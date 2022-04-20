Оглавление

Вступление

MSI постоянно расширяет ассортимент продуктов геймерской направленности. В списке моделей компании можно найти специальные ноутбуки, серьезное игровое «железо» – видеокарты и материнские платы, а также разнообразную периферию и аксессуары – вплоть до кресел. Разумеется, не забыты и устройства ввода, об одном из них мы и поговорим сегодня.

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Одного взгляда достаточно, чтобы оценить эффектный вид новинки, но насколько эта модель соответствует современным требованиям обычных игроков и профессиональных киберспортсменов? Давайте разбираться!

Упаковка и комплектация

Клавиатура поставляется в аккуратной картонной коробке, оформленной в светлых тонах.

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На упаковке приводится таблица важнейших характеристик модели, ее общее описание (на английском языке) и несколько качественных фотографий.

От ударов при перевозке устройство надежно защищено двумя слоями плотного картона. Мягкая подставка для кистей рук накрывает клавиатуру сверху, выступая дополнительной защитой от ударов.

В комплект поставки помимо инструкции входит только стандартный проволочный съемник для колпачков клавиш. Масса клавиатуры в упаковке составляет ~1.8 кг, ручка для переноски не предусмотрена, но небольшие размеры коробки позволяют обходиться и без нее.

Внешний вид и работа подсветки

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MSI Vigor GK71 Sonic – это полноразмерная модель на 104 клавиши с дополнительным цифровым блоком. В полном согласии с современными тенденциями она лишена рамок и других выступающих элементов корпуса. Благодаря этому клавиатура получилась весьма компактной при сохранении высокой функциональности: 443 x 137 х 44 мм (Д х Ш х В).

Высота приводится с раскрытыми дополнительными ножками. Когда они сложены, этот показатель снижается до 41 мм.

Масса Vigor GK71 Sonic достигает 800 г, что делает клавиатуру более устойчивой и стабильной, на давая «уехать» из-под рук во время виртуальных баталий. Свою роль играют и многочисленные ножки из «цепкой» эластичной резины.

Внушительный вес обусловлен как применением механических переключателей, так и тем, что основа конструкции выполнена из целого алюминиевого листа. Вся верхняя поверхность клавиатуры – это металлическая панель, в которой прорезаны отверстия для переключателей и индикаторов. Для того чтобы рассмотреть ее лучше, воспользуемся иллюстрацией с сайта производителя.

Металлическая панель придает клавиатуре надежности, да и смотрится сурово и брутально. При этом на ощупь хорошо обработанная поверхность напоминает пластик, разве что оказывается чуть холоднее, чем ожидаешь.

Vigor GK71 Sonic выполнена по компоновке «скелетон» – то есть переключатели вынесены прямо на верхнюю панель, без бортиков и углублений, которые обычно окружают клавиши по бокам. Это наиболее современная минималистичная компоновка, которая должна упрощать чистку клавиатуры от пыли. Однако любителям разнообразных «печенек» она может не понравится. Да, крошки и пыль не задерживаются между клавишами, но зато легко могут забиваться под колпачки снизу, вызывая «залипания» в самый неожиданный момент.

В правом верхнем углу клавиатуры расположены дополнительные мультимедийные кнопки, а также вращающийся регулятор громкости. Он не имеет стопоров и проворачивается в обе стороны с легкими щелчками.

Производитель решил навсегда решить спор, что же удобнее – колесико, выступающее из корпуса сбоку, или полноценная ручка-регулятор: здесь настраивать громкость можно обоими способами. Также есть возможность одним движением включить/отключить звук, нажав на ручку.

В комплект входит подставка для запястий и ладоней («армрест»), отделанная приятным на ощупь мягким кожзамом. В качестве набивки использована пена с эффектом памяти (memory foam), которая мягко пружинит и неторопливо восстанавливает свою первоначальную форму после нажатия.

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Подставка для запястий придает Vigor GK71 Sonic удобства и «люксовости» – то, что нужно для флагманского решения. Единственный минус конструкции – это отсутствие зацепов или магнитов для крепления. Впрочем, подставка снабжена такими же «цепкими» резиновыми ножками, как и сама клавиатура, что отчасти нивелирует этот недостаток.

Под клавиатурой и подставкой предусмотрены выемки, которые удобно использовать для кабелей наушников и другой периферии.

RGB-подсветкой снабжена каждая из 104 клавиш, а также кнопки мультимедийного блока и даже ручка регулировки громкости.

Подсветка смотрится по-настоящему эффектно – важную роль здесь играют фирменные колпачки со «стеклянными» боковыми стенками и непрозрачным верхом из черного пластика.

Благодаря такому решению свет буквально заливает клавиатуру, но не слепит глаза.

Единственная претензия, которую можно предъявить производителю – почти полное отсутствие подсветки русских букв на клавишах. Все дело в том, что одиночные светодиоды на каждом из переключателей находятся точно под знаками английской раскладки.

Вот как клавиатура смотрится в темноте со средним уровнем яркости подсветки:

Для управления подсветкой можно использовать фирменную утилиту MSI Center или же сочетания клавиш. Для этого нужно зажать клавишу с изображением дракона (она размещена возле правого Ctrl), а затем использовать «стрелки» и блок из шести кнопок над ними.

С помощью сочетаний можно переключать режимы работы подставки: среди них есть как статические, так и динамические – с различными видами «волн» света, движущимися из стороны в сторону или расходящимися от нажатой клавиши. Кроме того, для каждого режима можно выбрать желаемый цвет и другие параметры.

Утилита дает доступ к дополнительным режимам работы подсветки и позволяет более точно настраивать цвет и скорость эффектов.

Еще одна интересная фишка – функция Mystic Light, которая подстраивает работу подсветки под происходящее в игре.

К примеру, если персонаж отравлен, клавиатура начинает светиться «ядовито-зеленым», а если на экране происходит взрыв, все клавиши на секунду вспыхивают оттенками красного и оранжевого. Смотрится здорово, более того, в некоторых случаях клавиатура становится дополнительным каналом связи с игрой и помогает быстрее сориентироваться в происходящем.

К сожалению, для того, чтобы использовать Mystic Light, необходима поддержка на уровне движка игры. Система была разработана MSI в сотрудничестве с Ubisoft и в данный момент поддерживается только в 7 играх этого издателя:

Assassin’s Creed Odyssey;

Tom Clancy’s Division 2;

Monster Hunter World: Iceborn;

Tom Clancy’s Ghost Reckon Breakpoint;

Watch Dogs: Legion;

Assassin’s Creed Valhalla;

Far Cry 6.

В списке немало достойных игр, но будет ли он расширяться в дальнейшем, предсказать сложно.

Напоследок отмечу качественный кабель с матерчатой оплеткой, длина которого составляет 1.8 м.

На его конце установлен оригинальный коннектор в фирменном стиле MSI с гибкой защитой от заломов у основания. Для подключения клавиатуры используется стандартный интерфейс USB 2.0.

Эргономика и удобство использования

С технической точки зрения главная особенность клавиатуры – это оригинальные механические переключатели MSI Red, которые разработаны компанией в сотрудничестве с известным производителем Kailh. Правильный подход, который позволяет избежать «детских болезней».

Ключевая особенность новых переключателей – легкость нажатия. Усилие, требуемое для срабатывания этих «ключей», составляет всего 35 г при полном ходе 4 мм и ходе до точки срабатывания 1.9 мм. Отдельно отмечу, что, несмотря на минимальное усилие нажатия, переключатели не чувствуются «разболтанными».

Привыкнув к клавиатуре, клавишу легко можно удерживать в том положении, когда до срабатывания остаются считанные доли миллиметра, чтобы максимально быстро прожать ее в нужный момент. Эту особенность по достоинству оценят киберспортсмены. Дополнительный плюс – тихая работа переключателей.

Заявленный N-key Rollover (возможность одновременно зажать неограниченное количество клавиш) с полноценным Anti-Ghosting (фильтрация ложных нажатий) также присутствует: клавиатура отдельно опрашивает каждый из переключателей.

Подставка для кистей проявила себя с лучшей стороны, и я настоятельно рекомендую использовать клавиатуру с этим аксессуаром, в противном случае, она может показаться избыточно высокой, а клавиши – слишком длинноходными.

Что касается специальных «киберспортивных» возможностей – их перечень невелик. Фирменная утилита позволяет создать три профиля для различных игр, в каждом из которых можно сохранить до 30 макросов, активируемых нажатием одной клавиши. Возможность отключения «опасных» сочетаний, которые могут свернуть или закрыть игру, не предусмотрена.

Макросы могут симулировать нажатия как отдельных клавиш, так и их сочетаний. При этом специальных кнопок для активации макросов нет – приходится пользоваться стандартной раскладкой.

Заключение

Плюсы MSI Vigor GK71 Sonic:

Алюминиевое основание клавиатуры, которое не только придает ей прочности, но и используется как оригинальный элемент дизайна.

Качественные линейные переключатели с минимальным усилием нажатия.

Фирменные колпачки клавиш с прозрачными стенками – благодаря их использованию подсветка смотрится эффектно, но не слепит глаза даже на максимальной яркости.

Широкий выбор режимов работы подсветки с возможностью точной настройки как через утилиту MSI Center, так и с помощью сочетаний клавиш.

Комплектная подставка для кистей рук с приятной на ощупь мягкой отделкой.

Наличие каналов для кабелей на обратной стороне корпусов клавиатуры и подставки.

Наличие мультимедийного блока с удобным регулятором громкости.

Длинный прочный кабель в матерчатой оплетке, коннектор с защитой от заломов.

Минусы клавиатуры:

Отсутствие магнитов или защелок для крепления подставки для кистей рук к клавиатуре.

Слабая подсветка букв русской раскладки на клавишах.

Отсутствие специальных клавиш для запуска макросов.

Новинка MSI производит впечатление добротного продукта для геймеров и любителей моддинга системы. Фирменные колпачки делают эффекты подсветки особенно зрелищными, а прочное алюминиевое шасси вселяет уверенность в высокой надежности устройства.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

Выражаем благодарность: