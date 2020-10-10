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Вступление

Видеокарты на базе нового графического процессора NVIDIA RTX3080 уже успели наделать много шума. Некоторые пользователи оказались недовольны качеством изготовления и наблюдают вылеты из игр. Кто-то столкнулся с высоким энергопотреблением, где в тяжелой нагрузке не выдерживает блок питания. Подобные ситуации бывают при выпуске новых продуктов, когда еще проведено мало тестов и еще не собрана вся статистика по работе устройств. Однако, часть проблем уже нашлась и оказалось, что решить их можно достаточно просто. Скорее всего некоторые производители банально выпустят новую версию BIOS и не надо будет делать никаких манипуляций вручную со снижением частот. Ну а что касается питания, то здесь рецепт уже посложнее: пойти в магазин и взять блок питания на 1 кВт.

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Небольшой осадок остался, но с другой стороны все сходятся во мнении, что новое поколение получилось производительным, и теперь действительно 4K гейминг стал реальностью, особенно с DLSS. Благодаря этой технологии можно поверить, что и 8K не за горами. Однако, даже сейчас 4K разрешение нельзя назвать массовым потому, что большинство продолжает использовать FHD (1920x1080). Даже на 27” мониторе с таким разрешением мне не кажется, что качество картинки настолько ужасное, а переход на 4K дает какой-то скачок в плане графики и повышает реализм.

Вот этим и пользуется технология DLSS 2.0. Теперь можно осуществлять выбор между качеством и производительностью. Эта технология по сути хочет лишь облегчить переход от FHD к 4K, а там уже от 4K к 8K. В первом поколении картинка действительно разительно отличалась при включении DLSS, а теперь надо сидеть с лупой, чтобы заметить разницу, а такие тесты как 3DMark DLSS Feature Test показывают, что она есть только в производительности.

Сегодня мы рассмотрим еще одну видеокарту на базе NVIDIA RTX 3080, но на этот раз уже самую-самую. Например, самую большую, самую производительную, самую тихую и т.д. Хотя, все это еще только предстоит проверить, ведь на слово мы уже давно никому не верим. Вот и еще один чемпион 3D-графики на базе RTX3080 – ASUS ROG STRIX GeForce RTX3080 Gaming.

Посмотрим, что инженеры компании ASUS придумали для того, чтобы завоевать любовь и популярность среди пользователей. Пока фанаты компании разбирают последние карты из магазина, мы попробуем разобраться, в чем секрет успеха именно этих карт.

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Упаковка и комплектация

Коробка большая, как и сама видеокарта. Снаружи находится оболочка из тонкого прочного картона, а внутри обычная картонная коробка. Снаружи оформление уже знакомо.

Фон упаковки преимущественно черный. Спереди мы видим изображение видеокарты, а на фоне еще светится логотип серии ASUS ROG. В левом верхнем углу еще один логотип и надпись Republic Of Gamers. Рядом крупными символами указано, что это видеокарта семейства ROG STRIX GAMING. Внизу мы видим логотип компании ASUS, значок ASUS AURA Sync, упоминание о том, что это версия с заводским разгоном и 10 Гб видеопамяти типа GDDR6X на борту. Справа находится крупная вставка с обозначением графического процессора.

Посмотрим на обратную сторону.

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Здесь сверху опять видим надпись ROG STRIX GAMING и название графического процессора RTX3080. Ниже находятся четыре вставки с описанием ключевых особенностей устройства. Есть изображение самой видеокарты и схематичное изображение видеовыходов на задней панели. Еще есть список, где перечислены ключевые особенности всей архитектуры, а не конкретной видеокарты. Системные требования не указаны.

Внутри находится черная картонная коробка с надписью STRIX.

Открыв ее, мы видим сверху лист из вспененного полиэтилена, а под ним видеокарту, зажатую в каркасе из такого же материала. Снизу есть отсек для аксессуаров, а под видеокартой есть углубление для конверта с информационными носителями.

Комплект небольшой: две липучки, брелок-сувенир и конверт с бумагой.

Внутри конверта нет ничего интересного. Руководство пользователя, благодарственная карта, какая-то пластина с логотипом ROG (заглушка отверстия сзади, чтобы воздух не проходил свозь карту как на референсе) и карточка для какой-то внутренней игры, где у данной видеокарты все характеристики набирают только 4 балла из 5.

Дизайн и особенности видеокарты

Видеокарта огромная. Ее габариты согласно спецификации, составляют 318,5 х 140,1 х 57,8 мм. Вес можно посмотреть на экране.

Карта занимает 2,9 слота. Это говорит о том, что система охлаждения здесь просто огромная. Однако, все мы представляем уже с чем предстоит работать. Несмотря на тонкий техпроцесс, графический процессор большой и горячий.

Сама NVIDIA обозначила TDP в 320 Вт, а значит с разгоном, пусть и заводским, потребление будет явно больше. (у меня с дополнительным разгоном доходило до 458 Вт по ваттметру через отдельный БП на видеокарту). Это большие цифры и поэтому охлаждение должно быть эффективным.

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Сзади видеокарта закрыта металлической пластиной. Она служит не только для защиты, но и для отвода тепла, а также в соединительных целях. То ли текстолит стал дороже золота, то ли медь сильно подорожала, но печатные платы стали почему-то делать короткими все.

Опять мы видим, что сама печатная плата немного короче системы охлаждения и поэтому пластина ее как бы наращивает.

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Пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. С внешней стороны на ней можно заметить декоративные пластинки и защитную пленку, которую рекомендуется снять перед использованием. Она крепится не к самой печатной плате, а к металлической раме спереди винтами сквозь печатную плату. Кстати, крепление очень странное потому, что часть винтов с головкой под крест, а часть с Torx. Еще здесь находится наклейка со штрих-кодом и надпись GeForce RTX. Есть одна защитная наклейка на винте крепления кулера. А внутри видно четыре терморезинки в местах контакта пластины с печатной платой.

Для того чтобы снять кулер, сначала нужно снять эту пластину и еще открутить два винта со стороны видеовыходов.

С обратной стороны видно, что есть еще вспомогательная металлическая рама, к которой крепится задняя пластина. Между ними оказывается печатная плата и оба эти элемента усиливают ее жесткость. В целом конструкция получается очень прочная. Кулер выполнен по классической схеме.

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Из медного никелированного основания расходятся тепловые трубки, пронизывают два массива ребер и получается две секции радиатора. Конструкция уже классическая.

Приятно видеть, что производитель решил отказаться от прямого контакта и наконец-то поставил лучший кулер на рынке. Да, он большой и тяжелый, но зато тихий и производительный.

Что любопытно, здесь установлено три вентилятора. Два крайних состоят из 11 лопастей и крутятся против часовой стрелки, а центральный из 13 лопастей и крутится по часовой стрелке.

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При этом двигатели абсолютно одинаковые. Изготовлены компанией Champion, модель CF1010U12S с техническими характеристиками 12 В, 0.45 А. Вентиляторы крепятся к специальной металлической пластине на радиаторе.

Сама печатная плата короче кулера, и мы это уже видели. Тенденция странная, но компоновка становится плотнее при возросшем энергопотреблении и тепловыделении. Не знаю, есть ли смысл в такой экономии. Тут все не так тесно, но все равно плотно скомпоновано.

Питание графического процессора снова разделено на две части. Схема заметно усилена и количество фаз увеличено по сравнению с тем, что я уже видел до этого даже на GeForce RTX 3090.

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Тринадцать фаз находятся справа, девять – слева от графического процессора. Подсистема напоминает уже знакомую картину, виденную на других устройствах, но только концептуально. Реализация немного другая потому, что фаз здесь ненамного, но больше.

На каждую фазу приходится по одной транзисторной сборке и катушке индуктивности. Здесь используются две разные модификации. Часть сборок ON Semiconductor NCP303151, другая и основная – это Texas Instruments CSD95481RWJ (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/csd95481rwj.pdf ).

Спереди распаяно два ШИМ-контроллера Monolithic Power Systems MP2888A. Каждый может обеспечить до 10 фаз. Еще мы видим 4-канальную шину напряжения ON Semiconductor NCP45491. Вторая такая же микросхема находится с обратной стороны.

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По центру установлен графический процессор GA102-200-KD-A1, используемый в видеокартах GeForce RTX 3080. GPU изготовлен на 32-й неделе 2020 года.

Понятно, что он припаян шарами BGA, но по углам он дополнительно проклеен специальным прочным клеем.

Со всех сторон распаяны микросхемы памяти типа GDDR6X. Слева и справа по четыре, сверху и снизу по одной. Здесь используется 320-битная шина. Места есть для еще двух микросхем.

Теоретически может появиться продвинутая версия, где они будут распаяны, но слухи ходят только про 20 Гбайт версию, а это только еще такой же набор паять с обратной стороны на другой печатной плате.

Используются микросхемы производства компании Micron. Дополнительное питание подается на видеокарту через три разъема 8-pin PCI-e. Подключать обязательно все. Есть индикаторы подключения, и если не задействовать хотя бы один – видеокарта не запустится.

На задней панели находится не совсем обычный набор видеовыходов.

Три Display Port;

Два HDMI.

Тестовая конфигурация

Тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 10 Гбайт проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core i5 10600K @ 4800 МГц;

Кулер: Noctua NH-D15;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX Z490-E Gaming, версия BIOS 0707;

Память: 2 x 8 Гб DDR4-4133, A-Data XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG STRIX GeForce RTX3080 OC 10 Гб (1440 / 1905 / 1188 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;

Блок питания: SeaSonic SS-1000XP 1000 Вт.

Все вентиляторы, включая встроенный в БП, в ходе тестирования уровня шума были отключены. Тестирование видеокарт всегда проводится на заводском термоинтерфейсе. Температура в помещении – 23 градуса по Цельсию, уровень шума – 27.2 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты все проходит отлично, поэтому сразу предлагаю посмотреть видео, где она работает под «бубликом». В целом я остался доволен результатом.

Вентиляторы не достигают 100% мощности, а только 66% что соответствует 1545 об/мин, шум при этом составляет 33.7 дБ с расстояния 1 м. Сверху кожуха находится небольшая вставка с RGB-подсветкой. Алгоритм ее работы можно настроить в приложении ASUS AURA Sync.

Посмотрим на работу ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 в приложении AIDA64 GPGPU Benchmark.

Теперь проведем несколько синтетических тестов и взглянем на результаты.

Unigine Superposition 8K:

Unigine Superposition 4K:

3DMark Time Spy:

3DMark Port Royale:

3DMark Fire Strike Ultra:

Разгона в данном случае практически нет, да и смысла от него мало. Только потребление растет как на дрожжах.

Видно, что память гонится, но эффекта от этого нет. Пропускной способности вполне хватает и так.

Посмотрим на модель через тепловизор. Самое горячее место, которое удалось обнаружить – катушка. Даже пластина, которая контактирует с транзисторными сборками, вполне холодная.

Вывод прост – охлаждение у ASUS самое лучшее, что я видел из всех карт GeForce RTX 3080.

С обратной стороны самое горячее место – обратная сторона графического процессора, там, где находятся керамические конденсаторы MLCC.

В заключение привожу график зависимости температуры от скорости вращения вентиляторов.

Заключение

Про сами видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 мною уже было сказано достаточно, еще при тестах первых моделей, и пока мнение не поменялось. Это очень мощные графические ускорители, которые задрали планку производительности на новый уровень.

Пока непонятно, каким будет ответ конкурентов, но команда NVIDIA нанесла серьезный упреждающий удар по позициям, и тягаться с таким монстром будет тяжело, если только это не будет суперудачная архитектура, где при меньшем количестве транзисторов быстродействие будет на том же (или хотя бы не сильно ниже) уровне. На самом деле многие ждут (и я в том числе) появления аналога Ryzen в графическом сегменте, ведь отсутствие конкуренции не на руку рядовому потребителю.

Что касается ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080, то это одна из лучших моделей на базе нового графического процессора, которые я тестировал. Замечания есть лишь к массе и габаритам, все остальное – только жирные плюсы.

В первую очередь отмечу отличные показатели температуры. Где бы я не лазал с тепловизором возле новинки, места горячее 70? в «бублике» найти не удалось. Это отличные результаты, которые оправданы объективно. Подсистема питания заметно усилена по сравнению с вариантами, которые мы видели ранее. Конденсаторы с обратной стороны только MLCC. Это еще один секрет успеха.

Еще одно прозрение инженеров ASUS – отказ от прямого контакта тепловых трубок, и, как следствие, низкие показатели температуры и шума. Причем я специально проводил тесты исключительно в производительном режиме, и модель все равно самая тихая.

У ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 предусмотрен переключатель режимов: тишина и производительность. Есть RGB-подсветка, коннекторы 4-Pin для подключения дополнительных вентиляторов и три разъема 8-Pin PCI-e для дополнительного питания, причем подключать обязательно все.

Разгона почти нет, но для него нужны модификации, чтобы снять ограничения. Однако если сравнивать с версией эталонного дизайна, то у нее в базе частоты выше, чем самые высокие частоты в разгоне у референсной модели. Поэтому оверклокинг особо ничего не прибавляет, кроме энергопотребления, которое выросло почти до 500 Вт.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: