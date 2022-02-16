Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX 5600 XT в связке с процессором Core i7-11700КF
Страницы материала
В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.
Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.
реклама
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
реклама
Biomutant
Cyberpunk 2077
Days Gone
реклама
F1 2020
реклама
Horizon Zero Dawn
реклама
Mafia Remastered
реклама
Watch Dogs Legion
реклама
Лидер Radeon RX 5600 ХТ обеспечил комфортную производительность в большинстве проектов.
Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что лидировал графический ускоритель Radeon RX 5600 ХТ. В зависимости от режима работы и разрешения он опережал «зеленого» оппонента на 10% – 17%.
Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.
- GeForce GTX 1660 Ti была в паритете с Radeon RX 5600 ХТ в играх Biomutant, Cyberpunk 2077 и Mafia Remastered;
- GeForce GTX 1660 Ti была медленнее Radeon RX 5600 ХТ в играх Assassin's Creed Valhalla, Days Gone, F1 2020, Horizon Zero Dawn и Watch Dogs Legion.
Графический ускоритель GeForce GTX 1660 Ti показал равные результаты с видеокартой Radeon RX 5600 ХТ в трех проектах из восьми, и в пяти играх был медленнее «красного» соперника.
реклама
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.
- GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт – 28 000 рублей;
- Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт – 32 000 рублей.
Соотношение стоимости / производительности видеокартРублей / average FPS
По соотношению цена/производительность видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 ХТ были одинаково привлекательными для приобретения.
Итак, в противостоянии графических ускорителей GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 ХТ победителем вышла модель компании AMD. Она была быстрее конкурента в общем зачете и ни в чем не уступила ему по соотношению цена/производительность.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила