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Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4

К нам в руки попала интересная и в чём-то даже уникальная системная плата, предлагающая максимальную скорость и функциональность за минимальную цену.
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Оглавление

Вступление

Не могу сказать, что сейчас все думают, как купить материнскую плату под сокет LGA 1700, но их было выпущено достаточно много, и я уже рассмотрел большое количество разнообразных моделей. В этом поколении мне удалось изучить даже несколько бюджетных модификаций, а обычно их просто не бывает на тестах.

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На этот раз выпуск новой платформы был подготовлен значительно лучше, но мировая ситуация всё равно отразится на поставках и ассортименте. Самую бюджетную плату на чипсете Intel H610 мы уже видели, на Z690 тоже, а вот на B660 была только для корпоративного сегмента. Уже можно было бы представить, что нас будет ожидать для обычного домашнего использования, и я думал, что отличий не будет. Это будет модель без радиаторов, напоминающая недорогую плату H610 и с функционалом той платы на B660, которую я рассматривал.

Истина оказалась где-то рядом, но сам продукт получился любопытным, и поэтому я взялся посмотреть на него детальнее и заодно рассказать про особенности. Уже понятно, что речь идёт про материнскую плату ASUS Prime B660M-K D4, которая должна представлять средний сегмент – это самая бюджетная плата компании на чипсете Intel B660.

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Какие функции предлагает устройство, стоит ли переплачивать за более продвинутый чипсет, есть ли разгон и как вообще работает плата? Вопросов много и на некоторые сразу ответить невозможно, а поэтому сначала нужно посмотреть на устройство более детально, протестировать его и уже потом делать выводы. Приступим.

Упаковка и комплектация

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Prime – это основная линейка компании ASUS и поэтому она так называется. Устройства, которые в неё входят, представляют массовый сегмент, но бывают исключения вроде юбилейных модификаций для коллекционеров.

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В этом поколении устройств изменилось само оформление упаковки. Больше нет тёмного мрачного фона, а есть спокойный серый цвет. При этом также демонстрируется сама плата. Изображение занимает всю левую половину, а справа находится логотип производителя и наименование модели. Всё крупными белыми символами, а по нижнему краю находится, пожалуй, рекордное количество разных значков.

Пора перевернуть коробку.

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Сверху мы снова видим наименование модели ASUS Prime B660M-K D4. По центру находится два изображения платы. Одно прямо сверху, а другое под углом, чтобы было видно разъёмы задней панели. Слева и справа от изображений находится подробная спецификация устройства, разбитая на группы. В самом низу расположены четыре вставки с описанием ключевых особенностей платы.

Открываем упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим, что на дне находится весь комплект поставки. Здесь он полностью соответствует линейке Prime.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Быстрая установка;
  • Гарантийная информация;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Заглушка задней панели.

Несмотря на то, что чипсет среднего уровня, комплект ничем не отличается от самых бюджетных плат, что мы могли видеть во всей линейке Prime.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mАТХ. Платы такого формата самые недорогие, а ещё они компактные и не занимают много места. Здесь габариты не совсем стандартные и плата чуть меньше. Её габариты составляют 244 х 211 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это выражается в тёмно-коричневой печатной плате и серебристых радиаторах.

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Пластикового кожуха над разъёмами задней панели нет. Об это можно было догадаться, обнаружив в комплекте заглушку задней панели. Радиатор сбоку здесь приятная особенность. На некоторых модификациях их просто нет, ни сбоку, ни сверху.

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Плата достаточно жёсткая, при всей её лёгкости. Однако после установки боксового кулера она всё же немного прогибается. Такая картина наблюдается на всех недорогих моделях. Принтов на плате хватает, и они удачно сочетаются с радиаторами, смонтированными на плате.

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С обратной стороны платы элементов практически нет. Как ни странно, нет даже принтов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8. Разгона нет, и поэтому удивляться не приходится.

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Видно, что производитель с питанием сильно не думал, а сделал по минимуму. Есть поддержка технологии ASUS ProCool. C индикацией тут классическая проблема. Приходится работать по старинке, но так даже интереснее. Нужно лишь больше времени, чтобы осознать, что устройство зависло. В общем-то, оно и не должно виснуть, если не баловаться с разгоном памяти. Поэтому для индикации работы устройства я подключил RGB-ленту.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота серого цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки.

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Производителем заявлена поддержка режима работы от DDR4-2133 до DDR4-5133 со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но смысла в этом мало потому, что модули, способные больше 4000 МГц, стоят дорого. Сомнительно, что кто-то будет использовать эту плату с дорогой памятью, основной резон здесь именно в планках с адекватной ценой, которые могут работать в режиме Gear1. Максимальный допустимый объём 64 Гбайт достигается путём установки двух модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 6+1+1, прямо как на платах с чипсетом H610. Три фазы находятся сверху, пять – сбоку. Характеристики скромные.

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На каждую из 6 фаз приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по два транзистора ON Semiconductor 4C06B и 4C10B. Они могут обеспечивать нагрузку до 30 А.

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Драйверы распаяны неподалёку, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны.

В качестве основного ШИМ-контроллера используется новая микросхема с Richtek RT3628AE. Он обеспечивает 8+1 фазу, и я с ним встречаюсь впервые на платах ASUS.

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ASUS Prime B660M-K D4 позиционируется как универсальное бюджетное решение. Разгон процессора не планируется даже теоретически. Подсистема питания выглядит неподготовленной для использования флагманских процессоров. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

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Тепло от транзисторов почти ничего не отводит. Только небольшой радиатор в левой части, но сверху всё равно ничего нет, и транзисторы там могут нагреться до 100°C. Он крепится двумя винтами с обратной стороны. Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используется чёрная терморезинка толщиной около 1 мм.

Остался только радиатор чипсета.

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Он крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. Радиатор маленький, но с хорошим оребрением. Он изготовлен из алюминиевого сплава и такой же серебристый как верхний. Над радиатором на самой печатной плате находится надпись ASUS.

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В качестве термоинтерфейса используется розовая терможвачка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B660.

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Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA. Три расположены по нижнему краю, а ещё один тоже внизу, но сбоку.

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Рядом с основным коннектором питания находится колодка USB 3.2 Gen1. Ещё в правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

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Рядом можно обнаружить четыре порта SATA3. Далее следуют две колодки USB 2.0 и контакты ClrCMOS и колодка TPM-модуля.

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Ещё можно увидеть разъём для лент RGB 12B, коннектор S/PDIF Out и колодку COM-порта.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели и звуковые конденсаторы. В качестве звукового кодека используется чип Realtek ALC897.

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Между двумя слотами PCI-e, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяна микросхема сетевого контроллера Realtek 8111H с технологией ASUS LANGuard.

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На этой плате мы видим три слота расширения: один PCI-e x16 и два PCI-e x1.

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Только верхний слот PCI-e x16 получает свои линии непосредственно от процессора. Причём это PCI-e 4.0. Оставшиеся слоты обеспечиваются чипсетом и работают в режиме Gen3.

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Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся два разъёма M.2 для установки накопителей. Верхний работает в режиме PCI-e x4 Gen4 и нижний тоже. Кстати, SATA не поддерживают оба. Лишь нижний ещё может работать с технологией Optane.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Один разъём PS/2 для мыши или клавиатуры;
  • Два разъёма USB 2.0;
  • Четыре разъёма USB 3.2 Type-А Gen1;
  • Три аудиоразъёма типа minijack;
  • Один разъём RJ-45;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход D-Sub.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime B660M-K D4
Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel B660
Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте DDR4-2133 – 5133 (разгон) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;
2 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel H610; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Realtek 8111H
Аудио Realtek ALC897– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel H610)
USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel H610)
USB 3.2 Gen2 Нет
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x PS/2;
1 x HDMI;
1 x D-Sub;
2 x USB 2.0;
4 x USB 3.2 Gen1;
1 x RJ-45;
3 x 3.5 мм Jack
Размеры, мм 244 x 211
Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, из нового – лишь особенности новой платформы. Это делители оперативной памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи.

В меню данной платы эти пункты присутствуют номинально и не работают. Устанавливаешь коэффициент производительных ядер на 50, а он сбрасывается на 40. Оперативная память разгоняется, XMP профили работают, тайминги можно менять.

Список изменений, внесенных перед выходом из меню настроек, на месте.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS Prime B660M-K D4, версия BIOS 1013;
  • Процессор: Intel Core i5-12400 (2500/4400 база/турбо);
  • Кулер: Intel LGA1700 BOX;
  • Термоинтерфейс: штатный;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston Predator;
  • Видеокарта: Intel UHD 730;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

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Тестирование

Сборка стенда не вызывает сложностей. Всё устанавливается как обычно, с совместимостью все в порядке.

После сборки запускаем систему и смотрим на подсветку, которой по умолчанию нет. Это на материнской плате её нет, а ленты никто не отменял.

В штатном режиме температура процессора не доходит до 100 градусов по Цельсию. Он не разгоняется, а вот память может работать в двух разных режимах.

DDR4-4000 Gear1:

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DDR4-4600 Gear2:

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Cinebench R23:

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3DMark Night Raid:

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Теперь проверим работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

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Далее на очереди проверка температурного режима при помощи теста Prime95 и тепловизора.

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С этим также все в порядке.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

ASUS Prime B660M-K D4 – это интересная и в чём-то даже уникальная системная плата. Основная идея заключается в том, что она предлагает максимальную скорость и функциональность за минимальную цену.

Возможно, это звучит громко, учитывая, что некоторые современные фишки новой платформы отсутствуют, например PCI-e 5.0. Его нет, но в ближайшем обозримом будущем это и не понадобится, а вот PCI-e x16 Gen 4 и M.2 PCI-e x4 Gen4 есть, что предполагает использование быстрых современных накопителей и видеокарт с шиной PCI-e 4.0. Нет поддержки памяти DDR5, но и тут многие вздохнут с облегчением, ведь есть разгон DDR4. Причём действовать можно по любому сценарию: хочешь, разгоняй до DDR4-4000 на Gear1; хочешь, до DDR4-5000 на Gear2. Нет разгона процессора? С учетом системы питания он также не особо нужен, а с 80 Вт новинка справится. Именно поэтому ругать модель не за что, она справляется на все 100%.

С учетом класса уже не удивляет ни скромный комплект поставки, ни отсутствие индикатора работы. Однако на плате присутствует один разъём для подключения RGB-ленты. Всё работает и в этом плане нет никаких вопросов. Что касается нагрева, то он умеренный. Еще раз подчеркну, что материнская плата не рассчитана на использование процессоров с индексом «K». Очевидно, что 125 Вт она вытягивает легко, но 150-170 Вт оборачивается сильным нагревом транзисторов, причём верхних (без радиатора).

Справедливости ради, мало кто использует такие процессоры вместе с бюджетными платами, а с обычными проблем возникнуть не должно. Производительность встроенной графики можно немного поднять за счёт разгона оперативной памяти, который есть и работает отлично.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS Prime B660M-K D4.

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