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Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – март 2022

Тест CPU AMD (Raven Ridge, Summit Ridge, Matisse) и Intel (Coffee Lake) в нескольких режимах работы, восьми играх и разрешении 1920 х 1080 в паре с GeForce RTX 3080.
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700x600 62 KB

Задачей данного обзора является исследование оптимизации актуальных игр под многоядерные процессоры. Для ее реализации были взяты следующие модели:

  • Core i7-11700К;
  • Core i5-11600К;
  • Core i7-9700K;
  • Core i5-9600K;
  • Core i3-10325;
  • Pentium G6400;

  • Ryzen 7 3700X;
  • Ryzen 5 3600X;
  • Ryzen 5 3500X;
  • Ryzen 3 3300Х;
  • Ryzen 3 3100;
  • Athlon 200GE.

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Все перечисленные процессоры работали на тактовой частоте 4000 МГц.

Помимо оптимизации игр под многоядерные ЦП была исследована работоспособность технологий Hyper-Threading и SMT. Вышеуказанные процессоры были протестированы в следующих режимах:

  • Core i7-11700К - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;
  • Core i5-11600К - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;
  • Core i3-10325 - Hyper-Threading – off / Hyper-Threading - on;

  • Ryzen 7 5800X - SMT – off / SMT – on;
  • Ryzen 5 5600X - SMT – off / SMT – on;
  • Ryzen 7 3700X - SMT – on;
  • Ryzen 5 3600X - SMT – on;
  • Ryzen 3 3300X - SMT – on;
  • Ryzen 3 3100 - SMT – off / SMT – on.

Для разносторонности исследования все системы были протестированы в паре с видеокартой GeForce RTX 3080 10240 Мбайт.

Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Origins

750x360 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

750x600 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

Days Gone

750x260 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

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Far Cry 5

750x280 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

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Hitman 3

750x290 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

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Humankind

750x60 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

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The Witcher 3: Wild Hunt

750x410 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

750x410 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

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Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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