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Обзор и тестирование Mesh-набора ASUS ZenWiFi Pro XT12

Комплект ASUS состоит из двух мощных устройств и обеспечивает отличную сеть с высокими скоростями, большой зоной покрытия и хорошим, уверенным приёмом сигнала.
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Оглавление

Вступление

На потребительском рынке появляется всё больше различных роутеров с поддержкой технологии Mesh. Она подразумевает использование нескольких беспроводных маршрутизаторов или точек доступа, которые объединены в одну общую беспроводную сеть и позволяет клиенту путешествовать между разными узлами без обрывов и переключений.

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Технология существует давно и некоторые активно ей пользуются. С одной стороны, это подходит для домашнего использования или небольшой компании, где уровень безопасности достаточно низкий, хотя в целях повышения безопасности можно использовать шифрование и VPN-туннели. С другой – не совсем понятно, зачем в квартире или небольшом загородном доме использовать эту технологию, если один роутер покрывает большую территорию. Если у вас большой дом, вам подойдет такая сеть, но уже сейчас скорости мобильного интернета заметно подросли, и обширная беспроводная сеть может понадобиться лишь для большого числа клиентов или передачи большого объёма данных. По опыту могу сказать, что для таких целей предпочтительнее оптическое подключение: задержки будут меньше, отклик быстрее и ограничения по сессиям нет.

Mesh-сети разумно разворачивать в бизнес- и торговых центрах, где всё подвязано на охват площади и создание единой структуры, которую теоретически проще настраивать, обслуживать и осуществлять мониторинг. Сейчас большую популярность набирают коворкинг-центры, где одновременно может работать большая группа и сильно нагружать канал. Творческим людям нужно закачивать солидные объёмы данных на файлообменники, облачные сервисы и социальные сети. Поэтому обычного роутера может не хватить, если 20 человек будут пытаться что-то сделать, и вот здесь может помочь Mesh сеть, поскольку она легко расширяется и масштабируется. Я не затрагивал эту тему, но канал между двумя базовыми станциями сети может быть разный. Это может быть беспроводная сеть, а также кабель. При совместном использовании оборудования есть риск, что один из клиентов перетянет всё одеяло на себя и забьёт канал. Чтобы этого не произошло, обычно используют шейперы и ограничивают пропускную полосу каждого клиента. Однако чудес не бывает, общий канал может ограничиваться пропускной способностью и тут поможет настройка приоритизации трафика.

Я думал, что рассмотрел самые невероятные устройства компании ASUS, но ошибался. Мне удалось попробовать одно из мощнейших устройств бренда для развёртывания Mesh сетей, которое называется ASUS ZenWIFI Pro XT12. Точнее в комплекте сразу два таких роутера, и они способны взять под контроль чуть ли не целый стадион.

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Это настоящий продукт премиум-уровня, рассчитанный на обеспеченных пользователей с большими площадями, которым нужна единая сеть, большое покрытие и высокая скорость нового стандарта Wi-Fi 6. Поэтому достаточно разговоров, пора переходить к изучению данного набора.

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Упаковка и комплектация

Коробка по форме напоминает пеноблок. Только она чёрная и тяжёлая. Когда берёшь пеноблок в руки, чувствуешь несоответствие размера и веса, здесь похожая ситуация, но наоборот: ожидаешь, что будет легче, а на самом деле тяжелее. Это объясняется тем, что в комплекте сразу два устройства и каждое из них весит по 1470 г.

Упаковка цветная, но все элементы скромные и лишь наименование модели переливается всеми цветами радуги. Прямо спереди мы видим, что изображено сразу два устройства. Это такая модификация, а есть и единичное устройство.

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Эти черные роутеры смотрятся необычно и напоминают две высокие башни с пентхаусами сверху. Как всегда, всё смотрится стильно, строго и лаконично, но при этом красиво и необычно. У меня все спрашивали, что это за устройства, и когда я говорил, что это просто роутер, все сразу теряли интерес. Так или иначе, многие привыкли видеть роутер с большими антеннами и чем их больше, и они длиннее, тем сигнал как бы должен быть мощнее и пробивать любую бетонную стену. Оказывается, есть такой параметр, как коэффициент усиления и я неоднократно убеждался, что даже без внешних антенн сигнал может быть таким сильным, что интернет уверенно работает не только в доме, но и на улице.

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Сверху мы видим, что устройство относится к классу AX11000. Уже объяснял, что эти цифры берутся не с потолка, но на этот раз они просто фантастические. На самом деле всё просто: не два, а три диапазона (один 2.4 ГГц и два по 5 ГГц). И все эти 11000 – теоретическая пропускная способность, которую устройство обеспечивает по беспроводной сети. В итоге это может получиться как четыре канала по 1200 Мбит/с на 5 ГГц, плюс ещё столько же и плюс приблизительно 1148 Мбит/с на 2.4 ГГц. Тут так и написано: «Tri-band». Ниже переливается наименование модели устройства – ASUS ZenWIFI Pro XT12.

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В левом нижнем углу указана приблизительная площадь покрытия этого набора – 560 квадратных метров. Мы привыкли к метрической системе, а в футах получается 6000. Такие квартиры может и есть, но мне они не попадались, хотя в загородных домах такой площади я бывал. У меня дом гораздо скромнее и мне хватает всего одного роутера, но у меня бюджетный вариант, а в дворцах из бетона таких роутеров будет нужно даже больше, чем два.

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Роутер предназначен для работы с беспроводными сетями Wi-Fi 6 и поддерживает ряд интересных технологий, о которых рассказывает производитель.

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Одной из них является AiProtection. С обратной стороны коробки подробно описываются ключевые особенности устройства.

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Теперь становится понятно, какие интересные функции предлагает данный маршрутизатор.

С одного из торцов приведена спецификация устройства. Она не очень большая, но проясняет основные моменты.

Модель ASUS ZenWiFi Pro XT12
Интерфейсы 1 х 2.5 Гбит/с WAN;
1 х 2.5 Гбит/с LAN;
2 x 1 Гбит/с LAN
Антенны 10 внутренних
Память Flash 256 Мбайт
Память RAM 1024 Мбайт
Рабочие частоты 2.4 и 5 ГГц
Пропускная способность 802.11a/g: до 54 Мбит/с;
802.11b: до 11 Мбит/с;
802.11n: до 600 Мбит/с;
802.11ac (2,4ГГц): до 1000 Мбит/с;
802.11ac (5ГГц 1): до 4333 Мбит/с;
802.11ac (5ГГц 2): до 4333 Мбит/с;
802.11aх (2,4ГГц): до 1148 Мбит/с;
802.11aх (5ГГц 1): до 4804 Мбит/с;
802.11aх (5ГГц 2): до 4804 Мбит/с
Шифрование WPA/WPA2-Enterprise;
WPA/WPA3-Personal;
WPS
Функции UPnP, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log
Особенности Ai Mesh;
AiProtection PRO;
ASUS Router App;
MU-MIMO;
Guest Network
Питание 19 В, 2.37 А
Габариты 115 х 115 х 241 мм
Масса 1500 г

Характеристики модели смотрятся современно. Особенно это касается объёма памяти, которого более чем достаточно. Только габариты и масса относятся к одному устройству, а в комплекте их два.

Коробка легко открывается, и сверху сразу находятся два аппарата, упакованных в антистатические пакеты.

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Под ними скрыт картонный лоток, а на дне под разделителем расположилась часть комплекта поставки. Ещё слева и справа есть два отсека с картонными крышками, где находится две других части.

Весь комплект не очень большой, учитывая, что устройств два. Есть два адаптера питания 12 В, 2 А с заменяемыми штепселями. Патчкорд всего один.

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Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по Wi-Fi. Там пошагово описана вся последовательность действий по обновлению драйверов и работе с беспроводными сетями.

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Разобраться может любой. Конечно, речь не о тонкой настройке, а о базовой, чтобы ввести устройство в эксплуатацию. Ещё есть четыре гарантийных карты и инструкция.

Дальше всё как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

Внешний вид и особенности устройства

На самом деле это не одно, а два устройства, и они абсолютно одинаковые. Здесь нет ведущего и ведомого, пока они не настроены. В этом есть свои плюсы и минусы, но это всё индивидуально. Каждое устройство достаточно крупное. Габариты и вес вы видели.

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По бокам этой чёрной башни находятся вентиляционные отверстия для лучшего охлаждения. Корпус буквально дышит. Индикаторов здесь два.

Один скрыт в серебристой полосе, и там можно увидеть при включении логотип производителя и наименование модели. А ещё один индикатор расположен сверху за прозрачным куполом. Узор с надписью ASUS в центре может принимать три различных состояния: белый, синий и зелёный.

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Он может гореть, может мигать быстро или медленно. Всё это соответствует определённому состоянию устройства и в большинстве случаев этого достаточно, чтобы понять, что происходит с роутером.

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С обратной стороны видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата небольшая.

Внизу мы видим крупную резиновую опору и информационную табличку с информацией об устройстве. На ней представлено много всего интересного.

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С одного бока размещены кнопки Reset и WPS, выключатель, разъём питания, один WAN на 2.5 Гбит/с, один LAN на 2.5 Гбит/с и два гигабитных порта. Индикатора тут нет, он находится сверху за прозрачным пластиковым куполом. Там же можно увидеть восемь антенн 5 ГГц.

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Корпус прочный, внутри находится печатная плата, которая с двух сторон зажата в радиаторы. Вентиляционные отверстия корпуса обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха и охлаждение. Это актуально, ведь микросхемы греются и их несколько.

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Известно, что сердцем является трёхъядерный процессор Broadcom BCM4912 с архитектурой ARM-A7 и три микросхемы, отвечающие за беспроводную часть 4х4 802.11ax Broadcom BCM43684. Этот чип поддерживает полосу 160 МГц, MU-MIMO, 1024 QAM модуляцию и ещё много чего. Поэтому охлаждению уделено максимальное внимание.

Также тут можно обнаружить шесть антенн двух разных типов. Каждая подключается к своему собственному разъёму на печатной плате.

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Активного охлаждения не предусмотрено, но нагрев устройств очень умеренный.

Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моём случае это был: 192.168.50.1, а точнее DHCP сам создаёт пул адресов, а зайти на веб-интерфейс можно по адресу http://router.asus.com .

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Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

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Можно загрузить ранее сохранённую конфигурацию. Это несколько упрощает настройку группы таких устройств, поскольку можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками.

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Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Это очень удобно. Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

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Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Нам предлагают сначала настроить узел, однако есть один нюанс. Оба устройства должны быть сброшены, прошивка должна быть одинакова, чтобы избежать недоразумений. Поэтому я бы рекомендовал сначала обновить оба устройства, а потом объединять их в одну сеть. В конце концов, это можно сделать позже.

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Затем нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

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Далее нам предлагают включить режим Wi-Fi 6.

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Также в целях безопасности предлагается заменить учётные данные.

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Всё. Даже перезагрузки не требуется, и в моём случае всё заработало сразу – интернет-канал приходит на WAN по DHCP. Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети, отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это хорошо.

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Я сразу обновил прошивку на каждом устройстве и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Чтобы не было каких-то вопросов, функционал двух устройств абсолютно идентичен и каждое из них может быть основным узлом. Поэтому есть смысл рассматривать только одно устройство, чтобы понять строение меню и основные функции.

Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам ошиблись в стартовых настройках, то всё можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет». У меня это уже не первый роутер ASUS и поэтому меню мне знакомо.

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Эта карта сети позволяет осуществить большое количество настроек устройство. Щёлкнул по значку WAN и настроил подключение, щёлкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

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Есть ощущение, что иногда где-то что-то дублируется, а на самом деле это просто ссылки направляют на одну и ту же страницу настроек. Заблудиться невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно.

Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть. Эта процедура необходима для того, чтобы перенастроить уже созданную сеть или сделать её заново. Сама процедура занимает определённое время, поэтому торопиться не нужно, необходимо просто подождать.

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Ещё здесь отображается информация о беспроводном канале между узлами. Выводится уровень сигнала, общее качество соединения и статистика по передаче данных.

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Кроме того, с основного узла можно управлять действиями на вспомогательном роутере, для чего есть специальное меню

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Также тут представлена информация о клиентах сети, где можно осуществлять манипуляции над ними.

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Ещё справа есть пункт AiProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

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Далее следует пункт QoS, который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

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Здесь же можно проверить скорость соединения.

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Далее постараюсь бегло пробежаться по пунктам.

Беспроводная сеть:

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Локальная сеть:

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Интернет:

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Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а ещё можно включить режим балансировки нагрузки.

Amazon Alexa:

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VPN:

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Брандмауэр:

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Администрирование:

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Системный журнал:

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Сетевые утилиты:

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Тонких настроек много, есть самые основные моменты для большинства пользователей. Поскольку отсутствует USB, то нет целого пласта настроек по работе с ним.

Тестирование

Пора переходить к тестам ASUS ZenWiFi Pro XT12. В качестве сетевого оборудования использовались беспроводной адаптер Intel WIFI 6E AX210 и сетевые адаптеры Intel I225-V на материнских платах.

ASUS ZenWIFI Pro XT12, Wi-Fi 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI

ASUS ZenWIFI Pro XT12, Wi-Fi 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (1 поток):

Скорость передачи, Мбит/с
WIFI->Ethernet

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WIFI

ASUS ZenWIFI Pro XT12, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (1 поток)

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (1 поток)

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (8 потоков)

Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (8 потоков)

Заключение

ASUS ZenWIFI Pro XT12 – это набор из двух мощных устройств, которые позволяют организовать большую и производительную беспроводную сеть. Несмотря на приставку Pro, комплект не ориентирован на корпоративный сегмент. Он больше подходит для небольших и успешных компаний, где в офисе всё должно быть стильно, технологично и красиво. Поставил такую коробку где-то рядом и все сразу оценивают статус.

Новинка ASUS обеспечивает отличную сеть с высокими скоростями, большой зоной покрытия и хорошим, уверенным приёмом сигнала. Все можно очень гибко настраивать и конфигурировать, а также использовать различное сопряжение базовых станций. Кто-то выберет кабельное соединение, а для кого-то, наоборот, нужен будет беспроводной мост, который объединяет две сети. У пользователя большой выбор и вариантов очень много. Кроме того, каждый из двух роутеров можно подключить к своему оператору и дальше осуществлять балансировку нагрузки или организовать переключение на резерв, а если учесть, что у каждого из них двойной WAN, то можно использовать хоть четыре внешних канала. Жаль, что отсутствует USB и соответственно нет ряда функций.

Пользователя ждет привычная мощная начинка. Прежде всего это четырехъядерный процессор Broadcom BCM4912 на архитектуре ARM-A7 с частотой каждого ядра 2000 МГц. Ему помогают три мощных 4х4 802.11ax Broadcom BCM43684. Он поддерживает полосу 160 МГц, MU-MIMO, 1024 QAM модуляцию и ещё много чего интересного. Именно он обеспечивает высокую скорость работы в беспроводных сетях и стабильный и быстрый канал между двумя устройствами. В каждом устройстве находится три беспроводных диапазона: один на 2.4 ГГц и два по 5 ГГц. За их счет скорость очень высокая, а количество устройств в сети может быть выше, чем обычно, и пропускной способности всегда будет хватать. Для двух 5 ГГц сетей сверху за прозрачным корпусом скрыты восемь антенн с большим коэффициентом усиления.

Первичное сопряжение модулей занимает какое-то время, но в целом настройки простые и понятные, а управлять оборудованием может любой начинающий со смартфона. Ещё тут очень развит пункт родительского контроля; устройство может подойти даже домашнему пользователю с большой квартирой или домом, где одного роутера на всё не хватает. Что касается замечаний, то они классические: нет настенного крепления, нет USB портов, цена. Если они вас не смущают, а дворец у вас огромный, то это неплохой вариант для развёртывания Mesh сети в лёгкой и простой форме.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование набор для развертывания сети Mesh ASUS ZenWiFi Pro XT12.

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09:14
Оо ышшо один школотрон Адептус социализму выполз.. что там уничтожать было? Того чего в помине не было? (Советские микросхемы самые большие микросхемы в мире#
Спад на рынке ПК начнётся в четвёртом квартале
usr721
09:08
Каждый верит в то, во что хочет верить, особенно сейчас.
Видеокарты дешевеют на фоне роста курса рубля – GeForce RTX 3060 скинула половину стоимости
ахахах
09:08
вольфович кстати предсказывал,что к 2024г небудет на планете ни америки,ни нато
В МИДе заявили, что YouTube подписал себе «приговор» и порекомендовали быстрее переносить контент на отечественные платформы
-=LeKtoR=-
09:08
Лучше бы дисклеймер прикрепили к ютубу "мол если вы соглашаетесь с тем,шо ютуб это террористическая организация и никаких претензий то жмите галочку и вперед"
В Госдуме предлагают заблокировать YouTube так, чтобы зайти нельзя было даже с VPN
AKarlson
09:08
Если ты участник боевых действий в Чечне - тогда я участник боев за освобождение Марса.... Ну а если ты считаешь себя столь крутым - езжай в Украину, там сейчас жарят таких как ты до%бо@бов... Нечего ...
Цены на видеокарты Nvidia вернулись к докризисным, а продукция AMD становится роскошью
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