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Видеокарта GeForce RTX 3080: тестирование в играх с классическим рендерингом

Тестирование видеокарты GeForce RTX 3080 и еще пяти графических ускорителей в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440, 3840 х 2160 и двух режимах работы.
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В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты GeForce RTX 3080, в разрешениях 1920х1080, 2560х1440 и 3840х2160.

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Ее соперниками выстурили графические ускорители:

  • GeForce RTX 3070;
  • GeForce RTX 3060 Ti;

  • GeForce RTX 2080 Ti;
  • GeForce RTX 2080 Super;

  • Radeon RX 5700 XT.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Забегая вперед отмечу, что во всех играх новичок уверенно боролся за первое место с флагманом прошлого поколения GeForce RTX 2080 Ti. Комментарии по каждому проекту будут освещать данное противостояние, плюс в фокус попадет производительность старших ускорителей.

Assassin's Creed Valhalla

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1% low и average FPS

Забегая вперед отмечу, что во всех играх видеокарта GeForce RTX 3080 уверенно лидировала во всех играх без исключения. Также стоит отметить, что новичок продемонстрировал высокие результаты во всех протестированных играх. Чего нельзя сказать о флагмане прошлого поколения GeForce RTX 2080 Ti.

Biomutant

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Cyberpunk 2077

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1% low и average FPS

Days Gone

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Far Cry 5

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Hitman 3

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1% low и average FPS

Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт в восьми играх видно, что графический ускоритель GeForce RTX 3080 опережал своего предшественника GeForce RTX 2080 Super на 26%-51%. При этом новичок уверенно лидировал в общем зачете, оставив позади, флагман прошлого поколения GeForce RTX 2080 Ti.

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Ускоритель GeForce RTX 3080 обеспечил комфортную производительность в большинстве протестированных игр. Исключением стали игры Cyberpunk 2077 и Hitman 3, в которых он показал высокие результаты лишь в разрешениях 1920х1080, 2560х1440 и производительность, близкую к комфортной в разрешении 3840х2160.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт.

Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на их основе рассчитан среднеарифметический ценник процессоров.

  • GeForce RTX 3080 10240 Mбайт - 65 000 рублей;
  • GeForce RTX 3070 8192 Mбайт - 45 500 рублей;
  • GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 42 000 рублей;

  • GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 90 000 рублей;
  • GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 58 500 рублей;

  • Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 45 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт

Рублей / average FPS

По соотношению цена/производительность видеокарта GeForce RTX 3080 уступала младшим сородичам GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti. Но была заметно выгоднее видеокарт NVIDIA прошлого поколения. Примечательно, что по этому показателю с лидером в общем зачете сравнялся красный ускоритель Radeon RX 5700 XT. Однако при этом продукт AMD отставал от старшей карты компании NVIDIA на 48%-81%.

Итак, основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания NVIDIA выпустила на рынок видеокарт ярко выраженного лидера в верхнем ценовом сегменте. Графический ускоритель GeForce RTX 3080 был первым в "чистой производительности" и оказался весьма привлекательным для покупки. При том, что старшие карты никогда не были дешевыми.

Также необходимо упомянуть о поддержке видеокартой GeForce RTX 3080 технологий NVIDIA RTX и DLSS, которые на сегодняшний день реализованы в десятках игр. В обозримом будущем выйдет тестирование данного ускорителя в выборке проектов, поддерживающих эти технологии.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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