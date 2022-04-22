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Вступление

Современные ноутбуки становятся всё более мобильными, функциональными, быстрыми и утончёнными. Постоянно внедряются передовые технологии и материалы, чтобы снизить вес и улучшить остальные характеристики. Основным двигателем прогресса остаётся увеличение уровня производительности на единицу потребляемой мощности, а также улучшение дисплеев и массовое внедрение OLED-панелей. Разумеется, они устанавливаются не в бюджетные устройства и не в геймерские, где балом до сих пор правят самые быстрые матрицы.

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Производители стремятся к внедрению передовых технологий, чтобы конкурировать на рынке и предлагать пользователю качественно новую услугу. Если этого не делать, то можно просто отстать, и продукция перестанет пользоваться спросом, а конкуренты всё равно их внедрят и уйдут далеко вперёд. Сейчас идёт переход на OLED-панели в некоторых моделях ноутбуков, чтобы привлечь покупателя яркими и насыщенными цветами, которые он давно наблюдает на экране своего смартфона. Раньше подобные панели были баснословно дорогими, особенно большие для мониторов и телевизоров, но с наращиванием объёмов производства их стоимость постепенно сокращается и уже появилась экономическая целесообразность установки таких панелей в другие устройства, например, ноутбуки.

Что касается остальной начинки, то ныне используется Intel 11Gen и AMD Ryzen 5000 серии. В середине 2022 года, скорее всего, произойдёт обновление платформ, и могут появиться модели с памятью DDR5. Пока на ноутбуки предустанавливается Windows 10 и все современные модели в полной мере поддерживают Windows 11. Новая операционная система нужна для процессоров Intel Gen 12, чтобы правильно работал диспетчер задач с новыми эффективными ядрами. Производительности вполне хватает для большинства приложений даже на текущих платформах и многие покупают устройство здесь и сейчас, особенно если оно хорошо себя зарекомендовало или понравилась какая-то модель по характеристикам.

Сегодня мы рассмотрим универсальное устройство, которое ориентировано на молодёжную аудиторию, а основное обновление затронуло экран. В том же компактном корпусе 13” модели установили 14” экран с технологией OLED и соотношением сторон 16:10. Модель называется ASUS VivoBook Pro 14 (M3401QC).

Тестовый образец представлен в наиболее мощной конфигурации на современной платформе AMD 5000 серии. Сам я уже тестировал новую платформу AMD и могу сказать, что обновление всех моделей не за горами, но пока мы рассматриваем актуальную на данный момент. Взглянем пристальнее на этот ноутбук, который перекликается с моделью K3400P на платформе Intel.

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Технические характеристики тестовой конфигурации

Модель ASUS VivoBook Pro 14 OLED (M3401QC) Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 9 5900HX Видеопроцессор Интегрированный AMD Radeon HD;

Дискретный NVIDIA GeForce RTX 3050 for Laptop Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 16 ГБ DDR4-3200) Хранение данных SSD 256 ГБ Gen3 x4 SSD M.2 Экран 14 дюймов 16:10 OLED WQXGA (2880 x 1800), глянцевый, относительная площадь 84% (NanoEdge), яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 600 кд/м2, цветовой охват 100% DCI-P3 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 63 Вт*ч Размеры 317 x 228 x 19.2 мм Масса 1.4 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики стандартные для нового поколения ноутбуков ASUS. Бросается в глаза, что это OLED панель с широким цветовым охватом и высокой яркостью.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. С одной стороны нахолодится огромная надпись Wow The World. Справа есть чёрная вставка с надписью ASUS VivoBook.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация. С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. В правой части размещен отсек, где расположен адаптер питания в комплекте с силовым кабелем.

Под ноутбуком находится ниша, где скрыты различные инструкции и конверт с наклейками на корпус. Они соответствуют молодёжной стилистике. Блок питания стандартный для подобных устройств (20 В, 6 А) и обеспечивает 120 Вт. Полная зарядка занимает всего 2 часа.

Комплект нельзя назвать шикарным, но есть всё самое необходимое. На мой взгляд, было бы разумнее использовать блок питания с разъёмом USB Type-C.

Кстати, такой блок здесь использовать можно и ноутбук заряжается, если к порту Thunderbolt 4 подключить зарядку. Скорость при этом сильно не увеличивается, но есть технология быстрой зарядки, которая позволяет зарядить 60% ёмкости за 45 минут.

Внешний вид и корпус

Несмотря на то, что устройство ориентировано на молодёжную аудиторию, смотрится модель достаточно строго. Нет ничего вычурного и яркого. Всё это предполагается делать при помощи наклеек. Цвет не совсем чёрный и называется Quiet Blue. Ещё есть серебристая модификация.

Сверху на крышке есть серебристая надпись ASUS VivoBook. Грани не очень острые, они скруглены, а на поддоне есть скосы. С одной стороны производитель хотел защитить устройство, поэтому верхняя крышка изготовлена из алюминиевого сплава, а всё остальное пластиковое. При этом поверхность матовая и бархатистая. Качество материалов и изготовления очень высокое. Поверхность верхней крышки матовая и маркая.

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Масса по современным меркам достаточно скромна для устройства с диагональю 14”, всего 1.4 кг. Такими весом и габаритами могут похвастать далеко не все модели с меньшей диагональю, а здесь всё же 14” с соотношением 16:10. По толщине это не ультрабук, но в целом очень хорошо.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Здесь нет технологии ErgoLift, а петли самые обычные. Одной рукой крышка не открывается. Со временем механизм может разработаться, но я бы на это не надеялся и лучше бы этого не происходило. Сверху находится HD камера с микрофонами и шторкой.

Крышка открывается на 147° и это достаточно много. Ограничителем выступают петли и верхняя панель с экраном, которая при полном открытии заходит под заднюю крышку. На верхней панели находится выпуклая вставка с серебристой надписью ASUS VivoBook.

На левой грани можно увидеть два разъёма USB 2.0, индикатор работы и заряда.

На правой грани находим слот для карт памяти MicroSD, порт Thunderbolt 4 с Power Delivery и возможностью зарядки, HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-A, разъёмы гарнитуры и питания.

Нижний поддон изготовлен из прочного пластика. На нём есть две резиновые ножки и длинная полоса, а ещё есть отверстия для циркуляции воздуха и вывода звука от динамиков. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом Torx. Ещё нужна пластиковая карточка или что-то такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Основную часть внутреннего пространства занимает аккумулятор и материнская плата. В этом нет ничего удивительного потому, что устройство ориентировано на офисную работу и высокую портативность. Ноутбук уверенно работает больше, чем рабочий день.

Процессор используется достаточно мощный с тепловым пакетом 45 Вт. Кроме этого, есть дискретная видеокарта. Поэтому при полной нагрузке долго работать от аккумулятора не получится, но есть отличные алгоритмы, которые позволяют задействовать мощности одного только процессора.

Охлаждение уже знакомо. Мы видим две крупные тепловые трубки и два вентилятора турбинного типа. Вертушки последнего поколения выполнены по технологии Ice Blade c 87 лопастями сложной конфигурации с изменяемой толщиной. Никуда не делась функция самоочистки от пыли. Это уже третье поколение вентиляторов и мне нравится, что эта технология развивается.

Беспроводной модуль Intel AX200NGW не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъём.

Внизу по углам находятся два небольших динамика с крупными камерами. Они не симметричны, а зеркальны и на качество звука это не влияет. Звук сертифицирован harman/kardon, но особенным его не назовёшь. Это стандартное решение для данного класса.

Аккумулятор достаточно солидный для компактного устройства и поэтому занимает большую площадь. Всю нижнюю часть занимает устройство на 63 Вт*ч. Потребителей тут тоже немного и поэтому даже этого должно хватать на длительное время.

Возможности апгрейда есть, но скромные. Можно заменить SSD M.2 накопитель. Также ничего не мешает заменить беспроводной модуль.

Клавиатура и тачпад

Можно было бы назвать устройство ультрабуком, но он не очень тонкий. С такой начинкой можно было бы сделать его тоньше, но здесь налицо унификация с модификацией, где есть видеокарта. Ширина корпуса небольшая и поэтому полноразмерная клавиатура не влезает.

Решение уже было придумано раньше – это NumberPAD. Смысл этой технологии заключается во встройке цифрового блока в тачпад. Ещё есть модификации, у которых в кнопку включения встроен сканер отпечатка пальца.

Топкейс выполнен из пластика и немного углублён в области клавиш. Почти все они чёрные. Только выделяется кнопка Enter несколькими светлыми полосками.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.3 мм, и они еле заметно изогнуты.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

Клавиатура оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости. В остальном она ничем не выделяется на фоне аналогичных устройств.

Экран

Дисплей с диагональю 14 дюймов обладает разрешением 2880 x 1800 точек. Используется матрица с технологией OLED. Она подразумевает высочайший уровень контрастности и сверхнизкое время отклика (1000 000:1 и 0.2 мс, что значительно превышает показатели для классических ЖК-дисплеев) и сертифицирована VESA DisplayHDR 500.

Черный цвет на таком дисплее выглядит действительно черным. Используется матрица Samsung ATNA40YK04-0.

Площадь поверхности экрана составляет 84%. Сам экран очень яркий, а цветовой охват огромный. В тёмном помещении экран вообще не светится, если на нём чёрный цвет и это выглядит очень круто.

Производитель заявляет 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Про чёрный цвет я всё уже сказал, он действительно чёрный, а не серый.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 375 0 ∞ 50 167 0 ∞ 0 4.7 0 ∞

Яркость регулируется в большом диапазоне, а сам дисплей показывает запредельный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана не очень хорошо с калибровкой.

В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений, благо там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS, которую мы уже много раз рассматривали.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых будет не так много потому, что ноутбук не позиционируется как игровой.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

PCMark:

3DMark CPU Profile:

3DMark Time Spy:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 63 Вт*ч. Это средний объем для современного устройства. Полная зарядка занимает почти 2 часа. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком.

Работать в офисных задачах при использовании аккумулятора можно достаточно долго, хватит на полный рабочий день. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 8 часов 45 минут.

Тест Gaming, который эмулирует работу в играх, демонстрирует уверенную работу 1 час 18 минут.

Нагрев устройства умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений, Prime95 и Furmark, температура клавиатуры не поднимается выше 38°C. Сам нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит сзади.

Сзади видно место, где расположен вентилятор и осуществляется приток воздуха.

Что касается шума, то его пик достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 1850 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 32.3 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS VivoBook Pro 14 OLED (M3401QC) – это компактная, лёгкая, мощная и универсальная модель нового поколения, где упор сделан на экран. Она позиционируется для молодёжной аудитории, но это в мире, у нас такое предложение более универсально и подойдёт обеспеченным представителям этой группы. Это настоящее мобильное устройство, которое может проработать длительное время.

Экран очень яркий и сочный, но для профессиональной работы нуждается в калибровке, как и любой монитор. Инженеры компании совершили тот же манёвр, что в модели ROG Zephyrus M16. Там в корпус 15” модели они поставили матрицу 16” с соотношением сторон 16:10. Для работы так оказывается удобнее. Тут похожую картину проделали с 13.3” корпусом, установив 14” OLED панель. Даже если в это дополнительное пространство будет помещаться только шапка тестового редактора – это уже хорошо. Что касается качества картинки самого экрана, то это лучше один раз увидеть. В помещении бликов нет, а что будет на ярком солнце сказать сложно. Яркость высокая, и теоретически ее должно хватить.

Мне на тестирование попала модель с топовым процессором AMD Ryzen 9 5900HX, который везде показывает отличную производительность. Если вы не знаете, с чем можно сравнить производительность в настольном сегменте, то это уровень AMD Ryzen 7 3700X и Intel Core i7 10700. Всё это при лимите в 45 Вт в компактном корпусе, поэтому результат заслуживает уважения. И пусть AMD Ryzen 9 6900HX уже на равных соперничает с Intel Core i9-11900K и поддерживает память DDR5, но пока эта платформа ещё не добралась до компактных устройств. Кроме того, ноутбук комплектуется неплохим дискретным графическим процессором. Он не для киберспорта, но обычные «танчики» покатать можно комфортно, если не брать в расчёт экран, который больше предназначен для работы, серфинга и творчества.

ASUS VivoBook Pro 14 OLED (M3401QC) – это интересная производительная модель, которая может стать универсальным спутником любого человека.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: