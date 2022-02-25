В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-10400F и AMD Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Модель Intel Core i5-11400F поддерживает 6/12 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 4000-4200 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3600ХТ также поддерживает 6/12 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4500 МГц. У процессора из «красного» лагеря практически отсутствует частотный потенциал. После разгона он функционировал с частотой 4500 МГц.

реклама

В связке с подопытными работала видеокарта из верхнего ценового сегмента: GeForce RTX 3080.

Посмотрим, кто выйдет победителем.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

анонсы и реклама -30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

Забегая вперед отмечу, что в большинстве протестированных игр наблюдалось два сценария:

Процессоры Core i5-11400F и Ryzen 5 3600ХТ показали полностью идентичную производительность.

В штатном режиме работы модель Core i5-11400F опережала Ryzen 5 3600ХТ. Однако после разгона «красный» ЦП догонял оппонента.

реклама

Biomutant

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

Days Gone

1% low и average FPS

реклама





F1 2020

1% low и average FPS

Исключением стал проект F1 2020, в котором доминировал продукт компании Intel.

реклама

Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

реклама

Mafia Remastered

1% low и average FPS

реклама

Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

реклама

Оба процессора обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.

Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировала модель Core i5-11400F. После разгона CPU Ryzen 5 3600ХТ показал равные результаты с «синим соперником».

Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.

Процессор Core i5-11400F был быстрее модели Ryzen 5 3600ХТ в игре F1 2020.

Процессор Core i5-11400F был в паритете с моделью Ryzen 5 3600ХТ в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.

Процессор Core i5-11400F опередил соперника Ryzen 5 3600ХТ в одной игре из восьми протестированных и показал равные результаты в семи проектах.

реклама

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.

Core i5-11400F – 14 500 рублей;



Ryzen 5 3600ХТ – 21 000 рублей.

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.

Итак, основываясь на полученных результатах, можно утверждать, что в противостоянии Core i5-11400F и Ryzen 5 3600ХТ победила модель из «синего» лагеря. Она показала равные результаты с «красным» соперником в общем зачете, но при этом была заметно выгоднее для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

