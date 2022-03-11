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Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti

Тест AMD Ryzen 5 3600 и Intel Core i3-10325 в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i3-10325 и AMD Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i3-10325 поддерживает 4/8 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 3900-4800 МГц. Ее конкурент Ryzen 5 3600 поддерживает 6/12 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3600-4200 МГц. У процессора из «красного» лагеря наблюдается небольшой частотный потенциал. После разгона Ryzen 5 3600 функционировал с частотой 4200 МГц.

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В связке с подопытными работала видеокарта из среднего ценового сегмента – GeForce RTX 3060 Ti.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В играх Assassin's Creed Valhalla и Biomutant процессоры Core i3-10325 и Ryzen 5 3600 показали одинаковые результаты.

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Biomutant

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1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

750x610 62 KB

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 лидировала модель Ryzen 5 3600. В зависимости от разрешения и режима работы она опережала соперника из «синего» лагеря на 8% – 13%.

Days Gone

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1% low и average FPS

В зомбо-шутере Days Gone первое место вновь осталось за процессором компании AMD.

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F1 2020

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1% low и average FPS

В автогонке F1 2020 расклад сил кардинально изменился: на первую позицию вышла модель компании Intel. Причем в зависимости от разрешения и режима работы она опережала «красного» конкурента на 7% – 13%.

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Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

В проекте Horizon Zero Dawn процессоры Core i3-10325 и Ryzen 5 3600 продемонстрировали равную производительность.

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

В игре Mafia Remastered снова взошла звезда модели из «синего» лагеря.

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

В проекте Watch Dogs Legion лидировал процессор Ryzen 5 3600, который опередил Core i3-10325 на 6% – 10%.

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Оба процессора обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных игр.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что модели Core i3-10325 и Ryzen 5 3600 показали одинаковые результаты.

Теперь давайте рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.

  • Процессор Core i3-10325 был быстрее модели Ryzen 5 3600 в играх F1 2020 и Mafia Remastered.
  • Процессор Core i3-10325 был в паритете с моделью Ryzen 5 3600 в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant и Horizon Zero Dawn.
  • Процессор Core i3-10325 был медленнее модели Ryzen 5 3600 в играх Cyberpunk 2077, Days Gone и Watch Dogs Legion.

Процессор Core i3-10325 опередил соперника Ryzen 5 3600 в двух играх из восьми протестированных, показал равные результаты в трех и отстал в трех проектах.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

  • Core i3-10325 – 18 500 рублей;

  • Ryzen 5 3600 – 21 500 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i3-10325 и Ryzen 5 3500 победила модель из «синего» лагеря. Она разделила первое место с «красным» соперником в чистой производительности, но при этом оказалась заметно привлекательнее для покупки, благодаря чему и победила.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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