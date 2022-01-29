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Тестируем NVIDIA GeForce RTX 3050 на примере Palit GeForce RTX 3050 StormX

Производительность GeForce RTX 3050 очень хороша для разрешения Full HD и игр с поддержкой технологии RTX в сочетании с DLSS.
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Оглавление

Вступление

С ценами на видеокарты происходит что-то странное. Есть ощущение, что кто-то хочет заработать на повышенном спросе, и даже модели начального уровня заметно подорожали. За рекомендованную производителем цену не найти почти ничего. Редко когда какой-то магазин выбросит на полки небольшую партию, которую сразу же сметают добрые люди, чтобы потом выставить объявление о продаже на «барахолке». А обычному рядовому геймеру просто не везёт. Только он захочет купить новинку, как тут же ценник на неё взлетает до небес и делает всю покупку нецелесообразной…

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При этом сами производители графических процессоров лезут вон из кожи, чтобы удовлетворить спрос, но пока это получается малоэффективно, и обычным геймерам играть просто не на чем. Но на горизонте маячит робкая надежда на то, что появится новая видеокарта, которая будет неинтересна майнерам и обеспечит приемлемый уровень производительности в разрешении Full HD. И таких моделей будет достаточно много, чтобы у перекупщиков не было даже желания заниматься этим.

В разное время приходили свои «спасители», но ушли они ни с чем. При этом дефицита сейчас формально нет. Пожалуйста, иди в магазин, плати 100 000 рублей и играй, сколько хочешь на GeForce RTX 3070. Всё дело в том, что не все готовы отдать такие деньги, и поэтому многие, как и я, ждут чуда, которое переломит ситуацию. На падение «крипты» надеяться не приходится, ведь вслед за ним может быть больший «отскок». Не столь давно мы ждали появления AMD Radeon RX 6500, но когда она вышла, многие заплакали, и это были не слёзы радости. Цена некоторых повергла в ступор, да и производительность оставила вопросы.

Хорошо, что почти одновременно состоялся выход ещё одной новой модели на рынке – NVIDIA GeForce RTX 3050. Её также ждали многие, а кто-то уже опробовал модификацию для ноутбуков и остался доволен. Сегодня мы рассмотрим Palit GeForce RTX 3050 StormX 8Gb GDDR6 и сравним её с конкурентами.

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Характеристики изначально смотрятся отлично, и это даже пугает, ведь из-за большого объёма памяти майнеры могут выстроиться в очередь. С другой стороны, сейчас полно моделей GeForce GTX 1650 по невменяемым ценам, и «шахтёры» держатся от них подальше. Ещё одна сильная сторона новинки – поддержка технологии DLSS, благодаря которой производительность можно существенно поднять. Посмотрим, что получилось в итоге.

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Расширенная программная среда для графических процессоров NVIDIA RTX

Даже для основного использования нового графического процессора GA106, установленного в NVIDIA GeForce RTX 3050 – игр, предусмотрена поддержка новых технологий, которые позволяют повысить уровень производительности и качества самой игры. В первую очередь речь идёт о новой технологии DLSS 2.0.

DLSS 2.0 — это усовершенствованная глубокая нейронная сеть, которая работает на тензорных ядрах, процессорах для работы с ИИ в видеокартах GeForce RTX. Она ускоряет частоту смены кадров и одновременно улучшает качество графики в играх. Технология предоставляет геймерам запас производительности для игры с максимальными настройками трассировки лучей и позволяет повысить разрешение изображения.

Ещё одним программным продуктом является NVIDIA Studio. Платформа NVIDIA Studio специально создана для всех, кто работает с 3D и 2D графикой, обработкой фото и видео.

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Видеокарты NVIDIA в сочетании с драйверами Studio обеспечивают высокий уровень производительности и возможностей для самых требовательных графических приложений. Они позволяют ускорить рендеринг и работу со сложными эффектами, а также реализовать самые амбициозные проекты. Системы NVIDIA Studio отличаются высокой производительностью благодаря передовым технологиям NVIDIA, таким как Dynamic Boost 2.0, гибко перераспределяющей мощность системы, или Whisper Mode 2.0, управляющей акустикой системы.

Сочетание ускорения приложений ИИ, передового рендеринга с DLSS 2.0 и эксклюзивных приложений, таких как NVIDIA Omniverse и NVIDIA Broadcast, обеспечит вам максимальную производительность в компактных и энергоэффективных системах.

При анонсе было представлено огромное количество различных вариантов видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3050. Рекомендованная цена начинается с $249, что на наши деньги составляет приблизительно 20 000 рублей.

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Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 StormX 8Gb GDDR6

Коробка очень скромная по габаритам, её оформление стандартно для видеокарт компании Palit. Стиль узнаваем по другим продуктам производителя последнего поколения.

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В левом верхнем углу размещен логотип бренда. Справа указано наименование модификации и объём видеопамяти. По центру находится массив цифр, наложенных внахлёст друг на друга. Вместе они образуют 3050. В правом нижнем углу предусмотрена вставка NVIDIA, где указано наименование графического ускорителя.

С обратной стороны информации ненамного больше.

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Там приведены основные особенности устройства, включая 8 Гбайт памяти GDDR6 и поддержку интерфейса PCI-e 4.0.

Внутри этой красочной оболочки скрыта простая чёрная картонная коробка.

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В ней размещается каркас из вспененного полиэтилена с листом из такого же материала сверху. Внутри находится видеокарта, которая упакована в полупрозрачный антистатический пакет.

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Из комплекта поставки только небольшая книжечка и всё. Драйверов нет, но к этому уже все привыкли.

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Новинка Palit достаточно лёгкая и компактная, её длина всего 170 мм. Это уже формат ITX, что отлично подходит для такого устройства.

Больше меня удивило, что есть дополнительное питание и не просто 6 pin, а даже 8 pin. При этом всё потребление видеокарты крутится около 130 Вт.

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Сзади GeForce RTX 3050 StormX ничем не защищена. Пока сложно сказать, насколько это положительно влияет на теплоотвод, но то, что цена модели получается меньше – это точно.

Тут видна лишь пломба на винте крепления системы охлаждения. Для крепления используется специальная пружинящая рамка, но на самих винтах пружин нет.

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Видеокарта просто разбирается, а спереди видно, что печатная плата дополнительно усилена чуть выше слота PCI-e специальной стальной пластиной. Видимо, она предназначена для защиты от изгибов и с целью сделать конструкцию более жёсткой. Ведь пластины сзади здесь нет, а весь груз кулера повисает на небольшой площади.

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С обратной стороны печатной платы микросхемы памяти отсутствуют. Все они распаяны спереди. На самом деле там очень много любопытной информации, но самих элементов также немного.

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Однако сначала рассмотрим систему охлаждения. Лично мне это уже встречалось в статье моего коллеги. Сам я не тестировал Palit GeForce RTX 3060 StormX 12Gb GDDR6, но эта модель во всём является её копией, что видно невооружённым глазом.

И тут сразу выясняется, что пользователям стационарных ПК повезло больше, чем владельцам ноутбуков, но об этом чуть позже, когда будем изучать видеоядро. Чтобы снять систему охлаждения, сзади достаточно открутить рамку с винтами.

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Гарантийную пломбу придётся нарушить, поэтому лучше всего её аккуратно снять. Обычно я для этого использую лезвие от бритвенного станка. И сразу снимается весь кулер классической конструкции.

В пластиковом переднем кожухе установлен один вентилятор с диаметром крыльчатки 100 мм. Его технические характеристики 12 В, 0.55 А, но работает он очень тихо. Лишь на максимальных оборотах, которые составляют 2700 об/мин, шум на расстоянии 1 м доходит до 50 дБ.

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Радиатор небольшой. Он изготовлен из множества алюминиевых пластинок, соединённых друг с другом, а также с основанием из медной никелированной пластины теплосъёмника в центре. Теплорассеиватель оборудован тремя медными никелированными тепловыми трубками диаметром 6 мм.

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Сама плата выглядит достаточно просто. Дизайн не отличается от Palit GeForce RTX 3060 StormX 12Gb GDDR6. Там тоже один 8 pin разъём дополнительного питания.

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Фазы питания графического процессора расположены в левой части. Это разумно при использовании турбины, но тут применена другая версия системы охлаждения.

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С обратной стороны распаяны в основном керамические конденсаторы, но есть и танталовые.

Подсистема питания выполнена по схеме 4+1. На каждую из фаз приходится по одной транзисторной сборке Alfa&Omega Semiconductor AOZ5311NQI.

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В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомая микросхема ON Semiconductor NCP81611.

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По центру размещен графический процессор. Те, кто уже пользовался ноутбуками с видеокартой GeForce RTX 3050 for Laptop, знают, что там применен видеочип GA107. Здесь пользователям сделали небольшой подарок в виде целого GA106. И пусть он несколько урезан, но в плане производительности способен дать фору младшей модицикации. Маркировка GA106-150-KA-A1. GPU изготовлен на 49-й неделе 2021 года.

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Справа и снизу от него распаяны четыре микросхемы памяти типа GDDR6 производства компании Micron общим объёмом 8 Гбайт. Здесь используется 128-битная шина.

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Дополнительное питание подаётся на видеокарту через один разъём 8-pin PCI-e.

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На задней панели присутствует обычный набор видеовыходов.

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  • Три разъема Display Port;
  • Один разъем HDMI.

Тестовая конфигурация

Для тестирования видеокарты Palit GeForce RTX 3050 StormX 8Gb GDDR6 использовался следующий стенд:

  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z690 Hero, версия BIOS 0702;
  • Процессор: Intel Core i9-12900K (2400/3200 / 3900/5200 МГц база/турбо);
  • Кулер: EKWB AIO Basic 360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 A-DATA (Micron);
  • Видеокарты:
    • Sapphire Radeon RX 6600 Pulse 8 Гбайт (2044 / 2491 / 1750 МГц (ядро/boost/память));
    • ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT 4 Гбайт (2685 / 2825 / 2248 МГц (ядро/boost/память));
    • ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060 12 Гбайт (1320 / 1852 / 1875 МГц (ядро/boost/память));
    • Palit GeForce RTX 3050 StormX 8 Гбайт (1575 / 1777 / 1750 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung PM9A1, 1 Тбайт;
  • Блок питания: ASUS ROG Strix 750W Gold, 750 Ватт.

Температура в помещении – 21°C, уровень шума – 27.5 дБ.

Тестирование

С установкой видеокарты Palit всё проходит без сучка без задоринки, поэтому сразу переходим к видеоролику, где она работает под «бубликом». Результаты достойные.

В таком режиме вентиляторы работают на 45%, что соответствует 1355 об/мин, шум при этом составляет 30.7 дБ с расстояния 1 м. Подсветки нет, но это на скорость не влияет.

После того, как всё собрано и запущено, пора оценить работу GeForce RTX 3050 StormX при помощи утилит.

450x299 40 KB. Big one: 1500x997 289 KB

Разгон видеокарты вышел несущественным, хотя разница в производительности заметна даже невооружённым глазом.

Базовая частота:

450x226 26 KB. Big one: 1500x753 206 KB

Разгон:

445x450 59 KB. Big one: 1153x1165 292 KB

И поскольку в дальнейшем тестировании будут участвовать разные модели, нужно посмотреть, что это за варианты и какие у них частоты.

Sapphire Radeon RX 6600 Pulse:

450x321 42 KB. Big one: 1156x825 203 KB

ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT:

450x320 42 KB. Big one: 1155x822 202 KB

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3060:

450x321 43 KB. Big one: 1156x825 209 KB

Теперь перейдём непосредственно к тестам.

3DMark Time Spy, Marks
Больше – лучше

3DMark Port Royal, Marks
Больше – лучше

World Of Tanks encore RT
450x253 17 KB. Big one: 1500x844 115 KB
Встроенный тест, FHD, RT Ultra
Больше – лучше

Metro Exodus Enhanced Edition
450x349 29 KB. Big one: 916x710 90 KB
Встроенный бенчмарк, FHD, RTX
Больше – лучше

Cyberpunk 2077
450x253 13 KB. Big one: 1500x844 83 KB
FHD, RT Ultra
Больше – лучше

Assassin’s Creed Valhalla
450x253 19 KB. Big one: 1500x844 146 KB
Встроенный бенчмарк, FHD, Highest
Больше – лучше

Shadow of the Tomb Raider
450x253 24 KB. Big one: 1500x844 175 KB
Встроенный бенчмарк, FHD, Highest
Больше – лучше

Borderland 3
450x253 26 KB. Big one: 1500x844 195 KB
Встроенный бенчмарк, FHD, Badass
Больше – лучше

Far Cry 5 New Dawn
450x253 26 KB. Big one: 1500x844 185 KB
Встроенный бенчмарк, FHD, Ultra
Больше – лучше

F1 2020
450x253 13 KB. Big one: 1500x844 80 KB
Встроенный бенчмарк, FHD, Ultra
Больше – лучше

Horizon Zero Dawn
450x253 15 KB. Big one: 1500x844 108 KB
Встроенный бенчмарк, FHD, Ultimate
Больше – лучше

Взглянем на GeForce RTX 3050 StormX через тепловизор. Самое горячее место снаружи – задняя часть печатной платы в области фаз питания.

450x200 27 KB. Big one: 1500x667 130 KB

Она разогревается выше 66°C на открытом стенде, мониторинг температуры графического процессора показывает 66°C. Пятачок за GPU нагревается до 53°C.

450x200 25 KB. Big one: 1500x667 120 KB

Под самой тяжелой нагрузкой видеокарта потребляет около 130 Вт. В режиме простоя вентилятор на модели Palit останавливается, она становится абсолютно бесшумной.

Заключение

Palit GeForce RTX 3050 StormX 8Gb GDDR6 – отличная видеокарта с очень удачной конструкцией. Компания Palit всегда старается сделать свои модели более доступными и унифицирует новинки, используя проверенные временем системы охлаждения. Все мероприятия по оптимизации и унификации никак не отражаются на качестве продукции, что подтверждается трёхлетней гарантией.

Новинка тайваньского бренда вышла тихая и холодная, в чем есть заслуга и графического процессора GA106, который не отличается высоким аппетитом. Сама видеокарта достаточно компактная и её можно использовать в небольших сборках с ITX-платами. Думаю, будут и другие модификации, но именно GeForce RTX 3050 StormX выглядит оптимальной по своим габаритам, уровню шума и нагреву. Благодаря отличным показателям она может подойти большинству геймеров.

Что касается производительности GeForce RTX 3050, то для разрешения Full HD она очень хороша, особенно когда речь идёт про онлайн-игры. Хотя особых чудес ждать не стоит, ведь это пока самая доступная видеокарта с поддержкой технологии RTX в сочетании с DLSS. Всё просто: включил RTX – включай DLSS, иначе будет уже некомфортно. А DLSS позволяет выдавать производительность на грани комфортной игры. Что касается современных AAA проектов, то в их случае нужно играть с настройками (и, скорее всего, максимальные использовать не получится).

Разгон немного спасает ситуацию, и становится заметнее, что 8 Гбайт быстрой памяти GDDR6 вкупе с шиной 128 бит не являются узким местом. Нет разницы и в том, какой интерфейс использовать: PCI-e 3.0 или PCI-e 4.0. Поэтому новую модель NVIDIA можно спокойно использовать с материнскими платами прошлых поколений. На мой взгляд, у видеокарт на базе графического процессора GA106 есть все шансы повторить успех старенького GeForce GTX 1050, на котором до сих пор отсиживаются некоторые пользователи в ожидании чуда. Может, наконец, это оно?

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании Palit за предоставленную на тестирование видеокарту Palit GeForce RTX 3050 StormX 8Gb GDDR6.

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Павел
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