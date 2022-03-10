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Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR

Новый ускоритель является промежуточным звеном между двумя флагманами и призван закрыть брешь между ними не только по производительности, но и цене.
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Оглавление

Вступление

На выставке CES 2022 были представлены новые графические ускорители компании NVIDIA, причем вишенкой на торте стала версия GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт видеопамяти. Слухи о данной модификации ходили давно, и наконец-то дело дошло до официальной премьеры.

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Модель GeForce RTX 3080 12G основана на новом графическом процессоре с 8960 ядрами CUDA, 280 тензорными ядрами и 70 ядрами Ray Tracing. Разрядность шины памяти составляет 384 бита, как у версии «Ti», что привело к значительному увеличению пропускной способности памяти до 912 ГБ/с.

Компания MSI анонсировала три новых видеокарты, и старшей является MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR, впитавшая лучшие конструктивные решения предшественниц и способная реализовать потенциал графического процессора GA-102.

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Технические характеристики

Наименование GeForce RTX 3080 Ti Suprim X GeForce RTX 3080 Suprim X 12Gb GeForce RTX 3080 Suprim X
Производитель MSI MSI MSI
Графический процессор GA102-225 GA102-220 GA102-200
Частота ядра, МГц 1365 1260 1440
Частота ядра (Turbo), МГц 1830 1890 1905
Заводской разгон ядра, МГц 165 180 195
Частота памяти, МГц 19 000 19 000 19 000
Заводской разгон видеопамяти, МГц - - -
Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6X
Объем памяти, Гбайт 12 12 10
Шина памяти, бит 384 384 320
Разъемы интерфейсов 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI 3 x DP, HDMI
Питание, разъемы Pin 8 + 8 + 8 8 + 8 + 8 8 + 8 + 8
Количество вентиляторов/диаметр, мм 3 х 92 3 х 92 3 х 92
Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз 16 + 4 16 + 4 16 + 4
Power Limit (штат/макс), Ватт 400 / 440 390 / 430 370 / 430
Формат СО 3 слота 3 слота 3 слота
Размеры видеокарты, мм 336 х 140 336 х 140 336 х 140
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Полное название: MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR; код производителя: GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR.

Упаковка и комплектация

Белоснежная упаковка лишь подчеркивает грани видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR. Большая коробка лишена удобной ручки для переноски, а в обычном рюкзаке не помещается.

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Отличить новую модель от предшественницы помогает боковая надпись, извещающая о 12 Гб видеопамяти стандарта GDDR6X, иначе могут возникнуть сомнения на точке выдачи, а точно ли вам дают нужную модель.

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Внимательно изучаем упаковку с обратной стороны. В нижней части приведены ключевые особенности продукта: MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR относится к версиям с пониженным хешрейтом (LHR), о чем разработчики сообщают ниже и приводят показатель 52 MH/s. По мнению производителя, это должно оттолкнуть от приобретения определенный круг лиц.

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Упаковка открывается как настоящий сундук с сокровищами крышкой вверх, начинаясь с фирменного конверта MSI с обилием бумажной продукции – от мануалов до комикса с драконом Lucky.

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Вместе с видеокартой в поставке идут атрибуты современного геймера – большой тканевый коврик 480 х 340 мм и металлический кронштейн, что для флагманской видеокарты будет полезным аксессуаром.

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Внешний вид и дизайн

Первое знакомство с видеокартами серии Suprim X всегда начинается с эффекта «Вау». Благодаря колоссальным размерам и массе графического ускорителя понимаешь, что бутафорский пластик для увеличения габаритов новинка не использует. Перед нами очередное чудовище игрового мира, направленное на достижение единственной цели – наивысшего быстродействия.

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MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR оснащена огромной системой охлаждения TRI Frozr 2S, ставшей ключевой карточкой компании MSI для своих флагманов. Троица вентиляторов Torx 4.0 типоразмера 92 мм едва накрывает целиком большой радиатор, скрывающийся внутри.

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Установленную в корпусе видеокарту мы будем видеть обратной стороной, поэтому над дизайном основания отлично поработали. Металлический «бэкплейт» оснащен логотипом бренда с подсветкой, усиливающая крестовина добавляет шарма, а крупное наименование Suprim не дает ни на минуту забыть, кто в ПК является хозяином.

