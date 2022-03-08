Оглавление

Вступление

Производители графических процессоров пробуют различные методы, чтобы видеокарты стали ближе и доступнее обычным геймерам. Именно геймерам, а не пользователям, потому что видеокарты уже которое время используют для добычи крипты, а не по прямому назначению. Геймерам остаётся ждать или переплачивать перекупщикам и покупать устройство по явно завышенной спекулятивной цене. Лично я пошёл другим путём и взял ноутбук. Много не играю, а в основном работаю с документами, просматриваю сайты в интернете и пользуюсь графическими редакторами.

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Последнее время играть либо некогда, либо не во что. Запустил FarCry 6, погонял часок и понял, что где-то я уже это видел и быстро надоело. В God Of War нужен мощный компьютер и джойстик потому, что игра изначально затачивалась под консоли. Я не очень капризный к качеству, но просадки местами настолько заметны, что пропадает желание играть вообще. А в какие-то казуальные игры можно играть на встройке. Также кто-то предпочитает мобильный гейминг. Впрочем, гейминг в сердце геймера неистребим. Даже если исчезнут все видеокарты в мире, мы точно найдём, во что поиграть. Однако старых моделей на барахолке ещё много, и я вот только на днях прикупил знакомому GT 1030 после прочтения о грандиозном анонсе GT1010.

Тем временем компания AMD хотела по-тихому представить новый бюджетный продукт в виде Radeon RX 6500 XT. Именно тихо, а не во весь голос и с грандиозным размахом. Однако тихо не вышло потому, что слишком высокий спрос на рынке видеокарт и люди ловят каждый сигнал о выпуске новой видеокарты, чтобы можно было поиграть в игры. И тут вдруг такое счастье – анонс нового графического процессора, который обещал быть настолько массовым, что новинок будет достаточно, а их производительности хватит для разрешения FHD. Это были обычные мечты рядового потребителя, который уже устал ждать и местами даже отчаялся.

И вот компания AMD преподносит всем подарок в виде Radeon RX 6500 XT. Судя по наименованию, модель должна быть чуть хуже Radeon RX 6600, которую я тестировал и где-то на уровне 5500 XT – 5600. Такие были предположения, судя по индексу, а ещё рекомендованная цена – 17 999 рублей. А это ровно на 9 000 рублей дешевле, чем установили на GeForce RTX 3050 (26 999 рублей). Либо подарок от компании AMD очень щедрый, либо что-то не так. Сегодня мы рассмотрим видеокарту ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT.

Пользователя, незнакомого с ситуацией, характеристики могут удивить. В очереди за новинкой громким шёпотом говорят про поддержку памяти GDDR6 и PCI-e 4.0, лучи, большие частоты графического процессора и ещё много всего нового и интересного.

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Упаковка и комплектация

Коробка большая, как и сама видеокарта. Снаружи находится оболочка из тонкого прочного картона. Внешняя поверхность похожа на пластифицированную рельефную. Внутри нас ждёт обычная картонная коробка.

Что касается внешнего оформления, то оно отличается от привычной для TUF Gaming. Похоже, произошла смена стиля и поменялся логотип. Теперь он выглядит немного иначе. А в целом сама стилистика стала больше походить на что-то среднее между Strix и Prime.

Фон упаковки преимущественно чёрный. Спереди мы видим изображение видеокарты, а сзади как бы проявляется верхушка нового логотипа TUF Gaming. Он сам и эта надпись находятся в правом верхнем углу. Слева находится логотип компании ASUS. Внизу есть несколько значков, где мы можем кое-что узнать об этой карте. Предназначена она для игр в FHD, на борту 4 Гб памяти GDDR6, интерфейс PCI-e 4.0, поддержка ASUS AURA Sync и знак OC, что сообщает о повышенных тактовых частотах видеочипа. Справа есть вставка, прямо как на видеокартах с графическим процессором от NVIDIA, но на этот раз от AMD. Здесь указано название ускорителя Radeon RX 6500 XT и то, что это архитектура RDNA 2.

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Посмотрим на обратную сторону.

С обратной стороны информации больше. Сверху мы снова видим надписи: TUF Gaming Graphics Card и Radeon RX 6500 XT. Ниже мы видим схематичное изображение задней панели с видеовыходами. К ним есть подписи и всё понятно. Правее находятся четыре вставки с описанием ключевых особенностей. Ещё есть список, где перечислены ключевые особенности всей архитектуры, а не конкретной видеокарты. Системные требования указаны на красной вставке слева.

Внутри находится чёрная картонная коробка с золотым тиснёным логотипом ASUS и слоганом «In search of incredible».

Открыв её, мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, в котором вставлен чёрный конверт с золотистым логотипом компании. Под этим листом находится видеокарта, зажатая в каркасе из такого же материала. Она дополнительно упакована в антистатический пакет.

Комплект небольшой.

Есть благодарственная карта и небольшая инструкция.

Дизайн и особенности видеокарты

Можно, конечно же, говорить про инновационность, необычность, оригинальность… Всё может быть, но только по видеокарте такого не скажешь. Ну да, здесь два крупных вентилятора. Такое уже было даже в истории компании, поэтому я не сильно удивлён внешним видом. Скорее его можно назвать классическим.

Габариты устройства достаточно большие и местами карта превосходит старушку ASUS TUF Gaming RTX 3090.

Основную часть этого веса составляет система охлаждения, которая занимает 2.7 слота. Сами габариты составляют 250 х 147 х 54 мм.

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С обратной стороны устройства можно заметить металлическую пластину. Может показаться смешным, но она также участвует в теплообмене и это заметно даже сзади по двум прямоугольным впадинам. В этих местах находятся микросхемы памяти. Они распаяны спереди, но могут прогревать всю плату, поэтому производитель использовал терморезинки в этих местах, чтобы часть тепла переходила на заднюю пластину.

Также она предназначена для обеспечения целостности элементов сзади и дополнительной жёсткости конструкции. Печатная плата крупная и поэтому её нужно защищать. Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в чёрный цвет. На ней присутствуют надписи TUF Gaming.

С верхнего торца видеокарты находится логотип TUF Gaming, который подсвечивается изнутри RGB светодиодами. То же самое есть у ASUS TUF Gaming RTX3090.

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В районе распайки графического процессора с обратной стороны находится очень много мелких керамических конденсаторов, но в данном случае этого не видно из-за пластины. На винтах крепления есть одна наклейка, и она очень хрупкая. Традиционно помогает лезвие от бритвенного станка.

Никого не призываю к разбору видеокарты потому, что можно лишиться гарантии. Кто-то хочет что-то продуть, поменять пасту, но зачастую это бессмысленно, а секция с вентиляторами снимается без демонтажа кулера.

Здесь используется модуль с двумя вентиляторами диаметром 100 мм. Они крепятся к металлической рамке и сам передний кожух тоже металлический.

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Вентиляторы производства компании Champion, модель CF1010U12D, характеристики: 12 В, 0.45 А. На максимальной скорости шум получается приличный. Но такого не бывает, разве что только искусственно.

Крепится рамка с вентиляторами к панели с видеовыходами и задней пластине, которая загибается с одного края.

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Радиатор собран из множества тонких алюминиевых пластин, которые пронизывают четыре медные никелированные тепловые трубки диаметром 6 мм, которые выходят из основания.

Сам теплосъёмник изготовлен из меди и покрыт никелем. Никаких технологий прямого контакта тут нет. Вся конструкция хорошо пропаяна. В качестве термоинтерфейса используется термопаста.

Заднюю пластину можно снять только после того, как сняты вентиляторы и радиатор потому, что она крепится винтами насквозь к печатной плате спереди.

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Как уже упоминалось, на задней пластине находятся специальные терморезинки, которые отводят тепло от области печатной платы, где с противоположной стороны распаяны микросхемы памяти.

После того, как все элементы с платы сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с обеих сторон.

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Спереди плата не выглядит совсем пустой, а вот сзади элементов не так много.

Питание выполнено по формуле 4+2+1. На каждую четырёх фаз приходится по три транзистора, а на оставшиеся по два. В качестве основного ШИМ-контроллера используется ON Semiconductor NCP81022N.

За память отвечает знакомый ON Semiconductor NCP81022N.

По центру распаян графический процессор Navi 24. Он очень маленький и сравним с GT1030 по размерам. Изготовлен на 42-й неделе 2021 года.

4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 представлено двумя микросхемами производства компании Samsung.

С верхнего торца видеокарты можно увидеть подсвечивающийся логотип TUF Gaming. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через один разъём 8-pin PCI-e.

На задней панели находится всего пара видеовыходов, что немного непривычно.

Один Display Port;

Один HDMI.

Сверху находится переключатель режимов работы устройства.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX6500XT проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);

Кулер: EKWB AIO Basic 360 + EKWB LGA1700 Upgrade Kit;

Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS – 0702;

Память: 2 x 16 Гб DDR5-4800 A-DATA (Micron);

Видеокарта: ASUS TUF Gaming Radeon RX6500XT 4 Гб (2685 / 2825 / 2248 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;

Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W Gold.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 27,3 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта отлично устанавливается в материнскую плату, никаких проблем с совместимостью нет. Запустим новинку, посмотрим на работу подсветки и системы охлаждения в нагрузке.

В «бублике» вентилятор работает только на 22% от полной мощности, что соответствует 813 об/мин. Это просто фантастика. Модель ASUS работает очень тихо и запас по мощности просто огромный. Может мне попался удачный образец, но факт есть факт. В ролике выше всё видно. Сверху можно заметить подсветку логотипа TUF. Синхронизация с материнской платой работает в полном объёме.

После того, как всё собрано и запущено, можно посмотреть на тестовый стенд при помощи утилит. Все тесты устройства я проводил в режиме Performance Mode, чтобы не было разговоров о производительности.

Пора переходить к практике. 3DMark Time Spy:

3DMark Night Raid:

Metro Exodus, FHD, High:

Теперь то же самое, только с разгоном. 3DMark Time Spy:

3DMark Night Raid:

Metro Exodus, FHD, High:

Частота графического процессора почти 3 ГГц, при этом он греется слабо, но средний FPS в Metro Exodus не доходит даже до 60 кадров. В целом играть можно, но хотелось бы чуть быстрее.

Проверка тепловизором во время работы Furmark подтверждает мою догадку. Самое горячее место – это компоненты на материнской плате, а сама видеокарта на их фоне незаметна.

Самое горячее место внутри устройства показывает 55°C при мониторинге температуры графического процессора 58°C. Кулер можно было смело делать вдвое меньше.

Заключение

ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT – это отличная видеокарта, которая сделана на совесть. Определённо она выглядит на те деньги, которые за неё просят. Для наглядности я сравнивал визуально c ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090, и последняя даже проигрывает по размеру вентиляторов. К качеству изготовления вопросов нет, оно действительно очень хорошее. Визуально новинка ничем не отличается от видеокарт, основанных на более производительных графических процессорах. Также мы могли заметить, что все компоненты хорошие, печатная плата большая, кулер достаточно крупный и отлично справляется с охлаждением графического процессора.

Компания ASUS старалась сделать действительно очень хорошую видеокарту, и у неё в очередной раз получилось. Видеокарта очень тихая при любой интенсивности нагрузки. Система охлаждения справилась бы даже с более горячим графическим процессором, а здесь она это делает играючи. Исходя из всего вышеперечисленного, сложно что-либо сказать именно по качеству изготовления и реализации. Возможно, где-то могло быть попроще, но инженеры делали упор на надёжность и другие потребительские качества, включая нагрев и тишину. Спорить сложно – всё получилось.

Что касается производительности, то здесь есть ряд замечаний. Ускоритель AMD Radeon RX 6500 XT получился не таким производительным, как все того хотели, и мы уже услышали разумные доводы на эту тему. Можно было назвать новинку Radeon RX 6300, RX 6400 или как-то иначе, чтобы пользователи легче ориентировались в уровне производительности. Было заявлено, что модель отлично справляется с FHD, и с этим утверждением спорить сложно. Всегда можно подобрать 5-7 онлайн-игр и показать 60 FPS на средних, а вы что хотели? Мы же всегда хотим чего-то большего и думаем, что сейчас нам дадут видеокарту с 64 бит шиной, 4 Гбайт памяти и она будет тянуть Cyberpunk 2077 с лучами на максималках.

По факту такого никто не обещал, а долгое ожидание и симпатичное название Radeon RX 6500 XT сделали своё дело, обеспечив спрос. Мало кто подумал, что 17 999 – это очень дёшево для мощной видеокарты, которая справляется с любыми AAA проектами. Судя по размерам самого видеоядра и организации памяти, легко можно поверить, что изначально он рассчитывался на использование в ноутбуках, например, как GA107, выпущенный NVIDIA. В NVIDIA же просто немного подождали, пока AMD выкатит свой RX 6500 XT и потом выпустили GeForce RTX 3050 для ПК на GA106 c 128 бит шиной и 8 Гбайт памяти. Результаты можно не сравнивать, да и цена отличается заметно, в итоге эти модели просто несопоставимы.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT – отличная тихая видеокарта для онлайн-игр и вывода графики, если ее нет в процессоре. Самое главное – цена моделей в магазине. Если она будет вменяемой – хорошо, в противном случае придётся ждать у моря погоды.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: