В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i3-10105F и Core i3-9350K в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i3-10105F поддерживает 4/8 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 3700-4500 МГц. Ее конкурент Core i3-9350K поддерживает 4/4 потока и в штатном режиме работает на тактовых частотах 4400-4600 МГц. У второго процессора из «синего» лагеря наблюдается небольшой частотный потенциал. После разгона Core i3-9350K функционировал с частотой 4900 МГц.

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В связке с подопытными работала видеокарта из среднего ценового сегмента: GeForce RTX 3060.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Valhalla безоговорочно доминировал процессор Core i3-10105F. В зависимости от режима работы и разрешения он опережал своего предшественника Core i3-9350K на впечатляющие 34% – 45%.

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Biomutant

1% low и average FPS

В слэшере Biomutant модели Core i3-10105F и Core i3-9350K показали равные результаты.

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 на первой позиции закрепился процессор Core i3-10105F, который был быстрее своего соперника Core i3-9350K на 13%-22%.

Days Gone

1% low и average FPS

В играх Days Gone и F1 2020 в номинальном режиме работы лидировал процессор Core i3-10105F. После разгона его опережал «синий» сородич Core i3-9350K.

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F1 2020

1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

В фантастическом приключении Horizon Zero Dawn впервые на первое место вышел CPU Core i3-9350K.

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

В оставшихся двух проектах – Mafia Remastered и Watch Dogs Legion – первое место уверенно удерживала модель Core i3-10105F.

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i3-10105F. В зависимости от режима работы и разрешения она опережала Core i3-9350K на 5% – 14%.

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.

Процессор Core i3-10105F был быстрее модели Core i3-9350K в играх Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.

Процессор Core i3-10105F был в паритете с моделью Core i3-9350K в играх Biomutant, Days Gone, F1 2020 и Horizon Zero Dawn.

Процессор Core i3-10105F был медленнее модели Core i3-9350K в игре Horizon Zero Dawn.

Core i3-10105F опередил соперника Core i3-9350K в пяти играх, показал с ним равные результаты в трех проектах и отстал в одной игре.

Лидер Core i3-10105F показал высокие результаты во всех проектах в разрешении 1920 х 1080. В более высоком разрешении 2560 х 1400 ему покорились такие игры, как Biomutant, Days Gone, F1 2020 и Mafia Remastered.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

Core i3-10105F – 7 550 рублей;



Core i3-9350K – 15 500 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению «цена/производительность» вне конкуренции был процессор Core i3-10105F.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i3-10105F и Core i3-9350K победила новая модель Intel. Она уверенно опережала соперника как в общем зачете, так и по привлекательности для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

