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Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT

Тестирование двух конфигураций ПК в двух режимах работы, разрешении 1920 x 1080 и восьми играх.
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность четырех систем: Core i3-10325 & GeForce RTX 2060, Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT, Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 XT.

Модель Intel Core i3-10325 поддерживает 4/8 процессорных потоков и работает на тактовых частотах 3900-4800 МГц. В свою очередь ее соперник Ryzen 5 3500Х поддерживает 6/6 потоков и в штатном режиме функционирует на частотах 3600-4100 МГц. У процессора компании AMD наблюдается небольшой разгонный потенциал. После оверклокинга он работал на частоте 4200 МГц.

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Обе системы укомплектованы видеокартами начального ценового сегмента прошлого поколения: GeForce RTX 2060 6Gb и Radeon RX 5600 XT 6Gb. Все конфигурации будут протестированы в разрешении 1920 х 1080.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Valhalla с небольшим отрывом от преследователей лидировала система Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT. Примечательно, что после разгона все участники тестирования обеспечили комфортную производительность.

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Biomutant

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1% low и average FPS

В фэнтезийном боевике Biomutant уверенно лидировали системы Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500X & GeForce RTX 2060. В зависимости от разрешения и режима работы они опережали связки с видеокартой Radeon RX 5600 XT на 6% – 8%.

Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 на первой строчке расположилась конфигурация Ryzen 5 3500X & GeForce RTX 2060. При этом она и система Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 оказались связками, обеспечившими комфортную производительность. Правда, только после разгона.

Days Gone

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1% low и average FPS

В зомбо-боевике Days Gone первую позицию заняла система Ryzen 5 3500X & GeForce RTX 2060. В зависимости от режима работы она опередила связку Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 на 6% – 9%.

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F1 2020

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1% low и average FPS

В автогонке F1 2020 на первом месте расположилась связка Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT.

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Horizon Zero Dawn

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1% low и average FPS

В знаменитом Horizon Zero Dawn все участники тестирования показали равные результаты.

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Mafia Remastered

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1% low и average FPS

В игре Mafia Remastered лидировала конфигурация Core i3-10325 & GeForce RTX 2060. В зависимости от разрешения и режима работы она опередила связку Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT на 6% – 9%.

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Watch Dogs Legion

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1% low и average FPS

В игре Watch Dogs Legion уверенно лидировала система Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT. Примечательно, что после разгона она оказалась единственной связкой, показавшей высокие результаты.

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Итак, разогнанные лидеры обеспечили комфортную производительность в большинстве протестированных проектов.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности систем в восьми играх видно, что после разгона все конфигурации продемонстрировали приблизительно одинаковую производительность.

Теперь рассмотрим противостояние систем в отдельно взятых играх.

  • Конфигурация Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 опережала связку Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT в играх Biomutant, F1 2020 и Mafia Remastered.
  • Конфигурация Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 была в паритете со связкой Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT в играх Assassin's Creed Valhalla и Horizon Zero Dawn.
  • Конфигурация Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 уступила связке Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT в играх Cyberpunk 2077, Days Gone и Watch Dogs Legion.

Система Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 опередила связку Ryzen 5 3500X & Radeon RX 5600 XT в трех играх, показала равные результаты в двух и отстала в трех.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

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Соотношение стоимости и производительности систем (рубль/average FPS)

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность лавры первенства поделили конфигурации Core i3-10325 & GeForce RTX 2060 и Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT.

В противостоянии связок Core i3-10325 & GeForce RTX 2060, Core i3-10325 & Radeon RX 5600 XT, Ryzen 5 3500Х & GeForce RTX 2060 и Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 5600 XT победили конфигурации с процессорами компании Intel. После разгона они ничем не выделялись на фоне других участников тестирования. Однако по соотношению цена/производительность были весьма привлекательными для приобретения.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 3500Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
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