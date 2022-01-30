Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне от 70 000 до 80 000 рублей.
Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции.
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Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник. Производители компонентов указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
Материал носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.
Режимы работы игровых компьютеровНоминал:
- Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
- Процессор (разгон) + видеокарта (разгон).
Результаты тестов: сравнение производительности
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Assassin's Creed Origins
1920х10801% low и average FPS
В игре Assassin's Creed Origins первую позицию разделили системы Core i5-11400F + Radeon RX 5600 ХТ и Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super. В зависимости от режима работы лидеры опередили ближайшего преследователя Core i5-9600KF + Radeon RX 5600 ХТ на 3% – 10%.
Cyberpunk 2077
1920х10801% low и average FPS
В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 безоговорочным лидером была конфигурация Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super.
Days Gone
1920х10801% low и average FPS
В зомбо-шутере Days Gone вне конкуренции вновь была система Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super.
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Far Cry 5
1920х10801% low и average FPS
В боевике Far Cry 5 первую позицию заняла связка Ryzen 3 3300Х + Radeon RX 5600 ХТ. Следом за ней расположились конфигурации Core i5-9600KF + Radeon RX 5600 ХТ и Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super. Третью строчку разделила четверка в «полосатых купальниках»: Core i5-11400F + Radeon RX 5600 ХТ, Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060, Ryzen 5 3500 + Radeon RX 5600 ХТ и Ryzen 3 3300Х + GeForce RTX 2060.
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Hitman 3
1920х10801% low и average FPS
В проекте Hitman 3 в очередной раз взошла звезда игрового ПК Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super.
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Humankind
1920х10801% low и average FPS
В стратегии Humankind большинство подопытных показали близкие результаты.
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The Witcher 3: Wild Hunt
1920х10801% low и average FPS
В играх The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion снова выделялась система Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super.
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Watch Dogs Legion
1920х10801% low и average FPS
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Лидеры показали высокие результаты во всех протестированных проектах. Чего нельзя сказать о связках с процессорами компании AMD.
Среднегеометрические результаты систем в восьми играх
1920х10801% low и average FPS
По диаграмме среднегеометрических результатов конфигураций в восьми играх видно, что в обоих режимах работы лидировала система Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super. Второе место разделили три связки: Core i5-11400F + Radeon RX 5600 ХТ, Core i5-9600KF + GeForce RTX 2060 и Core i5-9600KF + Radeon RX 5600 ХТ. На третьей позиции расположились остальные шесть игровых ПК.
Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных связок. Для выведения соотношения стоимости и производительности систем бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник конфигураций.
Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.
Соотношение стоимости и производительности систем
1920х1080Рублей / average FPS
По соотношению цена/производительность вновь уверенно лидировала конфигурация Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super.
Итак, основываясь на результатах проведенных тестов можно утверждать, что лучшим вариантом для приобретения будет связка Core i5-10400F + GeForce RTX 2060 Super. Она лидировала, как в общем зачете, так и по привлекательности для покупки. Победу обеспечила связка умеренно мощного процессора и видеокарты из среднего ценового сегмента.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
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