
18 апреля 2022 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Binance ввела ограничения для всех граждан РФ и назвала сроки блокировки криптовалютных счетов
22
Сколько на самом деле должен стоить российский рубль – эксперты назвали справедливый курс рубля
44
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3070 подешевела до 93 000р
50
NVIDIA выпустила первые инженерные образцы GeForce RTX 4090 – старт продаж назначен на сентябрь 2022
14
Россиянам начали продавать серые карты Visa и Mastercard за 25-30 тыс. рублей
7
Valve нашла способ возобновить российским разработчикам выплаты от Steam
15
10 лет на одной видеокарте – на что способна GeForce GTX 660 Ti в актуальных играх по мнению RG
10
Графические процессоры RTX 3000 и RX 6000 с марта подешевели на 10 и 11% соответственно
+
Запасов электроники в РФ хватит на несколько месяцев, но на помощь спешит техника от дядюшки Ляо
18
Телескоп Хаббл обнаружил предка сверхмассивной черной дыры, скрывающегося у всех на виду
1
В Италии стартовала "Операция термостат" - она позволит отказаться от газа из России
29
Процессоры AMD дешевеют на фоне укрепления курса рубля – Ryzen 7 5800X ниже рекомендованной цены
20
Льготы импортерам вместо импортозамещения – новая идея Правительства РФ
15
В Overwatch 2 были масштабно переработаны два из самых нелюбимых игроками персонажей первой части
4
Голландский техногигант выкупил партию стиральных машин, чтобы добыть из них дефицитные чипы
+
БП стандарта ATX 3.0 смогут справиться с огромными всплесками энергопотребления будущих видеокарт
7
EVGA предлагает GeForce RTX 3060 за 369 долларов
13
Ryzen 7 5800X3D продемонстрировал разочаровывающий результат, обойдя Ryzen 7 5800X всего на 3% в 4К
14
Онлайн-сервис «Фогейм» запустил продажу ключей игр из Steam и Ubisoft Connect
5
Для видеокарты GeForce RTX 4090 может потребоваться блок питания на 1800 Вт – Wccftech
19

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
09:21
гуглом уже давно не пользуюсь ,яндекс норм браузер.
За утечку данных миллионов граждан РФ "Яндекс.Еду" оштрафовали на 60 тысяч рублей
[Zero]
09:16
А ничего, что закон должен быть един для всех? Так работает правовая система. Яндекс навредил миллионам российских граждан. Представим гипотетическую ситуацию. Вася заказал на 300к рублей еды за полго...
За утечку данных миллионов граждан РФ "Яндекс.Еду" оштрафовали на 60 тысяч рублей
Владимир Колтыш
09:14
Неа, следующая статья: "как правильно открывать бутылки айфоном, чтобы не разъеб@ть его."
Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона
Станислав Попов
09:13
Нет. Просто ты безграмотный тролль.
БП стандарта ATX 3.0 смогут справиться с огромными всплесками энергопотребления будущих видеокарт
Dce
09:13
она навсегда.
EVGA предлагает GeForce RTX 3060 за 369 долларов
Sheshenbek
09:13
Тоже так думаю, у меня 150к (переведённые в евро)на банковской карте лежит для какой-нибудь карты на что хватит.
EVGA предлагает GeForce RTX 3060 за 369 долларов
AlexZ Rus
09:12
у меня спек был в 3 классе и да я грузил игры с кассет и тренировался в программизме на васике.
Spectrum был не просто компьютером — это была семья
Тимур Гиревой
09:07
Мне очень интересно. По вашему надо задушить Яндекс штрафами? Давайте убьём единственного вменяемого конкурента гугл? Спешу вас обрадовать. Это блин хорошо что иностранные компании штрафуют а наши бер...
За утечку данных миллионов граждан РФ "Яндекс.Еду" оштрафовали на 60 тысяч рублей
Zone Archive-Fan
09:04
EGS тоже вроде держится
Valve нашла способ возобновить российским разработчикам выплаты от Steam
Ottuda
09:01
Антошка, поиграй на гармошке. Действительно, шанс превратиться в Венесуэлу как никогда велик. Я же писал тебе, что ты тупое безграмотное брехло. Не пиши здесь больше.
Объёмы экспорта товаров из США в РФ сократились на 90% по сравнению с январём
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем