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Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)

К нам на тест попала компактная универсальная модель нового поколения, в которой упор сделан на экран, производительность и поддержку платформы NVIDIA Studio.
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Оглавление

Вступление

С недавних пор OLED экраны в ноутбуках начали вытеснять обычные IPS панели. Разнообразные модели появились ещё в прошлом году, было представлено множество различных модификаций.

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При этом можно подобрать себе устройство с приемлемой стоимостью и не самой слабой начинкой. Лично мне для повседневных задач хватает процессора Intel Core i3 10-Gen. А сейчас уже вовсю используется 11-Gen и на подходе массовое покорение 12-Gen. Ждать осталось недолго, но покупатели берут обычно здесь и сейчас, иначе можно дождаться повышения цен и затем ждать, когда накопится нужная сумма. Поэтому лучше не откладывать покупку и выбирать подходящую конфигурацию по приемлемой стоимости. При этом можно заметить, что какие-то технологии дешевеют и становятся более массовыми и доступными. В том числе это касается OLED панелей, которые были дороги и поэтому использовались не везде.

Производители ноутбуков тоже ориентируются на рынке компонентов и всегда стараются быть на гребне волны, чтобы успешно конкурировать. Самый высокий спрос возникает на недорогие модели, а уже пресыщенному покупателю сложно чем-то угодить и приходится постоянно придумывать и внедрять что-то новое, чтобы подстёгивать аудиторию к добровольной перемене своих устройств. Банальное использование новых платформ не всегда даёт нужный эффект потому, что производительность не всегда резко увеличивается, а пользователю может быть достаточно той, которая у него уже есть. В конце концов, об этом голова должна болеть у маркетингового отдела, а обычные инженеры должны просто осуществить задуманный концепт и оценить стоимость реализации этой технологии.

Внедрение новых платформ тоже не всегда обходится бесплатно и где-то необходимо полностью переработать материнскую плату. Это может затронуть систему охлаждения и шасси. Поэтому производители стараются сохранять унификацию и преемственность, если это позволяет платформа и совместимость поколений. При сильных изменениях порой приходится всё кардинально переделывать и пока никто не знает, как будет реализована мобильная платформа Intel 12-Gen. Производители тем временем не спят, а внедряют новые экраны OLED. Сегодня мы рассмотрим ещё один ноутбук с такой матрицей: ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P).

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Тестовый образец представлен в очень сбалансированной конфигурации на современной платформе Intel 11-Gen с дискретным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 3050 for Laptop. Скорее всего, обновление самой платформы тоже не за горами, но пока изучим эту модель. Приступим.

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Технические характеристики тестовой конфигурации

Модель ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P)
Тип устройства Ноутбук
Процессор Intel Core i7-11370H
Видеопроцессор Интегрированный: Intel Iris Xe Graphics; Дискретный: NVIDIA GeForce RTX 3050 for Laptop
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с частотой 3200 МГц (максимум 16 ГБ DDR4-3200)
Накопитель SSD 1 ТБ Gen3 x4 SSD M.2
Экран 14 дюймов 16:10 OLED WQXGA (2880 x 1800), глянцевый, относительная площадь 84% (NanoEdge), яркость 400 кд/м2, пиковая яркость 600 кд/м2, цветовой охват 100% DCI-P3
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11 ax); Bluetooth v5.0
Аккумулятор 3 ячейки, Li-ion, 63 Вт*ч
Размеры 317 x 228 x 17.9 мм
Масса 1.45 кг
Цена Н/Д*

* Конечная стоимость зависит от конкретной модификации.

Характеристики стандартные – за исключением экрана. Уже с названия модели ясно, что применена OLED-панель с широким цветовым охватом и высокой яркостью. Сразу скажу, заявлено 600 нит, но по факту мне удалось намерить только 400. Возможно, есть программное ограничение или дело в конкретном экземпляре.

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Упаковка и комплектация

Ноутбук поставляется в средней по размеру картонной коробке. С одной стороны, нахолодится огромная надпись «Wow The World». Справа есть чёрная вставка с надписью ASUS VivoBook.

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На противоположной поверхности есть только стандартное предупреждение об аккумуляторах и наклейка с указанием модели и комплектации. Ещё на ней находятся штрих-коды и служебная информация. С одного из торцов коробки есть похожая наклейка.

Сверху находится чёрная пластиковая ручка для удобства транспортировки.

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Внутри коробки весь каркас и отсеки тоже сделаны из картона. В правой части находится отсек, где расположен адаптер питания в комплекте с силовым кабелем.

