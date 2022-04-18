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Вступление

Не могу сказать, что сейчас все думают, как купить материнскую плату под сокет LGA 1700, но их было выпущено достаточно много, и я уже рассмотрел большое количество разнообразных моделей. В этом поколении мне удалось изучить даже несколько бюджетных модификаций, а обычно их просто не бывает на тестах.

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На этот раз выпуск новой платформы был подготовлен значительно лучше, но мировая ситуация всё равно отразится на поставках и ассортименте. Самую бюджетную плату на чипсете Intel H610 мы уже видели, на Z690 тоже, а вот на B660 была только для корпоративного сегмента. Уже можно было бы представить, что нас будет ожидать для обычного домашнего использования, и я думал, что отличий не будет. Это будет модель без радиаторов, напоминающая недорогую плату H610 и с функционалом той платы на B660, которую я рассматривал.

Истина оказалась где-то рядом, но сам продукт получился любопытным, и поэтому я взялся посмотреть на него детальнее и заодно рассказать про особенности. Уже понятно, что речь идёт про материнскую плату ASUS Prime B660M-K D4, которая должна представлять средний сегмент – это самая бюджетная плата компании на чипсете Intel B660.

Какие функции предлагает устройство, стоит ли переплачивать за более продвинутый чипсет, есть ли разгон и как вообще работает плата? Вопросов много и на некоторые сразу ответить невозможно, а поэтому сначала нужно посмотреть на устройство более детально, протестировать его и уже потом делать выводы. Приступим.

Упаковка и комплектация

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Prime – это основная линейка компании ASUS и поэтому она так называется. Устройства, которые в неё входят, представляют массовый сегмент, но бывают исключения вроде юбилейных модификаций для коллекционеров.

В этом поколении устройств изменилось само оформление упаковки. Больше нет тёмного мрачного фона, а есть спокойный серый цвет. При этом также демонстрируется сама плата. Изображение занимает всю левую половину, а справа находится логотип производителя и наименование модели. Всё крупными белыми символами, а по нижнему краю находится, пожалуй, рекордное количество разных значков.

Пора перевернуть коробку.

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Сверху мы снова видим наименование модели ASUS Prime B660M-K D4. По центру находится два изображения платы. Одно прямо сверху, а другое под углом, чтобы было видно разъёмы задней панели. Слева и справа от изображений находится подробная спецификация устройства, разбитая на группы. В самом низу расположены четыре вставки с описанием ключевых особенностей платы.

Открываем упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим, что на дне находится весь комплект поставки. Здесь он полностью соответствует линейке Prime.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Быстрая установка;

Гарантийная информация;

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Заглушка задней панели.

Несмотря на то, что чипсет среднего уровня, комплект ничем не отличается от самых бюджетных плат, что мы могли видеть во всей линейке Prime.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mАТХ. Платы такого формата самые недорогие, а ещё они компактные и не занимают много места. Здесь габариты не совсем стандартные и плата чуть меньше. Её габариты составляют 244 х 211 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это выражается в тёмно-коричневой печатной плате и серебристых радиаторах.

Пластикового кожуха над разъёмами задней панели нет. Об это можно было догадаться, обнаружив в комплекте заглушку задней панели. Радиатор сбоку здесь приятная особенность. На некоторых модификациях их просто нет, ни сбоку, ни сверху.

Плата достаточно жёсткая, при всей её лёгкости. Однако после установки боксового кулера она всё же немного прогибается. Такая картина наблюдается на всех недорогих моделях. Принтов на плате хватает, и они удачно сочетаются с радиаторами, смонтированными на плате.

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С обратной стороны платы элементов практически нет. Как ни странно, нет даже принтов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8. Разгона нет, и поэтому удивляться не приходится.

Видно, что производитель с питанием сильно не думал, а сделал по минимуму. Есть поддержка технологии ASUS ProCool. C индикацией тут классическая проблема. Приходится работать по старинке, но так даже интереснее. Нужно лишь больше времени, чтобы осознать, что устройство зависло. В общем-то, оно и не должно виснуть, если не баловаться с разгоном памяти. Поэтому для индикации работы устройства я подключил RGB-ленту.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота серого цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки.

Производителем заявлена поддержка режима работы от DDR4-2133 до DDR4-5133 со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но смысла в этом мало потому, что модули, способные больше 4000 МГц, стоят дорого. Сомнительно, что кто-то будет использовать эту плату с дорогой памятью, основной резон здесь именно в планках с адекватной ценой, которые могут работать в режиме Gear1. Максимальный допустимый объём 64 Гбайт достигается путём установки двух модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 6+1+1, прямо как на платах с чипсетом H610. Три фазы находятся сверху, пять – сбоку. Характеристики скромные.

На каждую из 6 фаз приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по два транзистора ON Semiconductor 4C06B и 4C10B. Они могут обеспечивать нагрузку до 30 А.

Драйверы распаяны неподалёку, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны.

В качестве основного ШИМ-контроллера используется новая микросхема с Richtek RT3628AE. Он обеспечивает 8+1 фазу, и я с ним встречаюсь впервые на платах ASUS.

ASUS Prime B660M-K D4 позиционируется как универсальное бюджетное решение. Разгон процессора не планируется даже теоретически. Подсистема питания выглядит неподготовленной для использования флагманских процессоров. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

Тепло от транзисторов почти ничего не отводит. Только небольшой радиатор в левой части, но сверху всё равно ничего нет, и транзисторы там могут нагреться до 100°C. Он крепится двумя винтами с обратной стороны. Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава. Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используется чёрная терморезинка толщиной около 1 мм.

Остался только радиатор чипсета.

Он крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. Радиатор маленький, но с хорошим оребрением. Он изготовлен из алюминиевого сплава и такой же серебристый как верхний. Над радиатором на самой печатной плате находится надпись ASUS.

В качестве термоинтерфейса используется розовая терможвачка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel B660.

Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA. Три расположены по нижнему краю, а ещё один тоже внизу, но сбоку.

Рядом с основным коннектором питания находится колодка USB 3.2 Gen1. Ещё в правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Рядом можно обнаружить четыре порта SATA3. Далее следуют две колодки USB 2.0 и контакты ClrCMOS и колодка TPM-модуля.

Ещё можно увидеть разъём для лент RGB 12B, коннектор S/PDIF Out и колодку COM-порта.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели и звуковые конденсаторы. В качестве звукового кодека используется чип Realtek ALC897.

Между двумя слотами PCI-e, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяна микросхема сетевого контроллера Realtek 8111H с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим три слота расширения: один PCI-e x16 и два PCI-e x1.

Только верхний слот PCI-e x16 получает свои линии непосредственно от процессора. Причём это PCI-e 4.0. Оставшиеся слоты обеспечиваются чипсетом и работают в режиме Gen3.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между слотами находятся два разъёма M.2 для установки накопителей. Верхний работает в режиме PCI-e x4 Gen4 и нижний тоже. Кстати, SATA не поддерживают оба. Лишь нижний ещё может работать с технологией Optane.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Один разъём PS/2 для мыши или клавиатуры;

Два разъёма USB 2.0;

Четыре разъёма USB 3.2 Type-А Gen1;

Три аудиоразъёма типа minijack;

Один разъём RJ-45;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход D-Sub.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime B660M-K D4 Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel B660 Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте DDR4-2133 – 5133 (разгон) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;

2 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel H610; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek 8111H Аудио Realtek ALC897– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel H610) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel H610) USB 3.2 Gen2 Нет Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x PS/2;

1 x HDMI;

1 x D-Sub;

2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ-45;

3 x 3.5 мм Jack Размеры, мм 244 x 211 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, из нового – лишь особенности новой платформы. Это делители оперативной памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи.

В меню данной платы эти пункты присутствуют номинально и не работают. Устанавливаешь коэффициент производительных ядер на 50, а он сбрасывается на 40. Оперативная память разгоняется, XMP профили работают, тайминги можно менять.

Список изменений, внесенных перед выходом из меню настроек, на месте.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime B660M-K D4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS Prime B660M-K D4, версия BIOS 1013;

Процессор: Intel Core i5-12400 (2500/4400 база/турбо);

Кулер: Intel LGA1700 BOX;

Термоинтерфейс: штатный;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston Predator;

Видеокарта: Intel UHD 730;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold.

Тестирование

Сборка стенда не вызывает сложностей. Всё устанавливается как обычно, с совместимостью все в порядке.

После сборки запускаем систему и смотрим на подсветку, которой по умолчанию нет. Это на материнской плате её нет, а ленты никто не отменял.

В штатном режиме температура процессора не доходит до 100 градусов по Цельсию. Он не разгоняется, а вот память может работать в двух разных режимах.

DDR4-4000 Gear1:

DDR4-4600 Gear2:

Cinebench R23:

3DMark Night Raid:

Теперь проверим работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

Далее на очереди проверка температурного режима при помощи теста Prime95 и тепловизора.

С этим также все в порядке.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS Prime B660M-K D4 – это интересная и в чём-то даже уникальная системная плата. Основная идея заключается в том, что она предлагает максимальную скорость и функциональность за минимальную цену.

Возможно, это звучит громко, учитывая, что некоторые современные фишки новой платформы отсутствуют, например PCI-e 5.0. Его нет, но в ближайшем обозримом будущем это и не понадобится, а вот PCI-e x16 Gen 4 и M.2 PCI-e x4 Gen4 есть, что предполагает использование быстрых современных накопителей и видеокарт с шиной PCI-e 4.0. Нет поддержки памяти DDR5, но и тут многие вздохнут с облегчением, ведь есть разгон DDR4. Причём действовать можно по любому сценарию: хочешь, разгоняй до DDR4-4000 на Gear1; хочешь, до DDR4-5000 на Gear2. Нет разгона процессора? С учетом системы питания он также не особо нужен, а с 80 Вт новинка справится. Именно поэтому ругать модель не за что, она справляется на все 100%.

С учетом класса уже не удивляет ни скромный комплект поставки, ни отсутствие индикатора работы. Однако на плате присутствует один разъём для подключения RGB-ленты. Всё работает и в этом плане нет никаких вопросов. Что касается нагрева, то он умеренный. Еще раз подчеркну, что материнская плата не рассчитана на использование процессоров с индексом «K». Очевидно, что 125 Вт она вытягивает легко, но 150-170 Вт оборачивается сильным нагревом транзисторов, причём верхних (без радиатора).

Справедливости ради, мало кто использует такие процессоры вместе с бюджетными платами, а с обычными проблем возникнуть не должно. Производительность встроенной графики можно немного поднять за счёт разгона оперативной памяти, который есть и работает отлично.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: