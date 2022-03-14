Битва процессоров: Core i3-10105F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
Страницы материала
В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i3-10105F и Core i3-9350K в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
Модель Intel Core i3-10105F поддерживает 4/8 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 3700-4500 МГц. Ее конкурент Core i3-9350K поддерживает 4/4 потока и в штатном режиме работает на тактовых частотах 4400-4600 МГц. У второго процессора из «синего» лагеря наблюдается небольшой частотный потенциал. После разгона Core i3-9350K функционировал с частотой 4900 МГц.
реклама
В связке с подопытными работала видеокарта из среднего ценового сегмента: GeForce RTX 3060.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
В проекте Assassin's Creed Valhalla безоговорочно доминировал процессор Core i3-10105F. В зависимости от режима работы и разрешения он опережал своего предшественника Core i3-9350K на впечатляющие 34% – 45%.
реклама
Biomutant
В слэшере Biomutant модели Core i3-10105F и Core i3-9350K показали равные результаты.
Cyberpunk 2077
В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 на первой позиции закрепился процессор Core i3-10105F, который был быстрее своего соперника Core i3-9350K на 13%-22%.
Days Gone
В играх Days Gone и F1 2020 в номинальном режиме работы лидировал процессор Core i3-10105F. После разгона его опережал «синий» сородич Core i3-9350K.
реклама
F1 2020
реклама
Horizon Zero Dawn
В фантастическом приключении Horizon Zero Dawn впервые на первое место вышел CPU Core i3-9350K.
реклама
Mafia Remastered
В оставшихся двух проектах – Mafia Remastered и Watch Dogs Legion – первое место уверенно удерживала модель Core i3-10105F.
реклама
Watch Dogs Legion
реклама
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i3-10105F. В зависимости от режима работы и разрешения она опережала Core i3-9350K на 5% – 14%.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.
- Процессор Core i3-10105F был быстрее модели Core i3-9350K в играх Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
- Процессор Core i3-10105F был в паритете с моделью Core i3-9350K в играх Biomutant, Days Gone, F1 2020 и Horizon Zero Dawn.
- Процессор Core i3-10105F был медленнее модели Core i3-9350K в игре Horizon Zero Dawn.
Core i3-10105F опередил соперника Core i3-9350K в пяти играх, показал с ним равные результаты в трех проектах и отстал в одной игре.
Лидер Core i3-10105F показал высокие результаты во всех проектах в разрешении 1920 х 1080. В более высоком разрешении 2560 х 1400 ему покорились такие игры, как Biomutant, Days Gone, F1 2020 и Mafia Remastered.
реклама
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.
- Core i3-10105F – 7 550 рублей;
- Core i3-9350K – 15 500 рублей.
По соотношению «цена/производительность» вне конкуренции был процессор Core i3-10105F.
Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i3-10105F и Core i3-9350K победила новая модель Intel. Она уверенно опережала соперника как в общем зачете, так и по привлекательности для приобретения.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила