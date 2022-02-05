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Обзор игровой мыши ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD

Новинка серии ASUS ROG отнюдь не розовая игрушка, а очень качественное игровое устройство в необычном корпусе.
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Оглавление

Вступление

В среде геймеров обычно преобладает мужской пол. Мне не попадались девушки геймеры, а женщины вообще относятся к играм очень прохладно. Тем не менее, я как-то натыкался на «тытруба» на каналы, которые ведут девушки, устраивая игровые стримы и демонстрируя игры. Это не так часто, но встречается в природе. А еще женский пол точно пользуется компьютером и им нравится его эстетический вид, поэтому они особое внимание уделяют всяким аксессуарам. Понятно, что до 8 марта еще далеко и подарки дарить рано, но иногда можно сделать исключение и сделать любимому человеку подарок в виде манипулятора.

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Есть очень красивые мышки и их выпускает несколько крупных компаний. А фирма ASUS предлагает целый набор, который состоит из мышки, коврика, клавиатуры и гарнитуры. Продается не все вместе, а по отдельности.

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Сейчас уже геймер пресыщен и избалован всякими красивыми и удобными аксессуарами и его сложно чем-то заинтересовать. Может только сработать мотивация, что что-то лучше, чем у конкурентов. Так, в компании ASUS решили сделать сменными переключатели, чтобы их можно было легко заменить. Это удачный ход, которым реально будут пользоваться не многие, то сама возможность есть. Еще важную роль играет программное обеспечение и здесь также компании ASUS удалось наладить единую оболочку, которая позволяет управлять всей инфраструктурой. Дальше основное развитие заключается в установке самых передовых сенсоров в свои устройства.

Сегодня мы рассмотрим симпатичную розовую мышку, которая называется ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD. Это проводное устройство премиального уровня, выпущенное ограниченной партией.

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Посмотрим, что изменилось, добавилось, а может и убавилось в новинке. И как сейчас выглядит современное игровое устройство по версии компании ASUS. Оно не претендует на лавры самого-самого, но может прекрасно подойти для большого числа пользователей, возможно даже мужского пола.

Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри надежная и сложная упаковка. Она выполнена в оригинальном стиле, отличном от многих продуктов серии ASUS ROG. В оформлении используется розовая палитра, что логично.

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В левом верхнем углу находится логотип серии ASUS ROG. Большую часть пространства спереди занимает изображение самого устройства. В правой части указано наименование модели серебристыми символами, которые переливаются всеми цветами на свету.

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Верхняя панель является крышкой. Под ней находится не только окно для просмотра мышки, а еще информация о ней.

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На самой крышке остается спецификация сверху, изображение по центру и краткое описание на нескольких языках ниже. С обратной стороны упаковки сверху мы видим такую же надпись ROG Gladius II Origin PNK LTD и логотип ROG.

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Ниже находится крупное изображение устройства на коврике, выполненном в том же стиле. В самом низу перечислены ключевые особенности этого устройства.

Спецификацию мы уже видели, осталось ее немного дополнить информацией с сайта и можно глянуть на нее одним глазком.

Модель ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD
Подключение Проводное USB 2.0
Максимальное ускорение 50 g
Максимальная скорость 250 дюйм/с
Чувствительность (разрешение) 12 000 точек/дюйм
Тип сенсора Оптический
Частота опроса 1000 Гц
Масса без кабеля 110 г
Программируемые кнопки 6 шт.
Боковые кнопки 2 шт.
Кнопка изменения чувствительности Есть, 4 режима (можно настроить)
Размеры 126 х 67 х 45 мм

Одна из интересных особенностей, которая не указана в этой таблице – наличие сменных блоков переключателей нажатий. Сама по себе это очень удобная функция, ведь в случае выхода их из строя их можно легко заменить, не прибегая к помощи паяльника.

Посмотрим, что находится внутри.

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Здесь мы видим каркас из прозрачного пластика. С обратной стороны предусмотрена небольшая ниша для комплекта поставки.

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Он достаточно интересный. Есть инструкция, гарантийная карта, комплект наклеек, комплект запасных ножек, два запасных переключателя и небольшой чехол для хранения кабелей.

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Конструкция и особенности устройства

Мышка изготовлена из пластика, но не простого, а розового. Поверхность матовая, не скользкая. Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, размещен логотип ASUS ROG. Он не подсвечивается. Вместо этого подсвечивается обод колеса мышки и полоска снизу по периметру.

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Клавиши не зависят от спинки устройства, но внутри находится еще один корпус, к которому крепятся все эти элементы. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было разрыва и люфта.

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Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь удобнее лежит в правой руке, однако и в левой она вполне удобна. Другое дело – боковые кнопки. Их можно использовать только большим пальцем, другими не вариант.

Саму мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет какой-то особой эргономики под правую руку. Колесико находится по центру, там, где должно быть.

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Сверху на нем одето резиновое серое кольцо с маленькими канавками. Они не очень глубокие и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Внутри скрыто белое пластиковое колесо. Это значит, что именно здесь осуществляется подсветка.

Чтобы добраться до внутренностей, нужно снять четыре резиновые заглушки и открутить четыре винта.

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Внутри мы видим всю конструкцию и то, как она устроена. К нижней части корпуса крепится печатная плата со всеми контроллерами и кнопками. Спереди есть два слота для смены переключателей. Это отличная функция, которая позволяет просто заменить их, если они выйдут из строя.

Изначально на двух основных кнопках используются переключатели Omron D2F-01F на 50 миллионов нажатий. А еще в комплекте есть Omron D2FC-F-K(50M). На боковых кнопках и на колесе применены другие переключатели, но они используются гораздо реже.

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Спереди устройства заходит кабель. Он очень мягкий, а на входе установлен специальный фиксатор. Кабель держится очень надежно.

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Подсветка синхронизируется с другими устройствами по технологии ASUS AURA Sync. Для этого устанавливается специальное программное обеспечение Armoury Crate. Нижние боковины корпуса изготовлены с небольшими канавками. Кроме этого, сама поверхность пластика шероховатая и обеспечивает уверенный хват.

Сбоку на корпусе находятся две кнопки. На некоторых моделях они меняются, но здесь они несменные.

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Мышь удобно держится за боковины обеими руками. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет. Конечно, если сжать мышь рукой, то будет слышен небольшой треск.

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Кабель. Начнем с того, что я привык к беспроводным устройствам, а здесь кабель очень мягкий, но толстый. Он гнется и мнется как толстая шерстяная нить.

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В качестве интерфейса используется USB 2.0. На брюшке мыши посередине находится сенсор. Здесь он оптический с разрешением 12 000 точек на дюйм.

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Также здесь находятся четыре тефлоновые ножки, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности.

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Тут же можно заметить одну кнопку. С ее помощью осуществляется динамическое переключение режима чувствительности.

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Четыре серые резиновые вставки закрывают монтажные отверстия с винтами. Мы знаем, что здесь мышка обслуживаемая и можно менять даже переключатели основных кнопок. Также теперь очевидно, что ее легко чистить.

Помимо всего прочего на брюшке находится наклейка с наименованием модели, информацией об устройстве и контактной информацией, а также большим количеством сертификатов.

Тестирование

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. А для тонкой настройки производитель предусмотрел программное обеспечение – Armoury Crate.

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Это целый комплекс для настроек разного оборудования компании ASUS. Это могут быть видеокарты, материнские платы, ноутбуки и различная периферия. В основном в ней можно обновлять драйвера и приложения, а на мышках можно обновлять прошивку. Еще можно настраивать подсветку.

Само приложение большое и громоздкое, устанавливается долго. Однако при этом у него очень большой функционал. Например, есть новостная лента, есть свой магазин игр, есть игровая библиотека, где можно осуществлять настройки под каждую игру. Еще есть профили настроек. Их можно сохранять, редактировать, настраивать сценарии работы и кучу всего другого. Ну и, конечно же, можно настраивать каждое отдельное устройство.

В данном случае мы изучим настройки ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

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Тут все понятно и в пояснениях не нуждается, благо все на русском языке. Следующая страница посвящена настройке чувствительности и производительности.

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Обратите внимание, что это четыре предустановки для четырех быстрых переключений на брюшке устройства с помощью кнопки. Мне кажется, это удобно потому, что можно сразу выбрать четыре самых нужных режима и назначить их под профили.

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Справа настраивается частота опроса и время отклика кнопки. Далее настраиваются эффекты подсветки. Их не очень много, но мне больше привычен эффект радуги. Цвета сменяют плавно друг друга и это успокаивает.

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В пункте калибровки можно выбрать один из фирменных ковриков ASUS, чтобы алгоритм подобрал оптимальные настройки для работы. Можно также сделать ручную калибровку на любой другой поверхности. Сенсор определяет фактуру поверхности и подбирает наиболее оптимальные параметры работы.

Еще в самом низу можно настроить расстояние работы сенсора до отрыва. Я попробовал два разных режима, и они действительно работают.

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Далее находится страница обновления прошивки. Никаких сложностей эта процедура не вызывает.

Я проделал эту процедуру без особых усилий. Единственное, что для этого нужно – подключение устройства к компьютеру и Интернет. Вся процедура заняла около 5 минут.

После того, как мы посмотрели на софт, можно взглянуть на работу подсветки устройства. Синхронизация с другими компонентами работает хорошо.

Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. Пользоваться удобно, кроме переключения режимов в реальном времени кнопкой на брюшке. Для этого надо прерваться и оторвать устройство от стола. Это минус, но зато это не получится сделать случайно.

В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая и лично я никаких лагов не заметил. С мышкой я побегал в нескольких шутерах и некоторое время поработал. В целом во всех приложениях очень комфортно, чувствительность всегда можно подрегулировать. Во влажных руках мышь не скользит, а рука во время использования лишь немного потеет.

Заключение

ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD – отличная мышка, которая будет радовать своего хозяина или хозяйку. Такую не стыдно подарить девушке или маме. Я после тестирования однозначно решил это сделать: она красива, функциональна и обеспечивает комфорт.

Качество изготовления и материалов высокое, можно не переживать за износостойкость и ресурс. А самый используемый механизм можно заменить. Облегчают процедуру сменные переключатели и разборный корпус. Кабель очень мягкий и гибкий и поэтому вообще не чувствуется. Для фиксации используется специальный механизм, поэтому его так просто не оторвать. Эргономика хорошая и подходит для любой руки. Клавиши независимые от корпуса, нажатие всегда четкое и уверенное. Никаких посторонних шумов нет.

Отметим и хорошие ножки, которые отлично скользят по любой поверхности. Мышка действительно легко разбирается и переключатели можно очень просто заменить. Для этого нужно вытащить старые со своих гнезд и вставить новые. Контакт хороший, ничего не отходит и не болтается. Чтобы добраться до печатной платы, нужно вынуть две заглушки и открутить два винта. С этим может справиться кто угодно, если у него есть обычная крестовая отвертка.

Мышь не скользкая благодаря матовой поверхности сверху. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравились ребристые боковины. Они надежно фиксируются даже влажными пальцами. Колесо прокрутки удобное, прокрутка четкая без ошибок, промахов и треска. Применена мягкая резина с неглубокими рельефными бороздками. Не могу сказать про долговечность переключателей, но заменить их можно без труда. Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твердой поверхности, оторвать или перевернуть ее сложно. На мягком коврике все отлично за счет крупных ножек. Единственный недостаток таких ножек – чувствительность к чистоте поверхности.

Подсветка работает отлично и хорошо синхронизируется. Софт очень удобный, в нем настраиваются все основные параметры. Также можно синхронизировать эффекты со всей системой – для этого достаточно одного приложения ASUS Armoury Crate, в котором осуществляются все настройки. В том числе обновление программного обеспечения мышки, включая собственную микропрограмму (прошивку).

В итоге это отнюдь не розовая игрушка, а очень качественное игровое устройство в необычном корпусе.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования мышь ASUS ROG Gladius II Origin PNK LTD.

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