Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT

Новинка серии The Ultimate Force, основанная на Navi 24 – отличная тихая видеокарта для онлайн-игр и нетребовательных игр, которая сделана на совесть.
+
Core i3 со скидкой в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Core i9 за 293 290р
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Оглавление

Вступление

Производители графических процессоров пробуют различные методы, чтобы видеокарты стали ближе и доступнее обычным геймерам. Именно геймерам, а не пользователям, потому что видеокарты уже которое время используют для добычи крипты, а не по прямому назначению. Геймерам остаётся ждать или переплачивать перекупщикам и покупать устройство по явно завышенной спекулятивной цене. Лично я пошёл другим путём и взял ноутбук. Много не играю, а в основном работаю с документами, просматриваю сайты в интернете и пользуюсь графическими редакторами.

реклама

Последнее время играть либо некогда, либо не во что. Запустил FarCry 6, погонял часок и понял, что где-то я уже это видел и быстро надоело. В God Of War нужен мощный компьютер и джойстик потому, что игра изначально затачивалась под консоли. Я не очень капризный к качеству, но просадки местами настолько заметны, что пропадает желание играть вообще. А в какие-то казуальные игры можно играть на встройке. Также кто-то предпочитает мобильный гейминг. Впрочем, гейминг в сердце геймера неистребим. Даже если исчезнут все видеокарты в мире, мы точно найдём, во что поиграть. Однако старых моделей на барахолке ещё много, и я вот только на днях прикупил знакомому GT 1030 после прочтения о грандиозном анонсе GT1010.

Тем временем компания AMD хотела по-тихому представить новый бюджетный продукт в виде Radeon RX 6500 XT. Именно тихо, а не во весь голос и с грандиозным размахом. Однако тихо не вышло потому, что слишком высокий спрос на рынке видеокарт и люди ловят каждый сигнал о выпуске новой видеокарты, чтобы можно было поиграть в игры. И тут вдруг такое счастье – анонс нового графического процессора, который обещал быть настолько массовым, что новинок будет достаточно, а их производительности хватит для разрешения FHD. Это были обычные мечты рядового потребителя, который уже устал ждать и местами даже отчаялся.

И вот компания AMD преподносит всем подарок в виде Radeon RX 6500 XT. Судя по наименованию, модель должна быть чуть хуже Radeon RX 6600, которую я тестировал и где-то на уровне 5500 XT – 5600. Такие были предположения, судя по индексу, а ещё рекомендованная цена – 17 999 рублей. А это ровно на 9 000 рублей дешевле, чем установили на GeForce RTX 3050 (26 999 рублей). Либо подарок от компании AMD очень щедрый, либо что-то не так. Сегодня мы рассмотрим видеокарту ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT.

450x450 34 KB

Пользователя, незнакомого с ситуацией, характеристики могут удивить. В очереди за новинкой громким шёпотом говорят про поддержку памяти GDDR6 и PCI-e 4.0, лучи, большие частоты графического процессора и ещё много всего нового и интересного.

анонсы и реклама
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 11900K за 157 590р
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке
85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр
RTX 3090 MSI за 605 тр

Упаковка и комплектация

Коробка большая, как и сама видеокарта. Снаружи находится оболочка из тонкого прочного картона. Внешняя поверхность похожа на пластифицированную рельефную. Внутри нас ждёт обычная картонная коробка.

Что касается внешнего оформления, то оно отличается от привычной для TUF Gaming. Похоже, произошла смена стиля и поменялся логотип. Теперь он выглядит немного иначе. А в целом сама стилистика стала больше походить на что-то среднее между Strix и Prime.

450x259 22 KB. Big one: 1000x576 78 KB

Фон упаковки преимущественно чёрный. Спереди мы видим изображение видеокарты, а сзади как бы проявляется верхушка нового логотипа TUF Gaming. Он сам и эта надпись находятся в правом верхнем углу. Слева находится логотип компании ASUS. Внизу есть несколько значков, где мы можем кое-что узнать об этой карте. Предназначена она для игр в FHD, на борту 4 Гб памяти GDDR6, интерфейс PCI-e 4.0, поддержка ASUS AURA Sync и знак OC, что сообщает о повышенных тактовых частотах видеочипа. Справа есть вставка, прямо как на видеокартах с графическим процессором от NVIDIA, но на этот раз от AMD. Здесь указано название ускорителя Radeon RX 6500 XT и то, что это архитектура RDNA 2.

реклама

Посмотрим на обратную сторону.

450x261 26 KB. Big one: 1000x580 105 KB

С обратной стороны информации больше. Сверху мы снова видим надписи: TUF Gaming Graphics Card и Radeon RX 6500 XT. Ниже мы видим схематичное изображение задней панели с видеовыходами. К ним есть подписи и всё понятно. Правее находятся четыре вставки с описанием ключевых особенностей. Ещё есть список, где перечислены ключевые особенности всей архитектуры, а не конкретной видеокарты. Системные требования указаны на красной вставке слева.

Внутри находится чёрная картонная коробка с золотым тиснёным логотипом ASUS и слоганом «In search of incredible».

450x238 22 KB. Big one: 1000x528 117 KB

Открыв её, мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, в котором вставлен чёрный конверт с золотистым логотипом компании. Под этим листом находится видеокарта, зажатая в каркасе из такого же материала. Она дополнительно упакована в антистатический пакет.

450x234 24 KB. Big one: 1000x520 110 KB

Комплект небольшой.

450x166 13 KB. Big one: 1000x368 48 KB

Есть благодарственная карта и небольшая инструкция.

Дизайн и особенности видеокарты

Можно, конечно же, говорить про инновационность, необычность, оригинальность… Всё может быть, но только по видеокарте такого не скажешь. Ну да, здесь два крупных вентилятора. Такое уже было даже в истории компании, поэтому я не сильно удивлён внешним видом. Скорее его можно назвать классическим.

Габариты устройства достаточно большие и местами карта превосходит старушку ASUS TUF Gaming RTX 3090.

450x342 31 KB. Big one: 1000x760 118 KB

Основную часть этого веса составляет система охлаждения, которая занимает 2.7 слота. Сами габариты составляют 250 х 147 х 54 мм.

реклама



450x327 30 KB. Big one: 1000x726 109 KB

С обратной стороны устройства можно заметить металлическую пластину. Может показаться смешным, но она также участвует в теплообмене и это заметно даже сзади по двум прямоугольным впадинам. В этих местах находятся микросхемы памяти. Они распаяны спереди, но могут прогревать всю плату, поэтому производитель использовал терморезинки в этих местах, чтобы часть тепла переходила на заднюю пластину.

450x352 25 KB. Big one: 1000x782 90 KB

Также она предназначена для обеспечения целостности элементов сзади и дополнительной жёсткости конструкции. Печатная плата крупная и поэтому её нужно защищать. Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в чёрный цвет. На ней присутствуют надписи TUF Gaming.

С верхнего торца видеокарты находится логотип TUF Gaming, который подсвечивается изнутри RGB светодиодами. То же самое есть у ASUS TUF Gaming RTX3090.

реклама

450x382 28 KB. Big one: 1000x849 105 KB

В районе распайки графического процессора с обратной стороны находится очень много мелких керамических конденсаторов, но в данном случае этого не видно из-за пластины. На винтах крепления есть одна наклейка, и она очень хрупкая. Традиционно помогает лезвие от бритвенного станка.

Никого не призываю к разбору видеокарты потому, что можно лишиться гарантии. Кто-то хочет что-то продуть, поменять пасту, но зачастую это бессмысленно, а секция с вентиляторами снимается без демонтажа кулера.

450x330 42 KB. Big one: 1000x733 161 KB

Здесь используется модуль с двумя вентиляторами диаметром 100 мм. Они крепятся к металлической рамке и сам передний кожух тоже металлический.

реклама

450x383 30 KB. Big one: 1000x850 108 KB

Вентиляторы производства компании Champion, модель CF1010U12D, характеристики: 12 В, 0.45 А. На максимальной скорости шум получается приличный. Но такого не бывает, разве что только искусственно.

450x198 13 KB. Big one: 1000x441 38 KB

Крепится рамка с вентиляторами к панели с видеовыходами и задней пластине, которая загибается с одного края.

450x207 26 KB. Big one: 1000x459 99 KB

реклама

Радиатор собран из множества тонких алюминиевых пластин, которые пронизывают четыре медные никелированные тепловые трубки диаметром 6 мм, которые выходят из основания.

450x190 19 KB. Big one: 1000x422 91 KB

Сам теплосъёмник изготовлен из меди и покрыт никелем. Никаких технологий прямого контакта тут нет. Вся конструкция хорошо пропаяна. В качестве термоинтерфейса используется термопаста.

450x206 23 KB. Big one: 1000x457 106 KB

Заднюю пластину можно снять только после того, как сняты вентиляторы и радиатор потому, что она крепится винтами насквозь к печатной плате спереди.

реклама

450x343 36 KB. Big one: 1000x762 134 KB

Как уже упоминалось, на задней пластине находятся специальные терморезинки, которые отводят тепло от области печатной платы, где с противоположной стороны распаяны микросхемы памяти.

450x188 11 KB. Big one: 1000x418 37 KB

После того, как все элементы с платы сняты, можно посмотреть на саму печатную плату с обеих сторон.

450x307 38 KB. Big one: 1500x1022 292 KB

реклама

Спереди плата не выглядит совсем пустой, а вот сзади элементов не так много.

450x300 32 KB. Big one: 1500x999 233 KB

Питание выполнено по формуле 4+2+1. На каждую четырёх фаз приходится по три транзистора, а на оставшиеся по два. В качестве основного ШИМ-контроллера используется ON Semiconductor NCP81022N.

450x288 40 KB. Big one: 1000x639 146 KB

За память отвечает знакомый ON Semiconductor NCP81022N.

450x389 45 KB

По центру распаян графический процессор Navi 24. Он очень маленький и сравним с GT1030 по размерам. Изготовлен на 42-й неделе 2021 года.

450x396 45 KB. Big one: 1000x881 173 KB

4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 представлено двумя микросхемами производства компании Samsung.

300x258 23 KB

С верхнего торца видеокарты можно увидеть подсвечивающийся логотип TUF Gaming. Дополнительное питание подаётся на видеокарту через один разъём 8-pin PCI-e.

450x195 16 KB. Big one: 1000x433 58 KB

На задней панели находится всего пара видеовыходов, что немного непривычно.

450x181 18 KB. Big one: 1000x403 61 KB
  • Один Display Port;
  • Один HDMI.

450x329 24 KB. Big one: 1000x732 88 KB

Сверху находится переключатель режимов работы устройства.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX6500XT проводилось на следующей конфигурации:

  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Кулер: EKWB AIO Basic 360 + EKWB LGA1700 Upgrade Kit;
  • Термоинтерфейс: ARCTIC MX-5;
  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS – 0702;
  • Память: 2 x 16 Гб DDR5-4800 A-DATA (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming Radeon RX6500XT 4 Гб (2685 / 2825 / 2248 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG STRIX 750W Gold.

450x301 42 KB. Big one: 1000x668 170 KB

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт я всегда провожу на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 27,3 дБ.

Стандартные частоты и разгон

Видеокарта отлично устанавливается в материнскую плату, никаких проблем с совместимостью нет. Запустим новинку, посмотрим на работу подсветки и системы охлаждения в нагрузке.

В «бублике» вентилятор работает только на 22% от полной мощности, что соответствует 813 об/мин. Это просто фантастика. Модель ASUS работает очень тихо и запас по мощности просто огромный. Может мне попался удачный образец, но факт есть факт. В ролике выше всё видно. Сверху можно заметить подсветку логотипа TUF. Синхронизация с материнской платой работает в полном объёме.

После того, как всё собрано и запущено, можно посмотреть на тестовый стенд при помощи утилит. Все тесты устройства я проводил в режиме Performance Mode, чтобы не было разговоров о производительности.

450x161 19 KB. Big one: 1500x537 152 KB

Пора переходить к практике. 3DMark Time Spy:

450x233 28 KB. Big one: 1500x778 186 KB

3DMark Night Raid:

450x231 27 KB. Big one: 1500x770 175 KB

Metro Exodus, FHD, High:

450x247 26 KB. Big one: 1500x823 187 KB

Теперь то же самое, только с разгоном. 3DMark Time Spy:

450x237 27 KB. Big one: 1500x790 180 KB

3DMark Night Raid:

450x238 28 KB. Big one: 1500x793 184 KB

Metro Exodus, FHD, High:

450x245 27 KB. Big one: 1500x818 189 KB

Частота графического процессора почти 3 ГГц, при этом он греется слабо, но средний FPS в Metro Exodus не доходит даже до 60 кадров. В целом играть можно, но хотелось бы чуть быстрее.

Проверка тепловизором во время работы Furmark подтверждает мою догадку. Самое горячее место – это компоненты на материнской плате, а сама видеокарта на их фоне незаметна.

450x200 28 KB. Big one: 1500x667 134 KB

Самое горячее место внутри устройства показывает 55°C при мониторинге температуры графического процессора 58°C. Кулер можно было смело делать вдвое меньше.

450x200 23 KB. Big one: 1500x667 113 KB

Заключение

ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT – это отличная видеокарта, которая сделана на совесть. Определённо она выглядит на те деньги, которые за неё просят. Для наглядности я сравнивал визуально c ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090, и последняя даже проигрывает по размеру вентиляторов. К качеству изготовления вопросов нет, оно действительно очень хорошее. Визуально новинка ничем не отличается от видеокарт, основанных на более производительных графических процессорах. Также мы могли заметить, что все компоненты хорошие, печатная плата большая, кулер достаточно крупный и отлично справляется с охлаждением графического процессора.

Компания ASUS старалась сделать действительно очень хорошую видеокарту, и у неё в очередной раз получилось. Видеокарта очень тихая при любой интенсивности нагрузки. Система охлаждения справилась бы даже с более горячим графическим процессором, а здесь она это делает играючи. Исходя из всего вышеперечисленного, сложно что-либо сказать именно по качеству изготовления и реализации. Возможно, где-то могло быть попроще, но инженеры делали упор на надёжность и другие потребительские качества, включая нагрев и тишину. Спорить сложно – всё получилось.

Что касается производительности, то здесь есть ряд замечаний. Ускоритель AMD Radeon RX 6500 XT получился не таким производительным, как все того хотели, и мы уже услышали разумные доводы на эту тему. Можно было назвать новинку Radeon RX 6300, RX 6400 или как-то иначе, чтобы пользователи легче ориентировались в уровне производительности. Было заявлено, что модель отлично справляется с FHD, и с этим утверждением спорить сложно. Всегда можно подобрать 5-7 онлайн-игр и показать 60 FPS на средних, а вы что хотели? Мы же всегда хотим чего-то большего и думаем, что сейчас нам дадут видеокарту с 64 бит шиной, 4 Гбайт памяти и она будет тянуть Cyberpunk 2077 с лучами на максималках.

По факту такого никто не обещал, а долгое ожидание и симпатичное название Radeon RX 6500 XT сделали своё дело, обеспечив спрос. Мало кто подумал, что 17 999 – это очень дёшево для мощной видеокарты, которая справляется с любыми AAA проектами. Судя по размерам самого видеоядра и организации памяти, легко можно поверить, что изначально он рассчитывался на использование в ноутбуках, например, как GA107, выпущенный NVIDIA. В NVIDIA же просто немного подождали, пока AMD выкатит свой RX 6500 XT и потом выпустили GeForce RTX 3050 для ПК на GA106 c 128 бит шиной и 8 Гбайт памяти. Результаты можно не сравнивать, да и цена отличается заметно, в итоге эти модели просто несопоставимы.

ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT – отличная тихая видеокарта для онлайн-игр и вывода графики, если ее нет в процессоре. Самое главное – цена моделей в магазине. Если она будет вменяемой – хорошо, в противном случае придётся ждать у моря погоды.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную на тестирование видеокарту ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus wildchaser rdna 2 gaming the ultimate force radeon rx 6500 xt navi 24 asus tuf gaming radeon rx 6500 xt

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
+
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
7
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
20
Деньги вперед: главные игры первой половины марта 2022 года
51
Horizon Forbidden West — рецензия
10
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3700X и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
4

Интересные материалы

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
27 февраля 2022 22
Деньги вперед: главные игры первой половины марта 2022 года
5 марта 2022 51
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Strix Flare II Animate
2 марта 2022 24
В погоне за производительностью: видеокарты – март 2022
2 марта 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
240
Российская компания 1С подняла цену на популярное ПО в 10 раз после ухода с рынка Microsoft
71
Биткоин рухнул ниже 38 000 долларов – а эксперты заговорили о наступлении «Великой депрессии»
38
Инсайдер: авторам Wasteland 3 могут поручить производство игры серии Fallout
2
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
134
Elden Ring сохранила лидерскую позицию в чарте продаж Steam на этой неделе
5
М.Видео-Эльдорадо замораживает цены на 140 моделей смартфонов, ноутбуков и бытовой техники
64
Чертежи знакомят с внешним видом первого гибкого смартфона Vivo X Fold
+
Тайваньские производители чипов обеспокоены возможными проблемами с энергоснабжением
6
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
135
Подготовка большого обновления 22H2 для Windows 11 подтвердилась
3
Запуск Eldern Ring стал самым успешным со времен Red Dead Redemption 2
14
Российским программистам дадут отсрочку от армии и льготные кредиты – ключевые условия закона
21
Спустить флаг - Минцифры не поддержало идею разрешить "пиратство" в России
37
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
180
NVIDIA может прекратить поставку видеокарт в Россию
59
В Elden Ring найдена секретная локация, намекающая на PvP-дополнение
+
Финальный список из 45 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 13 на Android 12 в 2022 г
6
Ищем замену дорогим видеокартам за 600 000р – на что способна GeForce GTX 770 за 13 500р в тесте WG
17
Geekbench исключил четыре серии смартфонов Samsung Galaxy из рейтинга Android Benchmark
1

Сейчас обсуждают

skydan
09:38
Нахуя нам читать здесь про майнеров? Есть специальные сайты, там и высирай такие новости
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
Сергей Гончаров
09:32
Бикью ваще вещь,сеть ловит лучше чем Самсунг теща пять лет проходила, померла он щас у меня вместо модема,беру на дачу ноутбук тянет на ура👍
М.Видео-Эльдорадо замораживает цены на 140 моделей смартфонов, ноутбуков и бытовой техники
Сергей Гончаров
09:30
Теща с бикью за 3500 пять лет проходила,ютуб тикток Инстаграм без проблем 4 G ловит там где мой Самсунг 3G кое как вытягивает
М.Видео-Эльдорадо замораживает цены на 140 моделей смартфонов, ноутбуков и бытовой техники
warmuza
09:29
Похоже, скоро лексагон деградирует до написания новостей из ничего по 1 абзацу. А мы ещё чёта на зелота гоним.
По мнению NVIDIA, пандемия спровоцировала рост спроса на игровые видеокарты
Ден С
09:29
она уже 35 лет так проходит. Да и я же либерда, а не патриот, у меня одно гражданство, а с его получением в нормальных странах уже проблемки
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
x.7
09:28
Ты че тупишь, я же сказал убитые и пропавшие без вести. Даже натовцы не смогли разобраться в панцире, а ваши то обезьяны конечно разберутся) Даже США с их технологическим превосходством 45 дней шли до...
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
Togtyui
09:21
BBK: OPPO, VIVO,REALME. Все эти аппараты по качеству лучше или не хуже зяоми.
Майнер назвал сроки возвращения видеокарт в РФ и призвал добывать Эфир для выхода из кризиса
ахахах
09:21
а в США пешком небудут ходить в случае запрета поставок нефти из России,там у всех на руках огнестрел и люди выйдут там на улицу,если бензин у них взлетит.Они скажут-ты чё старый хер,там войны мутишь,...
Россиян предупредили о резком подорожании цифровой и бытовой техники
ACDCOVER
09:18
Да вы хоть 100 лет можете 10нм втюхивать голубым хомякая сохраняя закон мура. Пусть жрут ,что дают.
Intel обещает сохранить жизнеспособность закона Мура на протяжении ближайших десяти лет
Ден С
09:17
О какой демократии речь идет тут? Путин на нее болт клал, он диктатор. Что ты еще хочешь от него и мира где царит демократия? Все верно, идет противостояние
Российские геймеры сообщают о невозможности загрузки и запуска в Steam некоторых игр Microsoft и Activision
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем