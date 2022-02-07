Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
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В данном материале будет рассмотрено противостояние процессоров Intel Core i3-10105F и AMD Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.
Модель Intel Core i3-10105F поддерживает 4/8 процессорных потоков и функционирует с тактовыми частотами 3700-4500 МГц. В свою очередь ее конкурент Ryzen 3 1200 поддерживает 4/4 потока и в штатном режиме работает на тактовых частотах 3100-3400 МГц. У процессора из «красного» лагеря наблюдается хороший частотный потенциал. После разгона Ryzen 3 1200 функционировал с частотой 4000 МГц.
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В связке с подопытными работала видеокарта из среднего ценового сегмента GeForce RTX 3060.
Посмотрим, кто выйдет победителем.
Результаты тестов: сравнение производительности
Assassin's Creed Valhalla
Забегая вперед отмечу, что во всех играх без исключения доминировал процессор компании Intel. Отрыв от соперника в некоторых проектах достигал просто неприличных величин.
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Biomutant
Cyberpunk 2077
Days Gone
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F1 2020
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Horizon Zero Dawn
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Mafia Remastered
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Watch Dogs Legion
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Процессор Core i3-10105F опередил соперника Ryzen 3 1200 во всех протестированных играх без исключения.
Среднегеометрические результаты процессоров в восьми играх1% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что лидировала модель Core i3-10105F. В зависимости от режима работы и разрешения она обходила Ryzen 3 1200 на 38% – 58%.
Теперь рассмотрим противостояние ЦП в отдельно взятых проектах.
- Core i3-10105F был быстрее Ryzen 3 1200 в играх Assassin's Creed Valhalla, Biomutant, Cyberpunk 2077, Days Gone, F1 2020, Horizon Zero Dawn, Mafia Remastered и Watch Dogs Legion.
Лидер Core i3-10105F показал высокие результаты во всех проектах в разрешении 1920 х 1080. В более высоком разрешении 2560 х 1400 ему покорились такие игры, как Biomutant, Days Gone, F1 2020 и Mafia Remastered.
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В свою очередь у модели Ryzen 3 1200 наблюдались проблемы с обеспечением комфортной производительности в большинстве проектов. С этой задачей она справилась только в играх Biomutant и F1 2020.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных процессоров. Для выведения соотношения стоимости и производительности CPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник ЦП.
- Core i3-10105F – 7 200 рублей;
- Ryzen 3 1200 – 7 450 рублей.
По соотношению цена/производительность вне конкуренции был процессор компании Intel.
Итак, основываясь на полученных результатах тестов, можно утверждать, что в противостоянии CPU Core i3-10105F и Ryzen 3 1200 победила модель из «синего» лагеря. Она уверенно опережала соперника, как в общем зачете, так и по привлекательности для приобретения.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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