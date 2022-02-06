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Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: февраль 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

Сводный тест десяти конфигураций игровых ПК (на базе новых платформ AMD и Intel с видеокартами AMD и NVIDIA) в восьми играх, разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне от 80 000 до 90 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.

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Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник. Производители компонентов указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования
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Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).

Результаты тестов: сравнение производительности

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Assassin's Creed Origins

750x360 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В игре Assassin's Creed Origins первое место разделили системы Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super и Ryzen 3 3300Х + Radeon RX 5700 ХТ. В зависимости от режима работы лидеры опередили ближайшего преследователя Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super на 7% – 11%.

Cyberpunk 2077

750x600 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В фантастическом ролевом боевике Cyberpunk 2077 лидировала конфигурация Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super. Вплотную к ней приблизился игровой ПК Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super.

Days Gone

750x260 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В зомбо-шутере Days Gone вне конкуренции была система Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super.

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Far Cry 5

750x280 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 победу праздновала связка Ryzen 3 3300Х + Radeon RX 5700 ХТ. Следом за ней расположилась конфигурация Ryzen 5 3600 + GeForce RTX 2060 Super. Третью строчку разделили системы Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super.

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Hitman 3

750x290 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В проекте Hitman 3 в очередной раз первенство уверенно удерживал игровой ПК Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super.

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Humankind

750x60 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В стратегии Humankind первое место заняла конфигурация Ryzen 3 3300Х + Radeon RX 5700 ХТ. На второй позиции расположилась связка Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super.

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The Witcher 3: Wild Hunt

750x410 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В играх The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion первую и вторую строчки синхронно заняли системы Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super и Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super.

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Watch Dogs Legion

750x410 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

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Десять конфигураций, участвовавших в данном тестировании, показали высокие результаты во всех играх без исключения.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций видно, что в обоих режимах работы лидировала связка Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super. Второе место осталось за системой Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super. Замкнул трио лидеров игровой ПК Ryzen 3 3300Х + Radeon RX 5700 ХТ.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник сборок.

Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

500x790 62 KB 500x790 62 KB

Соотношение стоимости и производительности систем

1920х1080

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность вне конкуренции была конфигурация Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super.

Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что лучшим вариантом для приобретения будет связка Core i5-11400F + GeForce RTX 2070 Super. Она лидировала и в общем зачете, и по привлекательности для покупки. Победу обеспечила связка умеренно мощного процессора и видеокарты из среднего ценового сегмента.

Хорошими альтернативами станут системы Core i5-10600KF + GeForce RTX 2060 Super и Ryzen 3 3300Х + Radeon RX 5700 ХТ, которые показали высокие результаты во всех играх. Также данные игровые ПК попали в тройку лидеров в дисциплине «соотношение стоимости и производительности».

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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