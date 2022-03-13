Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022
Страницы материала
Задачей данного обзора является исследование оптимизации актуальных игр под многоядерные процессоры. Для ее реализации были взяты следующие модели:
- Core i7-11700К;
- Core i5-11600К;
- Core i7-9700K;
- Core i5-9600K;
- Core i3-10325;
- Pentium G6400;
- Ryzen 7 3700X;
- Ryzen 5 3600X;
- Ryzen 5 3500X;
- Ryzen 3 3300Х;
- Ryzen 3 3100;
- Athlon 200GE.
реклама
Все перечисленные процессоры работали на тактовой частоте 4000 МГц.
Помимо оптимизации игр под многоядерные ЦП была исследована работоспособность технологий Hyper-Threading и SMT. Вышеуказанные процессоры были протестированы в следующих режимах:
- Core i7-11700К - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;
- Core i5-11600К - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;
- Core i3-10325 - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;
- Ryzen 7 5800X - SMT – off / SMT – on;
- Ryzen 5 5600X - SMT – off / SMT – on;
- Ryzen 7 3700X - SMT – on;
- Ryzen 5 3600X - SMT – on;
- Ryzen 3 3300X - SMT – on;
- Ryzen 3 3100 - SMT – off / SMT – on.
Для разносторонности исследования все системы были протестированы в паре с видеокартой GeForce RTX 3080 10240 Мбайт.
Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Результаты тестов: сравнение производительности
реклама
Assassin's Creed Origins
1920х10801% low и average FPS
Cyberpunk 2077
1920х10801% low и average FPS
Days Gone
1920х10801% low и average FPS
реклама
Far Cry 5
1920х10801% low и average FPS
реклама
Hitman 3
1920х10801% low и average FPS
реклама
Humankind
1920х10801% low и average FPS
реклама
The Witcher 3: Wild Hunt
1920х10801% low и average FPS
реклама
Watch Dogs Legion
1920х10801% low и average FPS
реклама
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила