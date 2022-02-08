Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI – новый шедевр компании форм-фактора Mini-ITX, при создании которого инженеры изрядно постарались.
+
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Снижение цен MSI 3070 Ti до уровня не Ti
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Оглавление

Вступление

Материнские платы формата mini-ITX – это особые устройства, которые ограничены скромными габаритами 170 х 170 мм, но это только длина и ширина. Про высоту никакого разговора не было, и я в последних моделях часто вижу, как они растут именно вверх. Появляются всякие нагромождения, используется активное охлаждение, чтобы охлаждать хотя бы питание и все это выглядит как компромисс…

реклама

Каждое новое поколение устройств все сложнее и сложнее впихивать в маленькие корпуса. Где-то это становится вовсе невозможно. Процессоры не становятся холоднее, функционал увеличивается и размещать все на такой маленькой плате очень сложно. Именно поэтому производителям приходится городить эти небоскребы около сокета, лепить многослойные пироги, чтобы хоть как-то соответствовать современным трендам, и чтобы обладателям таких плат было не так обидно, за урезанный функционал. В какой-то степени – это осознанный выбор покупателя, а производитель просто предлагает такую возможность. Как будет выкручиваться сборщик – это никого не волнует.

Формально такие устройства поддерживают топовые процессоры и разгон, но мы прекрасно понимаем, что практически это реализовать в компактном корпусе с приемлемым результатом невозможно, особенно когда уже многие переходят на AIO системы для охлаждения процессоров, ведь никакой Noctua NH-L9I не отведет даже 150 Вт, а 200 Вт уже вытянет не всякий башенный кулер. Тем не менее в таких платах есть своя изюминка. Корпуса под ITX бывают разные и в том числе геймерские и даже красивые и с хорошим охлаждением. Например, ASUS ROG Z11, который мы рассматривали год назад.

Вот для такого корпуса уже можно смело рассматривать новую материнскую плату ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI, которую ждали все фанаты ITX формата.

450x331 29 KB. Big one: 918x675 95 KB

В очередной раз инженеры превозмогли себя и сделали чудо потому, что главный девиз компании «в поисках невероятного». Без преувеличения можно сказать, что это уникальное устройство и пришлось сделать невозможное, чтобы хотя бы часть функционала запихнуть в такой маленький формат. А еще нам обещают много фаз питания, хорошее охлаждение и хороший разгон.

анонсы и реклама
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Страшный обвал цен RTX 3070
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности и как устройство проявляет себя в работе.

Упаковка и комплектация

Сама плата маленькая и упаковка тоже не очень большая. Она практически не намного больше в длину и ширину, но ощутимо толще.

450x368 36 KB. Big one: 1000x817 140 KB

Оформление знакомо по другим устройствам серии ASUS ROG Strix. В этом поколении закончились эти розово-фиолетовые темы и фон здесь преимущественно черный. Спереди мы видим изображение материнской платы. Она помещается полностью, но не видно разъемов задней панели.

реклама

450x366 37 KB. Big one: 1000x814 146 KB

В левом верхнем углу находится логотип вместе с надписью Republic Of Gamers. Ближе к середине обозначено наименование модели ROG Strix Z690-I Gaming WIFI. В самом низу находится множество разных значков и в левом нижнем углу логотип производителя. Три значка относятся к компании Intel и сообщают о поддержке процессоров 12-го поколения, о том, что здесь чипсет Intel Z690 и поддержка Intel Optane. Далее идут LGA1700, PCI-e 5.0, DDR5, ASUS AURA Sync, Windows 11 и WIFI 6E.

Переворачиваем коробку.

450x344 30 KB. Big one: 1000x764 111 KB

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами ROG Strix Z690-I Gaming WIFI. Ниже в левой части находится фотография устройства. Справа от нее проходят три диагональные полосы. Они образуют три вставки с изображениями, которые представляют ключевые особенности устройства. Ниже можно заметить не очень детальную спецификацию устройства.

Пора заглянуть внутрь.

450x336 24 KB. Big one: 1000x747 92 KB

Здесь мы видим картонный лоток, в котором находится материнская плата в антистатическом пакете. Под ним находится такой же картонный разделитель, скрывающий нижний отсек. Там прячется весь комплект поставки.

450x256 26 KB. Big one: 1000x569 95 KB

Информационные компоненты представлены следующим набором.

450x296 27 KB. Big one: 1000x657 103 KB
  • Руководство пользователя;
  • Благодарственная карта;
  • Комплект наклеек;
  • Брелок для ключей;
  • DVD-диск с драйверами и программным обеспечением.

450x316 23 KB. Big one: 1000x703 79 KB

Диски кладут уже просто по инерции, не понимая, что они больше не актуальны. Посмотрим теперь на прилагаемые аксессуары.

450x332 20 KB. Big one: 1000x738 64 KB
  • Четыре кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Антенна для беспроводного модуля;
  • Удлинитель для разъема подключения кнопок и индикаторов корпуса.
  • Дочерняя плата с портами.

450x431 35 KB. Big one: 1000x957 131 KB

реклама



Как бы это смешно не звучало, но без этой маленькой платы большую использовать полноценно не получится. На нее выводятся кнопки и индикаторы корпуса, поэтому если ее потерять, а в BIOS не выставить включение после подачи питания или случайно сбросить BIOS, то я не знаю, что вы будете делать, я бы расстроился. Нужно было как-то продублировать хотя бы контакты включения на плате или сделать маленькую кнопку.

Заглушка задней панели уже установлена на плате и поэтому мы ее не видели в комплекте.

Дизайн и особенности платы

Материнская плата выполнена в формате mini-ITX, это значит, что ее габариты составляют 170 х 170 мм. Это не самый популярный стандарт, но своя аудитория у него есть. У богатых свои причуды, ведь эти устройства дорогие, у них проблемы с совместимостью и даже функционал флагманского чипсета нельзя в полной мере реализовать потому, что банально для всего нет места.

Однако есть любители компактных систем и есть специализированные корпуса. Просто это отдельная ниша продуктов, для тех, кто планирует создать компактную и производительную систему, но не для того, чтобы что-то там сэкономить. Для этого есть mATX.

реклама

450x413 31 KB. Big one: 1000x918 110 KB

В который раз я замечаю, что устройства на флагманских чипсетах разрастаются ввысь. Появляются всякие дочерние платы потому, что места на основной уже не хватает и полный функционал никак не влезает. Плюс еще нужно думать об охлаждении. Точнее думать тут нечего, а нужно ставить как-то вентилятор. Сложность все это скомпоновать растет в геометрической прогрессии. Не экономят на качестве изготовления и материалов, но делают функционал чуть проще потому, что банально нет места, чтобы развернуться на полную.

Единственное, чего я не могу понять – экономия на RGB светодиодах. Людям это нравится, это недорого и несущественно увеличивает стоимость платы, а с подсветкой она выглядит явно дороже. На этой плате подсветки нет. Правильно, зачем забивать инженерам голову какими-то пустяками. Кому она нужно тот пусть и ломает голову, а разъемы для ARGB на плате есть, целый один. Один для адресной, а еще есть обычный 12В. Многие привыкли видеть на таких устройствах сложные системы охлаждения, и второй ярус с дочерней платой под процессорным сокетом и над слотом PCI-e x16. Здесь эта картина в абсолюте. Плата компактная, сокет стал больше, отверстия креплений кулера здесь двойные, но оригинальные стали дальше и поэтому свободного места тут нет вообще. Расположение компонентов очень плотное даже спереди.

С обратной стороны свободного клочка также не найти потому, что здесь элементов не меньше. К тому же тут можно заметить чип ASUS AURA и TPU, для интеллектуального разгона, а также еще несколько контроллеров.

450x389 37 KB. Big one: 1000x865 144 KB

реклама

Питание на материнскую плату подается через основной и один дополнительный коннектор ATX по схеме 24+8. Конечно, используется технология ProCool уже второго поколения. Другого сочетания на компактной плате не найти.

К тому же разгон процессора здесь есть, ведь используется флагманский чипсет Intel Z690 и поддерживаются топовые процессоры.

450x293 30 KB. Big one: 1000x650 111 KB

Если пользователь собирает систему на такой плате, то он точно должен понимать, что процессор с индексом «K» будет горячее и его надо будет охлаждать скорее всего водой, других вариантов здесь я не вижу. Разгон на новой платформе – непростое занятие даже на более подготовленных устройствах.

Здесь, на мой взгляд, совсем другая задача. Плата ориентирована на геймеров, а значит она оптимизирована на автоматический разгон, который будет ограничиваться мощностями системы охлаждения. Это разумно.

реклама

450x270 34 KB. Big one: 1000x600 124 KB

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено два слота черного цвета. Здесь используется комбинация защелок и фиксаторов для каждого слота. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно просто установить две планки памяти. Есть поддержка функции OPTIMEM, но я бы не стал возлагать на нее какие-то надежды.

450x286 37 KB. Big one: 1000x635 135 KB

Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR5-4800 -6400 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем составляет 64 Гб. Он достигается путем установки двух модулей по 32 Гб.

450x353 32 KB

реклама

В подсистеме питания процессора мы видим 11 каналов питания (10+1) для ядер и интегрированного видео. На каждую из одиннадцати фаз установлена одна транзисторная сборка RENESAS RAA22010540, которые обеспечивают по 105 А.

Такие распаяны только на флагманских версиях полноразмерных плат, например, Maximus Z690 Extreme.

450x400 41 KB

Еще на каждый из 11 каналов приходится по одной ферритовой катушке. Конденсаторы твердотельные танталовые распаяны с двух сторон недалеко от сокета.

Здесь используется ШИМ-контроллер RAA229131. Он используется даже на Maximus Z690 Extreme.

реклама

450x423 43 KB. Big one: 1000x941 157 KB

Транзисторы сбоку и сверху охлаждаются двумя радиаторами. Результат этой системы очень неплохи – 60°C под Prime95 с процессором Intel Core i5-12600K.

Боковой радиатор представляет из себя сложное устройство с вентилятором и совмещается с кожухом. Он закрывает разъемы задней панели и к нему частично крепится заглушка задней панели. Внутри встроен небольшой радиатор с вентилятором. Поэтому сверху есть небольшая мелкая сеточка.

450x327 16 KB. Big one: 1000x727 54 KB

Оба радиатора изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в черный цвет. Внешне они выглядят неплохо и оребрение у них хорошее.

450x181 22 KB. Big one: 1000x402 80 KB

В качестве термоинтерфейса используется терморезинка толщиной около 1 мм. Прижим везде очень хороший, что заметно по отпечаткам на резинках. Контакт осуществляется не только с транзисторами, но и с дросселями. Крепление осуществляется с обратной стороны по два винта на каждый радиатор жестко.

Еще очень сложный бутерброд из радиаторов и плат находится внизу сразу над разъемом PCI-e x16.

450x147 17 KB. Big one: 1000x326 58 KB

Сверху находится толстая пластина для отвода тепла от верхнего накопителя M.2. Сверху находится логотип и надпись Strix.

450x177 23 KB. Big one: 1000x394 85 KB

Под радиатором находится дочерняя плата, но сверху на ней мы видим еще один радиатор с терморезинкой. Получается, что накопитель находится внутри бутерброда. Верхняя дочерняя плата соединяется с основной материнской платой гибким шлейфом.

450x188 24 KB. Big one: 1000x417 89 KB

Под верхней платой находится еще одна со вторым слотом M.2 и звуковым кодеком. Для сообщения с основной платой используется отдельный разъем. Он находится ближе к разъемам задней панели, а другой представляет из себя гибкий шлейф, находится ближе к правому краю.

450x296 20 KB. Big one: 1000x657 68 KB

С противоположной стороны дочерней платы есть еще один радиатор. Этот радиатор также изготовлен из алюминиевого сплава, окрашен в черный цвет. Крепление осуществляется при помощи двух винтов жестко. В качестве термоинтерфейса используется терморезинка.

Под дочерней платой можно обнаружить еще один радиатор. Он отводит тепло от чипсета. Материал – алюминиевый сплав, цвет – черный и снова терморезинки.

450x212 16 KB. Big one: 1000x472 54 KB

Под ним прячется чипсет Intel Z690. В разных платах он нагревается по-разному, но здесь в среднем до 55 градусов.

450x371 44 KB. Big one: 1000x825 153 KB

Портов SATA3 поддерживается до шести, но на плате разведено только четыре, причем на еще одной дочерней плате с разъемом для индикаторов и кнопок. Понятно, что места маловато. Кстати, не совсем понятно, почему производитель на таких компактных платах не реализует свою же технологию DIMM.2 для установки накопителей вертикально.

Рядом с основным коннектором питания ATX находятся разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса и спикерфона. Рядом с ним одна колодка USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. Ниже находятся два специализированных разъема похожих на USB Type-C. В них устанавливается та самая компактная плата с портами SATA.

450x281 27 KB. Big one: 1000x625 93 KB

Звуковая подсистема находится на дочерней плате в бутерброде. Она представлена звуковым кодеком нового поколения Realtek ALC4080. Для удобства подключения на ней же находится разъем передней аудиопанели, что логично, а кроме этого, коннектор 4-pin вентилятора, разъем для адресной ARGB подсветки и колодка портов USB 2.0.

Левее слота PCI-e x16 распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6798D.

450x235 34 KB. Big one: 1000x523 131 KB

Сетевой контроллер Intel I225-V находится за разъемами задней панели. Есть поддержка технологии защиты LANGUARD. За разъемами задней панели находится контроллер Thunderbolt 4 Intel JHL8540.

450x440 41 KB. Big one: 1000x977 155 KB

На этой плате мы видим всего один слот расширения – PCI-e x16 Gen5, линии которого идут от контроллера процессора.

450x212 26 KB. Big one: 1000x472 101 KB

Он выделен стальной рамкой. Технология называется SafeSlot Core+. Поддержки SLI и CrossFireX нет по понятным причинам. Слотов для установки накопителей типа M.2 здесь два. Оба поддерживают режим PCI-e x4. Однако, есть и неприятный момент. Передний обеспечивается процессором. Поэтому с моделями 10-поколения он просто не будет работать.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

450x156 16 KB. Big one: 1000x347 60 KB
  • Два разъема USB 2.0;
  • Три разъема USB 3.2 Gen1;
  • Два разъема USB 3.2 Gen2;
  • Два разъема Thunderbolt 4 (Type-C);
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Три аудиоразъема типа minijack;
  • Один оптический выход S/PDIF Out;
  • Кнопка BIOS Flasback;
  • Кнопка Clr CMOS;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Два вывода антенн беспроводного модуля.

Последний представлен адаптером Intel WIFI 6E 210X

Технические характеристики

Модель ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI
Поддерживаемые процессоры 12 поколение Intel Core i5, i7, i9 в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 2 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 (разгон)) МГц
Слоты расширения 1 - PCI-e x16 Gen5
Поддержка Multi-GPU Нет
Поддержка SATA/RAID 4 x SATA 6.0 Гбит/с порта – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen4 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, подробнее на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 х Intel WIFI 6E AX210
Аудио Realtek ALC4080– 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 2 + 2 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 3 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 2 x Intel JHL8540
Системный мониторинг Nuvoton NCT6798D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 2.1;
2 x USB 2.0;
3 x USB 3.2 Gen1;
2 x USB 3.2 Gen2;
2 х Thunderbolt 4 (Type-C);
1 x RJ45;
3 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
1 х ClrCMOS;
1 x BIOS FlashBack;
2 x Ant. out
Размеры, мм 170 x 170
Форм-фактор Mini-ITX.

Возможности BIOS

Оболочка BIOS на платах последнего поколения ASUS везде практически одинакова. Отличия в разных линейках чисто косметические. Другой фон, другая цветовая палитра, другие логотипы.

Тут соответственно присутствует символика серии ROG. Что касается цветовой палитры, то она стандартная для этой серии. В платах этого поколения наконец-то появилась функция разгона памяти. Процессор не разгоняется. В лучшем случае можно зафиксировать частоту Турбо. Кроме этого, есть возможность включения XMP профиля, но это все равно не работает. Мне пришлось все устанавливать вручную.

Большинство функций настраивается через режим EZ Mode, но основная их часть происходит в привычном меню Advanced.

Самое главное здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания ASUS одной из первых внедрила эту функцию, и она действительно очень помогает, особенно, когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI, версия BIOS 0811;
  • Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3600 / 3700/4900 МГц база/турбо);
  • Кулер: MSI CoreLiquid S280;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 Kingston HyperX Beast (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

450x301 43 KB. Big one: 1000x668 170 KB

Тестирование

Компания ASUS позиционирует свою линейку ROG Strix не для разгона, а для геймеров. Более того, на всех Maximus Extreme тоже написано «Gaming motherboard». Это не значит, что разгонять нельзя. Можно делать вообще все, что угодно, но надо также понимать целесообразность этих действий. Если видишь, что подсистема питания не состоит из 20 фаз, радиаторы маленькие, плата небольшая, то действовать нужно в рамках разумного.

В данном случае разумно использовать автоматический режим и разогнать оперативную память. Процессор я уже пробовал гнать на моделях Extreme и на Apex, и в целом понятно, что на этой платформе есть определенные сложности. Связаны они с солидным тепловыделением, а оно получается не просто так, а из-за высокого напряжения на ядрах в разгоне.

Сборка на компактном устройстве всегда сопряжена с определенными неудобствами, а уж если рядом с процессорным сокетом всякие «бутерброды» и большие радиаторы, то заморочки будут. В этот раз я удачно вышел из положения с AIO системой MSI, которая является аналогом ASUS ROG Ryujin II.

Отметим неплохие для такой компактной системы температурные показатели на всех компонентах, только нужно учитывать, что это открытый стенд и в корпусе все может быть иначе.

Сначала посмотрим на работу системы в штатном режиме. AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

450x430 38 KB. Big one: 828x791 109 KB

Cinebench R23:

450x395 30 KB. Big one: 1000x878 108 KB

3DMark CPU Profile:

450x262 25 KB. Big one: 1000x583 88 KB

3DMark Time Spy:

450x292 28 KB. Big one: 1000x648 97 KB

Теперь система в разгоне.

450x449 57 KB. Big one: 1200x1196 271 KB

AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

450x433 38 KB. Big one: 822x791 107 KB

Cinebench R23:

450x415 31 KB. Big one: 1000x922 110 KB

3DMark CPU Profile:

450x262 24 KB. Big one: 1000x583 86 KB

3DMark Time Spy:

450x287 27 KB. Big one: 1000x637 94 KB

Комментировать особо нечего. Результат налицо во всех приложениях. Мощность в нагрузке с AVX при оверклокинге вырастает всего на 50 Вт.

Далее на очереди традиционный тест Crystal Disk Mark 8.0.1. Показатели стандартные.

450x330 42 KB

Теперь осталось рассказать о температурном режиме. Самая горячая точка сверху показывает 48°C под Prime95 приблизительно за 5 минут. Думаю, это отличный результат.

450x200 25 KB. Big one: 1500x667 122 KB

В простое верхний радиатор греется всего до 34°C. Радиатор чипсета разогревается до 50°C.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Геймеры не сильно требовательны к качеству, главное – позиционирование и время отклика. С этим все в порядке. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x168 20 KB. Big one: 899x335 57 KB

24 бит, 192 кГц

450x168 20 KB. Big one: 899x335 56 KB

Заключение

ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI – новый шедевр компании форм-фактора Mini-ITX, при создании которого инженеры изрядно постарались. Реализовать все это было непросто. Куча дополнительных шлейфов, дочерних плат, кожух с активным охлаждением, несколько этажей радиаторов, 11 фаз питания, PCI-e 5.0, DDR5 и все это на площади 170 х 170 мм. Получается очень плотная и сложная компоновка, которая влияет на стоимость устройства. Также в компании уделяют большое внимание эргономике, чтобы с устройством было приятно работать. Надо отметить, что это заметно по всем разъемам и коннекторам. До них удобно добраться, есть подписи и в целом все отлично.

Недостатком лично для меня стало ограниченное пространство около процессора, которое закрыто со всех сторон какими-то радиаторами и прочими «бутербродами». Из-за этого я не мог нормально поставить ни один кулер и пришлось использовать СЖО. Разгон процессора и оперативной памяти отличный и находится на уровне полноразмерных моделей, но я использовал Core i5-12600K, а не i9-12900K, и вам советую не выходить за 200 Вт. Уверен, что при оптимизации напряжения и частоты i9-12900K тоже можно успешно использовать, но важно не забывать про охлаждение и вентиляцию корпуса.

Функциональность новинки высока. Есть поддержка всех новых интерфейсов и нового типа памяти. Предусмотрена отличная индикация, которая состоит из нескольких светодиодов. Это индикаторы Q-LED для определения, на каком этапе устройство зависает при загрузке. Системы питания и охлаждения реализованы на высоком уровне, им уделено много внимания. Есть даже небольшой вентилятор, который спрятан в металлическом кожухе над разъемами задней панели, который сам является радиатором. Нагрев в нагрузке очень умерен, и работой ROG Strix Z690-I Gaming WIFI я остался доволен. А комплект поставки содержит все самое необходимое.

В качестве охлаждения процессора желательно использовать водоблок с фитингами сверху, поскольку около сокета мало пространства для размещения высокопроизводительной воздушной системы охлаждения. А если использовать энергоэффективный процессор и зажимать материнскую плату в лимиты, тогда можно найти что-то попроще. ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI – это бескомпромиссное решение для ITX формата под платформу LGA 1700.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора материнская плата ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI получает награду:

200x109 16 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования материнскую плату ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus wildchaser rog mini-itx gaming strix lga 1700 intel z690 core i5-12600k asus rog strix z690-i gaming wifi

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-I Gaming WIFI
+
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P)
2
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
15
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
10
Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD
14
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
38

Интересные материалы

Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022
26 января 2022 74
Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX
29 января 2022 131
Деньги вперед: главные игры февраля 2022 года
4 февраля 2022 38
Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом
4 февраля 2022 26
Видеокарта GeForce RTX 3070: тестирование в играх с классическим рендерингом
28 января 2022 28
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
25 января 2022 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хакеры попытались вывести $4 млрд в Биткоинах, отказавшись взять $1 млрд и вернуть 120 000 ВТС
31
Виталик Бутерин напомнил о скором переходе Dogecoin на PoS и отказе от майнинга собачьего токена
70
Геймеры переходят на бюджетные видеокарты, NVIDIA теряет рыночную долю, а AMD наращивает продажи
111
Утром 7 февраля Биткоин подорожал до $43 000, а аналитики Bloomberg ожидают роста до $100 000
39
Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
22
GeForce GTX 470 спустя 12 лет – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке по мнению WG
34
Майнер подсчитал сроки окупаемости видеокарт RTX 3000 и RX 6000 при одновременной добыче Eth+Toncoin
39
111 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 и MIUI 12 от февраля 2022 года
3
Ученые из Сингапура разработали прототип дыхательного анализатора, способного обнаружить COVID-19 за 5 мин
3
47 смартфонов Xiaomi скоро получат глобальную прошивку MIUI 13
+
Майнер частично разблокировал GeForce RTX 3050 LHR, но отказался использовать её для добычи Эфира
12
Обнаружена первая в истории "блуждающая" черная дыра, перемещающаяся по галактике cо скоростью 45 км/с
9
Asus представила ROG Keycap - сменный колпачок клавиши Shift для клавиатуры с тремя вентиляторами
15
Падение цен на видеокарты позволило GeForce RTX 3070 Ti стать самой популярной в США и Европе
31
Новое обновление Steam увеличивает полезный объем накопителя консоли Steam Deck
4
Российские майнеры зарабатывают миллионы рублей сжигая попутный газ с нефтяных месторождений
11
THG рассчитали прибыльность в майнинге видеокарт 2000, 3000 серии и RX - окупаемость займет годы
30
Детали крупного DLC для симулятора Factorio: сопоставимые с оригиналом размеры, отключаемый контент и сроки выхода
2
Десктопная версия видеокарты RTX 3050 появилась в статистике Steam
6
Spacenews: NASA и SpaceX изучают причины задержки раскрытия парашюта Crew Dragon
4

Сейчас обсуждают

Stupid Miner
09:09
Возможно уже и яичко продал, а может и 2😁
Налогообложение майнинга в России может пополнить казну более чем на 1 триллион рублей в год по расчетам властей
Stupid Miner
09:09
Да кому ты тут трындишь нищий петух
Налогообложение майнинга в России может пополнить казну более чем на 1 триллион рублей в год по расчетам властей
NOFX
09:09
Со второй уже? 🤣
Налогообложение майнинга в России может пополнить казну более чем на 1 триллион рублей в год по расчетам властей
Stupid Miner
09:08
Давно пора нологи вводить. Я только за
Налогообложение майнинга в России может пополнить казну более чем на 1 триллион рублей в год по расчетам властей
Дмитрий Высокос
09:08
Когда в казне бабла нет остается только считать чужие деньги!)))
Налогообложение майнинга в России может пополнить казну более чем на 1 триллион рублей в год по расчетам властей
warmuza
09:08
Купишь в 2024 4050 за 40.
Появились цены второй волный продажи RTX 3050 в DNS
Евгений Спицын
09:07
ты даун? про офлайн активацию неслышал?
Dying Light 2 триумфально заняла шесть мест из десяти в недельном чарте продаж в Steam
warmuza
09:07
Точнее твою коробку от 3060 за 200 рублей с авито.
Появились цены второй волный продажи RTX 3050 в DNS
кот Макрос
09:05
Binance официально объявили о сотрудничестве. Остальные могут либо присоединиться, либо к ним заблокируют доступ.
Налогообложение майнинга в России может пополнить казну более чем на 1 триллион рублей в год по расчетам властей
L-I-O-N
09:04
Я ставил в первый раз гелид 1.5мм цельный, потом пришлось воткнуть бутер 1+0.5мм - вообще без разницы, утрамбовалось до 1.2мм
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем