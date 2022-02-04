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Вступление

2022-й решил поскорее рассчитаться за кое-какие долги предшественника. Total War: Warhammer 3, Sifu, Dying Light 2 – сразу несколько «опоздунов» выходят в феврале. К ним добавятся сиквел Horizon: Zero Dawn, новая пыточная за авторством From Software и еще много перспективных проектов.

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О том, на что стоит обратить внимание, поведает наша традиционная статья.

Dying Light 2: Stay Human

Жанр Экшен Разработчик Techland Издатель Square Enix Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 4 февраля 2022 года

За три с половиной года, прошедших с анонса, Dying Light 2 успела и заинтересовать, и позабыться, и напугать расследованиями про слабую организацию разработки и бесконечные переделки, и огорчить переносом – в общем, еще один проблемный польский хит. Когда финишная прямая наконец замаячила впереди, авторы вдобавок устроили бомбардировку большими числами: «500 часов на полное прохождение», «350 тысяч слов, как в «Анне Карениной», «999 актеров для озвучивания на всех поддерживаемых языках». И нередко это тревожный знак.

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Впрочем, игра действительно предельно амбициозна, а не просто разводит шумиху на пустом месте. Главный герой, странник по фамилии Колдуэлл, добирается до последнего оплота человечества – города Вилледор, где влипает в историю с аж тремя сторонами конфликта. Хорошо вооруженные военные хотят установить свои суровые порядки, простые выжившие пытаются просто выживать и дальше, а бандитов интересует лишь нажива – до такой степени, что они даже бомбили поселение химоружием. Нас никто не обязывает работать на определенную фракцию, и частенько сценаристы будут подбрасывать дилеммы в духе «кому передать захваченное строение».

От принятых решений будет зависеть в том числе обустройство города. Начнете помогать солдатам – и на улицах возрастет число ловушек, выжившим – и они натянут дополнительные тросы между зданиями и расставят прыжковые платформы. Хотя вряд ли это стоит рассматривать как выбор между стилями прохождения, все же три ключевых компонента первой части – ближний бой, паркур и исследование открытого мира – по-прежнему работают сообща. Более того, для полноценного изучения Вилледора неплохо бы все эти направления прокачать. Город мало того что пришел в явный упадок (после событий оригинала прошло 20 лет), так еще и непрост в архитектурном плане, и нормально путешествовать по нему сможет лишь опытный гимнаст и обладатель параплана (к счастью, это наш случай).

И хороший боец, конечно. Полчища зомби меньше явно не стали, только днем они сидят во тьме заброшенных зданий, а вечерами выходят полакомиться человечинкой. Давать им отпор, когда бежать уже поздно, приятнее за счет продвинутой анимации и разнообразного арсенала в духе Dead Rising, но каких-либо прорывов в боевой системе ждать не надо. Да, впрочем, и от Dying Light 2 в целом – она выглядит как типичный сиквел, старающийся преумножить достоинства предшественника без серьезных изменений. А вот не поступились ли ради количества качеством проработки – тут пока интрига.

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Sifu

Жанр Экшен Разработчик Sloclap Издатель Sloclap Платформы PC, PlayStation 4/5 Дата выхода 8 февраля 2022 года

Sloclap, основанная выходцами из Ubisoft, не впервые пытается показать миру, что такое по-настоящему хороший мордобой. В 2017 году пробой пера стала Absolver – странная игра с акцентом на мультиплеер, где оригинальная двухкнопочная боевая система улетела в нокаут от кривого сетевого кода и нехватки контента. В Sifu французы пошли другим путем – это «киношный» beat ’em up в духе фильмов с Брюсом Ли, цитирующий известные картины вроде «Джона Уика» и «Олдбоя».

Главный герой выходит на тропу отмщения нескольким людям, убившим его семью. На каждом из пяти уровней в разных концах города он безжалостно идет за головой очередного обидчика, расправляясь с толпами охранников при помощи кунг-фу. Комбинируя легкие и тяжелые удары, используя парирование для временного оглушения соперника, швыряя в негодяев барные стулья и бутылки, мужчина доказывает, что для раненого зверя нет ничего невозможного… пока его не убивают.

Но смерть – это не конец игры. После кончины герой возрождается постаревшим, с уменьшенной шкалой здоровья, зато с увеличенным уроном и возможностью раскидать заработанные в течение прошлой жизни очки умений по различным категориям. При этом переусердствовать с поражениями не стоит, поскольку боец будет постепенно забывать более ранние приемы. Кое-как поддержать баланс помогут специальные статуэтки навыков, раскиданные по уровням, - их, впрочем, отнюдь не много.

Качественная прокачка особенно пригодится в сражениях с боссами. Кто-то из них ловко уворачивается от летящих пуфиков, кто-то умеет одним тычком оглушать нас – это вам не однотипные «обычные» охранники, поднимающие лапки вверх, оставшись без поддержки. Но в этом во многом и загвоздка: не станет ли весь путь к главарю просто способом растянуть время, а не самим по себе достойным вызовом?

Total War: Warhammer 3

Жанр Стратегия Разработчик Creative Assembly Издатель Sega Платформы PC Дата выхода 17 февраля 2022 года

В Total War: Warhammer 3, заключительной части серии, мы попадаем в восточную часть Старого Света, где несколько фракций решают судьбу бога-медведя Урсуна. Здоровяк, раненный и плененный Владыкой тьмы, ревет на весь мир так, что повсюду открываются порталы в измерения Хаоса, но это не главная причина того, что добраться до него хотят чуть ли не все на свете. Государство Кислев мечтает спасти своего бога, Катай – узнать, куда пропал член королевского двора, войска Хаоса неделимого под руководством Демона-принца хотят добить зверя, а огры – просто полакомиться элитным мясом.

Разрывающие реальность рыки в описании фигурируют не для красного словца. Каждый возникший после них телепорт ведет в гости к одному из богов Хаоса, и победы в долгих и масштабных боях (с захватом ключевых позиций, набором специальных очков и заказом подкреплений) позволяют получить души хранителей врат, ведущих к Урсуну. Собрать четыре «ключа», прикончить Владыку тьмы, недовольного нашей инициативой, и, наконец, добраться до медведя где-то в недрах вселенной – вот залог победы в кампании. Хотя никто не мешает вместо рекордно быстрого сбора душ просто уничтожить конкурентов.

Каждая из восьми рас (7 основных плюс бонусные огры) по традиции обладает уникальными чертами, заметно влияющими на подход к игре. Взять, например, Демона-принца: у него есть возможность заказывать войска любого из четырех богов Хаоса, но богатство выбора зависит от того, насколько охотно он расшаркивается перед тем или иным владыкой. Катай тем временем озабочен, помимо остальных бед, защитой огромной стены, отделяющей цивилизованный мир от творящегося вокруг ужаса. И таких любопытных нюансов хватает на всех.

Creative Assembly обещает также продвинутую дипломатию, переработанные осады, доведенный до ума интерфейс – то есть поправить основные проблемные места. И не стоит сомневаться в том, что после выхода Total War: Warhammer 3 поддержка проекта будет продолжаться еще долго. Ко второй части выпускали дополнения больше трех лет, чем триквел хуже?

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Horizon: Forbidden West

Жанр Экшен Разработчик Guerilla Games Издатель Sony Interactive Entertainment Платформы PlayStation 4/5 Дата выхода 18 февраля 2022 года

Horizon: Zero Dawn, поступившая в продажу в начале 2017 года, стала одним из главных эксклюзивов PlayStation, пока в 2020-м ее не портировали – не слишком удачно – на компьютеры. И хотя у кого-то забрезжила надежда, что теперь Sony начнет выпускать свои хиты более-менее синхронно на нескольких платформах, сиквел, выходящий спустя пять лет после первой части, все же начинает путь только на японских консолях.

События Horizon: Forbidden West начинаются спустя полгода после оригинала. Элой отправляется на Запретный запад (Калифорния, Невада, Юта), чтобы разобраться с источником происхождения красной чумы, пока та не уничтожила человечество. Девушку уже не воспринимают как изгоя – напротив, она теперь спасительница в глазах других людей. Это оказывает на нее серьезное давление, что найдет отражение в развитии ее характера и сюжета в целом. Тем более тех, кого надо выручать, будет в избытке – на западе живет множество племен, так что ответственность высокая.

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Чума не единственная угроза обитателям здешних мест. В пока неведомых нам регионах с разными климатическими зонами водятся гораздо более опасные машины, нежели уже знакомые нам. Например, иглоспины, бродящие группами: они очень быстро бегают и сносят жертв мощными металлическими бивнями. Также эти создания распыляют яд – в зеленые облака лучше не лезть. Естественно, чтобы давать отпор новым врагам, Элой нужна качественная экипировка. Метательные копья, металлические диски, плавающие мины, дымовые шашки – разных полезных штук предостаточно. Появятся также устройства, облегчающие перемещение по карте, вроде оборудования для дайвинга, крюка-кошки и энергетического парашюта.

Мир Horizon: Forbidden West будет лишь немногим больше того, что встречал нас в Zero Dawn, зато куда насыщеннее. Обещан вагон побочных заданий, за счет которых полное прохождение займет сотни часов, причем особый акцент авторы делают на том, что эти миссии гораздо разнообразнее и увлекательнее, чем прежде. Что ж, если у Guerilla Games получится хорошая «песочница», мы только за – мало кому такое под силу.

Elden Ring

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Жанр Экшен Разработчик From Software Издатель Bandai Namco Entertainment Платформы PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series Дата выхода 25 февраля 2022 года

Для тех людей, которые до сих пор считают игры в стиле Dark Souls нишевой забавой для мазохистов, недавно появился еще один повод пересмотреть свое мнение. Elden Ring, новый проект From Software, вышел на первое место по количеству включений в список желаемого в Steam, опередив целый год доминировавшую в данном аспекте Dying Light 2: Stay Human. Это ли не признание?

Японцы внесли в привычную концепцию лишь одно крупное новшество – теперь перед нами раскинется открытый мир, где мы сами выбираем, что исследовать: подземелья, леса, болота, замки. Захотели уделить время созданию предметов – пошли охотиться на кабанов или рыскать в поисках ценных камушков. Наткнулись на босса – можем попробовать ему прибить за несколько десятков попыток, а можем и просто уйти, вернувшись попозже. Однако ждать, что окружение будет «живым», не стоит - все максимально заскриптовано, и с очередным нашим возрождением у костра все изменения, которые мы внесли клинком или магией, сбросятся. Кстати, о кострах, именуемых тут благодатью, - перемещаться между ними можно почти в любое время, просто открыв карту.

Вообще, ради того, чтобы мы не ленились и не боялись совать нос в каждый уголок Междуземья, разработчики пошли на ряд поблажек. После смерти игра любезно предложит восстать не только у костра, но и у последней осмотренной достопримечательности. Также нам выдадут шуструю лошадь, владеющую двойным прыжком. Питомец будет полезен и в сражениях, в частности с другими всадниками и даже драконами. Зато говорить о том, что сами бои стали проще, не приходится - они по-прежнему требуют заучивания действий врага и максимальной концентрации. К счастью, иногда можно облегчить себе задачу, незаметно подкравшись к неприятелю и всадив нож в спину.

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А вот по поводу сценария, в написании которого участвовал автор «Песни льда и огня» Джордж Р. Р. Мартин, сказать почти нечего. Сюжет подан через элементы окружения, намеки, расплывчатые формулировки в диалогах – не каждый поймет, что к чему, без «пояснительной бригады». Но напускная таинственность давно является визитной карточкой Souls, и Elden Ring, как наследница серии, уважительно относится к ее ценностям. Потому и переживать за судьбу проекта не стоит – всем понятно, что из него выйдет.

На сдачу

The Waylanders – вдохновленная старыми хитами Bioware партийная RPG про галисийских кельтов, сражающихся с собственными богами (2 февраля 2022 года; PC).

Heart of a Warrior – бюджетная RPG про юношу королевских кровей, спасающего сестру из лап темного бога в ходе путешествий по разным измерениям (2 февраля 2022 года; PC).

OlliOlli World – третий выпуск мультяшной аркады про скейтбордистов (8 февраля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch).

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Zorya: The Celestial Sisters – кооперативная логическая игра про странных существ, пытающихся вернуть ночь в мир, обитатели которого перестали спать (8 февраля 2022 года; PC).

Inua: A Story in Ice and Time – квест про поиски судна «Террор», пропавшего в ходе полярной экспедиции Франклина, закинет нас в три эпохи (10 февраля 2022 года; PC, Switch, Mac).

«Помни…» – трогательную историю про друзей детства, собравшихся в провинциальном российском городке, нам расскажут авторы «Мор. Утопия» (10 февраля 2022 года; PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch).

CrossfireX – азиатский мультиплеерный хит Crossfire переезжает на консоли и получает кампанию от Remedy Entertainment (10 февраля 2022 года; Xbox One/Series).

The King of Fighters 15 – известная серия файтингов после шестилетней паузы возвращается с 39 персонажами (17 февраля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox Series).

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Blue Prince – приключения мужчины, унаследовавшего дом с вечно меняющимися комнатами (22 февраля 2022 года; PC, Mac).

Sol Cresta – shoot ’em up в ретро-стиле, выпущенный разработчиками Nier и Bayonetta (22 февраля 2022 года; PC, PlayStation 4, Switch).

Martha is Dead – психологический триллер про девушку, разбирающуюся в убийстве сестры в Италии 1944-го (24 февраля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Grid Legends – не обделенные сюжетом гонки на самых разных видах автомобилей по всему свету – включая Москву (25 февраля 2022 года; PC, PlayStation 4/5, Xbox One/Series).

Александр Кошта aka Top