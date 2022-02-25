Битва процессоров: Ryzen 5 3600ХТ VS Core i5-11400F в связке с видеокартой GeForce RTX 3080
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i5-10400F и AMD Ryzen 5 3500Х в связке с видеокартой GeForce RTX 3070 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
Модель Intel Core i5-11400F поддерживает 6/12 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 4000-4200 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 5 3600ХТ также поддерживает 6/12 потоков и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3800-4500 МГц. У процессора из «красного» лагеря практически отсутствует частотный потенциал. После разгона он функционировал с частотой 4500 МГц.
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В связке с подопытными работала видеокарта из верхнего ценового сегмента: GeForce RTX 3080.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
Забегая вперед отмечу, что в большинстве протестированных игр наблюдалось два сценария:
- Процессоры Core i5-11400F и Ryzen 5 3600ХТ показали полностью идентичную производительность.
- В штатном режиме работы модель Core i5-11400F опережала Ryzen 5 3600ХТ. Однако после разгона «красный» ЦП догонял оппонента.
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Biomutant
Cyberpunk 2077
Days Gone
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F1 2020
Исключением стал проект F1 2020, в котором доминировал продукт компании Intel.
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Horizon Zero Dawn
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Mafia Remastered
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Watch Dogs Legion
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Оба процессора обеспечили комфортную производительность во всех играх без исключения.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в номинальном режиме работы лидировала модель Core i5-11400F. После разгона CPU Ryzen 5 3600ХТ показал равные результаты с «синим соперником».
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.
- Процессор Core i5-11400F был быстрее модели Ryzen 5 3600ХТ в игре F1 2020.
- Процессор Core i5-11400F был в паритете с моделью Ryzen 5 3600ХТ в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
Процессор Core i5-11400F опередил соперника Ryzen 5 3600ХТ в одной игре из восьми протестированных и показал равные результаты в семи проектах.
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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.
- Core i5-11400F – 14 500 рублей;
- Ryzen 5 3600ХТ – 21 000 рублей.
По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.
Итак, основываясь на полученных результатах, можно утверждать, что в противостоянии Core i5-11400F и Ryzen 5 3600ХТ победила модель из «синего» лагеря. Она показала равные результаты с «красным» соперником в общем зачете, но при этом была заметно выгоднее для приобретения.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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