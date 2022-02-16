Оглавление

Вступление

Многие пользователи предпочитают использовать для компьютерных игр гарнитуру потому, что от обычных колонок идёт приличный шум, звуки бывают подозрительными, соседи могут вызвать полицию и потом уже сценарий может развиваться по-разному. Лучше не рисковать, надеть любимые наушники, запустить фильм и посмотреть его, пока идёт обратный отсчёт электронной очереди за новой видеокартой RTX 3050. Я пробовал, и мне не повезло, но фильм был интересный и я не сильно расстроился…

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В фильмах звуковое сопровождение играет очень важную роль. Люди давно отвыкли от немого кино, и звук с музыкой обеспечивают атмосферу, что способствует погружению и заставляет следить за направлением сюжета. В этом плане мне больше нравятся триллеры, где мрачная музыка постоянно держит в напряжении, и если гарнитура шипит или работает только один канал, то ни о каком наслаждении и погружении уже не думаешь, а размышляешь, как быстро заменить её на новую или починить. Болезнь многих гарнитур – провода, а у беспроводных проблем ещё больше. Даже легендарные беспроводные наушники «яблочной» корпорации ломаются, теряются, тонут, разгрызаются и много чего ещё с ними происходит, поэтому накладные телефоны (наушники) выглядят предпочтительнее.

Гарнитуры делают много компаний, и у меня тоже есть любимые бренды, причём проводные мне нравятся одни, беспроводные другие, компактные вкладыши абсолютно другие (и канальные я не люблю в принципе). Дома можно использовать проводные. Как правило, во всех моделях кабель длинный и прочный, поэтому можно не опасаться, что его длины не хватит, чтобы протянуть от системника до головы. В крайнем случае, голову можно наклонить ближе к корпусу.

Мне нравятся проводные устройства компании ASUS и особенно серия ROG. Сидят они очень удобно, звук хороший, а больше ничего не нужно. Хотя есть пользователи, которым нравится подсветка или какие-то эффекты. Не хватает только анимации, которая бы сообщала, что пользователь занят. Только я подумал, что ничего такого нет, как компания ASUS выпустила новую версию популярной гарнитуры – ROG Delta S Animate.

Чем отличается новая гарнитура, как она функционирует, что в ней интересного, и как это всё реализовано? Вопросов много, и мы попытаемся на них ответить.

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Упаковка и комплектация

Итак, начнём с упаковки. Гарнитура поставляется в крупной картонной коробке, плотной и вызывающей ощущения высокого качества продукта внутри. На лицевой стороне спереди изображена сама гарнитура, а внизу указана её модель. Цветовая палитра стандартная – красно-чёрная. В левом верхнем углу находится логотип Republic of Gamers, а справа красуются значки Hi-Res Audio, Discord, TeamSpeak и поддержки аксессуара консолью Sony PlayStation.

Посмотрим на коробку со всех сторон.

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На двух боковинах продублировано название гарнитуры. Сверху черный язычок. И черный логотип ASUS. Снизу технически характеристики наушников и микрофона, а также наименование товара на разных языках. На тыльной стороне логотип Republic of Gamers, название, изображение самой гарнитуры и перечисление ряда ее основных характеристик. Ещё правила утилизации.

Коробка красивая и, что самое главное, презентабельная. Может служить отличным подарком и порадовать глаз именинника при получении. Конструкция надёжная и вызывает доверие, такая не помнется и не погнется. Не менее презентабельно коробка открывается. Крышка откидывается и нас встречает черная картонная вставка с логотипом производителя и его обращением.

Подняв вставку, мы можем обнаружить сами наушники, которые лежат в специальной поролоновой форме, защищающей их при транспортировке. Под ней черная коробка и два руководства с картинками и инструкцией по эксплуатации.

Вернемся теперь к мелкой коробочке. В ней лежат альтернативные матерчатые амбушюры, микрофон и кабель переходник с USB Type-A на USB Type-C.

Упаковка порадовала. В ней нет ничего лишнего. Но отдельно стоит отметить комплект сменных амбушюр, который удивил и порадовал.

Продукт приятно держать в руках на стадии коробки и очень приятно распаковывать. Производитель уделил внимание и безопасности транспортировки. Внутри все плотно и надёжно лежит, а также защищено поролоном. Это красивая, надёжная и интересная упаковка с богатой комплектацией.

Внешний вид устройства

Сразу стоит отметить, что гарнитура габаритная, что видно на фоне и так немаленьких наушников Sennheiser HD 4.50 BTNC. Однако следует заметить важную особенность. При своих размерах эти наушники удивительно легкие. Всего лишь 310 г, в то время как модель-близнец ASUS ROG Delta S весит 300 г. У меня были игровые наушники заметно тяжелее.

Тут лёгкость заметно ощущается, голова абсолютно не устает. К слову, о голове. Данная модель подойдет любому взрослому человеку, как с маленькой головой, так и с баскетбольным мячом на плечах.

Моя голова достаточно большая, некоторые модели наушников я вытягивал на максимум, здесь же вытянул дужки чуть меньше половины и чувствовал себя предельно комфортно.

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Кстати, можно поговорить и про механизм регулировки. Он единственное, кроме, пожалуй, ещё болтиков и динамиков, что сделано в этих наушниках из металла. У фиксатора на оголовье нулевое и ещё 10 положений, о чём нам сообщают черточки и цифры на металлической пластинке. Усиление сделано из пластика, но выглядит надежно и не вызывает недоверия.

Сама регулировка происходит без малейшего люфта с приятным характерным пощелкиванием. Регулирование происходит легко, можно регулировать хоть одним пальцем, но при этом все равно прикладывается усилие. Никаких нареканий.

Как мы уже поняли, корпус модели практически целиком выполнен из пластика, премиального и приятного на ощупь. Модель абсолютно черная с черными вставками на чашечках, выделяемых подсветкой и украшенных логотипом, который аналогично светится. Не черным остается разве что металлическая громкость регулятора.

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На оголовье есть надпись «Republic of Gamers». Само оно обтянуто кожзаменителем, а внутри мягкий наполнитель. Конструкция комфортно ощущается на голове за счет ширины и нисколько не давит.

Чашечки имеют D-образную форму и очень хорошо прилегают к уху. Динамики расположены под углом, с учетом анатомии человеческого уха. На левой чашечке рычаг регулировки громкости, который по совместительству включает и выключает микрофон по нажатию, также переключатель управления анимацией AniMe Matrix, у которого есть три положения (выключенное, анимация и эффект «звуковая волна»).

Регуляторы самих чашечек довольно толстые и свободно ходят, разве что вертикальный на правом ухе изначально поскрипывал, но потом разработался и перестал.

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Рядом есть аудиокабель, вмонтированный в корпус. У чашечки от переламывания его защищает пластиковый фиксатор. Разъём для USB Type-C позолочен, сам аудиокабель спрятан в надёжной оплётке.

Теперь поговорим про амбушюры, которые повторяют D-образную форму чашечки. Уши ощущают себя в них очень комфортно. Сидят плотно, но ничего не давит, это обеспечивает шумоизоляцию, она хоть и является пассивной, но находится на высшем уровне и ничто вокруг не отвлекает от игры.

К наушникам идут два комплекта амбушюр. Одни из кожзаменителя, вторые из мягкой приятной на ощупь ткани.

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Внутри обе пары отделаны кожзаменителем. Как заявляет производитель, пара из кожзама предназначена для эксплуатации вне игр, например, в дороге или на прогулке, а тканевая – для продолжительных игровых сессий. Я не могу не согласиться.

Первая пара более практична и выдержит большее физическое воздействие. По шумоизоляции разницы особой не выявил, уши не потеют, но сейчас и не жаркое лето, чтобы так было. Потому для продолжительных игр однозначно лучше использовать тканевые. Они приятнее ощущаются, а уши в них не будут потеть от слова совсем. Очень интересное и приятное решение производителя.

Сняв амбушюры, мы можем увидеть динамики, защищенные пластиковой решеткой. Рядом имеется идентификационная наклейка.

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Конструкция наушников прочная. Думаю, они спокойно выдержат падение или, если на них случайно сядут, такую конструкцию можно назвать долговечной. Качество также радует, не считая небольшого скрипа, который мы отнесем скорее к случайности. Никаких прочих нареканий нет.

Мне очень понравились эргономика и шумоподавление модели. Наушники сидят, как влитые, ничуть не надавливая на уши. Поиграв в них 3.5 часа кряду ни нотки усталости или дискомфорта я не получил. Это обуславливается и легкостью модели. ~300 г –достойный показатель и вполне комфортный вес для головы.

Отдельно стоит отметить шумоподавление. У меня музыкальная семья, и во время игры на фортепиано с открытой дверью я не слышал ни в одних, ни в других амбушюрах абсолютно ничего. Наушники благодаря чашечкам словно не ощущаются на голове, что позволяет погрузиться в игру полностью. Играя без наушников, такого эффекта я достичь не мог. И даже учитывая, что эту игру я уже проходил, я получил абсолютно новые ощущения, замечая ряд деталей, упущенных ранее.

Аудиовозможности

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Разумеется, самое важное в наушниках это звук, а в игровых наушниках – реалистичность и детализация. В той же самой «Контре» очень важным элементом является слышать шаги на карте, определяя его местоположение, а также скорость реакции. У меня беркут, и я могу смело утверждать, что в таких наушниках это получается на ура. И это легко объяснить. Соотношение сигнал/шум составляет 130 дБ. На данный момент это рекордный показатель среди игровых гарнитур. Чтобы было понятно, у ASUS ROG Delta – 127. Да, разница мизерная, но она есть.

Звук достаточно объемный и чистый. Звучание действительно Hi-Res. Диапазон частот балует обширностью, а шумов не замечено даже в малейших количествах. Мне понравился сбалансированный бас. Его не много, как в каких-нибудь ExtraBass от Sony, где он грязный и чрезмерный, но и не мало. То есть он игристый, если можно так сказать. Средние частоты прям очень чистые, приятно слушать. Не зря производитель сказал нам про использование для приятного прослушивания музыки вне игр. Не знаю, обрадуют ли эти наушники аудиофила, но расстраивать точно не должны.

Всю эту магию делает высококачественный ЦАП ESS 9281, включающий четыре цифро-аналоговых преобразователя, обеспечивает обработку звука без потерь качества. При этом каждый из преобразователей выделяет свои ресурсы для части частного диапазона. Собственно, сам динамический диапазон от 20 Гц до 40 кГц, что является достаточно серьезным показателем.

Master Quality Authenticated (MQA) - это отмеченная наградами аудиотехнология, обеспечивающая звук студийного качества и раскрывающая все детали исходной записи. Технология MQA Renderer в гарнитуре ROG Delta S может подключаться к базовому сигналу MQA - в приложениях глобальных потоковых сервисов, таких как TIDAL и Xiami Music, - чтобы завершить окончательное «развертывание» музыкального файла MQA и обеспечить невероятное качество звука. У меня на компьютере нет топовой звуковой карты, но я попробовал. Действительно интереснее, чем MP3 и звук другого уровня. Микрофон.

Речь все-таки идет о гарнитуре, поэтому это столь же важное качество. И он неплох, со своей задачей справляется. У микрофона есть два режима, которые можно программно изменять. Один использует технологию AL, которая гасит абсолютно все посторонние шумы вокруг, но при этом сжимает звук делая его чуть хуже качеством, но если в вашем доме нет шума, то ее можно отключить. В целом, звук наушников порадовал и абсолютно точно соответствует их ценовому сегменту. В сочетании с комфортом и шумоизоляцией, мы получаем решение, способное нас полностью окунуть в игру, принести новые эмоции и удовольствие, которое можно эффективно использовать в том числе и вне компьютерного стола. Работа производителя видна невооруженным взглядом.

Как мы видим, наша модель имеет ряд преимуществ перед своими собратьями, но как отмечает сам производитель, их всё же нельзя считать следующим поколением, и все модели будут продаваться вместе, потому, если вы владелец ASUS ROG Delta, не спешите обновляться на новую модель, повремените, ваши наушники всё ещё актуальны.

Тестирование и настройка ПО

Самое главное в любой гарнитуре – звук. Даже в игровой модели важна детализация и объёмный эффект. В данном случае благодаря мощным и большим динамикам можно реализовать всё, что нужно. Ещё этому способствует программное обеспечение, которое позволяет много чего настроить.

Да и конструкция отличная. Мы видим большие герметичные камеры, которые можно доработать специальной синтетической ватой. Однако внутри мы уже заметили пластиковый разделитель, чтобы сам корпус не участвовал в работе, не колебался и не реверберировал.

Для управления устройством необходимо установить программный пакет Armoury Crate. У меня он установлен уже давно, поскольку я использую материнскую плату ASUS и постоянно занимаюсь синхронизацией подсветки.

После установки необходимо выбрать устройство и можно осуществлять настройку. Однако для начала программа предлагает обновить прошивку. Для этого нужно будет соединить устройство через кабель с компьютером.

После этого переходим в раздел настроек. В программе появляется своя отдельная страница, где можно осуществлять все настройки и это очень удобно.

Для начала нам предлагают выбрать один из режимов оптимизации звука.

Ниже находятся несколько полос для индикации громкости в одном из каналов. Рядом есть пункт «Реверберация», где можно выбрать один из эффектов присутствия в каком-то помещении. Понятно, что всё это осуществляется программными алгоритмами и предустановками.

Далее чуть ниже присутствует эквалайзер, где также можно выбрать предустановки звука. И ничего не мешает все ползунки выставить вручную.

Левее можно включить виртуальный объёмный звук. На удивление всё работает и очень даже неплохо. Наиболее хорошо получается в играх и кино. Музыку лучше слушать со штатными установками.

Многие говорят, что эта гарнитура не подходит для прослушивания музыки. Я с этим не согласен. Звук на самом деле можно настроить под свой слух. Кроме этого, есть солидный запас по громкости и даже на максимуме звук продолжает оставаться чистым. Вот это мне понравилось больше всего.

В самом низу есть ещё несколько регулировок.

Шумоподавление микрофона работает неплохо. Усилитель басов не так уж сильно их усиливает. Компрессор делает звук более жёстким, свистящим. Некоторых пользователей такое может не устроить.

Ещё два пункта для улучшения голоса помогают выделить его. Всё это работает, но вся остальная композиция и сам голос искажаются. Зато можно разобрать то, что раньше было непонятно.

В целом легко убедиться, что регулировок много, но не буду скрывать, что оптимальными лично для меня остались базовые настройки.

Целый раздел посвящён настройкам анимации. Настраивается каждая отдельная чашка независимо друг от друга. Вариантов и комбинаций очень много. Также можно синхронизировать эффекты на двух чашках одновременно.

Последняя вкладка посвящена обновлению встроенного программного обеспечения.

Анимация на устройстве работает отлично. Различных эффектов много и все они интересные.

Устройство я тестировал в разных играх, смотрел фильмы и слушал музыку. Сразу начну с последнего. Не знаю почему, то ли это зависит от размера, то ли от формы, но ожидаешь получить супер-басы. Увы, ожидания не оправдываются. Басы есть, но не сказать прям, что мощные. Мы могли видеть регулировку баса в настройках, но результат не впечатляет. Работает, и улучшения есть, но всё равно не то. Даже близко не Sony Super BASS.

Звук на самом деле достаточно сбалансированный и ярко по частотам где-то не выражен. Ещё раз повторю, что мне больше всего запомнилась чистота звука даже на высокой громкости. Хорошее позиционирование в играх и фильмах. Музыку слушать можно. Амбушюры не давят, голова не устаёт, уши не потеют. Каких-то явных недостатков я не заметил.

Гарнитура сама ссигнализирует о том, что аккумуляторы садятся и нужна подзарядка. Полный цикл занимает час. Посадил я их специально потому, что они пришли где-то с 30% зарядкой, и я просто хотел посмотреть поведение устройства при окончании энергии. Сопряжение происходит мгновенно, сразу после установки USB приёмника в порт. Даже драйвера в Windows 10 долго не искались, всё заработало сразу без каких-либо действий.

Заключение

ASUS ROG Delta S Animate – новый флагман компании ASUS среди проводных гарнитур с встроенным ЦАП. Подобные устройства доказали свою актуальность и востребованность на рынке, поэтому компания ASUS без особого риска выпускает почти клон популярной модели ASUS ROG Delta S с расширенной за счет анимации функциональностью.

Это ещё раз подтверждает, что модель очень популярна среди пользователей и спрос на гарнитуры со встроенным ЦАП остаётся стабильным. Качество звука почти не страдает, но зато появляются возможности для построения объёмного звучания, лучшей эмуляции виртуального пространства и глубины построения сцен. Внешний вид сильно не поменялся, аппаратная часть не изменилась, но появилась анимация на каждой наружной панели чаши. Технология позаимствована у игровых моделей ноутбуков ROG Zephyrus и, возможно, даже делалась в расчёте на их аудиторию как аксессуар, поскольку это флагманские модели, и стоимость самой гарнитуры может раствориться в шестизначном числе за сам ноутбук.

Однако гарнитура достаточно удобная и необычная сама по себе. Она точно будет привлекать внимание окружающих, а над анимацией ещё можно поработать, чтобы сильнее выделяться на фоне обычных скучных моделей. На мой взгляд, именно это основное назначение данной гарнитуры. Помимо хорошего звучания она позволяет привлекать к себе внимание окружающих.

Традиционно для компании используются качественные материалы, изготовление аккуратное, комплект хороший и есть даже дополнительные тканевые амбушюры. Софт работает отлично, всё настраивается, обновляется и позволяет настраивать само звучание. Есть шумоподавление.

В итоге получается отличная модель для игромана, которому нравится привлекать к себе внимание при помощи внешней анимации, но для маскировки она отключается и есть шанс погрузиться в игру.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора модель ASUS ROG Delta S Animate получает награду:

Выражаем благодарность: