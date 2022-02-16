В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарт GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 XT в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080 и 2560 х 1440.

Посмотрим, кто выйдет победителем из этого противостояния.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

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Biomutant

1% low и average FPS

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

Days Gone

1% low и average FPS

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F1 2020

1% low и average FPS

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Horizon Zero Dawn

1% low и average FPS

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Mafia Remastered

1% low и average FPS

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

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Лидер Radeon RX 5600 ХТ обеспечил комфортную производительность в большинстве проектов.

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что лидировал графический ускоритель Radeon RX 5600 ХТ. В зависимости от режима работы и разрешения он опережал «зеленого» оппонента на 10% – 17%.

Теперь рассмотрим противостояние видеокарт в отдельно взятых играх.

GeForce GTX 1660 Ti была в паритете с Radeon RX 5600 ХТ в играх Biomutant, Cyberpunk 2077 и Mafia Remastered;

GeForce GTX 1660 Ti была медленнее Radeon RX 5600 ХТ в играх Assassin's Creed Valhalla, Days Gone, F1 2020, Horizon Zero Dawn и Watch Dogs Legion.

Графический ускоритель GeForce GTX 1660 Ti показал равные результаты с видеокартой Radeon RX 5600 ХТ в трех проектах из восьми, и в пяти играх был медленнее «красного» соперника.

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Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.

GeForce GTX 1660 Ti 6144 Mбайт – 28 000 рублей;



Radeon RX 5600 XT 6144 Мбайт – 32 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность видеокарты GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 ХТ были одинаково привлекательными для приобретения.

Итак, в противостоянии графических ускорителей GeForce GTX 1660 Ti и Radeon RX 5600 ХТ победителем вышла модель компании AMD. Она была быстрее конкурента в общем зачете и ни в чем не уступила ему по соотношению цена/производительность.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

