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Обзор и тестирование механических клавиатур Logitech G413 SE/TKL SE

Механическая клавиатура-«скелетон» с тактильными переключателями, металлическим основанием и подсветкой обязана стоить кучу денег? Logitech отвечает на этот вопрос отрицательно.
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Оглавление

Вступление

Logitech G413 была представлена в 2017 году и стала одной из самых популярных механических клавиатур на российском рынке. Причина, как это часто бывает, кроется в привлекательном соотношении «цена/качество». Эта модель предлагает абсолютное большинство функций, необходимых хорошей «механике», и в то же время лишена «наворотов» вроде многоцветной RGB-подсветки.

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Обновленная версия G413 SE (Second Edition – «Второе издание») развивает эту концепцию. Производитель сделал ценник еще привлекательнее, избавившись от нескольких редко используемых функций – таких как сквозной разъем USB и поддержка фирменной утилиты G Hub. При этом клавиатура была переведена на механические переключатели Kailh Brown, известные своей надежностью и приятным тактильным откликом, и получила новые кейкапы клавиш из особо прочного пластика.

Новинка выпущена в двух версиях: полноразмерной SE и компактной TKL SE (TKL – «Tenkeyless» – без цифрового блока). Для тестирования мы получили обе, но основное внимание уделим более функциональной. «Короткий» вариант совершенно идентичен «длинному» во всем, кроме размеров и количества клавиш, так что для знакомства с ним достаточно нескольких сравнительных фотографий. А приобрести их можно на странице модели.

Упаковка и комплектация

Клавиатура поставляется в плоской картонной коробке с традиционным для бренда оформлением. На упаковке представлены все необходимые сведения о модели G413 SE и приведены несколько фотографий устройства.

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Небольшие размеры коробки сразу указывают на то, что в ней нет места для смягчающих элементов. Тем не менее, от ударов при перевозке клавиатура защищена неплохо благодаря толстому слою плотного качественного картона.

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С учетом того, что весит новинка сравнительно немного и по определению обладает высокой прочностью, такую упаковку можно считать надежной.

В комплект поставки входят только краткая инструкция по технике безопасности и памятка по сочетаниям клавиш для управления подсветкой и другими функциями.

Внешний вид и работа подсветки

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Клавиатура Logitech G413 SE выполнена в модном форм-факторе «скелетон». Это означает, что переключатели размещены на плоской верхней панели без рамки, окружающей клавиши, а корпус лишен каких-либо выступающих элементов, увеличивающих размеры. Благодаря этому клавиатура занимает минимальное пространство на столе при сохранении максимальной функциональности.

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Габариты модели G413 SE на 104 клавиши – 435 х 127 х 36 мм. Масса – около 750 г.

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Вариант G413 TKL SE (81 клавиша) короче на 80 мм, его размеры – 355 х 127 х 36 мм. Масса – около 600 г.

Высота в обоих случаях приводится с откинутыми дополнительными ножками, снабженными резиновыми противоскользящими накладками. Без них этот показатель уменьшается до ~30 мм.

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Отмечу, что обе модели оказались совсем не тяжелыми, несмотря на использование «механики» и металлическое основание. Это весомый (или лучше сказать – «невесомый»?) плюс для тех, кто часто носит клавиатуру с собой.

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Помимо компактных размеров компоновка «скелетон» обеспечивает легкую очистку пространства между клавишами от загрязнений и упрощенную замену кейкапов. Правда, грязь и крошки могут забиться под них снизу и вызвать неожиданное залипание, но от этого не застрахованы и модели классического форм-фактора.

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В боковой проекции ряды клавиш грамотно выстроены лесенкой. Такая форма будет удобна как для игр, так и для набора текста.

Вся верхняя панель корпуса, на которой размещены переключатели, представляет собой темную анодированную пластину из алюминиево-магниевого сплава. Ранее металлическое основание было особенностью клавиатур флагманского уровня, так что использование этого решения в бюджетной модели – отличный ход со стороны Logitech G. Металл придает устройству прочности и внешней солидности.

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Нижняя часть корпуса выполнена из пластика.

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Одна из характерных особенностей новинки – колпачки клавиш из PBT (полибутилентерефталата). Помимо высокой прочности этот материал обладает приятной на ощупь шероховатой текстурой, возникающей из-за быстрой кристаллизации полимера при производстве. Характерные «крупинки» хорошо заметны на следующем фото.

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К минусам PBT можно отнести сложность тонкой обработки материала, в данном случае вы сможете увидеть это по качеству гравировки букв русской раскладки на колпачках при работе подсветки.

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Разметка клавиш у этой модели вообще вызывает некоторые вопросы. Выше я показал вам пару «парадных» фотографий клавиатур от производителя, а вот как G413 SE смотрится в жизни:

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Маркировка на кейкапах практически не читается. Впрочем, кому-то такой дизайн «с тонировкой» даже понравится, тем более что при включении подсветки все становится на свои места.

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Очевидно, Logitech G предлагает постоянно использовать клавиатуру именно с подсветкой. Что ж, в этом есть определённый смысл. Диоды обеспечивают три уровня яркости, причем они грамотно подобраны под разные условия внешнего освещения.

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Используя клавиатуру в течение нескольких дней в разное время суток, я ни разу не почувствовал, что трех вариантов яркости недостаточно. Помимо этого, G413 SE предлагает три декоративных режима работы подсветки: в первом диоды мерцают в случайном порядке, во втором – по клавиатуре из стороны в сторону пробегает световая «змейка», в третьем – каждая клавиша подсвечивается при нажатии.

Для управления подсветкой используются сочетания клавиш FN + F1, F2 и F12. Сочетания клавиш FN + F5-F11 управляют воспроизведением музыки/видео, а также громкостью. Комбинация FN + F3 открывает поиск в браузере, а FN + F2 – калькулятор (в среде Windows). Для управления подсветкой фирменная утилита Logitech G Hub не требуется.

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Для подключения клавиатуры используется стандартный интерфейс USB 2.0. Установка драйверов не требуется – всё работает сразу из коробки. Кабель в мягкой пластиковой оплетке снабжен ферритовым фильтром. Длина кабеля составляет 1.8 м.

Эргономика и удобство использования

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Модель G413 использовала собственные переключатели производства Logitech G, G413 SE использует свитчи Kailh Brown известные надежностью и приятным тактильным откликом. Их заявленный ресурс составляет не менее 60 миллионов нажатий. Усилие, требуемое для срабатывания – 45 г, ход до точки срабатывания – 1.9 мм.

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Благодаря четкой работе и небольшому усилию нажатия переключатели отлично подходят как для игр, так и для печати.

G413 SE позволяет легко использовать быстрые двойные и тройные нажатия, а также держать клавишу в «частично нажатом» состоянии для уменьшения времени реакции на игровые события. «Фантомных» нажатий за время тестирования отмечено не было. Клавиатура поддерживает 6+N Rollover – обработку одновременного нажатия 6 стандартных клавиш в сочетании с клавишами-модификаторами (Ctrl, Shift и так далее).

Стабилизация длинных клавиш у этой модели оказалась на твердую «четверку». Shift’ы и «пробел» закреплены надежно и не колеблются под пальцами. При нажатии на самый угол клавиши она прожимается с небольшим перекосом, но добиться «закусывания» переключателей мне так и не удалось, более того, точка срабатывания хорошо чувствовалась даже в этом случае. Уверенности добавляет и то, что клавиатура оказалась устойчивой и не стремится «сбежать» из-под рук благодаря качественным резиновым ножкам. Это достойный уровень, достаточный даже для киберспорта.

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Еще один момент, который важен для многих пользователей: клавиатура не «цокает» при нажатиях, хотя точка срабатывания чувствуется очень отчетливо – звук мягкий и приглушенный. Brown оказались одними из самых тихих переключателей с выраженным тактильным откликом.

Заключение

Плюсы Logitech G413 SE/TKL SE:

  • Наличие в модельной линейке стандартной и «укороченной» модификаций клавиатуры на выбор;
  • Качественные и надежные переключатели Kailh Brown с приятным тактильным откликом;
  • Прочное основание клавиатуры из алюминиево-магниевого сплава;
  • Грамотно реализованная неслепящая подсветка с несколькими уровнями яркости и дополнительными «декоративными» режимами работы;
  • Прочные и приятные на ощупь колпачки клавиш из PBT-пластика;
  • Поддержка сочетаний клавиш для управления работой подсветки и мультимедийного проигрывателя.

Минусы клавиатуры:

  • Плохо читаемая маркировка клавиш при отключенной подсветке;
  • Отсутствие поддержки утилиты Logitech G Hub. Она позволяет создавать и редактировать макросы, что значительно расширило бы возможности G413 SE как игровой клавиатуры.

Итог прост: Logitech G413 SE оказалась именно тем, что и было заявлено – простой, надежной и приятной в использовании механической моделью без лишних «наворотов», которая одинаково хорошо подходит как для игр, так и для печати.

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С учетом привлекательного ценника и фирменной двухлетней гарантии это отличный, уже представленный в рознице вариант, чтобы обновить клавиатуру, особенно если вы еще не пробовали «механику» и искали подобное универсальное решение.

Константин Назаров aka Лакс Наваху

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Выражаем благодарность:

  • Компании Logitech за предоставленные для обзора клавиатуры Logitech G413 SE и G413 TKL SE.

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