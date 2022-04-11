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Вступление

Туже затягиваем пояса и разбираем самое дешёвое «железо». Бюджетные устройства становятся все популярнее. Как ни крути, а всё новое и есть гарантия на три года. Новое поколение процессоров Intel Core 12-Gen получилось достаточно производительным, а ещё есть поддержка двух типов памяти. Пока можно посидеть на простой плате с DDR4 памятью, а потом уже… Хотя считается, что нет ничего более постоянного, чем временное.

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В целом платформа LGA 1700 получилась не очень доступной. В спокойной обстановке можно было найти процессор Intel Core i3-12100F и материнскую плату на Intel H610 приблизительно в одну цену – 8 000 рублей. Сейчас о ценах можно только вспоминать, а на новые даже смотреть страшно. Тем не менее, мы продолжаем делать обзоры разных моделей. Самыми популярными всегда были недорогие варианты, и я рассматривал их на всех последних платформах и бюджетных чипсетах.

Ранее в лаборатории уже побывали платы ASUS Prime A520M-K и ASUS Prime H510M-K, а теперь настала очередь ASUS Prime H610M-K D4. Отметка D4 в названии информирует нас о том, что поддерживается память DDR4, но это ожидаемо для бюджетной модели и такие мелочи можно было не акцентировать.

Посмотрим, как поведёт себя новинка с процессором Intel Core i5-12400 и боксовым кулером. Думаю, это топовый процессор для такой платы и никто не будет ставить Core i9-12900K. Выдержит ли подсистема питания хотя бы шестиядерный процессор?

Упаковка и комплектация

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Prime – это основная линейка компании ASUS и поэтому она так называется. Устройства, которые в неё входят, представляют массовый сегмент.

В этом поколении материнских плат изменилось само оформление упаковки. Больше нет тёмного мрачного фона, а есть спокойный серый цвет. При этом демонстрируется сама плата. Изображение занимает всю левую половину, а справа находится логотип производителя и наименование модели. Всё крупными белыми символами, а по нижнему краю находится, пожалуй, рекордное количество разных значков.

Пора перевернуть коробку.

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Сверху мы снова видим наименование модели ASUS Prime H610M-K D4. По центру находится два изображения платы. Одно прямо сверху, а другое под углом, чтобы было видно разъёмы задней панели. Слева и справа от изображений находится подробная спецификация устройства, разбитая на группы. В самом низу расположены четыре вставки с описанием ключевых особенностей платы.

Пора открыть упаковку. Сверху в картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим, что на дне находится весь комплект поставки. Здесь он как раз соответствует линейке Prime.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Быстрая установка;

Гарантийная информация;

DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Крепление для накопителей M.2;

Заглушка задней панели.

Комплект скромный, но это творческий минимализм, который наблюдается во всей линейке Prime.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата mАТХ. Платы такого формата самые дешёвые, а ещё они компактные и не занимают много места. Здесь габариты не совсем стандартные и плата чуть меньше. Её габариты составляют 234 х 203 мм.

Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это выражается в тёмно-коричневой печатной плате и серебристых радиаторах.

Точнее здесь даже речь об одном-единственном радиаторе, который находится на чипсете. Он такой небольшой, что его даже можно не заметить. Транзисторы ничем не охлаждаются.

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Плата относительно жёсткая, но не стоит ждать чудес. При установке боксового кулера, видно, как она немного изгибается, но это распространённая ситуация. Принтов на плате прилично и они удачно сочетаются с радиаторами, смонтированными на плате.

С обратной стороны платы элементов практически нет. Как ни странно, нет даже принтов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8. Разгона нет и поэтому удивляться не приходится.

Видно, что производитель с питанием сильно не думал, а сделал по минимуму. Не сказано даже про ASUS ProCool. C индикацией тут классическая проблема. Приходится работать вслепую, но так даже интереснее. Нужно лишь больше времени, чтобы осознать, что устройство зависло. В общем-то, оно и не должно виснуть, если не баловаться с разгоном памяти.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено два слота серого цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режима работы от DDR4-3200 со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но смысла в этом мало. Максимальный допустимый объём 64 Гбайт достигается путём установки двух модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 6+1+1. Три фазы находятся сверху, пять – сбоку. Скромные показатели для материнской платы под LGA 1700.

На каждую из 6 фаз приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по два транзистора Vishay SiRA14B и SiRA12B. Они могут обеспечивать нагрузку до 30 А.

Драйверы распаяны неподалёку, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется новая микросхема с фирменной маркировкой Digi+ ASP2100. Он распаивается на разных недорогих моделях плат. Например, я уже его видел на TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4.

ASUS Prime H610M-K D4 позиционируется как универсальное бюджетное решение. Разгон здесь не планируется даже теоретически.

Подсистема питания выглядит не готовой для использования флагманских процессоров. Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалёку. Тепло от транзисторов ничего не отводит. С одной стороны, это плохо. Устанавливаешь мощный процессор и плата уходит в защиту по перегреву питания при интенсивной нагрузке, но здесь пользователь должен сам понимать, что эта плата только поддерживает все процессоры, но предназначена в первую очередь для бюджетных сборок, а значит не нужно использовать мощные модификации.

Достаточно ограничиться каким-нибудь Intel Core i5-12400, а с ним тут полный порядок даже без всяких радиаторов и с боксовым кулером. Есть только радиатор чипсета.

Он крепится при помощи двух пластиковых клипс на пружинках. Радиатор маленький, но у него есть небольшие рёбра, что увеличивает поверхность теплообмена. Он изготовлен из алюминиевого сплава и такой же серебристый как на других платах серии Prime. В качестве термоинтерфейса используется розовая терможвачка.

Теперь, когда радиатор снят, можно увидеть чипсет Intel H610.

Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA. Три из них расположены по нижнему краю платы, а один справа.

Рядом с основным коннектором питания находится колодка USB 3.2 Gen1 а ниже по правому краю ещё одна для TPM-модуля. Ещё в правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Далее можно обнаружить три порта SATA3. Затем следует одна колодка USB 2.0 и одна для COM-порта. Поскольку на самой плате никакой подсветки не предусмотрено, производитель вывел один разъём для RGB ленты 12В. Да, ничего не мешает использовать разветвитель и подключить хоть пять устройств, но если что-то пойдёт не так, то второго разъёма уже нет, поэтому нужно быть аккуратнее.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели и звуковые конденсаторы. В качестве звукового кодека используется чип Realtek ALC897.

Между двумя слотами PCI-e, находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Выше звуковой части по левому краю распаяна микросхема сетевого контроллера Realtek 8111H с технологией ASUS LANGuard.

На этой плате мы видим два слота расширения: один PCI-e x16 и один PCI-e x1.

Только верхний слот PCI-e x16 получает свои линии непосредственно от процессора. Причём это PCI-e 4.0. Оставшийся слот обеспечивается чипсетом и работает в режиме Gen3.

Над верхним слотом PCI-e x16 находится единственный разъём M.2 для установки накопителей. Он работает в режиме PCI-e x4 Gen3. На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Один разъём PS/2 для мыши или клавиатуры;

Четыре разъёма USB 2.0;

Два разъёма USB 3.2 Type-А Gen1;

Три аудиоразъёма типа minijack;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход D-Sub.

Сперва может показаться, что эти бюджетные платы ASUS Prime H610M одинаковые и отличаются каким-то одним разъёмом, но это не так.

ASUS Prime H610M-A и ASUS Prime H610M-K отличаются как небо и земля. Это разные платы, хотя сходство прослеживается, но функционал и оснащение отличается колоссально. Но самым непонятным для меня остаётся вопрос ценообразования. Ещё до всех этих мероприятий я искал самую дешёвую плату и в итоге купил именно ASUS Prime H610M-A, потому что она оказалась даже дешевле, хотя оснащение лучше.

Технические характеристики

Модель ASUS Prime H610M-K D4 Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Celeron G, Pentium G, Core i3, i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel H610 Оперативная память 2 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте DDR4 2133 – 3200 МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel H610; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

1 x M.2 порт – 1x PCI-e x4 Gen4 Поддержка M.2 SATA/PCI-e Нет/Да Сеть 1 x Realtek 8111H Аудио Realtek ALC897– 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 2 x USB 2.0 (Intel H610) USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel H610) USB 3.2 Gen2 Нет Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x PS/2;

1 x HDMI;

1 x D-Sub;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

1 x RJ-45;

3 x 3.5 мм Jack Размеры, мм 234 x 203 Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка не сильно изменилась по сравнению с прошлым поколением, из нового – лишь особенности новой платформы. Это делители памяти, независимый разгон двух процессорных доменов и прочие интересные вещи.

В меню этой платы эти пункты присутствуют номинально и не работают. Устанавливаешь коэффициент производительных ядер на 50, а он сбрасывается на 45. Устанавливаешь память выше режима DDR4-3200, и система не загружается. Очевидно, что это софтлок. На это намекает сама BIOS, когда ты пытаешься выставить профиль XMP. Она сразу устанавливает частоту на максимально допустимую для процессора. В данном случае это DDR4-3200. Тайминги можно менять.

Сохранен список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Такая функция очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Prime H610M-K D4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS Prime H610M-K D4, версия BIOS 1013;

Процессор: Intel Core i5-12400 (2500/4400 база/турбо);

Кулер: Intel LGA1700 BOX;

Термоинтерфейс: штатный;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston Predator;

Видеокарта: Intel UHD 730;

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Тестирование

При тестах несбалансированных сборок с топовыми процессорами и бюджетными материнскими платами всё в итоге перегревается, уходит в защиту, и реальная картина толком не чувствуется. В основной же массе люди обычно используют с недорогими платами соответствующие процессоры и даже боксовый кулер, чтобы не тратиться и на охлаждение, ведь разгон в таких условиях может только сниться.

Точнее, он реален, но всё сводится к снижению таймингов на частоте DDR4-3200. Хотите больше? Welcome to Intel B660. Там можно разгонять оперативную память и иногда сам процессор повышением шины BCLK. На тестируемой плате ничего подобного нет, поэтому быстро собираем и стартуем.

Сама сборка не вызывает проблем, но производитель экономил как мог и плата получилась компактная. Всего два слота под память и те расположены близко друг к другу и к сокету. Поэтому я бы рекомендовал использовать модули без радиаторов. У меня они встали почти впритык к радиатору процессора и друг к другу.

В штатном режиме температура процессора далека от максимальной и даже близко не подходит к 100°C. Ясно, что Intel Core i5-12400 холоднее флагмана и его потребление в разгоне не превышает 125 Вт.

На видео, к сожалению, не очень отчётливо заметно, что потребление в нагрузке составляет 74 Вт при заявленном TDP 65 Вт. Температура в пике доходит до 77°C, а в основном колеблется около 75°C.

Приблизительно до таких же значений греются группы транзисторов, что отчётливо видно с тепловизором.

Скорость штатного кулера 2300 об/мин, а шум около 40 дБ, но шумомер стоит очень близко, что также видно на видео. На мой взгляд, это отличный результат для подобной нагрузки, а вот TDP должен соответствовать и здесь, похоже, завышается напряжение. Память не разгоняется и работает в режиме DDR4-3200, но можно снизить тайминги.

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

Unigine Superposition, 720P Low:

3DMark Night Raid:

Теперь посмотрим на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

Далее – тесты Prime95 и замеры тепловизором. Криминала в температурах не отмечалось.

Все дело в не очень мощном процессоре. Intel Core i5-12600K смог бы докрутить до срабатывания защиты от перегрева транзисторов, а здесь, несмотря на 75 вместо 65 Вт, мы видим 75°C, а должно быть соответственно меньше.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

Можно с уверенностью сказать, что всё получилось неплохо и соответствует наименованию модели. На данный момент ASUS Prime H610M-K D4 самая доступная материнская плата для LGA 1700 компании ASUS; и если модель справляется с шестиядерным процессором, который слишком хорош для неё, то с Core i3-12100 справится тем более. На удивление неплохо показал себя боксовый кулер.

Конечно, плата подобного уровня не претендует на широкую функциональность и поддержку всех интерфейсов. Для этого есть более дорогие устройства, и если нужна шина побыстрее для накопителя, нужно присматриваться к платам на B660. Я обязательно рассмотрю ASUS Prime B660M-K D4 позднее, а пока вернёмся к герою обзора. Поскольку можно устанавливать любые процессоры, а радиаторов на транзисторах нет, то предусмотрена встроенная термозащита. При достижении порога в 115°C частоты и напряжения снижаются и температура падает. Поэтому рекомендуется использовать адекватные плате процессоры, а если хочется флагман, то нужно просто присматривать другую плату с большим числом фаз и лучшим их охлаждением. Особых проблем с Intel Core i5-12400 не было, но следует вспомнить о помощи боксового кулера, который дует на транзисторы в том числе.

Понятно, что производитель экономил на всём, и поэтому плата получилась меньше стандарта mATX, и всего два слота под память. Даже с боксовым кулером планки памяти с радиаторами входят впритык к кулеру и друг к другу. Разгона нет, но можно установить память в режим DDR4-3200 и снизить тайминги, насколько она позволит. В этом плане Intel B660 даёт большую свободу и смотрится интереснее, но он дороже, поэтому придется выбирать, нужен такой разгон или нет. В любом случае это будет компромисс, ведь процессор разогнать не получится, хотя существуют платы на B660, которые умеют разгонять шину, но стоят они почти как Z690. Ну а H610 предлагает базовые функции без излишеств.

Радует, что есть M.2 PCI-e x4 Gen3. PCI-e 5.0? Даже если бы была его поддержка, то где взять платы для него и зачем они на бюджетной плате? Есть PCI-e x16 Gen4 и этого достаточно. Как бонус можно подключить ленту RGB-подсветки, чтобы не было слишком скучно и компьютер точно стал геймерским.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: