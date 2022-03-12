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Вступление

Материнские платы на новом чипсете Intel Z690 продолжают выходить в большом количестве, а мы их постепенно рассматриваем. Так уж получилось, что новая платформа обзавелась поддержкой сразу двух типов оперативной памяти и производители материнских плат учли этот момент и представили сразу несколько решений под каждый тип.

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Самое главное – появились даже платы-близнецы, которые отличаются лишь типом памяти. Даже название порой одинаковое, а основное отличие в приставке D4 или DDR4. На первый взгляд, логично, но такое способствует путанице. Вся эта ситуация на руку недобросовестным продавцам, которые приторговывают комплектующими. По какому-то странному, понятному одним этим компаниям закону, который противоречит здравому смыслу, нельзя просто так взять и сдать плату, если она не подошла по каким-то причинам. А проблем с совместимостью последнее время становится только больше и подобное отношение к покупателям не способствует росту доверия к магазинам, а эти аттракционы с видеокартами подорвали его на корню.

В этой ситуации остаётся быть внимательнее и убедиться ещё перед покупкой, что товар подойдёт. Кстати, даже такое не всегда возможно, а ещё эта путаница с памятью. Причём, я пока не протестировал ни одной модели, где на плате сразу было бы по два слота каждого типа, а раньше такими трюками славилась компания ASRock. Теперь её инженеры повзрослели и не любят эксперименты. Не думаю, что такое под запретом в Intel, ведь чипсет и процессоры вполне официально поддерживают оба типа и процессорному гиганту нет дела до того, как это будет реализовано.

Сегодня мы рассмотрим материнскую плату, у которой есть двойник. Одну модель мы уже изучили – MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI. Если в названии ничего не сказано про память, то это явный признак, что устройство поддерживает DDR5. А на тестировании оказалась MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4, и вот здесь уже ясно, что она для памяти DDR4.

Посмотрим, есть ли какие-то существенные отличия помимо поддержки более распространённого типа памяти.

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Упаковка и комплектация

Коробка средних размеров выполнена в привычном стиле. Спереди мы видим фон, стилизованный под металлические поверхности. По центру получается как бы пластина на заклёпках, а сверху и снизу фрагменты перфорированной панели.

В левом верхнем углу находится логотип компании и эмблема серии Gaming. В правом верхнем углу находятся два значка компании Intel, а посередине изображение ракеты. Возможно, это и есть тот самый Tomahawk. По центру крупными символами указано наименование модели. Фон матовый, полиграфия хорошая и в целом всё выглядит неплохо.

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Заднюю сторону дали на откуп маркетологам, чтобы они перечислили важные достоинства и нужные технические решения в этой материнской плате.

Сверху крупными буквами обозначено наименование модели. Немного выше мелким шрифтом указано, что это материнская плата для платформы Intel. По центру находится крупное изображение платы, а по бокам вставки с подписями, к которым от изображения расходятся сноски. Ниже есть схематичное изображение разъёмов задней панели и таблица со спецификацией к устройству.

Теперь, посмотрим, что внутри.

Сверху находится картонный лоток, где лежит плата в антистатическом пакете. Вынув его, обнаруживаем отсек внизу, где находится комплект поставки. Здесь он не очень большой.

Информационные компоненты представлены следующим набором.

Руководство пользователя;

Инструкция по монтажу;

Комплект наклеек;

Наклейка с эмблемой MSI Gaming;

Благодарственная карта;

Буклет с продукцией;

Купон на участие в какой-то программе компании.

Список аксессуаров ещё меньше.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплекта креплений для накопителей M.2;

Две антенны для беспроводной сети;

Флешка с драйверами и ПО.

Скромно, но терпимо. Заглушка задней панели находится уже на плате, поэтому её нет среди аксессуаров.

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Её габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление простое и ничем не запоминается, кроме выреза с правого края. Сама плата тёмно-коричневая, принтов почти нет, радиаторы чёрные и почти без каких-либо надписей. Только на радиаторе чипсета написано Tomahawk.

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Признаться, я ожидал, что отличия между двумя платами будут хоть в чём-то проявляться, но ошибся. MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 и MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI – модели-близнецы. Если положить их рядом, легко можно перепутать. Дело в том, что сами платы, радиаторы и все мельчайшие детали очень похожи, сходу отличить, где какой слот памяти тоже трудно, а никакой маркировки касательно этого нет. Поэтому если бы две платы лежали рядом, то мне бы оставалось только угадывать.

Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жёсткая, не гнётся и ещё достаточно тяжёлая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не лёгкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

Это флагманская модель в своей линейке MAG. Мы видим развитую систему охлаждения, а над разъёмами задней панели находится не кожух, а продолжение бокового радиатора.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

Питание на материнскую плату подаётся через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъёмов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

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Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырёх светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота чёрного цвета. Есть модификация с памятью DDR5, но эта с поддержкой именно DDR4, что отображено в названии устройства. C двух сторон слотов используются защёлки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга.

В процессорах Intel Core 12 Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Упор сделан на DDR5 потому, что это одно из основных нововведений новой платформы и его нужно продвигать. Однако никто не хочет экспериментировать на себе и некоторые предпочитают более доступный вариант на DDR4.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR4-2400 до 5400 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1. Девять каналов сверху и ещё столько же каналов сбоку. Это хорошие показатели для материнской платы под LGA 1700.

На каждый из 16 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной Monolithic Power Systems MP87992.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется чип Monolithic Power Systems MP2960.

Новинка MSI позиционируется как геймерское решение, а не оверклокерское. При этом подсистема питания выглядит очень солидно, подобные компоненты можно встретить на флагманских моделях и платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий.

При первом запуске и входе в BIOS предлагается выбрать один из трёх вариантов охлаждения и если выбрать AIO систему, то автоматически лимиты будут сняты. Ещё раз отмечу, что подсистема питания здесь отличная и готова к серьёзной нагрузке, даже если следующее поколение процессоров потребует 400 Вт.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Тепловой трубки нет. Боковой радиатор большой и закрывает разъёмы задней панели.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад ещё из трёх радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей.

Самый нижний отводит тепло сразу от двух накопителей, а всего здесь их может быть установлено четыре штуки.

Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в чёрный цвет. Сверху указаны белые цифры. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остаётся, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета. Он изготовлен из алюминиевого сплава и также окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жёстко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

В данном случае реализовано всего четыре порта SATA. Два распаяны по нижнему краю, а ещё два выведены вбок справа. В этом месте печатной платы находится вырез.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъём для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить коннектор 4-pin FAN для вентилятора и колодку для TPM модуля.

Левее расположены четыре порта SATA, две колодки USB 2.0, ещё три разъёма 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

Затем можно увидеть два разъёма для подсветки. Оба ARGB LED 5B, а рядом контакты сброса BIOS, что не очень удобно.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Между верхним и средним слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Выше по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

На этой плате мы видим четыре слота расширения PCI-e x16. Только верхний получает свои линии от процессора. Он выделен стальной рамкой по периметру. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся четыре разъёма M.2 для установки накопителей.

Три могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4, а один может работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

Два разъёма USB 2.0;

Два разъёма USB 3.2 Gen1;

Три разъёма USB 3.2 Gen2;

Один разъём USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъём RJ-45;

Пять аудиоразъёмов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. А еще в правом верхнем углу есть индикатор POST-кодов.

Технические характеристики

Модель MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 Поддерживаемые процессоры 12-е поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700 Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8 Системная логика Intel Z690 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2400 - 5400 МГц Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5;

2 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

1 - PCI-e x1 Gen3 Поддержка Multi-GPU Нет Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

4 x M.2 порта – 3x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690) USB 3.2 Gen1 2 + 4 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690) USB 3.2 Gen2 3 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690) Thunderbolt 4 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 2 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2х2;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flashback Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьёзных изменений. Перед нами всё та же CLICK BIOS 5. Основные изменения возможны в деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Всё работает чётко, нареканий нет. Инструментарий для разгона хороший и всё находится в одном разделе, что очень удобно.

Структура меню не поменялась и поэтому при переходе с другой модели MSI сложностей не возникнет. Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Всё делается одним кликом.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Ещё плата корректно ведёт себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. И отмечу два пункта предустановок для оперативной памяти. Один заточен под конкретные микросхемы, а другой - просто шаблоны под определённые частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4, версия BIOS 1.23;

Процессор: Intel Core i9-12900K (2800/3600 / 3700/4900 МГц база/турбо);

Кулер: EKWB EK AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston HyperX Predator;

Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Тестирование

Сборка системы и настройка не вызывает сложностей. Всё проходит гладко, BIOS обновляется просто. Для тестов использовалась AIO система EKWB EK AIO Basic 360.

Для начала я запустил и провёл все тесты в штатном режиме, а потом уже разогнал процессор и оперативную память. Прогнал всё ещё раз, и теперь вы можете оценить результаты.

Система охлаждения трудится на грани при том, что разгон не такой уж большой и потребление немногим выше 260 Вт. Прижим проверял несколько раз, он хороший. Использовался фирменный механизм крепления для новой платформы EK-AIO LGA1700 upgrade kit, но, как видно, сильно это не спасает и нужно что-то более эффективное, чтобы раскрыть весь потенциал процессора.

Cinebench R23:

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

Теперь взглянем на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее я запустил всё тот же Prime95 и взял в руки тепловизор.

Температуры достойные, а значит, радиаторы справляются со своей задачей.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Заключение

В прошлый раз я немного ошибся в формулировке: MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI лишь планировалась как модель начального уровня, корректировку внесла поддержка нового типа памяти и совершенно неподъемные цены на неё. А MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 действительно можно считать более доступным и «народным» устройством. При этом в плане возможностей наблюдается примерный паритет. Новинка отлично дружит с топовым процессором и неприхотлива к памяти. А сейчас в свободном доступе много планок, которые способны работать в диапазоне DDR4-3600 – 4000. Это позволяет использовать делитель 1:1 и получить высокую производительность, сопоставимую с DDR5-5200.

В материнской плате MSI MAG Z690 Tomahawk WIFI DDR4 мы можем заметить интересные сочетания технических решений из более дорогих сегментов с простой компоновкой и небольшим набором интерфейсов. Она ориентирована на создание системы среднего уровня и не спасует даже перед топовым процессором Intel Core i9 12900K. За подсистему питания и её охлаждение я не волнуюсь, она хорошо справляется с нагрузкой. Разгонять на плате можно и вполне успешно. А вот функциональность не очень велика. Хотя, с другой стороны, видеокарту можно поставить любую, есть место для установки четырёх накопителей типа М.2. Что ещё нужно геймеру? Сетевой адаптер? Здесь их два, выбирай любой, хоть 2.5G. Звук? Он здесь такой же, как на большинстве конкурирующих решений. Подсветки нет, но я подключил ленту за 100 рублей и не испытал каких-то проблем.

Итак, мы выяснили, что всё необходимое есть и возможности новинки на достаточном для большинства уровне. Самый важный вопрос – это цена. Если она будет низкой, успех будет очевиден потому, что плюсов много. Если она будет высокой, то есть смысл искать что-то подешевле или на другом чипсете, особенно тем, кто не собирается заниматься разгоном. В остальном модель MSI оставляет только положительные впечатления от использования.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: