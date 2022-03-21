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Вступление

На рынке появляется всё больше разнообразных материнских плат для новой платформы Intel LGA 1700, а с ними и доступные модели процессоров. Лично мне приглянулся Intel Core i3-12100F, который обошёлся в 8 000 рублей и при этом теоретически его можно разогнать, и он обеспечивает пока ещё приемлемые 4 ядра и 8 потоков. Бомбой на сегодняшний день является процессор Core i5 12400, но он и стоит заметно дороже.

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Материнские платы тоже есть достаточно доступные, к примеру есть возможность приобрести ASUS Prime H610M-A D4 за те же 8 000 рублей. Понятно, что нет разгона, но зато поддерживается последнее поколение процессоров и можно ощутить всю мощь новых производительных ядер Intel. Так или иначе, а компании удалось увеличить уровень производительности одного ядра при переходе от 11 поколения к 12. Именно поэтому не утихают споры по поводу определения нового лидера. А еще можно выбирать один из двух типов памяти. Причём в нижнем сегменте естественно использовать DDR4. Что касается флагманских продуктов, то там преобладает DDR5, а есть и пары моделей, которые отличаются только типом поддерживаемой памяти… Поэтому чтобы избежать путаницы, производители сразу стали добавлять обозначение D4 или DDR4, чтобы было понятно, какой тип памяти поддерживает плата.

Сейчас память DDR5 выглядит скромно. Я не говорю о планках, которые работают в режиме DDR5-7000, а об обычных DDR5-5200. Явное превосходство не чувствуется. При этом за память нужно прилично заплатить. С DDR4 проще и цены более адекватные. Разгон? Он возможен даже на платах с чипсетом B660. Речь про разгон памяти, а вот шину можно разогнать не на любой материнской плате, и похоже, что именно это будет камнем преткновения для разгона младших процессоров, чтобы получить более высокий уровень производительности. На самом деле для большинства будет уже достаточно возросшей производительности каждого ядра и поэтому Intel 12-Gen выглядит более выигрышно относительно 11-Gen.

Сегодня мы рассмотрим ещё одну материнскую плату на чипсете Intel B660 и посмотрим, что она умеет. Это игровая модель с поддержкой памяти DDR4 – ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4.

Название длинное, но оно раскрывает весь смысл устройства. Здесь мы сразу отмечаем тип памяти, наличие беспроводного модуля, аудиторию и чипсет. Кто-то может решить, что это такой «Strix для обычных геймеров», и он будет недалёк от истины. Или нет? Попробуем разобраться.

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Упаковка и комплектация

Думал, что коробка будет стандартного оформления для линейки ASUS ROG Strix. Однако здесь сразу получается по-другому. Внешнее оформление отличается кардинально.

Это такая альтернативная модификация популярной модели, выполненная в белых тонах. Поэтому она выделяется с самого начала светлым оформлением. В остальном оно привычное.

Спереди мы видим светлый фон, который также разделяется по диагонали на две половины: серая с надписями и белая. В правой части находится крупное схематичное изображение устройства. Производитель немного увлёкся. Да, показаны элементы, выделенные на самой плате белым или серебристым цветом, но в остальном ничего не понятно. Лучше б это была просто фотография, как обычно. Логотип ROG в левом верхнем углу и крупная надпись с наименованием модели выполнены серебристой переливающейся плёнкой. В правом нижнем углу находится логотип производителя.

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Посмотрим на другую сторону.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4. Слева находится значок ASUS ROG. Ниже находится изображение материнской платы. Правее проходят три диагональные полосы, между которыми образованы четыре вставки с описанием ключевых технических решений. Под изображением материнской платы находится небольшая спецификация устройства.

Посмотрим, что скрывается внутри.

Здесь используется интересный картонный лоток, который загибается и образует небольшой конверт. В нём находится антенна беспроводного модуля, а в самом лотке лежит материнская плата, дополнительно упакованная в антистатический пакет.

После того, как лоток вынут, можно обнаружить оставшийся комплект поставки, который находится на дне упаковки.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Благодарственная карта;

Гарантийная карта;

Информация по безопасности;

Комплект наклеек;

DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

Диск – это анахронизм, но по инерции производители продолжают его класть. В современных моделях давно пора класть в комплект USB накопитель с драйверами и программным обеспечением.

Что ещё есть в комплекте?

Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;

Два комплекта креплений для накопителей M.2;

Два квадратика двустороннего скотча.

Антенна беспроводного модуля.

Комплект стяжек.

Вроде не густо, а всё необходимое есть. Просто нет ничего лишнего, всё по существу. Заглушка задней панели находится на самой плате, поэтому она не поставляется как аксессуар.

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Дизайн и особенности платы

Перед нами классическая плата формата ATX, состоящая из шести слоёв металлизации. Ни с какого края не урезана, не обрезана. Габариты устройства стандартные и составляют 305 х 244 мм.

Внешнее оформление упаковки было далеко не случайным. Оно отражает стиль самой платы, где вместо чёрных радиаторов используются серебристые, а вместо чёрного пластика – белый. Но здесь производитель пошёл не до конца. Нужно было ещё сделать печатную плату белого цвета, и тогда это было бы очень круто. По каким-то причинам было решено это не делать, но выглядит такое компромиссом.

Радиаторов здесь много. Плата тяжёлая и симпатичная. Качество на высоте. Всё сделано максимально чисто и аккуратно. На самом деле это давно уже так потому, что все линии автоматизированы, а контроль самый жёсткий. Однако если убрать все надписи: Strix, Gaming и прочие лозунги про республику, то плата выглядит как обычный Prime. А вот если б печатная плата была белая, то вопросов не было бы.

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Что больше всего мне нравится, это то, что производитель вставляет какие-то слова из различных языков в оформление платы. Здесь, например, можно заметить слово ZDRAVLJICA прямо сверху на радиаторе для SSD накопителя.

С обратной стороны элементов практически нет, как и подсветки. Есть только белые принты в большом количестве.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и дополнительные коннекторы ATX по схеме 24+8+4. Это первый сигнал о том, что здесь питание реализовано лучше и рассчитано на большую нагрузку. Значит плата без проблем должна работать с топовыми процессорами.

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Эта материнская плата позиционируется не для разгона, а как универсальное решение среднего уровня для геймеров. Однако, даже с самыми прожорливыми процессорами она должна справится даже с небольшим разгоном. Дабы коннектор питания не стал слабым звеном, здесь используется технология ProCool. Дополнительные коннекторы питания расположены не очень удобно. В собранной системе их подключить будет затруднительно.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Здесь используется комбинация защёлок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 /5000 /5333 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

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Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт.

В подсистеме питания процессора мы видим 13 каналов (12+1) для вычислительных ядер и графики. Система питания выглядит неплохо, но заметно хуже, чем у ASUS ROG Strix Z690-A Gaming WIFI D4, где используется 17 каналов и транзисторные сборки на 80 А.

Этому есть разумные объяснения. Прежде всего отсутствует разгон процессора. Поэтому можно использовать знакомые транзисторные сборки Alfa & Omega AOZ5316NQI. Они обеспечивают согласно спецификации в длительной нагрузке 55А.

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Ещё на каждый из 13 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторными сборками.

Здесь используется новый ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP2100. Он обеспечивает восемь фаз. Аналогичный контроллер устанавливается даже на платы компании ASUS с чипсетом Intel Z690.

Транзисторные сборки и катушки индуктивности охлаждаются двумя независимыми радиаторами. Снаружи может показаться, что они связаны вместе тепловой трубкой, но если присмотреться, то видно, что они независимы.

Боковой радиатор крупный, но не настолько, чтобы закрыть весь левый край. Поэтому здесь используется частично пластиковый кожух.

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Здесь очень развитый и крупный боковой радиатор т он как бы накладывается сверху пластикового кожуха и кажется, что интегрируется в него. На самом деле они не связаны. Радиаторы и кожух крепятся при помощи винтов с обратной стороны.

Сверху пластикового кожуха есть логотип ROG, который подсвечивается. Именно для него нужен модуль RGB подсветки, который подключается к плате и синхронизируется с общими эффектами ASUS AURA Sync.

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и не окрашены. В качестве термоинтерфейса везде используются терморезинки разной толщины. Оба радиатора отводят тепло не только от транзисторных сборок/транзисторов, но и от дросселей. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Крепление осуществляется с обратной стороны винтами жёстко. Каждый крепятся двумя винтами.

Ещё три радиатора отводят тепло от SSD накопителей типа M.2 и чипсета.

Они также изготовлены из алюминиевого сплава и не окрашены. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка, которая закрыта защитной плёнкой.

Один из радиаторов находится на чипсете. Снова алюминиевый сплав, но здесь сверху есть небольшие украшения. Мы видим вставку с ремешком на липучке и призывом вступать в республику.

Крепление осуществляется при помощи двух винтов с обратной стороны жёстко. В качестве термоинтерфейса опять используется терморезинка.

Под радиатором находится чипсет Intel B660. Мы уже изучили его особенности в прошлых статьях и все характеристики давно известны.

Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 3, но здесь вбок выведено всего два, а другие два находятся по нижнему краю платы.

Рядом с основным коннектором питания ATX находится колодка для подключения двух портов USB 3.2 Gen1 и одна для USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона.

Ещё здесь можно увидеть два порта SATA3, два 4-pin коннектора для вентилятора и контакты для сброса ClrCMOS.

Далее следуют две колодки для трёх портов USB 2.0, колодка, для подключения платы Thunderbolt, два разъёма для подключения адресной ленты ARGB, S/PDIF Out и разъём для подключения передней аудиопанели.

Звуковая подсистема занимает левый угол и край. Здесь находится звуковой кодек Realtek ALC4080, который закрыт декоративной крышкой с надписью SupremeFX и несколько электролитических конденсаторов.

Выше находится контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Практически за разъёмами задней панели распаян сетевой контроллер Intel I225-V стандарта 2.5G. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD.

На этой плате мы видим всего четыре слота расширения. Два PCI-e x16 и два PCI-e x1. На некоторых материнских платах компании я видел, что слоты PCI-e x1 лишены одной стенки и поэтому можно устанавливать карты длиннее. Здесь это не предусмотрено.

Первый слот PCI-e x16 обрамляется стальной пластиной. Линии к нему поступают напрямую от процессора, а остальные обеспечиваются чипсетом.

На плате находится три слота M.2 для установки накопителей. Каждый из них закрыт радиатором.

На задней панели находятся следующие интерфейсы и кнопки.

Четыре разъёма USB 2.0;

Два разъёма USB 3.2 Gen1;

Один разъём USB 3.2 Gen1 Type-C;

Один разъём USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Gen2х2 Type-C;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один видеовыход Display Port;

Один видеовыход HDMI 1.4a;

Два вывода для антенн;

Кнопка BIOS FlashBack.

Беспроводной модуль представлен платой Intel Wi-Fi 6 AX200. Есть все современные порты и интерфейсы, которые могут быть востребованы. Мне не показалось, что чего-то не хватает или каких-то портов. На мой взгляд, это золотая середина.

Индикатора POST-кодов нет, но есть четыре маленьких светодиода около основного коннектора питания ATX, которые пытаются его заменить.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

1 – PCI-e x1 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Intel WIFI6 AX200 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 4 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 4 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x Display Port;

2 x USB 2.0;

4 x USB 3.2 Gen1;

1 x USB 3.2 Gen2 Type-C;

2 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

1 x RJ-45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x ClrCMOS;

1 x FlashBack;

2 x Ant. Out. Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы. Здесь соответственно присутствует символика серии ROG. Функции интеллектуального разгона тут нет, но есть пара предустановок. Кроме этого, есть возможность включения XMP профиля.

Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced. Я думал, что если внешнее оформление изменилось, то оно также поменяется внутри. Однако, этого не случилось. Я бы на месте инженеров компании подумал бы над тем, как менять скины в оболочке потому, что больше тут усовершенствовать нечего.

На месте список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне, и я ни разу не использовал перемычку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3700 / 3600/4900 МГц база/турбо);

Кулер: DeepCool AK620;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4, версия BIOS – 0707;

Память: 2 x 8Гб DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming RTX 3090 OC 24 Гб (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1Тb;

Блок питания: AeroCool Bronze 750M.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Теперь можно использовать воздушное охлаждение, ведь разгона нет. Это наглядно демонстрируют результаты тестов.

Если процессор будет слабее, то результат будет ещё лучше.

В штатном режиме память работает на частоте DDR4-2400, а не 4600 МГц. Причём скорость, а точнее делитель устанавливается автоматически в зависимости от частоты.

Я сразу установил DDR4-4000 на первой скорости, чтобы не тянуть кота за хвост, а для сравнения потом запустил в режиме DDR-4600.

AIDA64 Cache & Memory (DDR-4000):

AIDA64 Cache & Memory (DDR-4600):

Cinebench R23:

3DMark Time Spy:

Есть ли смысл от такого разгона? Думаю, это очевидно и результаты говорят сами за себя.

Теперь можно посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее я запустил всё тот же Prime95 и стал смотреть на устройство через тепловизор. С температурами все в порядке.

Крупные радиаторы отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме, хотя сам чипсет не такой уж холодный.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4 – модель для геймера, который все деньги тратит на игры. Это вариант для пользователя, которому не нужен разгон, но он хочет геймерскую материнскую плату и хочет чувствовать себя в республике ASUS ROG. У всех у нас есть свои желания, чувства и ощущения, и поэтому иногда со стороны это может кого-то удивить, но это просто проявление индивидуальности.

Уже не первый раз замечаю, что в компании ASUS стараются максимально расширить аудиторию пользователей и для этого используют различные приёмы. Это может быть цветовая палитра или какой-то особый функционал, а конкретно в этой модели есть несколько интересных решений. Сама связка Intel B660 и DDR4 не выглядит удивительной, а скорее обычной, рациональной и разумной. Если человек не стремится к флагманским моделям, то скорее всего ему не понадобится новый тип памяти. При этом всё что касается функционала здесь не сильно порезано. PCI-e 5.0 есть. Реализовано это относительно безболезненно, ведь по сути сам контроллер находится в процессоре, а традиция гласит, что на чипсетах среднего и младшего уровня 16 линий процессора не разделяются на два слота по формуле x8+x8.

По своим функциональным возможностям это плата среднего уровня, но сейчас все будут отталкиваться от стоимости устройства и если сравнивать с другими моделями, то тут можно будет немного сэкономить. Ещё можно будет сохранить часть денег на памяти потому, что модулей DDR4 сейчас много и они доступны. У платы отлично реализовано охлаждение. Здесь тепло отводится не только от транзисторных сборок и чипсета, но и от всех накопителей SSD, которые будут установлены в слоты M.2 на плате. Разгон памяти хороший, но для полного счастья не хватает информативности в виде индикатора POST-кодов, хотя он и не нужен, ведь разгона процессора не предусмотрено. Хорошо, что есть четыре индикатора, которые сопровождают процедуру запуска и вот за это хочется похвалить инженеров ASUS. Теперь хоть можно увидеть на какой стадии зависает система.

Все востребованные функции на месте, подсветка есть, звук есть, WIFI есть. Что ещё для счастья нужно? Перед нами неплохой вариант для создания относительно недорогой игровой сборки на новой платформе LGA 1700.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: