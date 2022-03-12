Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4

Модель MAG ориентирована на создание системы среднего уровня и не спасует даже перед топовым процессором, предлагая интересные технические решения из более дорогих сегментов.
+
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
410 000р скидка на топ карту NVIDIA
-112 000р на топовый смарт Samsung
-23000р на RTX 3060
Ryzen 3990x - 891 000р
-120 000р на RTX 3090 MSI

Оглавление

Вступление

Материнские платы на новом чипсете Intel Z690 продолжают выходить в большом количестве, а мы их постепенно рассматриваем. Так уж получилось, что новая платформа обзавелась поддержкой сразу двух типов оперативной памяти и производители материнских плат учли этот момент и представили сразу несколько решений под каждый тип.

реклама

Самое главное – появились даже платы-близнецы, которые отличаются лишь типом памяти. Даже название порой одинаковое, а основное отличие в приставке D4 или DDR4. На первый взгляд, логично, но такое способствует путанице. Вся эта ситуация на руку недобросовестным продавцам, которые приторговывают комплектующими. По какому-то странному, понятному одним этим компаниям закону, который противоречит здравому смыслу, нельзя просто так взять и сдать плату, если она не подошла по каким-то причинам. А проблем с совместимостью последнее время становится только больше и подобное отношение к покупателям не способствует росту доверия к магазинам, а эти аттракционы с видеокартами подорвали его на корню.

В этой ситуации остаётся быть внимательнее и убедиться ещё перед покупкой, что товар подойдёт. Кстати, даже такое не всегда возможно, а ещё эта путаница с памятью. Причём, я пока не протестировал ни одной модели, где на плате сразу было бы по два слота каждого типа, а раньше такими трюками славилась компания ASRock. Теперь её инженеры повзрослели и не любят эксперименты. Не думаю, что такое под запретом в Intel, ведь чипсет и процессоры вполне официально поддерживают оба типа и процессорному гиганту нет дела до того, как это будет реализовано.

Сегодня мы рассмотрим материнскую плату, у которой есть двойник. Одну модель мы уже изучили – MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI. Если в названии ничего не сказано про память, то это явный признак, что устройство поддерживает DDR5. А на тестировании оказалась MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4, и вот здесь уже ясно, что она для памяти DDR4.

450x318 31 KB

Посмотрим, есть ли какие-то существенные отличия помимо поддержки более распространённого типа памяти.

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычном стиле. Спереди мы видим фон, стилизованный под металлические поверхности. По центру получается как бы пластина на заклёпках, а сверху и снизу фрагменты перфорированной панели.

450x353 40 KB. Big one: 1000x785 154 KB

В левом верхнем углу находится логотип компании и эмблема серии Gaming. В правом верхнем углу находятся два значка компании Intel, а посередине изображение ракеты. Возможно, это и есть тот самый Tomahawk. По центру крупными символами указано наименование модели. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

реклама

Заднюю сторону дали на откуп маркетологам, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

450x355 43 KB. Big one: 1000x788 180 KB

Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного выше мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы Intel. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам вставки с подписями, к которым от изображения расходятся сноски. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь, посмотрим, что внутри.

450x277 27 KB. Big one: 1000x615 99 KB

Сверху находится картонный лоток, где лежит плата в антистатическом пакете. Вынув его, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки. Здесь он не очень большой.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

450x277 23 KB. Big one: 1000x616 83 KB
  • Руководство пользователя;
  • Инструкция по монтажу;
  • Комплект наклеек;
  • Наклейка с эмблемой MSI Gaming;
  • Благодарственная карта;
  • Буклет с продукцией;
  • Купон на участие в какой-то программе компании.

450x214 20 KB. Big one: 1000x475 75 KB

Список аксессуаров ещё меньше.

450x259 27 KB. Big one: 1000x575 110 KB
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплекта креплений для накопителей M.2;
  • Две антенны для беспроводной сети;
  • Флешка с драйверами и ПО.

450x241 21 KB. Big one: 1000x536 80 KB

Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели находится уже на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление простое и ничем не запоминается, кроме выреза с правого края. Сама плата тёмно-коричневая, принтов почти нет, радиаторы чёрные и почти без каких-либо надписей. Только на радиаторе чипсета написано Tomahawk.

реклама



Признаться, я ожидал, что отличия между двумя платами будут хоть в чём-то проявляться, но ошибся. MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 и MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI – модели-близнецы. Если положить их рядом, легко можно перепутать. Дело в том, что сами платы, радиаторы и все мельчайшие детали очень похожи, сходу отличить, где какой слот памяти тоже трудно, а никакой маркировки касательно этого нет. Поэтому если бы две платы лежали рядом, то мне бы оставалось только угадывать.

450x400 33 KB. Big one: 1000x888 139 KB

Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

450x380 29 KB. Big one: 1000x845 120 KB

Это флагманская модель в своей линейке MAG. Мы видим развитую систему охлаждения, а над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение бокового радиатора.

реклама

450x360 30 KB. Big one: 1000x801 118 KB

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

450x290 33 KB. Big one: 1000x645 139 KB

Такое сочетание разъёмов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

реклама

Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

450x311 36 KB. Big one: 1000x692 125 KB

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Есть модификация с памятью DDR5, но эта с поддержкой именно DDR4, что отображено в названии устройства. C двух сторон слотов используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах Intel Core 12 Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Упор сделан на DDR5 потому, что это одно из основных нововведений новой платформы и его нужно продвигать. Однако никто не хочет экспериментировать на себе и некоторые предпочитают более доступный вариант на DDR4.

450x254 37 KB. Big one: 1000x565 158 KB

реклама

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR4-2400 до 5400 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. Девять каналов сверху и ещё столько же каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы под LGA 1700.

450x345 47 KB. Big one: 1000x767 182 KB

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной Monolithic Power Systems MP87992.

450x274 30 KB

реклама

Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2960.

450x381 44 KB

Новинка MSI позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. При этом подсистема питания выглядит очень солидно, подобные компоненты можно встретить на флагманских моделях и платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий.

При первом запуске и входе в BIOS предлагается выбрать один из трёх вариантов охлаждения и если выбрать AIO систему, то автоматически лимиты будут сняты. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке, даже если следующее поколение процессоров потребует 400 Вт.

450x284 24 KB. Big one: 1000x632 96 KB

реклама

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

450x311 20 KB. Big one: 1000x691 75 KB

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

450x267 37 KB. Big one: 1000x593 149 KB

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей.

450x234 18 KB. Big one: 1000x519 61 KB

Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено четыре штуки.

450x423 16 KB. Big one: 1000x940 58 KB

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Сверху указаны белые цифры. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

450x366 12 KB. Big one: 1000x813 43 KB

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

450x399 27 KB. Big one: 1000x887 111 KB

В данном случае реализовано всего четыре порта SATA. Два распаяны по нижнему краю, а ещё два выведены вбок справа. В этом месте печатной платы находится вырез.

450x160 14 KB. Big one: 1000x355 49 KB

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор 4-pin FAN для вентилятора и колодку для TPM модуля.

450x330 28 KB. Big one: 1000x734 110 KB

Левее расположены четыре порта SATA, две колодки USB 2.0, ещё три разъёма 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

450x240 27 KB. Big one: 1000x534 109 KB

Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Оба ARGB LED 5B, а рядом контакты сброса BIOS, что не очень удобно.

450x254 34 KB. Big one: 1000x564 140 KB

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

450x391 43 KB

На этой плате мы видим четыре слота расширения PCI-e x16. Только верхний получает свои линии от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.

450x250 34 KB. Big one: 1000x555 142 KB

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

450x387 40 KB. Big one: 1000x859 175 KB

Три могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

450x135 16 KB. Big one: 1000x300 57 KB
  • Два разъёма USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Три разъёма USB 3.2 Gen2;
  • Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Пять аудиоразъёмов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. А еще в правом верхнем углу есть индикатор POST-кодов.

Технические характеристики

Модель MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4
Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2400 - 5400 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;
2 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
4 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 2 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
3 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2х2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flashback
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё та же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Инструментарий для разгона хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно.

Структура меню не поменялась и поэтому при переходе с другой модели MSI сложностей не возникнет. Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. И отмечу два пункта предустановок для оперативной памяти. Один заточен под конкретные микросхемы, а другой - просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4, версия BIOS 1.23;
  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2800/3600 / 3700/4900 МГц база/турбо);
  • Кулер: EKWB EK AIO Basic 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston HyperX Predator;
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

450x302 43 KB. Big one: 1500x1007 313 KB

Тестирование

Сборка системы и настройка не вызывает сложностей. Всё проходит гладко, BIOS обновляется просто. Для тестов использовалась AIO система EKWB EK AIO Basic 360.

Для начала я запустил и провёл все тесты в штатном режиме, а потом уже разогнал процессор и оперативную память. Прогнал всё ещё раз, и теперь вы можете оценить результаты.

Система охлаждения трудится на грани при том, что разгон не такой уж большой и потребление немногим выше 260 Вт. Прижим проверял несколько раз, он хороший. Использовался фирменный механизм крепления для новой платформы EK-AIO LGA1700 upgrade kit, но, как видно, сильно это не спасает и нужно что-то более эффективное, чтобы раскрыть весь потенциал процессора.

Cinebench R23:

450x261 22 KB. Big one: 1000x581 81 KB

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

450x434 37 KB. Big one: 825x796 108 KB

Теперь взглянем на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

450x326 42 KB

Далее я запустил всё тот же Prime95 и взял в руки тепловизор.

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 132 KB

Температуры достойные, а значит, радиаторы справляются со своей задачей.

450x200 25 KB. Big one: 1500x667 120 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x150 17 KB. Big one: 604x202 36 KB

24 бит, 192 кГц

450x150 16 KB. Big one: 604x202 35 KB

Заключение

В прошлый раз я немного ошибся в формулировке: MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI лишь планировалась как модель начального уровня, корректировку внесла поддержка нового типа памяти и совершенно неподъемные цены на неё. А MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 действительно можно считать более доступным и «народным» устройством. При этом в плане возможностей наблюдается примерный паритет. Новинка отлично дружит с топовым процессором и неприхотлива к памяти. А сейчас в свободном доступе много планок, которые способны работать в диапазоне DDR4-3600 – 4000. Это позволяет использовать делитель 1:1 и получить высокую производительность, сопоставимую с DDR5-5200.

В материнской плате MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 мы можем заметить интересные сочетания технических решений из более дорогих сегментов с простой компоновкой и небольшим набором интерфейсов. Она ориентирована на создание системы среднего уровня и не спасует даже перед топовым процессором Intel Core i9 12900K. За подсистему питания и её охлаждение я не волнуюсь, она хорошо справляется с нагрузкой. Разгонять на плате можно и вполне успешно. А вот функциональность не очень велика. Хотя, с другой стороны, видеокарту можно поставить любую, есть место для установки четырёх накопителей типа М.2. Что ещё нужно геймеру? Сетевой адаптер? Здесь их два, выбирай любой, хоть 2.5G. Звук? Он здесь такой же, как на большинстве конкурирующих решений. Подсветки нет, но я подключил ленту за 100 рублей и не испытал каких-то проблем.

Итак, мы выяснили, что всё необходимое есть и возможности новинки на достаточном для большинства уровне. Самый важный вопрос – это цена. Если она будет низкой, успех будет очевиден потому, что плюсов много. Если она будет высокой, то есть смысл искать что-то подешевле или на другом чипсете, особенно тем, кто не собирается заниматься разгоном. В остальном модель MSI оставляет только положительные впечатления от использования.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для теста материнскую плату MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест msi wildchaser atx lga 1700 core i9-12900k intel z690 mag tomahawk msi mag z690 tomahawk wifi ddr4

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4
+
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
18
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
15
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
15
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 5800X и Core i7-11700КF в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
4
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
31

Интересные материалы

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27 февраля 2022 22
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
6 марта 2022 21
Деньги вперед: главные игры первой половины марта 2022 года
5 марта 2022 66
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
8 марта 2022 31
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
2 марта 2022 27
В погоне за производительностью: видеокарты – март 2022
2 марта 2022 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия может остановить мировое производство полупроводников – дефицит неона грозит остановкой TSMC и Samsung
107
Замедляет ли NVIDIA старые видеокарты – GeForce GTX 1060 с драйверами 2016 и 2022 года в тесте TG
15
Правительство запретило вывоз электроники из РФ – процессоры Intel и AMD останутся в России
88
Как вернуть доступ к играм на приставках PlayStation 4/5, Xbox и Nintendo
25
«Бесцензурный» поисковик DuckDuckGo будет цензурировать поисковую выдачу с «российской дезинформацией»
16
Из онлайн-экшена World of Tanks завтра уберут карты «Харьков» и «Минск»
13
Российские магазины ощутимо скинули цены на видеокарты – флагманы NVIDIA со скидками до 400 000 р
39
Популярность VPN в России бьёт все рекорды
64
Российские хакеры взломали сайт GSC Game World и выложили новость об отмене выхода S.T.A.L.K.E.R. 2
29
28 смартфонов Xiaomi получили стабильную MIUI 13 на Android 12 на 11 марта 2022 года
5
Тайваньские производители ноутбуков, видеокарт и материнских плат не строят иллюзий по поводу 2022 года
2
Роскомнадзор полностью ограничит доступ к Instagram из-за призывов к насилию в отношении россиян
172
Майнер построил систему обогрева трейлера за счёт добычи Биткоинов и улучшил окупаемость в 2 раза
12
Отток «мозгов» в Китай продолжается и с этим нужно бороться новыми методами - считают власти Тайваня
15
Разработчики антивирусов Avast и Norton приостановили продажи в России и Беларуси
15
Бета-тестирование Overwatch 2 назначено на конец апреля
3
Геймер из РФ купил компьютер за 545 000 р с целью инвестировать деньги в дорожающие комплектующие
21
Биткоин обвалился после указа Байдена о контроле за криптовалютами и цифровыми активами
4
Европа назвала сроки отказа от российского газа и нефти, но не будет вводить новые санкции
36
Samsung начинает рассылку обновлений Galaxy S22 с исправлениями для сервиса GOS
+

Сейчас обсуждают

Alex Grosser
10:20
Чудные дела творятся на закате русского мира...
Российские магазины ощутимо скинули цены на видеокарты – флагманы NVIDIA со скидками до 400 000 р
Me4tatelI&gt;
10:18
что у вас все свое? ты поинетресуйся откуда у тебя большенство овощей и фруктов завезено даже лук и чеснок окажется китайским это вы наглели все эти годы то крым оккупировали, то "ихнамнетством" зани...
YouTube ограничил доступ к каналам российских финансируемых государством СМИ
Михаил Медведев
10:18
Зря не переживаешь
Россия может остановить производство полупроводников – дефицит неона грозит остановкой TSMC и Samsung
Дмитрий Толстов
10:17
я по 62 брал,вовремя с биржи тогда вывел
Правительство запретило вывоз электроники из РФ – процессоры Intel и AMD останутся в России
Геннадий Хоменко
10:17
каком к верху.. интернета не будет.. поставок железа не будет.. зачем они вам нужны..володька ясно солнышко осветит вам путь во тьме.. ) все в рай..
Как вернуть доступ к играм на приставках PlayStation 4/5, Xbox и Nintendo
Юра Гаврилов
10:16
Вот именно сами америкосам яки чёртовы не фиг выеживаться ИМ НУЖНО ещё отключить газ ,нефть, древесину всю и топливо для атомных станций и все у вас будет ОК
Россия может остановить производство полупроводников – дефицит неона грозит остановкой TSMC и Samsung
Me4tatelI&gt;
10:16
ты баран иди в направлении русского корабля ты еще своим микрмозгом не понял? вы доприсоединялись, приехали вам клыки обрывают, а вы еще борзеете твоя экономика летит в задницу а ты тут про присоедине...
YouTube ограничил доступ к каналам российских финансируемых государством СМИ
Геннадий Хоменко
10:15
зачем вам игры и бездуховные железки.. все сдать на благо сцаря.. или сжечь..радиоточка и слушать указы господ..
Как вернуть доступ к играм на приставках PlayStation 4/5, Xbox и Nintendo
Richard Knaak
10:15
как этому долбаебу обьяснить что 400тыс это сука не скидка, Официальная стоимость эталонной версии GeForce RTX 3090 в РФ составляет 136 990 рублей, все остальное наценка магазина. P>S я щас выложу на ...
Российские магазины ощутимо скинули цены на видеокарты – флагманы NVIDIA со скидками до 400 000 р
Геннадий Хоменко
10:15
проклятоя омерика и гейропа..
Как вернуть доступ к играм на приставках PlayStation 4/5, Xbox и Nintendo
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем