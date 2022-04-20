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Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic

Мы изучим первую модель компании MSI с механическими переключателями собственной разработки, алюминиевым корпусом и фирменными колпачками клавиш.
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Оглавление

Вступление

MSI постоянно расширяет ассортимент продуктов геймерской направленности. В списке моделей компании можно найти специальные ноутбуки, серьезное игровое «железо» – видеокарты и материнские платы, а также разнообразную периферию и аксессуары – вплоть до кресел. Разумеется, не забыты и устройства ввода, об одном из них мы и поговорим сегодня.

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Одного взгляда достаточно, чтобы оценить эффектный вид новинки, но насколько эта модель соответствует современным требованиям обычных игроков и профессиональных киберспортсменов? Давайте разбираться!

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Упаковка и комплектация

Клавиатура поставляется в аккуратной картонной коробке, оформленной в светлых тонах.

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На упаковке приводится таблица важнейших характеристик модели, ее общее описание (на английском языке) и несколько качественных фотографий.

От ударов при перевозке устройство надежно защищено двумя слоями плотного картона. Мягкая подставка для кистей рук накрывает клавиатуру сверху, выступая дополнительной защитой от ударов.

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В комплект поставки помимо инструкции входит только стандартный проволочный съемник для колпачков клавиш. Масса клавиатуры в упаковке составляет ~1.8 кг, ручка для переноски не предусмотрена, но небольшие размеры коробки позволяют обходиться и без нее.

Внешний вид и работа подсветки

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MSI Vigor GK71 Sonic – это полноразмерная модель на 104 клавиши с дополнительным цифровым блоком. В полном согласии с современными тенденциями она лишена рамок и других выступающих элементов корпуса. Благодаря этому клавиатура получилась весьма компактной при сохранении высокой функциональности: 443 x 137 х 44 мм (Д х Ш х В).

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Высота приводится с раскрытыми дополнительными ножками. Когда они сложены, этот показатель снижается до 41 мм.

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Масса Vigor GK71 Sonic достигает 800 г, что делает клавиатуру более устойчивой и стабильной, на давая «уехать» из-под рук во время виртуальных баталий. Свою роль играют и многочисленные ножки из «цепкой» эластичной резины.

Внушительный вес обусловлен как применением механических переключателей, так и тем, что основа конструкции выполнена из целого алюминиевого листа. Вся верхняя поверхность клавиатуры – это металлическая панель, в которой прорезаны отверстия для переключателей и индикаторов. Для того чтобы рассмотреть ее лучше, воспользуемся иллюстрацией с сайта производителя.

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Металлическая панель придает клавиатуре надежности, да и смотрится сурово и брутально. При этом на ощупь хорошо обработанная поверхность напоминает пластик, разве что оказывается чуть холоднее, чем ожидаешь.

Vigor GK71 Sonic выполнена по компоновке «скелетон» – то есть переключатели вынесены прямо на верхнюю панель, без бортиков и углублений, которые обычно окружают клавиши по бокам. Это наиболее современная минималистичная компоновка, которая должна упрощать чистку клавиатуры от пыли. Однако любителям разнообразных «печенек» она может не понравится. Да, крошки и пыль не задерживаются между клавишами, но зато легко могут забиваться под колпачки снизу, вызывая «залипания» в самый неожиданный момент.

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В правом верхнем углу клавиатуры расположены дополнительные мультимедийные кнопки, а также вращающийся регулятор громкости. Он не имеет стопоров и проворачивается в обе стороны с легкими щелчками.

Производитель решил навсегда решить спор, что же удобнее – колесико, выступающее из корпуса сбоку, или полноценная ручка-регулятор: здесь настраивать громкость можно обоими способами. Также есть возможность одним движением включить/отключить звук, нажав на ручку.

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В комплект входит подставка для запястий и ладоней («армрест»), отделанная приятным на ощупь мягким кожзамом. В качестве набивки использована пена с эффектом памяти (memory foam), которая мягко пружинит и неторопливо восстанавливает свою первоначальную форму после нажатия.

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Подставка для запястий придает Vigor GK71 Sonic удобства и «люксовости» – то, что нужно для флагманского решения. Единственный минус конструкции – это отсутствие зацепов или магнитов для крепления. Впрочем, подставка снабжена такими же «цепкими» резиновыми ножками, как и сама клавиатура, что отчасти нивелирует этот недостаток.

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Под клавиатурой и подставкой предусмотрены выемки, которые удобно использовать для кабелей наушников и другой периферии.

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RGB-подсветкой снабжена каждая из 104 клавиш, а также кнопки мультимедийного блока и даже ручка регулировки громкости.

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Подсветка смотрится по-настоящему эффектно – важную роль здесь играют фирменные колпачки со «стеклянными» боковыми стенками и непрозрачным верхом из черного пластика.

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Благодаря такому решению свет буквально заливает клавиатуру, но не слепит глаза.

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Единственная претензия, которую можно предъявить производителю – почти полное отсутствие подсветки русских букв на клавишах. Все дело в том, что одиночные светодиоды на каждом из переключателей находятся точно под знаками английской раскладки.

Вот как клавиатура смотрится в темноте со средним уровнем яркости подсветки:

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Для управления подсветкой можно использовать фирменную утилиту MSI Center или же сочетания клавиш. Для этого нужно зажать клавишу с изображением дракона (она размещена возле правого Ctrl), а затем использовать «стрелки» и блок из шести кнопок над ними.

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С помощью сочетаний можно переключать режимы работы подставки: среди них есть как статические, так и динамические – с различными видами «волн» света, движущимися из стороны в сторону или расходящимися от нажатой клавиши. Кроме того, для каждого режима можно выбрать желаемый цвет и другие параметры.

Утилита дает доступ к дополнительным режимам работы подсветки и позволяет более точно настраивать цвет и скорость эффектов.

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Еще одна интересная фишка – функция Mystic Light, которая подстраивает работу подсветки под происходящее в игре.

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К примеру, если персонаж отравлен, клавиатура начинает светиться «ядовито-зеленым», а если на экране происходит взрыв, все клавиши на секунду вспыхивают оттенками красного и оранжевого. Смотрится здорово, более того, в некоторых случаях клавиатура становится дополнительным каналом связи с игрой и помогает быстрее сориентироваться в происходящем.

К сожалению, для того, чтобы использовать Mystic Light, необходима поддержка на уровне движка игры. Система была разработана MSI в сотрудничестве с Ubisoft и в данный момент поддерживается только в 7 играх этого издателя:

  • Assassin’s Creed Odyssey;
  • Tom Clancy’s Division 2;
  • Monster Hunter World: Iceborn;
  • Tom Clancy’s Ghost Reckon Breakpoint;
  • Watch Dogs: Legion;
  • Assassin’s Creed Valhalla;
  • Far Cry 6.

В списке немало достойных игр, но будет ли он расширяться в дальнейшем, предсказать сложно.

Напоследок отмечу качественный кабель с матерчатой оплеткой, длина которого составляет 1.8 м.

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На его конце установлен оригинальный коннектор в фирменном стиле MSI с гибкой защитой от заломов у основания. Для подключения клавиатуры используется стандартный интерфейс USB 2.0.

Эргономика и удобство использования

С технической точки зрения главная особенность клавиатуры – это оригинальные механические переключатели MSI Red, которые разработаны компанией в сотрудничестве с известным производителем Kailh. Правильный подход, который позволяет избежать «детских болезней».

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Ключевая особенность новых переключателей – легкость нажатия. Усилие, требуемое для срабатывания этих «ключей», составляет всего 35 г при полном ходе 4 мм и ходе до точки срабатывания 1.9 мм. Отдельно отмечу, что, несмотря на минимальное усилие нажатия, переключатели не чувствуются «разболтанными».

Привыкнув к клавиатуре, клавишу легко можно удерживать в том положении, когда до срабатывания остаются считанные доли миллиметра, чтобы максимально быстро прожать ее в нужный момент. Эту особенность по достоинству оценят киберспортсмены. Дополнительный плюс – тихая работа переключателей.

Заявленный N-key Rollover (возможность одновременно зажать неограниченное количество клавиш) с полноценным Anti-Ghosting (фильтрация ложных нажатий) также присутствует: клавиатура отдельно опрашивает каждый из переключателей.

Подставка для кистей проявила себя с лучшей стороны, и я настоятельно рекомендую использовать клавиатуру с этим аксессуаром, в противном случае, она может показаться избыточно высокой, а клавиши – слишком длинноходными.

Что касается специальных «киберспортивных» возможностей – их перечень невелик. Фирменная утилита позволяет создать три профиля для различных игр, в каждом из которых можно сохранить до 30 макросов, активируемых нажатием одной клавиши. Возможность отключения «опасных» сочетаний, которые могут свернуть или закрыть игру, не предусмотрена.

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Макросы могут симулировать нажатия как отдельных клавиш, так и их сочетаний. При этом специальных кнопок для активации макросов нет – приходится пользоваться стандартной раскладкой.

Заключение

Плюсы MSI Vigor GK71 Sonic:

  • Алюминиевое основание клавиатуры, которое не только придает ей прочности, но и используется как оригинальный элемент дизайна.
  • Качественные линейные переключатели с минимальным усилием нажатия.
  • Фирменные колпачки клавиш с прозрачными стенками – благодаря их использованию подсветка смотрится эффектно, но не слепит глаза даже на максимальной яркости.
  • Широкий выбор режимов работы подсветки с возможностью точной настройки как через утилиту MSI Center, так и с помощью сочетаний клавиш.
  • Комплектная подставка для кистей рук с приятной на ощупь мягкой отделкой.
  • Наличие каналов для кабелей на обратной стороне корпусов клавиатуры и подставки.
  • Наличие мультимедийного блока с удобным регулятором громкости.
  • Длинный прочный кабель в матерчатой оплетке, коннектор с защитой от заломов.

Минусы клавиатуры:

  • Отсутствие магнитов или защелок для крепления подставки для кистей рук к клавиатуре.
  • Слабая подсветка букв русской раскладки на клавишах.
  • Отсутствие специальных клавиш для запуска макросов.

Новинка MSI производит впечатление добротного продукта для геймеров и любителей моддинга системы. Фирменные колпачки делают эффекты подсветки особенно зрелищными, а прочное алюминиевое шасси вселяет уверенность в высокой надежности устройства.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

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Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для обзора механическую клавиатуру MSI Vigor GK71 Sonic.

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