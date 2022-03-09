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Вступление

За последнее время я рассмотрел много роутеров, и игровых из них было буквально несколько штук, а топовые модели никак не относились к игровым. Главная особенность игровых моделей заключается в приоритезации трафика и наиболее оптимальном сценарии работы с различными игровыми серверами.

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Хорошо, когда есть знания, как правильно настроить сетевое соединение для максимальной производительности и минимальной задержке прохождения сигнала, но мы не все специалисты и человек не может знать всё. Именно поэтому многие выбирают готовые игровые устройства, где есть оптимизаторы трафика и его приоритезация. Также не всем пользователям нужны какие-то особенные интерфейсы, ведь всё это, так или иначе, отображается на стоимости устройства. Поэтому топовые модели не всегда есть смысл выбирать, если их функциональность избыточна.

Например, у компании ASUS есть две производительные и функциональные модели: ASUS RT-AX89X и ASUS ROG Strix GT-AX11000. Они даже чем-то схожи внешне. Однако первая модель больше ориентирована на высокоскоростные интерфейсы: 10G SFP+ и 10G Ethernet. А другая больше ориентирована на геймеров и реализует различные механизмы по улучшению именно качества связи с игровыми серверами. Естественно, это никак не улучшит качество соединения вашей линии с оператором и в обоих случаях она должна быть на самом высоком уровне, и это должно быть высокоскоростное кабельное подключение, иначе сразу теряется смысл во всех технических и программных решениях. Обе модели дорогие и, безусловно, будет много желающих приобрести что-то попроще.

Такая модель у компании ASUS тоже есть, и она называется ROG Rapture GT-AX6000. Не знаю как у вас, но у меня название однозначно ассоциируется с легендарной игрой Bioshock. Rapture – так назывался подводный город, а не какой-то динозавр. Это моё представление о названии устройства, но у ASUS наверняка своя идея.

Посмотрим, что удалось сотворить компании на этот раз и как эта штука работает.

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Упаковка и комплектация

Нас встречает большая цветная картонная коробка, которая выполнена в стиле ASUS ROG. Фон преимущественно чёрный, но есть красные вставки с торцов.

Спереди можно увидеть крупное изображение самого роутера. Дизайн его немного необычный и на каждом углу его корпуса можно видеть по одной очень крупной антенне. В левом верхнем углу находится логотип ASUS ROG. В самом низу находится серебристая надпись с наименованием модели, которая под углом переливается всеми цветами радуги. Ниже красными буквами указано, что это двухдиапазонный Wi-Fi 6 игровой роутер. Далее мы видим группу квадратных значков, и пару цветных в правом нижнем углу.

В левом нижнем размещен логотип производителя, а в правом верхнем обозначение беспроводного стандарта Wi-Fi6. AX6000 в названии говорит о том, что поддерживается беспроводная сеть стандарта 802.11ax c максимальной пропускной способностью 6000 Мбит/с. Цифра взята не с потолка, а представляет собой предел пропускной способности по двум типам радиоканалов: 4804 Мбит/с по 5 ГГц и ещё 1148 Мбит/с по 2.4 ГГц.

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С обратной стороны коробки подробно описываются ключевые особенности устройства.

Теперь становятся понятны функции и основные технические особенности новинки.

Коробка легко открывается, и сверху мы видим разные инструкции и информационные буклеты.

Комплект поставки не очень большой. Есть адаптер питания на целых 45 Вт как у ноутбука, патчкорд и четыре огромные антенны. На устройстве они выполнены съёмными, и я считаю, что это правильно.

Инструкций тоже не так много, но есть подробная красочная листовка информационного помощника по Wi-Fi. Там пошагово описана последовательность действий по работе с беспроводными сетями.

Разобраться может абсолютно любой потому, что к картинкам есть подробное описание. Конечно, речь не о тонких настройках, а о базовых, чтобы ввести устройство в эксплуатацию. Ещё есть две гарантийные карты и инструкция.

Дальше всё как обычно, устройство подключается в сеть и настраивается через веб-интерфейс.

Внешний вид и особенности устройства

Роутер очень крупный по размерам и по весу его лёгким не назвать. Габариты составляют 337 х 196 х 221 мм, масса – 1121 г. Хорошо, что на корпусе есть монтажные отверстия для крепления на стену, а то полочка может не вынести такого монстра, а уж о подвесе за кабель питания или Ethernet говорить не приходится.

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Если устройство перевернуть, то оно будет больше похоже на стол. Обычный стол с четырьмя крупными ножками. Внешне устройство смотрится круто благодаря интересному дизайну. Решение необычное, особенно учитывая расположение антенн по углам.

При этом сами антенны крупные, да ещё с красными прозрачными вставками. Мне почему-то показалось, что они будут светиться, но для этого нужно было использовать светодиоды и подвести к ним питание. По понятным причинам всё это могло создать помехи, поэтому ни о какой подсветке речи нет, но смотрится всё равно круто и необычно.

Самое главное, появляется ощущение, что эти антенны пробьют все стены и сигнал будет бить на 500 км. На самом же деле огромных значений по зоне покрытия я не получил. Всё в пределах стандартных значений. Однако съёмные антенны позволяют удлинить их или использовать мощнее с более высоким коэффициентом усиления и тогда можно покрыть большую площадь. Поэтому в данном случае это, безусловно, плюс.

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Сверху и снизу видно множество вентиляционных отверстий, заметно, что сама печатная плата не очень крупная и оборудована крупными тяжёлыми радиаторами. Разбирать устройство смысла не было потому, что начинка известна. В качестве основного процессора выступает микросхема Qualcomm IPQ8074. При чём тут ASUS RT-AX89X? Там используется аналогичная платформа. За беспроводную сеть также отвечают два чипа Qualcomm QCN5054 и один Qualcomm QCN5024.

На брюшке устройства мы можем заметить информационную табличку и специальные отверстия для настенного крепления.

Порты, кнопки и индикаторы размещены сзади устройства, а по углам расположены разъёмы для антенн.

Сзади мы видим четыре гигабитных порта, два порта 2.5G, один USB 2.0, один USB 3.1 Gen1, кнопку сброса, выключатель и гнездо для адаптера питания. Такая организация позволяет повесить устройство на стену, ведь все интерфейсы с одной стороны.

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С ещё одной находятся индикаторы и две кнопки: WPS и LED. Индикаторов всего семь. При работе горят почти все. Здесь используются белые светодиоды, и они не очень яркие, поэтому отключать их нет смысла.

Кнопка LED осуществляет не их выключение, а переключение режимов работы модуля RGB-подсветки, который используется для логотипа ROG сверху.

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Работа подсветки настраивается через приложение и есть множество различных эффектов.

Программное обеспечение и работа устройства

Для первичной настройки понадобится патчкорд, чтобы подключиться к устройству кабелем. Стандартный IP-адрес может отличаться. В моём случае это был 192.168.50.1. Если точнее, DHCP сам создаёт пул адресов, а зайти в веб-интерфейс можно по адресу http://router.asus.com .

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Стартовая страница встречает нас двумя пунктами. Здесь можно создать новую сеть или выбрать дополнительные настройки. Предположим, что мы опытные пользователи и сразу обратимся ко второму пункту.

Видно, что можно загрузить ранее сохранённую конфигурацию. Это несколько упрощает настройку группы таких устройств потому, что можно сразу залить конфигурацию с огромным количеством разных правил, списками портов, VPN-туннелями и другими настройками.

Представьте, что ничего не нужно вводить вручную, а надо всего лишь выгрузить файл с одного устройства и загрузить его в другом. Это очень удобно. Также здесь можно выбрать режим работы устройства перед тем, как заниматься дальнейшими настройками.

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Возвращаемся обратно и продолжаем создание новой сети. Для начала нужно задать имя SSID и установить пароль. На этом этапе сети можно разделить на независимые по частотному диапазону.

Далее нам предлагают включить режим Wi-Fi 6.

Также в целях безопасности предлагается заменить учётные данные.

Также устройство сразу предлагает обновить прошивку до последней версии. Разумеется, на WAN уже должен быть интернет, иначе чудес не бывает. Всё. Обновляемся, устройство само перезагружается и в моём случае сразу всё заработало потому, что интернет-канал приходит на WAN по DHCP.

Сейчас производители стали хитрить и делать внутренние подсети, отличные от 192.168.0.1 и 192.168.1.1, чтобы у новичков было меньше проблем и это хорошо.

Я сразу обновил прошивку и дальше все манипуляции проводил уже на новой версии. Изначально мы попадаем на титульную страницу с картой сети. Если по каким-то причинам мы ошиблись в стартовых настройках, то можно переиграть и запустить сценарий снова. Для этого лишь достаточно нажать на кнопочку в левом верхнем углу с надписью «Быстрая настройка Интернет».

У меня это уже не первый роутер ASUS и поэтому меню хорошо знакомо. В этом тоже есть свои плюсы, когда у одной компании оболочка не меняется и ты к ней уже привыкаешь. Однако тут меню реализовано немного иначе. Изначально кажется так из-за того, что титульная страница отличается и визуальный стиль оболочки немного другой. Само меню при этом не поменялось и все пункты, которые представлены в левом столбце, остались почти без изменений.

Титульная страница носит больше информационный характер. Она так и называется: «Информационная панель».

Страница с картой сети находится почти в середине списка. Она позволяет осуществить большое количество настроек устройства. Щёлкнул по значку WAN и настроил подключение, щёлкнул по эмблеме роутера и настроил беспроводную сеть. Можно посмотреть подключенные клиенты, ограничить их, заблокировать, привязать MAC-адрес.

Получается, настройки иногда дублируются, а на самом деле это просто ссылки ведут на одну и ту же страницу настроек.

Заблудиться невозможно потому, что основное меню находится слева и оно предельно понятно. Например, следующий пункт AiMesh позволяет настроить бесшовную беспроводную сеть.

Также здесь представлена информация о клиентах сети, где можно осуществлять манипуляции над ними.

Ещё справа есть пункт AirProtection, где можно оценить безопасность устройства и выявить самые уязвимые места. Система сама подскажет вам, что нужно поправить.

Далее следует пункт «Родительский контроль», который осуществляет работу и настройку этого сервиса.

Затем следует пункт «Ускорение игры». Настройка осуществляется в три этапа. Для этого потребуется даже установить специальное приложение на компьютер.

Следом идёт пункт Open NAT.

Game Radar.

WIFI Radar.

VPN.

Далее находится пункт «Анализатор трафика».

Локальная сеть.

Интернет. Как видим, здесь есть настройки двойного WAN, а ещё можно включить режим балансировки нагрузки.

Особняком стоит пункт по настройке порта USB. Можно выбрать функцию его работы, в том числе режим модема 3G/4G.

AiCloud 2.0.

Amazon Alexa.

Брандмауэр.

Администрирование.

Системный журнал.

Сетевые утилиты.

Как видно, тонких настроек много и есть самые основные для большинства пользователей. Также большую часть функций можно настроить через приложение ASUS Router App. Я уже подробно рассматривал его в других обзорах, и нет смысла ещё раз это повторять. Что касается нагрева устройства, то он вполне умеренный.

Тестирование

Пора переходить к тестированию, которое проводилось с беспроводным адаптером Intel WIFI 6E AX210 и сетевыми адаптерами Intel I225-V на материнских платах.

ASUS ROG Rapture GT-AX6000, Wi-Fi 2.4 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (один поток):

Скорость передачи, Мбит/с

Wi-Fi->Ethernet





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->Wi-Fi





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ASUS ROG Rapture GT-AX6000, Wi-Fi 5 ГГц, Intel WIFI 6E AX210 (один поток):

Скорость передачи, Мбит/с

Wi-Fi->Ethernet





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->Wi-Fi





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ASUS ROG Rapture GT-AX6000, Intel I225-V маршрутизация:

Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (1 поток)





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (1 поток)





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Скорость передачи, Мбит/с

WAN->Ethernet (8 потоков)





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Скорость передачи, Мбит/с

Ethernet->WAN (8 потоков)





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Заключение

ASUS ROG Rapture GT-AX6000 – по-своему интересная и самобытная модель, которая ориентирована на геймеров. Этот роутер не из дешёвых и поэтому подходит только обеспеченным игрокам, которые могут себе позволить купить игру за 5 000 рублей, видеокарту или даже приставку последнего поколения.

Почему ASUS ROG Rapture GT-AX6000 ближе к ASUS RT-AX89X, чем к ASUS ROG Strix GT-AX11000? Всё просто – это платформа Qualcomm. Как ни странно, ASUS ROG Strix GT-AX11000 базируется на Broadcom, а остальные два устройства из перечисленных – на Qualcomm. Именно поэтому все характеристики близки. Разница есть, но она не принципиальна. Несмотря на то, что компания позиционирует этот роутер как игровое решение, он более универсален и отлично подойдёт для дома. Есть даже настенное крепление для удобства монтажа и экономии пространства. Ведь некоторые пользователи предпочитают устанавливать устройство на входе в помещение, чтобы избежать дополнительной прокладки кабелей. На роутерах ASUS нечасто можно встретить настенное крепление, а здесь оно есть.

Ещё из интересных особенностей есть поддержка двух портов 2.5G. Они универсальные и их можно использовать как два WAN, настроив два входящих подключения по 2.5G. Остальная коммутация гигабитная. На мой взгляд, в обозримом будущем произойдёт массовый переход на 2.5G и тогда вся коммутация будет этого стандарта, после чего последует массовое обновление устройств. Ожидать этого события можно с появлением относительно недорогих однокристальных коммутаторов на 4-5 портов. Каких-то 25 лет назад даже коммутация в 100 Мбит/с на 5 портов казалась сказкой, а коаксиальные сети были реальностью. Ещё у роутера есть два порта USB, один из которых USB 3.1 Gen1. Они поддерживают множество функций, включая организацию доступа к файлам на подключенном накопителе через интернет. Также можно использовать модем для мобильной связи.

ASUS ROG Rapture GT-AX6000 обеспечивает большое покрытие и высокую скорость работы по беспроводной сети, и это одна из ключевых его особенностей в которых он не уступает более дорогим моделям. Сам роутер дорогой, но вместе с тем простой в настройке и производительный. Он стоит вдвое дешевле, чем ROG Rapture GT-AX11000, но по возможностям находится на абсолютно том же уровне.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: