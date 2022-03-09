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Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000

ASUS ROG Rapture GT-AX6000 – по-своему интересная и самобытная модель, которая ориентирована на геймеров и ни в чем не уступает более дорогим роутерам.
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Оглавление

Вступление

За последнее время я рассмотрел много роутеров, и игровых из них было буквально несколько штук, а топовые модели никак не относились к игровым. Главная особенность игровых моделей заключается в приоритезации трафика и наиболее оптимальном сценарии работы с различными игровыми серверами.

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Хорошо, когда есть знания, как правильно настроить сетевое соединение для максимальной производительности и минимальной задержке прохождения сигнала, но мы не все специалисты и человек не может знать всё. Именно поэтому многие выбирают готовые игровые устройства, где есть оптимизаторы трафика и его приоритезация. Также не всем пользователям нужны какие-то особенные интерфейсы, ведь всё это, так или иначе, отображается на стоимости устройства. Поэтому топовые модели не всегда есть смысл выбирать, если их функциональность избыточна.

Например, у компании ASUS есть две производительные и функциональные модели: ASUS RT-AX89X и ASUS ROG Strix GT-AX11000. Они даже чем-то схожи внешне. Однако первая модель больше ориентирована на высокоскоростные интерфейсы: 10G SFP+ и 10G Ethernet. А другая больше ориентирована на геймеров и реализует различные механизмы по улучшению именно качества связи с игровыми серверами. Естественно, это никак не улучшит качество соединения вашей линии с оператором и в обоих случаях она должна быть на самом высоком уровне, и это должно быть высокоскоростное кабельное подключение, иначе сразу теряется смысл во всех технических и программных решениях. Обе модели дорогие и, безусловно, будет много желающих приобрести что-то попроще.

Такая модель у компании ASUS тоже есть, и она называется ROG Rapture GT-AX6000. Не знаю как у вас, но у меня название однозначно ассоциируется с легендарной игрой Bioshock. Rapture – так назывался подводный город, а не какой-то динозавр. Это моё представление о названии устройства, но у ASUS наверняка своя идея.

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Посмотрим, что удалось сотворить компании на этот раз и как эта штука работает.

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Упаковка и комплектация

Нас встречает большая цветная картонная коробка, которая выполнена в стиле ASUS ROG. Фон преимущественно чёрный, но есть красные вставки с торцов.

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Спереди можно увидеть крупное изображение самого роутера. Дизайн его немного необычный и на каждом углу его корпуса можно видеть по одной очень крупной антенне. В левом верхнем углу находится логотип ASUS ROG. В самом низу находится серебристая надпись с наименованием модели, которая под углом переливается всеми цветами радуги. Ниже красными буквами указано, что это двухдиапазонный Wi-Fi 6 игровой роутер. Далее мы видим группу квадратных значков, и пару цветных в правом нижнем углу.

В левом нижнем размещен логотип производителя, а в правом верхнем обозначение беспроводного стандарта Wi-Fi6. AX6000 в названии говорит о том, что поддерживается беспроводная сеть стандарта 802.11ax c максимальной пропускной способностью 6000 Мбит/с. Цифра взята не с потолка, а представляет собой предел пропускной способности по двум типам радиоканалов: 4804 Мбит/с по 5 ГГц и ещё 1148 Мбит/с по 2.4 ГГц.

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С обратной стороны коробки подробно описываются ключевые особенности устройства.

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Теперь становятся понятны функции и основные технические особенности новинки.

Коробка легко открывается, и сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

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Комплект поставки не очень большой. Есть адаптер питания на целых 45 Вт как у ноутбука, патчкорд и четыре огромные антенны. На устройстве они выполнены съёмными, и я считаю, что это правильно.

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Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по Wi-Fi. Там пошагово описана последовательность действий по работе с беспроводными сетями.

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Разобраться может абсолютно любой потому, что к картинкам есть подробное описание. Конечно, речь не о тонких настройках, а о базовых, чтобы ввести устройство в эксплуатацию. Ещё есть две гарантийные карты и инструкция.

Дальше всё как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

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Внешний вид и особенности устройства

Роутер очень крупный по размерам и по весу его лёгким не назвать. Габариты составляют 337 х 196 х 221 мм, масса – 1121 г. Хорошо, что на корпусе есть монтажные отверстия для крепления на стену, а то полочка может не вынести такого монстра, а уж о подвесе за кабель питания или Ethernet говорить не приходится.

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Если устройство перевернуть, то оно будет больше похоже на стол. Обычный стол с четырьмя крупными ножками. Внешне устройство смотрится круто благодаря интересному дизайну. Решение необычное, особенно учитывая расположение антенн по углам.

При этом сами антенны крупные, да ещё с красными прозрачными вставками. Мне почему-то показалось, что они будут светиться, но для этого нужно было использовать светодиоды и подвести к ним питание. По понятным причинам всё это могло создать помехи, поэтому ни о какой подсветке речи нет, но смотрится всё равно круто и необычно.

Самое главное, появляется ощущение, что эти антенны пробьют все стены и сигнал будет бить на 500 км. На самом же деле огромных значений по зоне покрытия я не получил. Всё в пределах стандартных значений. Однако съёмные антенны позволяют удлинить их или использовать мощнее с более высоким коэффициентом усиления и тогда можно покрыть большую площадь. Поэтому в данном случае это, безусловно, плюс.

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Сверху и снизу видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата не очень крупная и оборудована крупными тяжёлыми радиаторами. Разбирать устройство смысла не было потому, что начинка известна. В качестве основного процессора выступает микросхема Qualcomm IPQ8074. При чём тут ASUS RT-AX89X? Там используется аналогичная платформа. За беспроводную сеть также отвечают два чипа Qualcomm QCN5054 и один Qualcomm QCN5024.

На брюшке устройства мы можем заметить информационную табличку и специальные отверстия для настенного крепления.

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Порты, кнопки и индикаторы размещены сзади устройства, а по углам расположены разъёмы для антенн.

Сзади мы видим четыре гигабитных порта, два порта 2.5G, один USB 2.0, один USB 3.1 Gen1, кнопку сброса, выключатель и гнездо для адаптера питания. Такая организация позволяет повесить устройство на стену, ведь все интерфейсы с одной стороны.

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С ещё одной находятся индикаторы и две кнопки: WPS и LED. Индикаторов всего семь. При работе горят почти все. Здесь используются белые светодиоды, и они не очень яркие, поэтому отключать их нет смысла.

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Кнопка LED осуществляет не их выключение, а переключение режимов работы модуля RGB-подсветки, который используется для логотипа ROG сверху.

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Работа подсветки настраивается через приложение и есть множество различных эффектов.

Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моём случае это был 192.168.50.1. Если точнее, DHCP сам создаёт пул адресов, а зайти в веб-интерфейс можно по адресу http://router.asus.com .

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Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

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Видно, что можно загрузить ранее сохранённую конфигурацию. Это несколько упрощает настройку группы таких устройств потому, что можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками.

Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Это очень удобно. Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

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Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Для начала нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

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Далее нам предлагают включить режим Wi-Fi 6.

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Также в целях безопасности предлагается заменить учётные данные.

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Также устройство сразу предлагает обновить прошивку до последней версии. Разумеется, на WAN уже должен быть интернет, иначе чудес не бывает. Всё. Обновляемся, устройство само перезагружается и в моём случае сразу всё заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP.

Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети, отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это хорошо.

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Я сразу обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого лишь достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

У меня это уже не первый роутер ASUS и поэтому меню хорошо знакомо. В этом тоже есть свои плюсы, когда у одной компании оболочка не меняется и ты к ней уже привыкаешь. Однако тут меню реализовано немного иначе. Изначально кажется так из-за того, что титульная страница отличается и визуальный стиль оболочки немного другой. Само меню при этом не поменялось и все пункты, которые представлены в левом столбце, остались почти без изменений.

Титульная страница носит больше информационный характер. Она так и называется: «Информационная панель».

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Страница с картой сети находится почти в середине списка. Она позволяет осуществить большое количество настроек устройства. Щёлкнул по значку WAN и настроил подключение, щёлкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

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Получается, настройки иногда дублируются, а на самом деле это просто ссылки ведут на одну и ту же страницу настроек.

Заблудиться невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть.

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Также здесь представлена информация о клиентах сети, где можно осуществлять манипуляции над ними.

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Ещё справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

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Далее следует пункт «Родительский контроль», который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

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Затем следует пункт «Ускорение игры». Настройка осуществляется в три этапа. Для этого потребуется даже установить специальное приложение на компьютер.

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Следом идёт пункт Open NAT.

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Game Radar.

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WIFI Radar.

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VPN.

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Далее находится пункт «Анализатор трафика».

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Локальная сеть.

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Интернет. Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а ещё можно включить режим балансировки нагрузки.

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Особняком стоит пункт по настройке порта USB. Можно выбрать функцию его работы, в том числе режим модема 3G/4G.

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AiCloud 2.0.

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Amazon Alexa.

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Брандмауэр.

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Администрирование.

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Системный журнал.

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Сетевые утилиты.

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Как видно, тонких настроек много и есть самые основные для большинства пользователей. Также большую часть функций можно настроить через приложение ASUS Router App. Я уже подробно рассматривал его в других обзорах, и нет смысла ещё раз это повторять. Что касается нагрева устройства, то он вполне умеренный.

Тестирование

Пора переходить к тестированию, которое проводилось с беспроводным адаптером Intel WIFI 6E AX210 и сетевыми адаптерами Intel I225-V на материнских платах.

ASUS ROG Rapture GT-AX6000, Wi-Fi 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (один поток):

Скорость передачи, Мбит/с
Wi-Fi->Ethernet


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->Wi-Fi


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ASUS ROG Rapture GT-AX6000, Wi-Fi 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (один поток):

Скорость передачи, Мбит/с
Wi-Fi->Ethernet


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->Wi-Fi


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ASUS ROG Rapture GT-AX6000, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (1 поток)


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (1 поток)


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Скорость передачи, Мбит/с
WAN->Ethernet (8 потоков)


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Скорость передачи, Мбит/с
Ethernet->WAN (8 потоков)


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Заключение

ASUS ROG Rapture GT-AX6000 – по-своему интересная и самобытная модель, которая ориентирована на геймеров. Этот роутер не из дешёвых и поэтому подходит только обеспеченным игрокам, которые могут себе позволить купить игру за 5 000 рублей, видеокарту или даже приставку последнего поколения.

Почему ASUS ROG Rapture GT-AX6000 ближе к ASUS RT-AX89X, чем к ASUS ROG Strix GT-AX11000? Всё просто – это платформа Qualcomm. Как ни странно, ASUS ROG Strix GT-AX11000 базируется на Broadcom, а остальные два устройства из перечисленных – на Qualcomm. Именно поэтому все характеристики близки. Разница есть, но она не принципиальна. Несмотря на то, что компания позиционирует этот роутер как игровое решение, он более универсален и отлично подойдёт для дома. Есть даже настенное крепление для удобства монтажа и экономии пространства. Ведь некоторые пользователи предпочитают устанавливать устройство на входе в помещение, чтобы избежать дополнительной прокладки кабелей. На роутерах ASUS нечасто можно встретить настенное крепление, а здесь оно есть.

Ещё из интересных особенностей есть поддержка двух портов 2.5G. Они универсальные и их можно использовать как два WAN, настроив два входящих подключения по 2.5G. Остальная коммутация гигабитная. На мой взгляд, в обозримом будущем произойдёт массовый переход на 2.5G и тогда вся коммутация будет этого стандарта, после чего последует массовое обновление устройств. Ожидать этого события можно с появлением относительно недорогих однокристальных коммутаторов на 4-5 портов. Каких-то 25 лет назад даже коммутация в 100 Мбит/с на 5 портов казалась сказкой, а коаксиальные сети были реальностью. Ещё у роутера есть два порта USB, один из которых USB 3.1 Gen1. Они поддерживают множество функций, включая организацию доступа к файлам на подключенном накопителе через интернет. Также можно использовать модем для мобильной связи.

ASUS ROG Rapture GT-AX6000 обеспечивает большое покрытие и высокую скорость работы по беспроводной сети, и это одна из ключевых его особенностей в которых он не уступает более дорогим моделям. Сам роутер дорогой, но вместе с тем простой в настройке и производительный. Он стоит вдвое дешевле, чем ROG Rapture GT-AX11000, но по возможностям находится на абсолютно том же уровне.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленный на тестирование маршрутизатор ASUS ROG Rapture GT-AX6000.

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