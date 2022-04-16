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Вступление

Когда-то давно ноутбукам предсказывали недолгую жизнь после их появления на рынке. Сначала это действительно были «чемоданы», слабо подходившие на роль портативного помощника, но и компьютеры тогда были массивными. Обычные мониторы были с ЭЛТ, и использование таких экранов в ноутбуках было невозможно потому, что это никак не сочеталось с компактными размерами и маленькой толщиной.

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Вторую жизнь ноутбуки обрели с платформой Intel Centrino, Pentium M, распространением Wi-Fi и Li-ion аккумуляторов с большой ёмкостью и сниженным весом. Всё это внедрилось почти синхронно и совершило переворот на рынке. Ноутбуки стали очень популярны. По мере развития производители пришли к планшетам, и тут снова стали поговаривать о кончине эпохи ноутбуков, что они скоро исчезнут и все будут пользоваться планшетами. Большой планшет с экраном от монитора обозвали моноблоком и вставили «железо» помощнее от ноутбука потому, что позволял корпус. Всё это существует по сей день, но ноутбуки не стали менее популярными, а, наоборот, разделились на несколько независимых групп по направлению использования.

Есть игровые модели ноутбуков, компактные модификации, обычные рабочие машинки и множество других разновидностей. Большую популярность набирают модели для творческой молодёжи, где упор сделан на экран, комфортную работу и портативность. Это сбалансированные устройства, которые рассчитаны на работу с различными приложениями. В компании ASUS всегда идут по другому пути и пытаются улучшить отдельные стороны своей продукции, чтобы пользователю было комфортно работать. Для этого максимально снижается вес устройства, устанавливается более яркий и красочный экран.

Сейчас наступает эра ярких и красочных OLED панелей, которые должны ещё больше привлечь покупателя своими характеристиками и цветопередачей. Кроме того, компания запустила новую линейку продукции VivoBook Pro, которая как раз ориентирована на творческую молодёжь и предлагает ряд интересных решений. Сегодня мы познакомимся с ещё одной моделью ASUS VivoBook Pro 16X OLED. На этот раз точно OLED экран и платформа Intel.

Для каких целей подходит данная модель, и как она в эксплуатации? Мы постараемся разобраться в данном материале. Заодно выясним, что нового и интересного есть в современных моделях для повседневной эксплуатации.

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Технические характеристики тестовой конфигурации

Модель ASUS VivoBook Pro 16X OLED (N7600P) Тип устройства Ноутбук Процессор Intel Core i5-11300H Видеопроцессор Интегрированный: Intel UHD Graphics;

Дискретный: NVIDIA GeForce RTX 3050 for Laptop Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 32 ГБ DDR4-3200) Хранение данных SSD 1 ТБ PCIe Gen3 x4 SSD M.2 Экран 16.0 дюйма, OLED 4K (3480 x 2400) глянцевая поверхность с 100% DCI-P3 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0 Аккумулятор 6 ячеек, Li-ion, 96 Вт*ч Размеры 360.0 x 259.0 x 18.9 мм Масса 1.95 кг Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Упаковка и комплектация

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Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. С одной стороны находится крупная надпись Wow the world и небольшая чёрная вставка ASUS VivoBook.

На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней размещены штрих-коды и служебная информация.

С одного из торцов коробки есть похожая наклейка. Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки. Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. Справа предусмотрен отсек, где расположен адаптер питания.

Под ноутбуком находится ниша, где вставлена ещё одна небольшая коробка. В ней скрыта часть комплекта поставки, а под ней ещё расположены различные инструкции и диск.

Также есть блок питания на 20 В, 6 А, что обеспечивает 120 Вт. Это нехарактерно для подобных устройств. Обычно в таких моделях используется стандартная зарядка на 65 Вт, а здесь почти в два раза больше.

Это объясняется тем, что устройство оборудовано дискретным видеоадаптером и одним портом USB Type-C с Power Delivery на 65 Вт.

Внешний вид и корпус

Сверху на крышке есть небольшая вставка с надписью ASUS VivoBook uncage your possibilities. Скосы есть только на нижней панели, а сверху ноутбук похож на кирпич.

Упор сделан на надёжность и механическую защиту, поэтому верхняя крышка, топкейс и поддон изготовлены из алюминиевого сплава. Цвет серебристый матовый. У него есть своё название: Cool Silver. Поверхность верхней крышки матовая и маркая.

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Вес по современным меркам достаточно скромный для устройства с диагональю более 15”. Таким весом и габаритом могут похвастать далеко не все модели с меньшей диагональю, а здесь всё же 16” с соотношением 16:10. По толщине это не ультрабук, но в целом очень хорошо, на уровне аналогов.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть не получится, даже учитывая вес устройства. Со временем механизм может разработаться.

Сверху находится HD камера с микрофонами и специальной сдвижной шторкой.

Крышка открывается на 140° и это достаточно много. Ограничителем выступают петли и верхняя панель с экраном, которая при полном открытии заходит под заднюю крышку. На верхней панели находится вставка с надписью ASUS VivoBook uncage your possibilities.

На левой грани можно увидеть два разъёма USB 3.2 Gen1 и два индикатора: включения и заряда.

На правой грани находим слот для карт памяти MicroSD, порт USB 3.2 Gen2 Type-C с Power Delivery, HDMI, USB 3.2 Gen2 Type-A, разъёмы гарнитуры и питания.

Тыльная сторона изготовлена из алюминиевого сплава, но на ней наклеены пластиковые элементы для крепления и жёсткости. Ещё на ней есть две резиновые ножки и одна длинная полоска. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом Torx. Ещё нужна пластиковая карточка или что-то другое гибкое, чтобы открыть защёлки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

Основную часть внутреннего пространства занимает аккумулятор. В этом нет ничего удивительного потому, что устройство ориентировано на офисную работу и высокую портативность. Ноутбук уверенно работает больше рабочего дня, поэтому для работы точно хватит и ещё останется.

Процессоры здесь устанавливаются разные и поэтому система охлаждения хорошо развита. Здесь предусмотрено использование графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 3050 или RTX GeForce 3050 Ti. Система охлаждения здесь не особо мощная, а соответственно процессору и уровню его тепловыделения, поэтому только две тепловые трубки и два радиатора с вентиляторами турбинного типа.

Ветродуи здесь самые современные, с большим количеством мелких лопастей n-blade и самоочисткой от пыли. Чтобы эффективность системы охлаждения не снижалась со временем из-за скопления пыли на радиаторных решетках и вентиляторах, в новых моделях ноутбуков реализована система самоочистки.

Беспроводной модуль MediaTek MT7921LEN не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъём. Внизу по углам находятся два небольших динамика. Они не симметричны, а зеркальны и на качество звука это не влияет. Звук есть, но каким-то особенным его не назовёшь. Это стандартное решение для недорогой модели.

Здесь используется крупный аккумулятор на 96 Вт*ч. Возможности апгрейда есть. Можно заменить SSD m.2 накопитель. Также ничего не мешает заменить радиомодуль.

Клавиатура и тачпад

Ноутбук немаленький и поэтому здесь используется хорошая полноразмерная клавиатура, но без цифрового блока. Технологии NumberPAD тоже нет, но есть другая, которая называется ASUS Dial. Почему-то считается, что профессионалы всегда хотят покрутить какую-то ручку, даже виртуальную.

Это новая функция, которая доступна в последней линейке VivoBook Pro, а в ProArt StudioBook вообще настоящий крутящийся диск. Здесь используется упрощённый вариант, встроенный в тачпад.

DialPad – это виртуальный контроллер, который можно отобразить на тачпаде для ускоренного выполнения различных команд в совместимых приложениях Adobe. Он представляет собой аналог аппаратного контроллера ASUS Dial, не имеющего аналогов физического контроллера на ноутбуках ProArt Studiobook, и упрощает использование широкого круга функций в таких программах, как Adobe After Effects, Photoshop, Premiere Pro и Lightroom. DialPad можно вызвать или скрыть одним жестом на тачпаде.

Топкейс выполнен из алюминиевого сплава и немного углублён в области клавиш. Часть клавиш белая, а другая серая. Ещё выделяются две кнопки. ESC выполнен красным, а Enter полосатый.

В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1.5 мм, и они еле заметно изогнуты.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

Клавиатура хорошая, с цифровым блоком и подсветкой с тремя уровнями яркости. В остальном клавиатура ничем не выделяется на фоне аналогичных устройств.

Экран

Дисплей с диагональю 16.0 дюймов обладает разрешением 3480 х 2400 точек. В отличие от предсерийной модели, которую я рассматривал на платформе AMD, здесь используется настоящий OLED 4K экран. Цвета сочные и очень насыщенные. Цветовой охват огромный, контрастность запредельная потому, что чёрный действительно настоящий.

Площадь поверхности экрана составляет 86%. Сам экран очень симпатичный, но нуждается в калибровке потому, что передаёт цвета не идеально. На месте производителя я бы как-то калибровал панели и специально делал бы один профиль для работы.

Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Это похоже на правду даже в штатном режиме. Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения.

В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками. В целом результат хороший.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 382.64 0 ∞ 50 187.31 0 ∞ 0 3.94 0 ∞

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает огромный уровень контрастности.

Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана здесь всё не очень хорошо с калибровкой.

В целом это модель для работы и творчества. Всё же это не профессиональный инструмент, поэтому он не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений, благо там можно обновить даже прошивку устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита My ASUS, которую мы уже неоднократно рассматривали, и специальный софт ProArt Creator Hub. Это аналог Armoury Crate, но для профессионалов.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Есть даже приложение для калибровки дисплея. Для этого, разумеется, нужен специальный инструмент.

Ещё есть режимы работы вентилятора и отдельный пункт для настройки устройства ASUS Dial для использования в разных приложениях.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых будет не так много, поскольку ноутбук не позиционируется как игровой.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

PCMark:

3DMark CPU Profile:

3DMark Time Spy:

Superposition, FHD, Medium:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 96 Вт*ч. Емкость хорошая, если захочется поиграть, то можно рассчитывать часа на два.

Полная зарядка занимает 2 часа 23 минуты. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте с ноутбуком.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, хватит на весь рабочий день. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает более 12 часов. Тест Applications, который эмулирует работу в MS Office, демонстрирует 11 часов 13 минут.

Нагрев новинки умеренный. Даже при использовании самых тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 37°C. Можно заметить, что нагрев неравномерный, основная часть горячего воздуха выходит по бокам и сзади.

Спереди видны места, где располагаются вентиляторы, и там устройство самое прохладное за счет притока воздуха.

Что касается шума, то его пик достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 2200 об/мин в нагрузке. Шум при этом составляет 36.7 дБ на расстоянии 1 м от устройства.

Заключение

ASUS VivoBook Pro 16X OLED – это универсальная модель, которая в первую очередь предназначена для работы и позволяет расслабиться в свободное время. Эта модель ориентирована на молодёжную аудиторию: прежде всего программистов, дизайнеров и людей творческих профессий, для которых предусмотрен специальный инструментарий с функцией ASUS Dial. Фишка удобная, но, как всегда, к ней нужно привыкнуть, чтобы она стала помощником, а не костылём. Можно отрегулировать даже громкость и яркость, но для этого в любом ноутбуке есть «горячие клавиши».

На тестирование попала версия начального уровня, и это заметно не только по экрану, который мне, кстати, понравился. Играть можно, но в не самые требовательные игры. Плюс в том, что шума от устройства гораздо меньше, чем от игровых ноутбуков. Больше всего меня удивило то, что автономность устройств на разных платформах практически совпадает. Это говорит о том, что в компании AMD умеют делать энергоэффективные процессоры. В данной модификации применена платформа Intel, которая ни в чем не уступает по производительности.

Несмотря на то, что ноутбук ориентирован на молодёжь, выглядит он традиционно. Экран реально очень яркий, это показывают все замеры. С ним можно спокойно работать на улице в солнечный день. Изначально он не очень хорошо настроен, но его можно откалибровать и полученный результат устроит даже профессионалов. Аккумулятора хватает на весь рабочий день, если заниматься офисными приложениями и не отвлекаться на игры. Поиграть можно около двух часов. В целом это хорошие результаты.

Габариты устройства соответствуют обычным 15” моделям, секрет кроется в соотношении сторон. Точно также компания сделала игровой ROG Zephyrus M16. Достаточно лишь изменить соотношение сторон на 16:10. Мне самому гораздо удобнее работать именно с таким экраном, и 16” это та самая золотая середина.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: