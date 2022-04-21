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Чем заменить Jira и Confluence, если вы – российский программист

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Оглавление

Вступление

Современный бизнес сложно представить без облачных сервисов. Они помогают управлять всеми делами в компании: от цепочки поставок и расчетов с контрагентами до конкретных проектов и сотрудников.

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Одна из старейших платформ для управления задачами – Jira, особенно популярная у ИТ-отрасли. Она разработана компанией Atlassian и находится под юрисдикцией Австралии.

В марте 2022 компания заявила об уходе Jira с российского рынка: пользовательские лицензии уже отозвали у госкомпаний и некоторых предприятий, а продажа решений новому бизнесу не планируется.

Что делать российским командам, которые давно и плотно «сидят» на Jira? Искать аналоги – чтобы в один день не проснуться и не обнаружить, что вся информация в системе удалилась без возможности восстановления.

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Интерфейс Jira Work Management, в котором ведут (или вели – до недавнего времени) задачи тысячи российских программистов. Источник.

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Среди достойных замен сервису есть много удобных разработок: например, Yandex Tracker, Планиро, YouGile, Битрикс24.

Последняя – одно из самых мощных и полнофункциональных отечественных решений, подходящих как для маленьких, так и для больших распределенных команд. В Битрикс24 управление проектами и задачами бесшовно интегрировано с десятком других функций: мессенджером, календарем, CRM, видеозвонками и прочим.

Битрикс24 VS Jira: функционал

Для новичка Jira кажется сложной и непонятной системой, однако для опытных пользователей это гибкий инструмент, который можно настроить под любой проект.

Внутри есть все, что может потребоваться сотруднику и руководителю:

  • Диаграмма Ганта (помогает наглядно показать процесс работы над проектом);
  • Личная переписка (тут все понятно – можно общаться, не уходя в другие приложения);
  • Комментарии и вложения файлов к задачам;
  • Расписания и отчеты;
  • Настройка приоритетов и доступа;
  • Облачное хранилище.

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… И другие решения, которые помогают работать по Agile.

У Atlassian есть собственный маркетплейс, который позволяет покупать и «навешивать» к Jira другие инструменты. Так, например, выглядит страница с приложениями по тайм-трекингу для Jira (их там десятки):

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Если говорить про Битрикс24 как российский аналог Jira, по функционалу он ничем не уступает зарубежному собрату.

С его помощью можно также работать по Канбану, внедрять Скрам-подход, строить диаграмму Ганта, контролировать сроки и вести события в календаре. То есть, если ваша команда привыкла делать все по канбан-доске, а не по Скраму – нет проблем, сами выбирайте нужный интерфейс. Обсуждать задачи также можно внутри системы.

Из интересного в Битрикс24 есть система фокусировки внимания, которая помогает следить за своими задачами и проектами. Например, она:

1. Выбирает, что важно именно вам в зависимости от роли в задаче. Роли распределяются так: Делаю, Помогаю, Поручил, Наблюдаю.

2. Поднимает наверх списка задачи и проекты, в которых нужно ваше участие прямо сейчас – то есть буквально приоритизирует за сотрудника.

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Другая любопытная фишка Битрикс24 – встроенные видеозвонки и возможность объединять связанные задачи в проекты. К каждому проекту автоматически подключаются все инструменты внутри сервиса: задачи, календарь, диск, чат, галерея, база знаний. И каждому проекту можно поставить свой фон 15x15 0 KB

Как и в Jira, доступ к каждой задаче можно настроить в зависимости от роли в команде.

Для большинства как маленьких, так и крупных команд, работавших с Jira, функционала Битрикс24 достаточно, чтобы управлять проектами. Хотя, конечно, проще, если бизнес в целом уже ведет дела в Битриксе (например, развивает магазин, контакт-центр, пользуется CRM, а не просто использует сервис как таск-менеджер). Иначе после Jira пересаживаться на Битрикс24 будет непривычно.

Впрочем, как и на любой другой софт.

Битрикс24 VS Jira: цена

Подписка на пакет Jira Standart, куда входит и Confluence, начинается от 3.15 долларов за сотрудника. Чем меньше в компании человек – тем дороже цена за месяц в расчете на одного человека.

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Маленьким стартапам до 10 работников проще воспользоваться пробной версией Jira Software Cloud, включающий до 2 ГБ хранилища и поддержку сообщества.

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По умолчанию в стандартный пакет входят Jira Work Management, Jira Software, Jira Service Management либо Confluence. Остальные приложения можно докупить в маркетплейсе, о котором говорилось выше.

В Битрикс24 есть бесплатный тариф без ограничений по количеству пользователей и времени использования. А вот функционал будет ограничен.

Ниже – скриншот со страницы тарифов Битрикса с детализацией по инструменту «Задачи и Проекты». Много чего доступно в бесплатной версии.

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Что касается совместной работы, в бесплатной версии видеозвонки хоть и есть, но вот делиться экраном не получится. Также во Free отсутствует возможность делать резюме встречи (короткий итог звонка) и автоматически бронировать в календаре свободные слоты для звонков с коллегами (нельзя использовать Планировщик). В бесплатной версии Jira же урезания функционала нет, не считая ограничения по количеству людей.

Сравним тарифы (Jira, Битрикс24) на команду из 50 человек в двух сервисах:

Jira Standart Jira Premium Битрикс24 Стандартный Битрикс24 Профессиональный
$375 (~30 900 рублей) $725 (~59 900 рублей) 5 990 рублей 11 990 рублей

Разница существенная. Особенно для бизнеса, который зарабатывает в рублях.

Битрикс24 VS Jira: доступность для разных платформ

Оба решения поддерживают следующие варианты использования:

  • Web-клиент;
  • iOS;
  • Android;
  • Mac и Windows.

Плюсы и минусы

Jira

+ Привычный корпоративный инструмент, с которого обидно слезать.
+ Отличный продукт для больших удаленных команд.
+ Много фильтров и встроенных отчетов помогают следить за проектом автоматически.
+ Кастомизация под что угодно.

- Юрисдикция в Австралии – если с корпоративными данными что-то случится, добиться справедливости будет нереально.
- Высокая сложность системы.
- Дороговизна (особенно из-за скачков курса).

Битрикс24

+ Полнофункциональный продукт для бизнеса: можно оцифровать буквально все процессы, а не только управление задачами/проектами/командой.
+ Работа с внешними исполнителями, которых нет в Битрикс24. Им все равно можно ставить задачи – но по e-mail.
+ Отечественная разработка, которая не исчезнет из корпоративной жизни одним днем по решению иностранного законодательства.
+ Все то же, что и в Jira, но бесплатно или в разы дешевле.
+ Есть мигратор с Jira: можно быстро пересесть на новое ПО.

- Если в штате нет специалиста, придется обращаться к интеграторам. Это вызовет определенные затраты ресурсов (энергия, время и деньги).
- Техподдержка как в Apple – долгая и со множеством шаблонных ответов.
- Можно использовать бесплатную версию, но максимальный функционал доступен только в платном тарифе.

Что выбрать как аналог зарубежному софту – остается на усмотрение каждой отдельной команды или бизнеса. Но лучше не слишком затягивать с выбором: переход с одной платформы на другую занимает время и требует адаптации (а иногда и целого обучения) для всех сотрудников.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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