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У другой троицы – коннекторов дополнительного питания – находится полезный и удобный переключатель BIOS (между двумя режимами, основные отличия которых заключены в алгоритмах работы вентиляторов). Энтузиасты найдут альтернативное применение тумблеру.

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По стандартизованной задней панели вывода можно ориентировано оценить габариты новинки. Длина MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR достигает космических 336 мм, масса – 1.9 кг!

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Не могли обойти стороной и фирменную подсветку MSI Mystic Light, систему охлаждения и опорную пластину.

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Система охлаждения

Система охлаждения MSI TRI Frozr 2S является достижением компании в кулеростроении (в рамках производителя, естественно). Большой, нет, огромный двухсекционный радиатор накрывает печатную плату целиком и отводит нагрев от всех горячих точек.

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В центре располагается медная никелированная пластина с изумительной полировкой, выступающей необходимым звеном между графическим процессором и семью тепловыми трубками. По периметру пролегает восьмая тепловая трубка для перераспределения тепла, охватывающая часть микросхем памяти GDDR6X.

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Производитель анонсировал некоторые изменения для новых линеек графических ускорителей, о которых будет известно позднее, но и на модели MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR кое-что проявляется.

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При детальном изучении внимание привлекли новые термопрокладки, которые стали более глянцевыми, мягкими, но держащие форму. Интересно, что они не оставляют масляного отпечатка от пропитанного состава (для меньшего высыхания).

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«Бэкплейт» снимает часть нагрева через подобные термопрокладки в области микросхем памяти и областей подсистем питания.

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Для дополнительного усиливающего эффекта на плате задействуется ребро жесткости.

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Печатная плата

Видеокарта MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR базируется на идентичной печатной плате V389 ver.2.1, используемой в других старших моделях серии Suprim X.

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Центром новинки стал графический процессор GA102-220-A1, произведенный по 8 нм техпрoцессу на 44-й неделе 2021 гoда и включающий 8960 шейдеров, 96 блокoв растеризации и 280 текстурных блoков.

Подсистема питания выполнена по схеме «16+4» на мосфетах NCP302150 с номинальным током 50 А.

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Видеокарта оснащена 12 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6X. Данный объем набран двенадцатью микросхемами производства Micron. Их тактовая частота составляет 1188 МГц (эффективная частота 19 000 МГц).

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Тестовый стенд

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Formula (Intel Z690, LGA 1700);
  • Процессор: Intel Core i7-12700K;
  • Система охлаждения: Deepcool GAMMAXX L360 A-RGB;
  • Термоинтерфейс: Noctua NH-H1;
  • Оперативная память: ADATA XPG Lancer DDR5-5200 2x16 Гб;
  • Накопитель: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850W;
  • Монитор: AOC U2790PQU;
  • Корпус: открытый стенд.

Процессор Intel Core i7-12700K разогнан до 5000 МГц по P-ядрам.

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Инструментарий и методика тестирования

Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась утилита MSI Afterburner.

Для проверки температурного режима графических ускорителей в условиях, приближенных к повседневным, использовался тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme.

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – на отметке 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.

Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 MAX.

Тестирование и разгон

Стандартные частоты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR

Новинка MSI оснащена двойным переключателем BIOS с режимами Gaming и Silent, различия которых в алгоритмах работы системах охлаждения. На мое удивление активирован второй режим (Silent), но возможно это в офисе производителя при проверке случайно переключили с игрового. Но и здесь заводской разгон составляет внушительные 180 МГц.

Фирменная технология остановки вентиляторов представлена во всем великолепии. Получаем следующие показатели:

  • 40°C и 0 об/мин при работе с документами MS Office;
  • 45°C 0 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.

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Приведем подробные характеристики Performance BIOS модели MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR. Новинка демонстрирует внушительный, но не рекордный показатель TDP равный 390 Вт с возможностью повышения до 430 Вт.

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Видеокарта MSI демонстрирует стабильную частоту 1950 МГц в бусте при достижении пиковой температуры графического ядра 71°C после нескольких минут «тяжелого» тестирования.

В режиме Gaming система охлаждения настроена таким образом, что вентиляторы к этому моменту времени раскручиваются до 1950 об/мин, генерируя 39.8 дБА при комфортном уровне шума, который будет незаметен в закрытом корпусе. Потребление упирается в 390 Вт; чувствуется, что новинке тесно в указанных рамках.

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В очевидном решении сделать MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR холоднее выкручиваем обороты на максимум, сбрасывая 10°C по основным датчикам, но получая 54.9 дБА уровень шума. Громко и неуютно.

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Воспользуемся любимым приемом – андервольтингом. Зачем видеокарте потреблять лишние ватты и сильнее нагреваться? При 850 мВ новинка остается стабильна при 1920 МГц по ядру, а скорость вентиляторов для сравнения фиксируем практически при равных 1870 об/мин.

Что получаем в итоге? MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR потребляет на 100 Вт меньше, а температуры графического процессора и памяти не превышают 61°C и 70°C включительно. Отличные настройки и хороший режим эксплуатации без лишнего вреда, а скорее пользы видеокарте.

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Тихий режим MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR

В тихом режиме основные частотные показатели видеокарты MSI не изменяются, лишь активируется более лояльный профиль настроек кривой вентиляторов.

Версия BIOS изменяется с «00.6F» на «00.70».

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Подробные характеристики Silent BIOS модели MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR. Показатель уровня TDP составляет прежние 390-430 Вт.

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На мой взгляд, в тихом режиме разработчики допустили небольшой промах. Производительность не пострадала, но температурный режим возрос значительнее: можно догадываться, что будет в закрытом корпусе. Обороты снижены куда значительнее, чем того стоило, но мы получаем очень тихую версию GeForce RTX 3080 12Gb с показателем 34.8 дБА.

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Разгон MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR

Модель MSI очень зависима от параметра Power Limit и даже в расширенном режиме с TDP 430 Вт ей тесно. Вероятно, подобные ограничения связаны с температурным режимом, ведь по силовой части у нас большой запас, а коннекторы питания могут обеспечить до 525 Вт.

В разогнанном состоянии новинка достигает частоты ядра 2190 МГц, но долго ее удерживать из-за ограниченного TDP не может: уменьшается напряжение, а за ним и частота. Стабилизируется видеокарта при 2040-2060 МГц. Льва загнали в клетку.

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Производительность MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR с заводским разгоном превышает эталонную модель на 5-6% и на дополнительные 4-5% после оверклокинга в домашних условиях, обходя эталонную GeForce RTX 3080 Ti или подступая к нереференсным RTX 3080 Ti OC.

3DMark Fire Strike

Graphics Score
Больше – лучше


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3DMark Time Spy Extreme

Graphics Score
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Энергопотребление MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR

График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.

Энергопотребление системы, Вт

На выходе блока питания
Простой | 3DMark Fire Strike Extreme


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Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в 3DMark Fire Strike Extreme проводилось в режиме «Тест устойчивости», 20 прогонов.

Заключение

Одни читатели могут посчитать GeForce RTX 3080 с 12 Гбайт видеопамяти урезанной моделью RTX 3080 Ti, а другая часть аудитории назовет ее улучшенной версией RTX 3080, и все окажутся правы. Новая видеокарта является промежуточным звеном и призвана закрыть брешь между двумя игровыми ускорителями не только по производительности, но и ценовой иерархии, сложившейся по нескольким причинам.

Непосредственно MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR – современный флагман компании в линейке и по результатам тестирования предстает одной из лучших в своем классе. Новинка оснащена превосходной системой охлаждения TRI Frozr 2S (с двумя алгоритмами работы вентиляторов) и переработанной и усиленной печатной платой с 20-фазной системой питания. Многие аспекты нам отлично известны благодаря обзорам других представителей серии Suprim X, однако в новой модели разработчики оптимизировали некоторые параметры.

Производитель проработал многие моменты GeForce RTX 3080 12Gb, и легко заметить, что видеокарта способна на большее, но разработчики ограничили ее в показателе Power Limit. Это помогает сдерживать уровень тепловыделения, не прибегая к повышению оборотов вентиляторов системы охлаждения (и как следствие, росту шума). Однако комфортный уровень шума отражается на высоких тактовых частотах графического процессора в бусте, которые могли быть еще выше и стать рекордными для GeForce RTX 3080.

Отчетливо нехватка Power Limit проявляется в разгоне, позволяя стабильно удерживать частоту ядра 2115-2150 МГц лишь непродолжительное время. А мы могли ведь получить самую быструю модель в этом классе.

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Графический ускоритель MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR – зверь яростный, но обузданный, который просится на волю. Он занимает достойное место среди представителей Suprim X и понравится геймерам отличным характером и характеристиками.

Александр Андерсон

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Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR.
  • А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.

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