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Под ноутбуком находится ниша, где находятся различные инструкции и конверт с наклейками на корпус. Они соответствуют молодёжной стилистике.

Блок питания стандартный для подобных устройств 20 В, 6 А, который обеспечивает 120 Вт. Аккумулятор достаточно ёмкий, но в этой конфигурации есть дискретный видеоадаптер. Полная зарядка устройства занимает всего 2 часа 5 минут.

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Комплект нельзя назвать шикарным, но есть всё самое необходимое. На мой взгляд, было бы разумнее использовать блок питания с разъёмом USB Type-C. Кстати, такой блок здесь использовать можно и ноутбук заряжается, если к порту Thunderbolt 4 подключить соответствующую зарядку. При этом в операционной системе выводится предупреждение, что скорость заряда снижена, но она осуществляется и это огромный плюс.

Если кто ещё не знает, то у ASUS есть блоки питания с коннектором USB Type-C, которые могут выдавать 65-100 Вт и разный вольтаж. Можно от одной зарядки заряжать сразу все устройства, что очень удобно, особенно в поездке. Со штатной мощной зарядкой скорость сильно не увеличивается, но здесь есть технология быстрой зарядки, которая позволяет зарядить 60% ёмкости за 45 минут.

Внешний вид и корпус

Несмотря на то, что устройство ориентировано на молодёжную аудиторию, смотрится модель достаточно строго. Нет ничего вычурного и яркого. Всё это предполагается делать при помощи наклеек. В моём случае ноутбук оказался серебристый (Cool Silver). Ещё есть тёмная расцветка Meteor Grey. Сверху на крышке есть серебристая надпись ASUS VivoBook. Грани не очень острые, они скруглены, а на поддоне есть скосы.

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С одной стороны, производитель хотел защитить устройство, поэтому верхняя крышка изготовлена из алюминиевого сплава, а всё остальное пластиковое. При этом поверхность матовая и какая-то бархатистая. Качество материалов и изготовления очень высокое. Поверхность верхней крышки также матовая, но маркая.

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Вес по современным меркам достаточно скромный для устройства с диагональю 14”, всего 1.45 кг. Модификация без дискретного графического адаптера на 50 г легче и это очевидно почему.

Таким весом и габаритом могут похвастаться далеко не все модели с меньшей диагональю, а здесь всё же 14” с соотношением 16:10. По толщине это не ультрабук, но в целом очень хорошо.

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Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Здесь нет технологии ErgoLift, а петли самые обычные.

Одной рукой крышка не открывается. Со временем механизм может разработаться, но я бы на это не надеялся и лучше бы этого не происходило. Была у меня такая модель, и я с ней изрядно намучался. Сверху находится HD камера с микрофонами и шторкой.

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Крышка открывается на 147° и это достаточно много. Ограничителем здесь выступают петли и верхняя панель с экраном, которая при полном открытии заходит под заднюю крышку. На верхней панели находится выпуклая вставка с серебристой надписью ASUS VivoBook.

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На левой грани можно увидеть два разъёма USB 2.0, индикатор работы и заряда.

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На правой грани находим слот для карт памяти MicroSD, порт Thunderbolt 4 с Power Delivery и возможностью зарядки, HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-A, разъёмы гарнитуры и питания.

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Нижний поддон изготовлен из алюминия. На нём есть две резиновые ножки и длинная полоса, а ещё в нём есть отверстия для циркуляции воздуха и вывода звука от динамиков. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво.

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Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить 10 винтов с шлицом Torx. Ещё нужна пластиковая карточка или что-то другое такое же гибкое, чтобы открыть защёлки.

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Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени.

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Основную часть внутреннего пространства занимает аккумулятор и материнская плата. В этом нет ничего удивительного потому, что устройство ориентировано на офисную работу и высокую портативность. Ноутбук уверенно работает больше, чем рабочий день.

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Процессоры здесь используются далеко не самые производительные и горячие, но может распаиваться дискретная видеокарта со своей памятью. В данной модификации её нет, и система охлаждения выглядит унифицированной с моделью, где она используется, поэтому здесь она работает очень тихо потому, что в пол силы.

Здесь мы видим две крупные тепловые трубки и два вентилятора турбинного типа. Вертушки последнего поколения выполнен по технологии Ice Blade c 87-лопастями сложной конфигурации с изменяемой толщиной. Никуда не делась функция самоочистки от пыли. Это уже третье поколение вентиляторов и мне нравится, что эта технология развивается.

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Беспроводной модуль Intel AX201NGW не распаян непосредственно на плате, а устанавливается в свой обычный разъём.

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Внизу по углам находятся два небольших динамика с крупными камерами. Они не симметричны, а зеркальны и на качество звука это не влияет. Звук сертифицирован harman/kardon, но каким-то особенным его не назовёшь. Это стандартное решение для этой модели.

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Аккумулятор здесь достаточно солидный для компактного устройства и поэтому занимает большую площадь. Всю нижнюю часть занимает устройство на 63 Вт*ч. Потребителей тут тоже немного и поэтому даже этого должно хватать на длительное время.

Возможности апгрейда есть, но скромные. Можно заменить SSD M.2 накопитель. Также ничего не мешает заменить беспроводной модуль.

Клавиатура и тачпад

Можно было бы назвать устройство ультрабуком, но он не очень тонкий. С такой начинкой можно было бы сделать его тоньше, но здесь на лицо унификация с модификацией, где есть видеокарта. Ширина корпуса небольшая и поэтому полноразмерная клавиатура не влезает.

Казалось бы, решение уже было придумано раньше – это NumberPAD. Однако, здесь его нет. Вместо этого используется устройство под названием ASUS DIAL, но не аналоговое, а встроенное в тачпад. Включение осуществляется по аналогии с NumberPAD, сенсором в правом верхнем углу.

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Топкейс также выполнен из алюминиевого сплава, как поддон и верхняя крышка. Он немного углублён в области клавиш. Почти все они серые. Однако, есть ещё часть светло-серых кнопок, а отдельно красным выделяется ESC. Ещё выделяется кнопка Enter несколькими светлыми полосками.

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В большинстве ноутбуков применяются клавиатуры мембранного типа. Здесь именно она. Однако сам механизм нажатия ножничного типа. Ход клавиши составляет 1,3 мм, и они еле заметно изогнуты.

Расположение клавиш во многом повторяет раскладку периферийных настольных клавиатур: для регулировки громкости, отключения микрофона и ряда других часто используемых команд предусмотрены удобно расположенные горячие клавиши, которые работают при нажатии кнопки Fn.

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Клавиатура оборудована подсветкой с тремя уровнями яркости. В остальном она ничем не выделяется на фоне аналогичных устройств.

Экран

Дисплей с диагональю 14 дюймов обладает разрешением 2880 x 1800 точек. Здесь используется матрица с технологией OLED. Она подразумевает высочайший уровень контрастности и сверхнизкое время отклика (1000 000:1 и 0,2 мс, что значительно превышает показатели для классических ЖК-дисплеев), и имеет сертификаты VESA DisplayHDR 600.

Черный цвет на таком дисплее выглядит действительно черным. Используется матрица Samsung ATNA40YK04-0.

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Площадь поверхности экрана здесь составляет 84%. Сам экран очень яркий, а цветовой охват огромный. В тёмном помещении экран вообще не светится, если на нём чёрный цвет и это выглядит очень круто.

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Производитель заявляет соответствие 100% соответствия цветовому пространству DCI-P3. Это похоже на правду даже в штатном режиме.

Углы обзора действительно широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Про чёрный цвет я всё уже сказал, он действительно чёрный, а не серый.

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Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

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С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 382 0
50 175 0
0 4.7 0

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, а сам дисплей показывает запредельный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики точно совпадают друг с другом, но достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

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Цветовая температура практически идеально совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится. Изначально у экрана есть всё не очень хорошо с калибровкой.

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В целом это модель для работы, но не самого высокого уровня, поэтому она не претендует на идеальную цветопередачу. А если необходимо, то устройство можно откалибровать через профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

450x252 28 KB. Big one: 1000x9953 3265 KB

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии. Перед использованием рекомендуется обновить всё через центр обновлений, там обновляется даже прошивка устройства. На месте знакомая утилита My ASUS, которую мы уже много раз рассматривали.

Пора переходить к тестам. По понятным причинам игровых будет не так много, поскольку ноутбук не позиционируется как игровой.

CPU-Z:

450x299 38 KB. Big one: 1500x996 276 KB

GPU-Z:

450x208 29 KB. Big one: 1000x463 113 KB

AIDA64 GPGPU:

450x311 33 KB. Big one: 1000x691 131 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x435 39 KB. Big one: 907x876 134 KB

Cinebench R23:

450x387 28 KB. Big one: 1000x861 100 KB

PCMark10:

300x240 16 KB. Big one: 1000x799 111 KB 300x240 14 KB. Big one: 1000x799 118 KB

3DMark CPU Profile:

450x262 25 KB. Big one: 1000x582 90 KB

3DMark Time Spy:

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CrystalDiskMark 8.0.1:

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Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 63 Вт*ч – это не много, но и не мало. Полная зарядка занимает 2 часа 5 минут. Такой результат достигается благодаря блоку питания, который поставляется в комплекте.

Работать в офисных задачах от аккумулятора можно достаточно долго, хватит на весь рабочий день. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Modern Office работает 6 часов 25 минут.

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Тест Applications, который эмулирует работу в MS Office, демонстрирует уверенную работу в 7 часов 45 минут.

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Результат не самый выдающийся, и без дискретной графики на схожей конфигурации я получал практически вдвое большее время.

Нагрев устройства достаточно умеренный.

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Даже при использовании самых тяжёлых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 38°C. Отмечу, что нагрев неравномерен, основная часть горячего воздуха выходит сзади.

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При этом сзади видно место, где расположен вентилятор и осуществляется приток воздуха.

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Что касается шума, то его пик достигается в режиме «Производительность», когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 2050 об/мин в нагрузке. Шум в таком режиме составляет 36.8 дБ на расстоянии 50 см от устройства.

Заключение

ASUS VivoBook Pro 14X OLED (N7400P) – это компактная универсальная модель нового поколения, в которой упор сделан на экран, производительность и поддержку современной платформы NVIDIA Studio. Новый ноутбук ориентирован на молодёжную аудиторию и людей, которым нужно настоящее мобильное устройство, способное проработать длительное время. Экран очень яркий и сочный, но для профессиональной работы его нужно откалибровать, как и любой монитор.

Инженеры компании совершили тот же манёвр, что с выпуском модели ASUS Zephyrus M16. В корпус 15” модели они поставили матрицу 16” с соотношением сторон 16:10. Для работы так иногда даже удобнее. Конечно, можно терпеть 21:9, если это огромный 34” «телевизор», а на маленьком экране всё воспринимается иначе и там каждый дюйм играет важную роль. Даже если в это дополнительное пространство будет помещаться только шапка тестового редактора – это уже хорошо. Что касается качества картинки самого экрана, то это лучше один раз увидеть. Лично меня не устроил лишь глянцевый экран. В помещении бликов нет, а что будет на ярком солнце – сказать сложно. Яркость высокая и теоретически этого должно хватить.

Мне на тестирование попала модель с бодрым процессором Intel Core i7-11370H, который показывает приемлемую производительность везде, несмотря на четыре ядра и восемь потоков. Ещё здесь дискретная графика GeForce RTX 3050, которая обеспечивает отличную производительность в приложениях, сильно не нагревается, много не потребляет, а всё потому, что применен GPU GA107, а не урезанный GA106. Максимально модель комплектуется 16 Гбайт памяти DDR4, и это не самые высокие показатели на сегодня, но для большинства повседневных задач вполне хватит. Ноутбук комплектуется ёмким аккумулятором на 63 Вт*ч и заряда хватает с лихвой на целый день экономной работы, где не задействован дискретный видеочип.

ASUS VivoBook Pro 14X OLED (N7400P) – это отличная компактная молодёжная модель, ориентированная на криэйтеров и контент-мейкеров. Для геймеров штатной видеокарты будет явно недостаточно, а для работы с платформой NVIDIA Studio – в самый раз.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный для тестирования ноутбук ASUS VivoBook Pro 14X (N7400P).

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Продал душу, но выкупил обратно. Сидишь такой на диванчике в Зажопинске, в рваной тельняшке, с пивасом, смотришь 1-й канал, орешь, так их, этих американцев, которые ссут в подъезде. А в это время тв...
Майнеры распродают накопленные Биткоины из-за падения доходности на 50% и обвала курса ВТС
AMD
11:48
У бедных голубых аж сгорает.
Зачем компания AMD купила компанию Xilinx и чего ждать от будущих процессоров AMD
AMD
11:48
Intel не любит на рынок выводить продукты. Intel где видеокарты ? Intel где Optane ? Intel даже не попытались..
Зачем компания AMD купила компанию Xilinx и чего ждать от будущих процессоров AMD
Антон вырезай его
11:47
ох уж эти скрины, где 5700xt быстрее 3090.
GeForce RTX 4090 окажется в 2 раза быстрее GeForce RTX 3090 и выйдет в сентябре 2022 – Hardwaretimes
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