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Битва процессоров: Ryzen 5 3600Х VS Core i5-9600KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti

Тест AMD Ryzen 5 3600Х и Intel Core i5-9600KF в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-9600KF и AMD Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti в разрешениях 1920х1080 и 2560х1440.

Модель Intel Core i5-9600KF поддерживает 6/6 процессорных потоков и в номинале функционирует с тактовыми частотами 3700-4600 Мгц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3600Х поддерживает полные 6/12 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4400 Мгц. У обоих процессоров наблюдался умеренный частотный потенциал. После разгона синий CPU функционировал с частотой 5100 МГц, а зеленый - 4200 МГц.

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В связке с подопытными работала карта среднего ценового сегмента GeForce RTX 3060 Ti.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В играх Assassin's Creed Valhalla и Biomutant процессоры Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600X показали равные результаты.

Biomutant

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1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

В проектах Cyberpunk 2077, Days Gone и F1 2020 лидировала модель из синего лагеря.

Days Gone

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1% low и average FPS

F1 2020

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1% low и average FPS

Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

В игре Horizon Zero Dawn процессоры Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600X продемонстрировали одинаковую производительность.

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

В боевике Mafia Remastered синий ЦП был быстрее зеленого соперника.

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

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В проекте Watch Dogs Legion между моделями Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600X вновь был зафиксирован паритет.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что с небольшим преимуществом над зеленым конкурентов лидировала модель Core i5-9600KF.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых играх.

  • Процессор Core i5-9600KF был быстрее модели Ryzen 5 3600X в игре Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020 и Mafia Remastered.
  • Процессор Core i5-9600KF был в паритете с моделью Ryzen 5 3600X в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Horizon Zero Dawn и Watch Dogs Legion.

Процессор Core i5-9600KF опередил соперника Ryzen 5 3600X в четырех играх и показал с ним равные результаты в четырех проектах.

Модели Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600X обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров.

Для выведения соотношения стоимости и производительности СPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • Core i7-10700КF - 31 000 рублей;

  • Ryzen 5 5600Х - 26 500 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i5-9600KF и Ryzen 5 3600X победила модель из синего лагеря. Он немного опережал зеленого соперника в общем зачете и был заметно выгоднее для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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