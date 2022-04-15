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Обзор игровой гарнитуры ASUS ROG Fusion II 500

К нам в руки попала универсальная гарнитура с двумя типами подключения, 50 мм динамиками ASUS Essence, массивом микрофонов и четверным ЦАП ESS9280 с поддержкой Hi-Res Audio и виртуальным 7.1.
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Оглавление

Вступление

Геймеры используют наушники с микрофоном не просто так. Например, в компьютерных клубах достаточно шумно, несмотря на то, что все сидят с гарнитурой и колонками давно никто не пользуется. Проблема заключается в том, что всё равно все говорят громко и эмоционально. Что будет, если отвлечёшься на чей-то посторонний звук? Достаточно только повернуть голову в сторону соседа, и твой противник сделает ещё один фраг.

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Именно поэтому производители постоянно колдуют с системами шумоподавления и направленными микрофонами, чтобы коллеги по команде тоже не слышали галдёж в эфире. Наушники сильно помогают дома, но вот с разговором сложнее, ведь шёпот в микрофон могут не расслышать (если он встроен в корпус и не вынесен вперёд). Также большую роль играет система шумоподавления и мощный чистый звук.

Всё это способны обеспечить 50 мм динамики ASUS Essence, массив микрофонов и четверной ЦАП ESS9280 с поддержкой Hi-Res Audio и виртуальным 7.1. Не лишним будет сразу несколько типов подключения: USB и классический 3.5 мм джек, чтобы никогда не расставаться с любимой гарнитурой и слушать даже старенький кассетный плеер. Это не чудо, а реальная модель нового поколения – ASUS ROG Fusion II 500.

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Она предназначена для геймеров и энтузиастов. Это гарнитура с удобными амбушюрами, регулируемым оголовьем, хорошим управлением на обеих чашках и, как уже отмечалось ранее, двумя типами подключения, а может даже и тремя, если учитывать разницу между USB Type-C/ USB Type-A. Рассмотрим модель детальнее.

Упаковка и комплектация

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Упаковка средних размеров. Производитель даже не мудрил со складыванием, и сама гарнитура лежит практически в обычном состоянии. Сжаты лишь телескопические направляющие регулировок оголовья. Упаковка изготовлена из плотного картона, а сверху присутствует цветная полиграфия. Расцветка полностью соответствует стилистике линейки ASUS ROG.

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Спереди мы видим крупное изображение самого устройства. В левом верхнем углу присутствует логотип ASUS ROG вместе с надписью Republic Of Gamers. Справа находится группа значков. Они сообщают о сертификации teamspeak и Discord. Это хорошо известные голосовые сервисы, которые популярны в среде геймеров, а в свете прошлогодних событий многим людям, обучающимся и трудящимся дистанционно. Кроме этого, мы видим значок поддержки PlayStation 5 и Hi-Res Audio.

В левом нижнем углу крупными символами указано наименование модели ASUS ROG Fusion II 500. Это флагманская модель в линейке Fusion, которая недавно обновилась до второго поколения и теперь устройства стали смотреться совсем по-новому.

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С обратной стороны также есть изображение новой гарнитуры. Ниже находится несколько вставок с текстом и изображения. Они описывают используемые технические решения и раскрывают детали самого устройства.

Первый же пункт рассказывает нам о том, что используется качественный четверной ЦАП на ESS9280. Далее нам рассказывают, что устройство обеспечивает глубокий бас и объёмное звучание 7.1. Последнее реализовано не аппаратно, а выполнено программными средствами и активируется нажатием одной кнопки. Это ещё не всё. Нам рассказывают про мультиплатформенность, подсветку, «умное» шумоподавление и удобное управление, а в самом низу перечислен комплект поставки.

С одного из торцов приводится небольшая спецификация устройства.

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Модель ASUS ROG Fusion II 500
Тип Проводная под комбинированный джек 3.5 мм или USB Type-C с адаптером на USB Type-А в комплекте
Динамики 50 мм ASUS Essence, с неодимовым магнитом
Частотный диапазон 20 – 40 000 Гц
Сопротивление 32 Ом
Микрофон Всенаправленный
Частотный диапазон микрофона 100 – 10 000 Гц
Чувствительность - 37 дБ
Шумоподавление Есть
Подсветка ARGB
Масса 310 г

Характеристики неплохие. Пора заглянуть внутрь и посмотреть, что там находится. Кстати, комплект поставки перечислен рядом со спецификацией.

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Внутри находится пластиковый лоток. Сверху лежат наушники (головные телефоны). Если быть точнее, то это и есть гарнитура потому, что микрофоны встроены в корпус, что довольно необычно и последнее время я вижу в основном выносные.

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С обратной стороны есть ниша для комплекта поставки. Здесь он размещается в отдельном небольшом пакете.

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Среди прочего он включает две книжечки. Одна – это краткое руководство по использованию, а вторая – гарантийная информация.

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В комплекте есть кабель-адаптер комбинированного порта 3.5 мм и ещё один кабель USB Type-C с двух сторон, а в комплекте есть ещё адаптер для перехода на USB Type-А.

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Ещё в комплекте поставки есть второй набор амбушюр. Штатно установлены из искусственной кожи, а там на тканевой основе для лучшей вентиляции.

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Внешний вид гарнитуры

Основные узлы и детали ASUS ROG Fusion II 500 изготовлены из пластика. Также в качестве материалов можно заметить искусственную кожу. Чашки с амбушюрами могут поворачиваться на 90° у основания оголовья, но только в одну сторону.

Регулировки позволяют использовать модель как на крупной голове, так и на маленькой. Фиксация по направляющим происходит отлично и само по себе ничего не разъезжается.

С чашками всё понятно. Они изготовлены из пластика, но не глянцевые, а немного шероховатые, матовые. На одной находится надпись ROG, а на другой логотип. В чашах есть отверстия и в них вставлены выступы на пластиковых рамках, сделанных полукругом. Сверху этих рамок находится соединительный шарнир с оголовьем.

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Регулировка присутствует, поэтому оголовье состоит из нескольких элементов. Нижние детали составные. Сверху тоже, только там не два куска пластика, а ещё вставка поролона с искусственной кожей.

Внутри находится стальная полоса, которая служит направляющей для регулировки, а фиксирующие элементы размещены внутри корпусов нижних деталей.

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С внутренней стороны сверху находится мягкий модуль с поролоном для опоры на голову. Получается очень комфортно и не давит абсолютно. Стальная лента внутри жёсткая и упругая.

Внутри оголовья проходит кабель. Он находится в оплётке из синтетического материала. Он достаточно гибкий и поэтому не должен перетереться или сломаться. Внутри он проходит так, что нигде не мешается и его не видно.

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Органы управления находятся на обеих чашках и это не совсем удобно. На левой осуществляется подключение кабелей, поэтому есть разъём USB Type-C и 3.5 мм джек. Ещё здесь есть регулятор громкости, включение режима 7.1 и выключатель микрофона.

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На другой чаше находится переключатель режима ПК/консоль и выбор режима Game Chat. Также в обе чаши встроены по одному модулю со светодиодами. Работают они при подключении через USB, а настраиваются и синхронизируются через ASUS Armoury Crate.

Я не стал разбирать чашу потому, что там нет ничего интересного кроме динамика. Однако сам разбор несложный. Амбушюра легко снимается и одевается. Я проделывал эту процедуру, когда менял на матерчатые.

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Внутри на ткани амбушюр есть просто изображения логотипов ROG. В целом конструкция проста и понятна, и я думаю, больше описывать нечего.

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Тестирование и настройка ПО

Непосредственно перед тестированием я подключил гарнитуру, чтобы проверить её работоспособность, подсветку и обновить ПО. Всё работает отлично, включая подсветку. По этому случаю я даже записал видео потому, что лучше один раз увидеть.

Дальше всё настраивается через обычное приложение Armoury Crate. Для управления устройством необходимо его установить. У меня эта программа установлена уже давно потому, что я использую материнскую плату ASUS и постоянно занимаюсь синхронизацией подсветки.

После установки необходимо выбрать устройство и можно осуществлять настройку. Однако для начала программа нам предлагает обновить прошивку. Для этого нужно будет соединить устройство через кабель с компьютером.

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После этого переходим в раздел настроек. В программе появляется своя отдельная страница, где можно осуществлять все настройки и это очень удобно. Для начала нам предлагают выбрать один из режимов оптимизации звука.

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Ниже находятся несколько полос для индикации громкости в одном из каналов. Рядом находится пункт реверберация, где можно выбрать один из эффектов присутствия в каком-то помещении. Понятно, что всё это осуществляется программными алгоритмами и предустановками.

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Далее чуть ниже присутствует эквалайзер, где также можно выбрать предустановки звука. Также ничего не мешает все ползунки выставить вручную.

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Левее можно включить виртуальный объёмный звук. На удивление всё работает и очень даже неплохо. Наиболее хорошо получается в играх и кино. Музыку лучше слушать со штатными установками.

Многие говорят, что эта гарнитура не подходит для прослушивания музыки. Я с этим не согласен. Звук на самом деле можно настроить под свой слух. Кроме того, есть солидный запас по громкости и даже на максимуме звук продолжает оставаться чистым. Вот это больше всего понравилось.

В самом низу есть ещё несколько регулировок.

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Шумоподавление микрофона работает неплохо. Усилитель басов не так уж сильно их усиливает. Компрессор делает звук более жёстким, свистящим. Не понравилось. Ещё два пункта для улучшения голоса помогает выделить его. Всё это работает, но остальная композиция и сам голос искажаются. Зато можно разобрать то, что раньше было непонятно.

В целом можно убедиться, что регулировок много, но не буду скрывать, что оптимальными лично для меня остались базовые настройки.

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Устройство я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. Сразу начну с последнего. Не знаю почему, то ли это зависит от размера, то ли от формы, но ожидаешь получить супер-басы. Производитель сам заявляет про глубокий бас, и я ожидал что-то аналогичное Sony Super Bass, но такого здесь нет, даже учитывая крупные динамики.

Сам звук мощный и чистый. Я пытался найти какие-то различия при различном подключении, но так и не услышал разницы. Звук получается сбалансированный и ярко по частотам где-то не выражен.

Лично мне больше всего запомнилась чистота звука даже на высокой громкости. Отмечу хорошее позиционирование в играх и фильмах. Музыку слушать можно. Амбушюры не давят, голова не устаёт, в тканевых амбушюрах уши не потеют. Каких-то недостатков не выявлено.

Заключение

ASUS ROG Fusion II 500 – это необычная универсальная гарнитура с двумя типами подключения. Больше не нужно думать о способах её соединения с различными устройствами, ведь теперь их два. Бывают случаи, когда нет ни USB, ни 3.5 мм джека, но таких ситуаций немного. А в том, что это именно игровая модель, можно даже не сомневаться. Достаточно один раз посмотреть на огромные динамики и подсветку, чтобы понять, что создавалась гарнитура в первую очередь для геймеров. Она отлично располагается на голове, и уши полностью погружаются в чашу. При этом в комплекте предусмотрено два типа амбушюр, чтобы уши не потели.

Что касается звука, то он мощный и насыщенный во всём диапазоне без явных провалов. Понятно, что средние частоты более выражены, поскольку этому способствует конструкция. Гарнитура больше рассчитана на геймеров, однако через голосовые сервисы общаться комфортно. Громкость легко регулируется на корпусе, а микрофон не менее легко отключается механическим переключателем. Благодаря регулировке оголовья можно комфортно использовать устройство на любой голове, даже детской. Положения фиксируются чётко с фиксацией. Самопроизвольно ничего не двигается, сидит удобно. Основные узлы и детали изготовлены из пластика, но ничего не хрустит и не издаёт посторонних звуков. Единственное, с чем пришлось столкнуться – от долгого использования потеют уши, но после установки тканевых амбушюр всё становится отлично.

Это флагманская модель в линейке Fusion, по платформе она напоминает Delta S потому, что тут также используется четверной ЦАП ESS 9280. Но у новинки другая форма чашек, другая подсветка и сразу два типа подключения. Лично мне эта модель показалась удобнее и комфортнее, а все органы управления расположены достаточно удачно. Подсветка отлично работает и синхронизируется через приложение ASUS Armoury Crate. Ещё есть система виртуального объёмного звука и шумоподавление. Все функции работают отлично, да и к массе (чуть более 300 г) не придраться.

В комплекте нет чехла для транспортировки, и производитель этим намекает, что гарнитура предназначена в основном для стационарного использования. Никто не запрещает перемещаться с ней, где угодно, но это не совсем компактная модель и поэтому разумнее пользоваться ею в домашних условиях или клубе.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора модель ASUS ROG Fusion II 500 получает награду:

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование гарнитуру ASUS ROG Fusion II 500.

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