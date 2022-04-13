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Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-D D4

ASUS Prime H610M-D D4 напоминает рассмотренную ранее Prime H610M-K D4, но отличается COM-портом на задней панели и колодкой под LTP на самой плате.
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Оглавление

Вступление

Сейчас появилось большое количество моделей материнских плат под новый сокет LGA 1700. Первыми, как обычно, были представлены топовые платы на флагманском чипсете Intel Z690. Без всяких кризисов и экономической подоплёки было заметно, что стоимость новинок выросла по сравнению с прошлым поколением. Я это связываю с внедрением новых интерфейсов и поддержкой нового типа оперативной памяти.

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Действительно, сами компоненты для реализации поддержки DDR5 и PCI-e 5.0 заметно дороже из-за их малой распространённости и новизны. Именно поэтому не вызвал удивления тот факт, что самая доступная плата на чипсете Intel Z690 стоила около 20 000 рублей. Но не все согласились с таким бюджетным вариантом, желая более приземлённого. Для них позднее были представлены Intel B660, H670 и H610.

Платы на самом бюджетном чипсете не торопились с выходом, и первой компанией, у которой появился большой ассортимент устройств, стала ASUS. Я долго мониторил рынок и хотел купить самую бюджетную плату, но оказалось, что ничего нет, кроме моделей ASUS и даже у них ценник был выше, чем у прошлого поколения. Если ASUS Prime H510M-K можно было взять за ~5 500 рублей, то меньше, чем за ~7 500 рублей плату на H610 было не найти. Однако сейчас это малоактуально, и какие будут цены – пока никто не знает.

Может быть, именно в такое время наиболее актуальными смотрятся бюджетные модели потому, что придётся покупать какие-то устройства взамен старых. Что-то можно будет отремонтировать, но бывают действительно тяжёлые ситуации, где ремонт становится нерентабельным. Однако, с другой стороны для новой платформы Intel ещё нужен процессор… Тем не менее, я продолжаю изучать бюджетные модели материнских плат компании ASUS и сегодня на очереди ASUS Prime H610M-D D4.

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Какие у нее особенности и чем она отличается от других моделей? Посмотрим детальнее на эту модель, а с тестами нам поможет процессор Intel Core i5-12400.

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Упаковка и комплектация

Prime – это основная линейка компании ASUS, а устройства, которые в неё входят, представляют массовый сегмент.

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В этом поколении материнских плат изменилось само оформление упаковки. Больше нет тёмного мрачного фона, а есть спокойный серый цвет. При этом также демонстрируется сама плата. Изображение занимает всю левую половину, а справа находится логотип производителя и наименование модели. Всё крупными белыми символами, а по нижнему краю находится, пожалуй, рекордное количество разных значков.

Пора перевернуть коробку.

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Сверху мы снова видим наименование модели ASUS Prime H610M-D D4. По центру находится два изображения платы. Одно прямо сверху, а другое под углом, чтобы было видно разъёмы задней панели. Слева и справа от изображений находится подробная спецификация устройства, разбитая на группы. В самом низу расположены четыре вставки с описанием ключевых особенностей платы.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим, что на дне находится весь комплект поставки. Здесь он как раз соответствует линейке Prime.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Быстрая установка;
  • Гарантийная информация;
  • DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Крепление для накопителей M.2;
  • Заглушка задней панели.

Комплект скромный, но это такой творческий минимализм, который наблюдается во всей линейке Prime.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mАТХ. Платы такого формата самые дешёвые, а ещё они компактные и не занимают много места. Здесь габариты не совсем стандартные и плата чуть меньше. Её габариты составляют 234 х 203 мм. Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это выражается в тёмно-коричневой печатной плате и серебристых радиаторах.

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Точнее здесь даже речь об одном-единственном радиаторе, который находится на чипсете. Он такой небольшой, что его даже можно не заметить. Транзисторы ничем не охлаждаются.

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Плата относительно жёсткая, но не стоит ждать чудес. При установке боксового кулера, видно, как она немного изгибается, но это распространённая ситуация. Принтов на плате прилично и они удачно сочетаются с радиаторами, смонтированными на плате.

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С обратной стороны платы элементов практически нет. Как ни странно, нет даже принтов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8. Разгона нет и поэтому удивляться не приходится.

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Видно, что производитель с питанием сильно не думал, а сделал по минимуму. Не сказано даже про ASUS ProCool. C индикацией тут классическая проблема. Приходится работать по старинке, но так даже интереснее. Нужно лишь больше времени, чтобы осознать, что устройство зависло. В общем-то, оно и не должно виснуть, если не баловаться с разгоном памяти.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено всего два слота серого цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режима работы от DDR4-3200 со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но смысла в этом мало. Максимальный допустимый объём 64 Гбайт достигается путём установки двух модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 6+1+1. Три фазы находятся сверху и пять - сбоку. Это скромные показатели для материнской платы LGA 1700.

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На каждый из 6 фаз приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по два транзистора Vishay SiRA14B и SiRA12B. Они могут обеспечивать нагрузку до 30 А.

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Драйверы распаяны неподалёку, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется новая микросхема с фирменной маркировкой Digi+ ASP2100. Он распаивается на разных недорогих моделях плат. Например, я уже его видел на TUF GAMING Z690-PLUS WIFI D4.

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ASUS Prime H610M-D D4 позиционируется больше как универсальное бюджетное решение. Разгон здесь не планируется даже теоретически. Подсистема питания выглядит не подготовленной для использования флагманских процессоров. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку.

Тепло от транзисторов ничего не отводит и об этом стоит помнить. Устанавливаешь мощный процессор и плата уходит в защиту по перегреву питания при интенсивной нагрузке, но здесь пользователь должен сам понимать, что эта плата только поддерживает все процессоры, но предназначена в первую очередь для бюджетных сборок, а значит не нужно использовать мощные модификации.

Достаточно ограничиться каким-нибудь Intel Core i5-12400, а с ним тут полный порядок даже без всяких радиаторов и с боксовым кулером. Есть только радиатор чипсета.

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Он крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. Радиатор маленький, но у него есть небольшие рёбра, что увеличивает поверхность теплообмена. Он изготовлен из алюминиевого сплава и такой же серебристый как на других платах серии Prime. В качестве термоинтерфейса используется розовая терможвачка.

Теперь, когда радиатор снят, можно увидеть чипсет Intel H610.

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Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA. Три из них расположены по нижнему краю платы, а один справа.

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Рядом с основным коннектором питания находится колодка USB 3.2 Gen1, а ниже по правому краю ещё одна для TPM-модуля. Ещё в правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

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Далее можно обнаружить три порта SATA3. Затем следует одна колодка USB 2.0 и одна для LPT-порта. Поскольку на самой плате никакой подсветки не предусмотрено, производитель вывел один разъём для RGB ленты 12В. Ничего не мешает использовать разветвитель и подключить хоть пять устройств, но если что-то пойдёт не так, то второго разъёма уже нет, поэтому нужно быть аккуратнее.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели и звуковые конденсаторы. В качестве звукового кодека используется чип Realtek ALC897.

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Между двумя слотами PCI-e, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяна микросхема сетевого контроллера Realtek 8111H с технологией ASUS LANGuard.

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На этой плате мы видим два слота расширения: один PCI-e x16 и один PCI-e x1.

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Только верхний слот PCI-e x16 получает свои линии непосредственно от процессора. Причём это PCI-e 4.0. Оставшийся слот обеспечивается чипсетом и работает в режиме Gen3.

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Над верхним слотом PCI-e x16 находится единственный разъём M.2 для установки накопителей. Он работает в режиме PCI-e x4 Gen3. На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Один разъём PS/2 для мыши или клавиатуры;
  • Четыре разъёма USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.2 Type-А Gen1;
  • Три аудиоразъёма типа minijack;
  • Один COM-порт;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход D-Sub.

Сперва может показаться, что эти бюджетные платы ASUS Prime H610M одинаковые и отличаются только каким-то одним разъёмом, но это не так.

ASUS Prime H610M-A и ASUS Prime H610M-D несколько различаются, хотя обе ближе к ASUS Prime H610M-K. Есть ещё модификация ASUS Prime H610M-E, которая может напомнить ASUS Prime H610M-А, и у них практически одна печатная плата. Кому-то может показаться, что разница везде незначительна, но сам я столкнулся с тем, что BIOS не везде одинаковы и обновляются не так часто, как хотелось бы. Например, на момент тестирования в марте 2022 года у платы ASUS Prime H610M-D была самая первая ревизия ещё за 2021 год, а у всех остальных уже обновились по несколько раз.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime H610M-D D4
Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel H610
Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте DDR4 2133 - 3200 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel H610; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да
Сеть 1 x Realtek 8111H
Аудио Realtek ALC897– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 2 x USB 2.0 (Intel H610)
USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel H610)
USB 3.2 Gen2 Нет
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x PS/2;
1 x HDMI;
1 x D-Sub;
1 х COM;
4 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
1 x RJ-45;
3 x 3.5 мм Jack
Размеры, мм 234 x 203
Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, из нового – лишь особенности новой платформы. Это делители оперативной памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи.

В меню данной платы эти пункты присутствуют номинально и не работают. Устанавливаешь коэффициент производительных ядер на 50, а он сбрасывается на 45. Устанавливаешь память выше режима DDR4-3200, и система не загружается. Очевидно, что это софтлок. На это намекает сама BIOS, когда ты пытаешься выставить профиль XMP. Она сразу устанавливает частоту на максимально допустимую для процессора. В данном случае это DDR4-3200. Тайминги можно менять.

Сохранен список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно помогает.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-D D4 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS Prime H610M-K D4, версия BIOS 1013;
  • Процессор: Intel Core i5-12400 (2500/4400 база/турбо);
  • Кулер: Intel LGA1700 BOX;
  • Термоинтерфейс: штатный;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston Predator;
  • Видеокарта: Intel UHD 730;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

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Тестирование

Скрывать нечего, плата является копией ASUS Prime H610M-K D4. Основные отличия: COM-порт панели и колодка под LPT внизу на самой плате. В остальном всё аналогично.

Для тестов я использовал боксовый кулер, который получился достаточно неплохим и его достаточно для охлаждения Intel Core i5-12400, что логично, иначе что ему делать в комплекте с ним?

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Разгон процессора отсутствует, а у памяти он сводится к снижению таймингов на частоте DDR4-3200.

Сама сборка не вызывает особых проблем, но производитель экономил как мог и плата получилась компактная. Всего два слота под память и те расположены близко друг к другу и к сокету. Поэтому я бы рекомендовал использовать модули без радиаторов. У меня они встали почти впритык к радиатору процессора и друг к другу.

Чтобы хоть как-то украсить модель и понимать, когда она работает, я подключил RGB-ленту на 12В. Разъём тут всего один, поэтому плату нельзя с уверенностью назвать геймерской. Понятно, что это шутка.

Даже в штатном режиме температура процессора далека от 100°C. Intel Core i5-12400 холоднее флагмана и его потребление даже в разгоне не превышает 125 Вт. На видео, к сожалению, не очень отчётливо заметно, что потребление в нагрузке составляет 74 Вт при заявленном TDP 65 Вт. Температура доходит в пике до 77°C, а в основном колеблется около 75°C. Приблизительно до таких же значений греются группы транзисторов, что отчётливо видно по данным тепловизора.

На мой взгляд, это отличный результат для подобной нагрузки, а вот TDP должен соответствовать и здесь, похоже, завышается напряжение. Память не разгоняется и работает в режиме DDR4-3200, но можно снизить тайминги.

AIDA64 GPGPU Bench:

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AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R23:

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3DMark Night Raid:

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Теперь оценим работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

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Далее я запустил всё тот же Prime95 и взял в руки тепловизор. Ничего криминального при тестах не отмечалось.

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Все дело в не очень мощном процессоре. Intel Core i5-12600K смог бы докрутить до срабатывания защиты от перегрева транзисторов, а здесь, несмотря на 75 вместо 65 Вт, мы видим 75°C, а должно быть соответственно меньше.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

ASUS Prime H610M-D D4 во многом похожа на ASUS Prime H610M-K D4, но, как ни странно, различаются даже BIOS, не говоря уж о мелочах. Если для Prime H610M-K D4 прошивки выпускают пачками, то тут я использовал первую ревизию и ничего новее не нашёл. В остальном они отличаются COM-портом на задней панели и колодкой под LTP внизу на самой плате. По этой причине ASUS Prime H610M-D D4 более подходит для парка офисных машин, где есть оборудование с COM и LPT, что сейчас особенно актуально.

В остальном всё, что касается ASUS Prime H610M-K D4 справедливо и здесь, поскольку по дизайну и элементной базе они близнецы. Можно устанавливать любые процессоры, хотя стоит помнить про отсутствие радиаторов на транзисторах и встроенную термозащиту. При достижении порога в 115°C частоты и напряжения снижаются, температура падает. Рекомендуется использовать адекватные плате процессоры, а если хочется флагман, то нужно присматривать другую плату с большим числом фаз и лучшим их охлаждением. Особых проблем с Intel Core i5-12400 не было, но следует вспомнить о помощи боксового кулера, который обдувает транзисторы.

Понятно, что производитель экономил на всём, и поэтому плата получилась меньше стандарта mATX, и всего два слота под память. Даже с боксовым кулером планки памяти с радиаторами входят впритык к кулеру и друг к другу. Разгона нет, но можно установить память в режим DDR4-3200 и снизить тайминги, насколько она позволит. В этом плане Intel B660 даёт большую свободу и смотрится интереснее, но он дороже, поэтому придется выбирать, нужен такой разгон или нет. В любом случае это будет компромисс, ведь процессор разогнать не получится, хотя существуют платы на B660, которые умеют разгонять шину, но стоят они почти как Z690. Ну а H610 предлагает базовые функции без излишеств.

PCI-e 5.0? Даже если бы была его поддержка, то где взять платы для него и зачем они для бюджетного решения? Есть PCI-e x16 Gen4 и этого достаточно. Как бонус можно подключить ленту RGB-подсветки, но в офисном ПК такое обычно не востребовано.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS Prime H610M-D D4.

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ChandlerXAAP
09:52
1080p вчерашний день уже
TechPowerUP опубликовал свой независимый обзор процессора Ryzen 7 5800X3D
_KVV
09:47
Мы сделали выводы о твоем интеллекте и они не утешительны...
Tesla представила новую версию электрического пикапа Cybertruck. Модель появится на рынке не ранее 2023 года
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09:35
да.. после насыщения рынка видеокартами нового поколения и обвала крипты..
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 впервые с начала продаж стоит ниже 60 000р
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09:32
Там действительно одна такая есть..... это одновентиляторная(Palit) видеокарта( которая перегревается в играх). С нормальным охлаждением 72 т.руб. Одновентиляторная... ASus.. тоже стоит 72...
Видеокарты дешевеют в магазинах РФ – GeForce RTX 3060 впервые с начала продаж стоит ниже 60 000р
ego0550
09:32
Свой приноси и проверяй.
«Авито» открывает собственные пункты выдачи заказов
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