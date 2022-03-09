В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i7-11700КF & GeForce RTX 3060 Ti, Core i7-11700КF & Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 7 5800Х & GeForce RTX 3060 Ti и Ryzen 7 5800Х & Radeon RX 5700 ХТ.

Модель Intel Core i7-11700КF поддерживает 8/16 процессорных потоков и в номинале работает на тактовых частотах 3600-4600 МГц. В свою очередь ее соперник Ryzen 7 5800Х также поддерживает 8/16 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3800-4600 МГц. У обоих процессоров наблюдался скромный частотный потенциал. После разгона «синяя» модель работала на частоте 5000 МГц, «зеленая» – 4500 МГц.

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Обе системы укомплектованы видеокартами верхнего ценового сегмента: GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

Забегая вперед отмечу, что во всех протестированных играх лидировали системы с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti. При этом процессоры Core i7-11700КF и Ryzen 7 5800Х показали одинаковые результаты. Исключением стал проект F1 2020, в котором «синяя» модель была немного быстрее оппонента.

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Biomutant

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

Days Gone

1% low и average FPS

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F1 2020

1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

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Все подопытные обеспечили комфортную производительность во всех протестированных проектах.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что лидировали конфигурации Core i7-11700КF & GeForce RTX 3060 Ti и Ryzen 7 5800Х & GeForce RTX 3060 Ti. Второе место разделили два игровых ПК: Core i7-11700КF & Radeon RX 5700 ХТ и Ryzen 7 5800Х & Radeon RX 5700 ХТ.

Теперь рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

Конфигурация Core i7-11700КF & GeForce RTX 3060 Ti опережала связку Ryzen 7 5800Х & GeForce RTX 3060 Ti в игре F1 2020.

Конфигурация Core i7-11700КF & GeForce RTX 3060 Ti была в паритете со связкой Ryzen 7 5800Х & GeForce RTX 3060 Ti в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.

Система Core i7-11700КF & GeForce RTX 3060 Ti опередила связку Ryzen 7 5800Х & GeForce RTX 3060 Ti в одной игре из восьми протестированных и показала равные результаты в семи проектах.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS) Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность первое место разделили связки Core i7-11700КF & GeForce RTX 3060 Ti и Ryzen 7 5800Х & GeForce RTX 3060 Ti.

Итак, в противостоянии связок Core i7-11700КF & GeForce RTX 3060 Ti, Core i7-11700КF & Radeon RX 5700 ХТ, Ryzen 7 5800Х & GeForce RTX 3060 Ti и Ryzen 7 5800Х & Radeon RX 5700 ХТ победили конфигурации с видеокартой NVIDIA. Они лидировали, как в общем зачете, так и по привлекательности для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

