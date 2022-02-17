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Обзор и тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM

Модель ASUS – обычная корпоративная плата без излишеств, но с хорошей базовой функциональностью и поддержкой разных интерфейсов.
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Оглавление

Вступление

В основном мы рассматриваем различные материнские платы для потребительского сектора и давно не уделяли внимание профессиональным. Основное отличие заключается в специфике. Профессиональные модели предназначены в первую очередь для тяжёлых условий работы и должны отвечать самым высоким требованиям по надёжности и отказоустойчивости.

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Конечно, с такими устройствами про разгон никто не думает, но это не значит, что его нет совсем или он невозможен. Например, можно применить безобидный XMP профиль и улучшить характеристики оперативной памяти. Понятно, что с разгоном (особенно на платформе Intel) ловить нечего, да и на самом деле это не нужно для профессионального использования, поскольку важнее стабильность работы. Сейчас ещё наметилось обновление платформы Intel и иногда эти процессы протекают болезненно. Бывает, что выходит из строя материнская плата или нужно заменить её на новую с поддержкой самого производительного процессора последнего поколения. И вот такая, на первый взгляд, безобидная процедура может обернуться катастрофой.

Всё дело в том, что зачастую положение разъёмов и коннекторов на материнских платах разных поколений отличается, и нет никакой гарантии, что именно в том месте, где требуется, находится нужный порт. В домашних компьютерах с этим проблем нет: периферийные устройства достаточно гибко подстраиваются под новую компоновку. Не всегда, но чаще с совместимостью всё хорошо. Другое дело – профессиональные устройства: терминалы, станки, станции, модули и другие, где может быть установлен компьютер, очень жёстко привязаны к определённому набору интерфейсов и даже месту их расположения. И пусть в корпоративном сегменте никто не будет менять отдельно материнскую плату, если можно заменить весь системный блок целиком. Однако проблема есть, и этот вопрос болезненный, особенно когда возникает необходимость в модернизации или замене одного компонента.

Сегодня мы рассмотрим интересную плату из корпоративного сегмента, чтобы понять, какие устройства появляются в этом году и чего нам ожидать от новой платформы в профессиональной среде. Плата называется ASUS Pro B660M-C D4-CSM.

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Название говорит о том, что модель основана на чипсете Intel B660, поддерживает оперативную память DDR4 и предназначена для корпоративных сборок. Не исключаю, что подобные устройства будут встречаться в рабочих станциях, офисах и готовых сборках.

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Упаковка и комплектация

Коробка не очень большая. Сама плата выполнена в наиболее популярном формате mATX, а ее упаковка не сильно превосходит габариты новинки.

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Оформление необычное и это объясняется тем, что для профессионалов внешний вид не играет особой роли и можно обойтись белым фоном и изображением модели. Никого не удивляет, что профессиональное оборудование часто упаковано в невзрачную упаковку из обычного картона. Тут хотя бы есть оформление.

В левом верхнем углу находится логотип производителя. Ниже фотография материнской платы. В правой части указано, что это оборудование для бизнеса, а модель платы приведена как Pro B660M-C D4 CSM. Далее размещен круглый значок, который сообщает о корпоративной поддержке на протяжении 36 месяцев. В этом плане срок гарантии, как можно заметить, не отличается от обычного потребительского, где даже на самые бюджетные модели он составляет три года.

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В самом низу присутствует несколько значков с описанием технических решений, часть из них подробнее описана с обратной стороны.

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Мы видим изображение устройства со сносками к портам и разъёмам. Соответственно слева и справа образуются два столбца с ключевыми характеристиками. Дополнительных контроллеров тут нет, почти все функции обеспечены чипсетом Intel B660. Также не обошлось без поддержки портов COM и LTP, а также TPM.

Небывалый случай для подобных корпоративных плат – поддержка разгона оперативной памяти. Поддерживаются модули типа DDR4, и даже в компании Intel решили немного подсластить жизнь пользователю, добавив поддержку прошлого поколения памяти в новую платформу и функции её разгона в чипсет Intel B660.

Ниже находятся три вставки с описанием ключевых технических решений, которые применяются в устройстве. Например, подробно описана технология BIOS Recovering.

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За всю историю пользования материнскими платами у меня было несколько случаев, когда BIOS по разным причинам оказывалась в неработоспособном состоянии. Было время, производители даже распаивали сразу по две микросхемы, и всё равно это не всегда спасало. Здесь, если не ошибаюсь, ПЗУ одна, но с областью только для чтения, чтобы можно было в случае чего восстановить основной раздел. Очень нужная функция для корпоративного сегмента.

Кроме того, на плате присутствует влагоотталкивающее покрытие, которое позволяет использовать устройство при значительном уровне влажности. Речь идёт не о водонепроницаемости, а о специальном покрытии, которое защищает материнскую плату во влажных средах, таких как фабрики, библиотеки, центры обработки данных и интернет-кафе. Оно также минимизирует внутреннюю коррозию, предотвращая прилипание и миграцию влаги, и продлевая срок службы системной платы.

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То, что материнские платы проходят тестирование перед тем, как поступить в продажу – это давно не секрет. На заводах ещё выборочно изучают образцы из каждой небольшой партии, чтобы проверить наличие брака. Тестирование – обычная процедура, но в данном случае производитель сообщает о проведении тестов в тяжёлых условиях.

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Ещё одна важная деталь – ведение логов. Проблему всегда проще предотвратить, чем потом разбираться с её последствиями. Поэтому в BIOS ведётся лог событий, которые произошли за последнее время. Их можно просматривать и выяснить, что происходит с системой. Все важные события задокументированы и могут помочь в разрешении проблем, например, связанных с питанием.

Пора заглянуть внутрь.

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Здесь снова используется картонный лоток, который загибается и образует отсек. В лотке покоится материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Под этой белой картонной коробкой находится скрытый нижний отсек с комплектом поставки. Информационные компоненты представлены следующим набором.

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  • Руководство пользователя;
  • Руководство по монтажу;
  • Информация о безопасности;
  • Карта с QR-кодами по ASUS Control Center Express;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

Посмотрим на аксессуары.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Два комплекта креплений для устройств M.2;
  • Заглушка задней панели.

Дизайн и особенности платы

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Материнская плата выполнена в форм-факторе mATX, который популярен не только в корпоративных сборках. Обычно в нём выпускаются самые недорогие устройства и здесь похожий случай.

Системная плата не перегружена функциональностью и выполнена не на флагманском чипсете, что вполне вписывается в представление о корпоративном устройстве. Также плата понравится тем, кто заскучал по олдскульному зелёному текстолиту.

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Смотрится простовато. Небольшой радиатор есть только на чипсете. Тут никто не хочет переплачивать, а производитель пытается снизить себестоимость, чтобы конкурировать с другими моделями.

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Спереди достаточно свободного места, а сзади элементов нет вообще. Сама печатная плата достаточно жёсткая. Она состоит из шести слоёв металлизации.

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Питание на материнскую плату подаётся через стандартный разъём ATX 24-pin и дополнительный 8-pin. Расчёт здесь такой. Поддерживаются все процессоры, но подсистема питания ограничена определённой величиной. Если в описании процессора указано 125 Вт, то она будет обеспечивать эти 125 Вт и больше не обязана.

Это важно понимать, когда осуществляешь сборку на подобном «железе», например на бюджетных платах, где мало фаз питания процессора и транзисторы сильно нагреваются, а автоматика должна сбрасывать потребление, чтобы они не выгорели от чрезмерной нагрузки, но паспортные 125 Вт вынь да положь.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота чёрного и серого цветов. Здесь используется комбинация защёлок и фиксаторов для каждого слота.

Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот в разъёмы одного цвета, что сильно упрощает процедуру сборки. Заполнение рекомендуется начинать с правого края.

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Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 (2933 / 3000 / 3200 / 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 (разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать.

Максимальный допустимый объём 128 Гбайт достигается путём установки четырёх модулей по 32 Гбайт. Я всегда предпочитаю брать платы с четырьмя слотами.

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В подсистеме питания процессора мы видим 7 каналов (6+1) для ядер и интегрированного видео. Ещё по одной фазе Vccsa и Vmem. Здесь используются транзисторы ON Semiconductor 4C06B и 4C10B.

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Ещё на каждый из 7 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные капсульные распаяны недалеко от процессорного сокета и за транзисторами, ближе к краю.

Используется ШИМ-контроллер Digi+ VRM EPU ASP2100CTB. Кстати, он встречается даже в материнских платах на базе чипсета Intel Z690, например, на ASUS Prime Z690-P.

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Транзисторные сборки не накрыты радиатором. Предполагается, что они будут охлаждаться потоком воздуха от процессорного кулера или отдельным вентилятором. Также не предполагается никакого разгона, поэтому дополнительного охлаждения не требуется, но в общей сборке это обязательно учитывается и проводятся специальные тесты, чтобы определить все режимы работы.

Я бы не стал здесь использовать процессоры с заявленным TDP 125 Вт – все процессоры с литерой K. Проблемы с такими моделями были даже на платформах прошлого поколения, и они никуда не могут деться, поскольку подсистема питания не рассчитана на 200 Вт. Самые разумные варианты – использовать процессоры на 65 Вт и меньше.

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Радиатор на плате есть только один. Он небольшой и со слабым оребрением. Предназначен для чипсета. Изготовлен из алюминия и окрашен в чёрный цвет.

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Крепление осуществляется двумя клипсами на пружинках, а в качестве термоинтерфейса используется розовая терморезинка.

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Под ним находится чипсет Intel B660. Он отличается от Z690 по характеристикам, но всё, что нам важно знать, это отсутствие возможности разгона процессора.

Что касается поддержки памяти DDR5 и шины PCI-e 5.0, то от чипсета это не зависит потому, что оба контроллера находятся в процессоре. Поэтому у производителей плат просто есть выбор, как реализовать тот или иной функционал.

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Чипсетом поддерживается до четырёх портов SATA 3 и все они выведены вбок. Рядом с разъёмом ATX 24-pin находится колодка USB 3.2 Gen1 для подключения двух портов, а ниже ещё одна USB 3.2 Gen2.

Ниже можно увидеть колодку TPM-модуля и разъём для подключения кнопок и индикаторов корпуса.

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Левее по нижнему краю есть контакты для сброса настроек BIOS, а рядом колодка двух портов USB 2.0. Далее можно заметить колодку LPT и две COM-портов.

В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъём для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, и звуковой кодек Realtek ALC897.

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Внизу платы находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D. Далее по левому краю распаяна микросхема гигабитного сетевого контроллера Intel I219-V.

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На этой плате находится всего три слота расширения: один PCI-e x16 и два PCI-e x1.

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Первый получает свои линии напрямую от процессора. При этом в спецификации указано, что поддерживаются только режимы Gen3 / Gen4. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом и работают в режиме PCI-e x1 Gen3. На плате ещё находится два слота M.2 для накопителей и один слот для беспроводного модуля.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Один разъём PS/2 для мыши;
  • Один разъём PS/2 для клавиатуры;
  • Два разъёма USB 2.0;
  • Два разъёма USB 3.2 Gen1;
  • Один сетевой разъём RJ-45;
  • Три аудиоразъёма типа minijack;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход D-Sub.
  • Два видеовыхода Display Port.

В ассортименте материнских плат компании есть модели с более богатым оснащением, в том числе с беспроводным модулем.

Технические характеристики

Модель ASUS Pro B660M-C D4-CSM
Поддерживаемые процессоры 12 поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel B660
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 – 5200 МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen4;
1 - PCI-e x1 Gen3
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта– Intel B660; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I219-V
Аудио Realtek ALC897 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 4 x USB 2.0 (Intel B660)
USB 3.2 Gen1 2 + 3 x USB 3.2 Gen1 (Intel B660)
USB 3.2 Gen2 Нет
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 2 х PS/2;
2 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
1 x RJ45;
3 x 3.5 мм Jack;
2 x DP;
1 x D-Sub;
1 x HDMI
Размеры, мм 244 x 244
Форм-фактор mATX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS тоже не совсем обычная и адаптирована под профессионалов. Это значит, нет цветного и красочного графического интерфейса, а есть большое количество опций и настроек. Цвета и фон классические, чтобы особо не напрягать зрение.

Меню простое и понятное. Структура близка к обычным бытовым материнским платам компании ASUS. Особенно это заметно по верхнему бару меню. Предлагаю посмотреть на BIOS.

Есть список внесённых изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает. А ещё есть лог важных событий.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS Pro B660M-C D4-CSM проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS Pro B660M-C D4-CSM, версия BIOS 0404;
  • Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3700 / 3600/4900 МГц база/турбо);
  • Система охлаждения: Deepcool AK620;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Оперативная память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600 Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: встроенная Intel UHD Graphics 770;
  • Накопитель: Samsung PM9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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Тестирование

Сборка стенда не вызывает каких-то сложностей. Всё устанавливается как обычно, с совместимостью заморочек не возникает.

С Intel Core i5-12600K система достаточно быстро разогревает транзисторы выше 100°C под Prime95, что было предсказуемо. Далее она автоматически уходит в защиту и снижает частоту и напряжение процессора, пока потребление не стабилизируется на отметке 125 Вт. В итоге всё честно и без обмана.

Оперативную память я разогнал сразу, никаких сложностей с этим не возникло. Для DDR4 лучше подходит режим Gear1, а частоту мне удалось легко поднять до DDR4-4000. Дальше остаются тесты.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory:

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Cinebench R20:

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Cinebench R23:

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Теперь можно посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.1.

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Под конец стандартный тест Prime95 и замеры тепловизором. Температуры не самые низкие, в некоторых ситуациях желателен вентилятор для обдува.

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Кстати, чипсет не такой уж холодный и его радиатор неплохо нагревается.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC897. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Заключение

ASUS Pro B660M-C D4 CSM – обычная корпоративная плата без излишеств, но с хорошей базовой функциональностью и предназначенная для не самых производительных процессоров (точнее, для моделей с ограниченной мощностью). Поддерживаются все модели CPU, но где-то может не справляться подсистема питания и плата уходит в автоматическую защиту, сбрасывая напряжение на ЦП и снижая частоты при перегрузке. Выше мы могли убедиться, что автоматика отрабатывает на отлично и на этот счёт можно не волноваться.

Функциональность хорошая. Достаточно портов и слотов расширения. Нет поддержки PCI-e 5.0, но в ближайшее время это и так не пригодится, зато есть возможность разгона оперативной памяти, что позволяет увеличить производительность системы, особенно при использовании интегрированной графики. На тесте была модификация с поддержкой памяти DDR4, и в текущей ситуации это даже хорошо потому, что этот тип памяти распространённый и доступный, а выбор большой.

В этом поколении системных плат применяется ряд усовершенствованных технологий, которые повышают отказоустойчивость устройства и способствуют улучшению его работы в тяжёлых условиях. Есть специальное покрытие с защитой от влаги и коррозии. Ещё предусмотрена защита от скачков напряжения и замыкания. Разумеется, есть поддержка TPM и Secure Boot. Также была добавлена функция аварийного восстановления BIOS.

В целом ASUS Pro B660M-C D4-CSM это отличная универсальная рабочая плата с хорошими возможностями и поддержкой разных интерфейсов.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS Pro B660M-C D4-CSM.

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обзор тест asus wildchaser micro-atx lga 1700 core i5-12600k intel b660 asus pro b660m-c d4-csm

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Megi
09:53
Расскажите кратко об их производстве, много ли их сейчас производят, кому продаются и где применяются.
Российские заводы микроэлектроники до сих пор производят микросхемы и другие компоненты 1970-х годов
David
09:50
Майнеры если вы читаете это, то идити в жопу. Вы жалкие тварьи.
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Каа
09:49
Красивая! На самый главный вопрос не ответил - 12400 разгоняет? Внешний тактовый генератор есть?
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Felsher03
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Эко тебя маркетингом переехало!))
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Александр Гаврилов
09:47
Что за дебил пишет такие статьи? Видеокарты не со скидками до 65000 рублей, ламповая твоя голова. Видеокарты с наценкой 150% вместо 300%. Какая скидка если цены искусственно повысили. Чтобы она 50k ст...
Геймерские видеокарты дешевеют в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 65 000 рублей
Александр Пунга
09:44
Ну то есть а320 может у асус, а x370 еще неизвестно. Последний раз беру материнки от асус
ASUS оценивает возможность обновления плат X370 для AMD Ryzen 5000 — графика выпуска пока нет
Spamhommer1
09:42
В это гуано ещё и играет кто-то?
Создатели The Sims 4 всё же выпустят в России дополнение «Свадебные истории» с ЛГБТ-парой в главной роли
wwr222
09:42
Руль тут вообще не при чем. Если руки разработчиков растут из жопы, то тебе ничего не поможет. Я играл в GT2 и GT Evo на клаве и все отлично "чувствуется". Все предсказуемо. Я накатал очень много круг...
Серия GRID, как типичный представитель кольцевых аркадных гонок
3JIbIDEHb
09:41
Грунтовка. Впервые слышу, что бы британские учёные что то действительно нужное и полезное открыли... Аспирант Жипенг Ли.. А ну теперь всё ясно и понятно.
WSU: Учёные разработали наногерметик, который эффективно защищает бетон от воздействия солей и проникновения влаги
zukoZL
09:41
вроде типа 1050, за 110$ думаю буду покупатели
Доступная видеокарта с полноценным чипом Intel DG1 появилась в ассортименте одного из производителей
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