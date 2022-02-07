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Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P)

ASUS VivoBook Pro 14 OLED – это компактная универсальная модель нового поколения, где упор сделан на экран и длительное время автономной работы.
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Оглавление

Вступление

Все чаще ноутбуки стали заимствовать идеи у смартфонов. Например, тонкую рамку экрана или OLED панели вместо IPS матриц. Разумеется, все это развивается не просто так, а с массовым производством и внедрением новых технических решений. Производители стремятся к внедрению передовых технологий, чтобы конкурировать на рынке и быстрее предлагать пользователю качественно новую услугу. Если этого не делать, то можно отстать, и продукция перестанет пользоваться спросом, а конкуренты все равно ее внедрят и уйдут далеко вперед.

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Сейчас, например, идет переход на OLED панели в некоторых моделях ноутбуков, чтобы привлечь покупателя яркими и насыщенными цветами, которые он давно уже наблюдает на экране своего смартфона. Раньше подобные панели были баснословно дорогими, особенно большие – для мониторов и телевизоров, но с наращиванием объемов производства их стоимость постепенно сокращается и уже появилась экономическая целесообразность установки таких панелей в другие устройства, например, ноутбуки.

Что касается остальной начинки, то активно используется Intel 11Gen и AMD Ryzen 5000 серии. В 2022 году, скорее всего, произойдет обновление платформ и могут появиться даже модели с памятью DDR5. Пока на ноутбуки предустанавливается Windows 10 и уже сейчас все современные модели в полной мере поддерживают Windows 11. Именно новая операционная система нужна для процессоров Intel Gen 12, чтобы правильно работал диспетчер задач с новыми эффективными ядрами. Пока же производительности хватает для большинства приложений даже на текущих платформах, и многие покупают устройство здесь и сейчас, особенно если оно уже хорошо себя зарекомендовало или понравилась какая-то модель по характеристикам.

Сегодня мы рассмотрим еще одно универсальное устройство, которое ориентировано на молодежную аудиторию, а основное обновление затронуло экран. В том же компактном корпусе 13” модели установили 14” экран с технологией OLED и соотношением сторон 16:10. Модель называется ASUS VivoBook Pro 14 (K3400P).

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Тестовый образец представлен в простой конфигурации без изысков, но на современной платформе Intel 11-Gen. Скорее всего, обновление самой платформы тоже не за горами, но пока изучим эту модель. Приступим.

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Технические характеристики тестовой конфигурации

Модель ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i7-11370H
Видеопроцессор Интегрированный Intel Iris Xe Graphics
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 16 Гб DDR4-3200)
Накопитель SSD 256 ГБ Gen3 x4 SSD M.2
Экран 14 дюймов 16:10 OLED WQXGA (2880 x 1800), глянцевый, относительная площадь 84% (NanoEdge), яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 600 кд/м2, цветовой охват 100% DCI-P3
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0
Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 63 Вт*ч
Размеры 317 x 228 x 19.2 мм
Масса 1.4 кг
Цена Н/Д*
* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики стандартные, за исключением экрана. Сразу бросается в глаза, что это OLED панель с широким цветовым охватом и высокой яркостью.

Упаковка и комплектация

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Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. С одной стороны, нахолодится огромная надпись WOW THE WORLD. Справа есть черная вставка с надписью ASUS VivoBook.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Еще на ней находятся штрих-коды и служебная информация. С одного из торцов коробки есть похожая наклейка.

Сверху находится черная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. В правой части находится отсек, где расположен адаптер питания в комплекте с силовым кабелем.

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Под ноутбуком находится ниша, где находятся различные инструкции и конверт с наклейками на корпус. Они соответствуют молодежной стилистике.

Блок питания стандартный для подобных устройств 19 В, 3.42 А, который обеспечивает 65 Вт. Аккумулятор достаточно емкий, видеокарты мощной тоже нет, поэтому полная зарядка занимает всего 2 часа 30 минут.

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Комплект нельзя назвать шикарным, но есть все самое необходимое. На мой взгляд, было бы разумнее использовать блок питания с разъемом USB Type-C.

Кстати, такой блок здесь использовать можно и ноутбук заряжается, если к порту Thunderbolt 4 подключить зарядку. Скорость при этом сильно не увеличивается, но здесь есть технология быстрой зарядки, которая позволяет зарядить 60% емкости за 45 минут.

Внешний вид и корпус

Несмотря на то, что устройство ориентировано на молодежную аудиторию, смотрится модель строго. Нет ничего вычурного и яркого. Все это предполагается делать при помощи наклеек. Цвет не совсем черный и называется Quiet Blue. Еще есть серебристая модификация.

Сверху на крышке есть серебристая надпись ASUS VivoBook. Грани не очень острые, они скруглены, а на поддоне есть скосы. С одной стороны, производитель хотел защитить устройство, поэтому верхняя крышка изготовлена из алюминиевого сплава, а все остальное пластиковое. При этом поверхность матовая и какая-то бархатистая. Качество материалов и изготовления очень высокое. Поверхность верхней крышки также матовая, но маркая.

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Вес по современным меркам достаточно скромный для устройства с диагональю 14”, всего 1,4 кг. Таким весом и габаритом могут похвастаться далеко не все модели с меньшей диагональю, а здесь все же 14” с соотношением 16:10. По толщине это не ультрабук, но в целом очень хорошо.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Здесь нет технологии ErgoLift, а петли самые обычные. Одной рукой крышка не открывается. Со временем механизм может разработаться, но я бы на это не надеялся и лучше бы этого не происходило. Была у меня такая модель, и я с ней изрядно намучался.

Сверху находится HD камера с микрофонами и шторкой.

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Крышка открывается на 147° и это достаточно много. Ограничителем здесь выступают петли и верхняя панель с экраном, которая при полном открытии заходит под заднюю крышку.

На верхней панели находится выпуклая вставка с серебристой надписью ASUS VivoBook.

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На левой грани можно увидеть два разъема USB 2.0, индикатор работы и заряда.

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На правой грани находим слот для карт памяти MicroSD, порт Thunderbolt 4 с Power Delivery и возможностью зарядки, HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-A, разъемы гарнитуры и питания.

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Нижний поддон изготовлен из прочного пластика. На нем есть две резиновые ножки и длинная полоса, а еще в нем есть отверстия для циркуляции воздуха и вывода звука от динамиков. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом Torx. Еще нужна пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защелки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Основную часть внутреннего пространства занимает аккумулятор и материнская плата. В этом нет ничего удивительного потому, что устройство ориентировано на офисную работу и высокую портативность. Ноутбук уверенно работает больше, чем рабочий день.

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Процессоры здесь используются далеко не самые производительные и горячие, но может распаиваться дискретная видеокарта со своей памятью. В данной модификации ее нет, и система охлаждения выглядит унифицированной с моделью, где она используется, поэтому здесь она работает очень тихо потому, что в пол силы. Здесь мы видим две крупные тепловые трубки и два вентилятора турбинного типа.

Вертушки последнего поколения выполнены по технологии Ice Blade c 87-лопастями сложной конфигурации с изменяемой толщиной. Никуда не делась функция самоочистки от пыли. Это уже третье поколение вентиляторов и мне нравится, что эта технология развивается.

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Беспроводной модуль Intel AX201NGW не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъем. Внизу по углам находятся два небольших динамика с крупными камерами. Они не симметричны, а зеркальны и на качество звука это не влияет.

Звук сертифицирован harman/kardon, но каким-то особенным его не назовешь. Это стандартное решение для этой модели.

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Аккумулятор здесь солидный для компактного устройства и поэтому занимает большую площадь. Всю нижнюю часть занимает устройство на 63 Вт*ч. Потребителей тут тоже немного и поэтому даже этого должно хватать на длительное время.

Возможности апгрейда есть, но скромные. Можно заменить SSD M.2 накопитель. Также ничего не мешает заменить беспроводной модуль.

Клавиатура и тачпад

Можно было бы назвать устройство ультрабуком, но он не очень тонкий. С такой начинкой можно было бы сделать его тоньше, но здесь на лицо унификация с модификацией, где есть видеокарта. Ширина корпуса небольшая и поэтому полноразмерная клавиатура не влезает.

Решение уже было придумано раньше – это NumberPAD. Смысл этой технологии заключается в использовании цифрового блока в тачпад. Еще есть модификации, у которых в кнопку включения встроен сканер отпечатка пальца.

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«Топкейс» выполнен из пластика и немного углублен в области клавиш. Почти все они черные. Только выделяется кнопка Enter несколькими светлыми полосками. В этом заключается вся молодежная стилистика.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1,3 мм, и они еле заметно изогнуты.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

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Клавиатура оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости. В остальном она ничем не выделяется на фоне аналогичных устройств.

Экран

Дисплей с диагональю 14 дюймов обладает разрешением 2880 x 1800 точек. Здесь используется матрица с технологией OLED. Она подразумевает высочайший уровень контрастности и сверхнизкое время отклика (1000 000:1 и 0.2 мс, что значительно превышает показатели для классических ЖК-дисплеев) и имеют сертификаты VESA DisplayHDR 500.

Черный цвет на таком дисплее выглядит действительно черным. Используется матрица Samsung ATNA40YK04-0.

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Площадь поверхности экрана здесь составляет 84%. Сам экран очень яркий, а цветовой охват огромный. В темном помещении экран вообще не светится, если на нем черный цвет и это выглядит очень круто.

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Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Про черный цвет я все уже сказал, он действительно черный, а не серый.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 375 0
50 167 0
0 4.7 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает запредельный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть все не очень хорошо с калибровкой.

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В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

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Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS, которую мы уже много раз рассматривали.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых будет не так много потому, что ноутбук совсем не игровой.

CPU-Z:

450x299 35 KB. Big one: 1000x664 145 KB

GPU-Z:

450x320 34 KB. Big one: 1000x710 125 KB

AIDA64 GPGPU:

450x274 32 KB. Big one: 1000x609 123 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x428 41 KB. Big one: 835x794 115 KB

Cinebench R20:

450x359 34 KB. Big one: 1000x797 121 KB

Cinebench R23:

450x368 30 KB. Big one: 1000x817 107 KB

PCMark:

300x212 14 KB. Big one: 1000x706 98 KB 300x212 13 KB. Big one: 1000x706 107 KB

3DMark CPU Profile:

450x268 26 KB. Big one: 1000x595 91 KB

3DMark Night Raid:

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CrystalDiskMark 8.0.1:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 63 Вт*ч. Это не очень высокие показатели для любого устройства. Полная зарядка занимает 2 часа и 32 минуты. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго. На весь рабочий день точно хватит. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 13 часов и 43 минут.

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Тест Applications, который эмулирует работу в MS Office, демонстрирует уверенную работу в 11 часов и 51 минуту.

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Нагрев устройства достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений: Prime95 и Furmark температура клавиатуры не поднимается выше 38 градусов по Цельсию, но можно заметить, что, нагрев не равномерный, а основная часть горячего воздуха выходит сзади.

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При этом сзади видно место, где расположен вентилятор и там устройство самое прохладное потому, что осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то пик его достигается в режиме «производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 1850 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 32.3 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P) – это компактная универсальная модель нового поколения, где упор сделан на экран. Она рассчитана на молодежную аудиторию и людей, которым нужно настоящее мобильное устройство с длительным временем автономной работы. Экран яркий и сочный, но для профессиональной работы он нуждается в калибровке, как и любой монитор.

Инженеры компании совершили тот же маневр, что с выпуском модели ASUS Zephyrus M16. В корпус 15” модели они поставили матрицу 16” с соотношением сторон 16:10. Для работы так иногда даже удобнее. Конечно, можно терпеть 21:9, если это огромный 34” «телевизор», а на маленьком экране все воспринимается иначе и там каждый дюйм играет важную роль. Даже если в дополнительное пространство будет помещаться только шапка тестового редактора – это уже хорошо. Что касается качества картинки самого экрана, то это лучше один раз увидеть. Мне не понравился только глянцевый экран из-за маркости. В помещении бликов нет, а что будет на ярком солнце сказать сложно. Яркость высокая и теоретически этого должно хватить.

Мне на тестирование попала модель с бодрым процессором Intel Core i7-11370H, который показывает приемлемую производительность везде, несмотря на 4 ядра и 8 потоков. Еще тут используется встроенная графика, но есть модификации с дискретным GPU GeForcer GTX 1650, и она будет интереснее в плане графической производительности, но нужно учитывать, что при этом пострадает автономность.

Максимально модель комплектуется 16 Гб памяти DDR4 и это не самые высокие показатели на сегодня, но для большинства повседневных задач вполне хватит, а вот модификации с 8 Гб памяти – это уже скромно и я бы лучше доплатил сразу за вдвое больший объем потому, что нарастить его простой установкой модуля уже не получится. Ноутбук комплектуется емким аккумулятором на 63 Вт*ч и заряда хватает с лихвой на целый день работы. С дискретной видеокартой будет уже не так радужно, но в офисных задачах можно будет проработать 8 часов.

ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P) – это не что-то принципиально новое и революционное, а плановое обновление всей линейки продукции и переход на OLED панели, которые демонстрируют отличные цвета и радуют глаз. В остальном это уже знакомая платформа и хорошо изученные решения вроде NumberPAD или ICE Blade.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P).

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Геймеры переходят на бюджетные видеокарты, NVIDIA теряет рыночную долю, а AMD наращивает продажи
Celeron 9 GHz
13:24
Плюсую. Компании AMD и nvidia в 2021 году зазвездились. Надежда на адекватность осталась только на Intel.
Одна из первых инженерных флагманских видеокарт Intel Arc Alchemist засветилась на видео
puding
13:23
"Meta может", как собственно и вся экономика США. Капитализация Apple вдвое выше ВВП РФ. Как тебе такое Илон Маск?
Meta может закрыть Facebook и Instagram в Европе
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