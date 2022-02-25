Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080

Тест AMD Ryzen 5 3600ХТ и Intel Core i5-11400F в 1920 x 1080, 2560 х 1440, восьми играх и двух режимах работы.
1
3070 Ti Gigabyte Gaming по цене 3070 не Ti
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
RTX 3050 дешевеют
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

700x600 62 KB

В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-10400F и AMD Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i5-11400F поддерживает 6/12 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 4000-4200 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3600ХТ также поддерживает 6/12 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4500 МГц. У процессора из «красного» лагеря практически отсутствует частотный потенциал. После разгона он функционировал с частотой 4500 МГц.

реклама

В связке с подопытными работала видеокарта из верхнего ценового сегмента: GeForce RTX 3080.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

анонсы и реклама
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Assassin's Creed Valhalla

750x270 62 KB

1% low и average FPS

Забегая вперед отмечу, что в большинстве протестированных игр наблюдалось два сценария:

  • Процессоры Core i5-11400F и Ryzen 5 3600ХТ показали полностью идентичную производительность.
  • В штатном режиме работы модель Core i5-11400F опережала Ryzen 5 3600ХТ. Однако после разгона «красный» ЦП догонял оппонента.

реклама

Biomutant

750x210 62 KB

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

750x610 62 KB

1% low и average FPS

Days Gone

750x270 62 KB

1% low и average FPS

реклама



F1 2020

750x380 62 KB

1% low и average FPS

Исключением стал проект F1 2020, в котором доминировал продукт компании Intel.

реклама

Horizon Zero Dawn

750x270 62 KB

1% low и average FPS

реклама

Mafia Remastered

750x290 62 KB

1% low и average FPS

реклама

Watch Dogs Legion

750x410 62 KB

1% low и average FPS

реклама

Оба процессора обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировала модель Core i5-11400F. После разгона CPU Ryzen 5 3600ХТ показал равные результаты с «синим соперником».

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.

  • Процессор Core i5-11400F был быстрее модели Ryzen 5 3600ХТ в игре F1 2020.
  • Процессор Core i5-11400F был в паритете с моделью Ryzen 5 3600ХТ в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.

Процессор Core i5-11400F опередил соперника Ryzen 5 3600ХТ в одной игре из восьми протестированных и показал равные результаты в семи проектах.

реклама

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

  • Core i5-11400F – 14 500 рублей;

  • Ryzen 5 3600ХТ – 21 000 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах, можно утверждать, что в противостоянии Core i5-11400F и Ryzen 5 3600ХТ победила модель из «синего» лагеря. Она показала равные результаты с «красным» соперником в общем зачете, но при этом была заметно выгоднее для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia тест phoenix

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
1
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6000 XPG Lancer (AX5U6000C4016G-DCLARBK) объемом 32 Гбайт
6
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
13
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
14
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2022
15

Интересные материалы

Ретроклокинг: LGA 775 – начало
19 февраля 2022 106
Выбираем кресло для работы за компьютером и игр вместе с AeroCool
14 февраля 2022 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM
17 февраля 2022 41
Обзор облачного сервиса Synology C2 Backup
15 февраля 2022 38

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
16
Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
10
Платформа Twitch окончательно заблокировала скандально известную стримершу под ником Amouranth
41
Разблокировки не будет - в NVIDIA RTX LHR v2 Unlocker нашли троян, а автор сбежал после разоблачений
21
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
14
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
36
Пользователи Steam теперь сами могут проверить игры из своей библиотеки на совместимость со Steam Deck
2
В России ожидается резкий рост цен на игровые видеокарты и другие комплектующие
241
В операционных системах на базе Linux обнаружен бекдор Bvp47, который 10 лет сливал информацию АНБ
20
Война с Украиной обвалила курсы популярных криптовалют: биткоин на 8.5%, Ethereum на 12% за ночь
138
Видео: последний геймплейный трейлер боевика Shadow Warrior 3
1
Три флагмана Samsung получат новую прошивку One UI 4.1 на Android 12 до конца недели
+
Рынок криптовалют потерял $200 млрд, а эксперты Cryptonews ожидают падения Биткоина ниже $30 000
8
Intel Arc A380 в тестах сравнили с видеокартами от AMD и NVIDIA
3
Известный майнер назвал утилиту RTX Unlocker для разблокировки видеокарт NVIDIA LHR фейком
11
Какую видеокарту купить, если у вас есть 50 000 р – GeForce RTX 3050 vs Radeon RX 580 в тесте TG
27
Swiss: Инновационное покрытие AeroSHARK позволит значительно снизить расход топлива и эмиссию самолетов
2
Самый мощный ASIC-майнер с хешрейтом 1950 THash/s оказался фейком, а фото скачано из интернета
6
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
152
Известная пиратская группа CODEX объявила о прекращении своей деятельности
19

Сейчас обсуждают

Твоя мамка
09:18
Тишки по 25к парни, не забываем
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
Alexshanghai Over
09:17
тоби пi3да
AMD выкупит собственных акций ещё на $8 млрд
Alexshanghai Over
09:16
шлюхамбек такой шлюхамбек. ты сегодня уже покричал алла я в бар рачком?
AMD выкупит собственных акций ещё на $8 млрд
LEVAK
09:14
Теперь тока серые поставки, так как все банки отрезали от долларов и евро. Западные банки так же не будут проводить расчёты.
Intel заявила, что не опасается последствий украинского кризиса
Антон вырезай его
09:13
ну зачем кругом? тут их всего несколько прибежало, ты один из них
Видеокарты Nvidia GeForce RTX 40 Ada Lovelace появятся в сентябре с TDP 850 Вт
Sheshenbek
09:12
Да откуда у тебя бомжа 3080 хватит мечтать
Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
Шешенбек Тант-Оглы
09:10
Жопин с унитазу держи от меня дизлайк
AMD выкупит собственных акций ещё на $8 млрд
SweetLow
09:09
Для особо одарённых - это поставка ПЕРВОГО станка. Не СТАНКОВ, а СТАНКА.
Даже вернув себе технологическое превосходство, Intel не сможет остановить увеличение доли рынка AMD
SweetLow
09:09
>Или ты думаешь он будет тсмц поливать деньгами лишь бы они были круче интел? Они кого угодно будут поливать деньгами, лишь бы быть САМИМ круче всех остальных. Это работает именно так.
Даже вернув себе технологическое превосходство, Intel не сможет остановить увеличение доли рынка AMD
Шешенбек Тант-Оглы
09:08
Я Левша. Признаюсь я вообще не читал что написано в статье, мне просто лень читать в последнее время что пишут на оверклокер, но я Левша просто пишу по заголовку.
Левша, правша или амбидекстр: что влияет на развитие наших моторных навыков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем