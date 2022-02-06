Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне от 80 000 до 90 000 рублей.
Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.
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Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник. Производители компонентов указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Режимы работы игровых компьютеровНоминал:
- Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
- Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).
Результаты тестов: сравнение производительности
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Assassin's Creed Origins
1920х10801% low и average FPS
В игре Assassin's Creed Origins первое место разделили системы Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 3 3300Х + Radeon RX 5700 ХТ. В зависимости от режима работы лидеры опередили ближайшего преследователя Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super на 7% – 11%.
Cyberpunk 2077
1920х10801% low и average FPS
В фантастическом ролевом боевике Cyberpunk 2077 лидировала конфигурация Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super. Вплотную к ней приблизился игровой ПК Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super.
Days Gone
1920х10801% low и average FPS
В зомбо-шутере Days Gone вне конкуренции была система Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super.
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Far Cry 5
1920х10801% low и average FPS
В боевике Far Cry 5 победу праздновала связка Ryzen 3 3300Х + Radeon RX 5700 ХТ. Следом за ней расположилась конфигурация Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 Super. Третью строчку разделили системы Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super.
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Hitman 3
1920х10801% low и average FPS
В проекте Hitman 3 в очередной раз первенство уверенно удерживал игровой ПК Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super.
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Humankind
1920х10801% low и average FPS
В стратегии Humankind первое место заняла конфигурация Ryzen 3 3300Х + Radeon RX 5700 ХТ. На второй позиции расположилась связка Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super.
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The Witcher 3: Wild Hunt
1920х10801% low и average FPS
В играх The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion первую и вторую строчки синхронно заняли системы Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super.
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Watch Dogs Legion
1920х10801% low и average FPS
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Десять конфигураций, участвовавших в данном тестировании, показали высокие результаты во всех играх без исключения.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций видно, что в обоих режимах работы лидировала связка Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super. Второе место осталось за системой Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super. Замкнул трио лидеров игровой ПК Ryzen 3 3300Х + Radeon RX 5700 ХТ.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник сборок.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
Соотношение стоимости и производительности систем
1920х1080Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность вне конкуренции была конфигурация Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super.
Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что лучшим вариантом для приобретения будет связка Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super. Она лидировала и в общем зачете, и по привлекательности для покупки. Победу обеспечила связка умеренно мощного процессора и видеокарты из среднего ценового сегмента.
Хорошими альтернативами станут системы Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 3 3300Х + Radeon RX 5700 ХТ, которые показали высокие результаты во всех играх. Также данные игровые ПК попали в тройку лидеров в дисциплине «соотношение стоимости и производительности».
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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