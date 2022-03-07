



В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce RTX 3060, GeForce RTX 2060, GeForce GTX 1070 и Radeon RX 5600 XT в разрешениях 1920х1080, 2560х1080 и 2560х1440.

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Посмотрим, как покажет себя новая видеокарта.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

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Забегая вперед отмечу, что по естественным причинам, в большинстве игр лидировала видеокарта GeForce RTX 3060. Основная борьба развернулась между графическими ускорителями GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT. Также интересно будет посмотреть на уровень производительности заслуженного ветерана GeForce GTX 1070.

В игре Assassin's Creed Valhalla видеокарта Radeon RX 5600 XT смогла на равных соперничать с новичком из зеленого лагеря. "Старичок" GeForce GTX 1070 показал достойные результаты, совсем немного отстав от своего более "молодого" сородича GeForce RTX 2060.

Biomutant

1% low и average FPS

В фэнтезийном слешере Biomutant из рук вон плохо показал себя ускоритель компании AMD, на равне с которым выступила "древняя" карта GeForce GTX 1070.

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 в зависимости от разрешения и режима работы видеокарта GeForce RTX 2060 опережала ускоритель Radeon RX 5600 XT на 8%-15%. При этом ветеран GeForce GTX 1070 не смог продемонстрировать комфортную производительность даже в разрешении 1920х1080.

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Days Gone

1% low и average FPS

В зомбо-боевике Days Gone карта GeForce RTX 2060 была немного быстрее Radeon RX 5600 XT.

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Far Cry 5

1% low и average FPS

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В игре Far Cry 5 красная видеокарта заметно опережала графические ускорители GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1070.

Hitman 3

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1% low и average FPS

В играх Hitman 3 и The Witcher 3: Wild Hunt видеокарты GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT показали очень близкую производительность.

The Witcher 3: Wild Hunt

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1% low и average FPS

Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

В проекте Watch Dogs Legion ускоритель Radeon RX 5600 XT был на 23%-30% быстрее зеленых карт GeForce RTX 2060 и GeForce GTX 1070.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что лидировал графический ускоритель GeForce RTX 3060. Второе место разделили карты GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT. Третья строчка осталась за ветераном GeForce GTX 1070.

Теперь давайте рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

Видеокарта GeForce RTX 3060 была быстрее ускорителя Radeon RX 5600 ХТ в игре Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Far Cry 5, Hitman 3, играх The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.

Видеокарта GeForce RTX 3060 опередила модель Radeon RX 5600 ХТ во всех протестированных проектах без исключения.

Опираясь на результаты тестов можно утверждать, что в данном противостоянии уверенно победила видеокарта GeForce RTX 3060. Примечательно, что зеленые графических ускорителя GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 2060 поддерживают технологии NVIDIA RTX и DLSS, которые на сегодняшний день реализованы в десятках игр.

Лидеры показали высокие результаты в семи играх из восьми протестированных. Единственным исключением стало разрешение 3440х1440 в проекте Hitman 3.

Также стоит отметить достойное выступление ветерана GeForce GTX 70. Несмотря на преклонный возраст по меркам игровой индустрии, во многих играх он был очень близок к современным картам GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT. Плюс боевой пенсионер обеспечил комфортную производительность в большинстве протестированных игр, правда, только после разгона. Единственной серьезной осечкой стал проект Cyberpunk 2077, который оказался не по зубам старичку даже в народном разрешении 1920х1080.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

