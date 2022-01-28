В данном материале будет рассмотрена производительность видеокарты GeForce RTX 3070 в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1440 и 3840 х 2160.

Ее соперниками выступили графические ускорители:

GeForce RTX 3060 Ti;

GeForce RTX 3060;



GeForce RTX 2080 Ti;

GeForce RTX 2080 Super;



Radeon RX 5700 XT.

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Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Забегая вперед отмечу, что во всех играх новинка NVIDIA уверенно боролась за первое место с флагманом прошлого поколения GeForce RTX 2080 Ti. Комментарии по каждому проекту будут освещать данное противостояние, плюс в фокус попадет производительность старших ускорителей.

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Assassin's Creed Valhalla

1% low и average FPS

В историческом фэнтези Assassin's Creed Valhalla видеокарта GeForce RTX 3070 расположилась на второй позиции, отстав от лидирующего сородича GeForce RTX 2080 Ti всего на 4% – 5%. В зависимости от разрешения и режима работы новинка опередила модель GeForce RTX 2080 Super на 12% – 21%.

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Biomutant

1% low и average FPS

В слэшере Biomutant доминировал флагман NVIDIA прошлого поколения. Он был быстрее видеокарты GeForce RTX 3070 на 5% – 10%.

Cyberpunk 2077

1% low и average FPS

В фантастическом боевике Cyberpunk 2077 в штатном режиме новинка и ветеран показали равные результаты. Однако после разгона вперед вышел ускоритель GeForce RTX 2080 Ti. Игра оказалась настолько требовательной к графической подсистеме, что в разрешении 3840 х 2160 лидеры смогли обеспечить только приемлемую производительность.

Days Gone

1% low и average FPS

В зомбо-шутере Days Gone ситуация была похожа на расклад сил в проекте Cyberpunk 2077. С той лишь разницей, что лидеры «покорили» разрешение 3840 х 2160.

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Far Cry 5

1% low и average FPS

В играх Far Cry 5 и Hitman 3 графические ускорители GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2080 Ti показали равные результаты, однако после разгона викторию вырвал ветеран. Примечательно, что в проекте про агента 47 разрешение 3840 х 2160 оказалось «не по зубам» обоим лидерам.

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Hitman 3

1% low и average FPS

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The Witcher 3: Wild Hunt

1% low и average FPS

В проектах The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion сложилась ситуация, похожая на расклад сил в играх Far Cry 5 и Hitman 3. В каждом случае видеокарты GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 2080 Ti обеспечили комфортную производительность во всех разрешениях.

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Watch Dogs Legion

1% low и average FPS

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Среднегеометрическая производительность видеокарт в восьми играх 1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности видеокарт видно, что новинка GeForce RTX 3070 опережала своего младшего сородича GeForce RTX 3060 Ti на 10% – 15%. При этом она расположилась на втором месте, пропустив вперед флагман прошлого поколения – GeForce RTX 2080 Ti. Примечательно, что в номинальном режиме работы GeForce RTX 3070 показала очень близкие результаты с ветераном. И только более высокий частотный потенциал позволил GeForce RTX 2080 Ti опередить ее.

Видеокарта GeForce RTX 3070 обеспечила комфортную производительность в большинстве протестированных игр. Исключением стали игры Cyberpunk 2077 и Hitman 3, в которых она показала высокие результаты лишь в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Перейдем к рассмотрению привлекательности покупки данных видеокарт. Для выведения соотношения стоимости и производительности GPU бралась их средневзвешенная цена. Была взята стоимость в нескольких крупных московских магазинах и на ее основе рассчитан среднеарифметический ценник моделей.

GeForce RTX 3070 8192 Мбайт - 45 500 рублей;

GeForce RTX 3060 Ti 8192 Mбайт - 42 000 рублей;

GeForce RTX 3060 12288 Mбайт - 35 000 рублей;



GeForce RTX 2080 Ti 11264 Mбайт - 90 000 рублей;

GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт - 58 500 рублей;



Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт - 45 000 рублей.

Соотношение стоимости / производительности видеокарт Рублей / average FPS

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По соотношению цена/производительность лидировала видеокарта GeForce RTX 3070.

Итак, основываясь на результатах тестирования можно утверждать, что компания NVIDIA выпустила на рынок видеокарт отличную модель среднего уровня. GeForce RTX 3070 сумела почти на равных конкурировать со старшим сородичем прошлого поколения GeForce RTX 2080 Ti и благодаря корректной рекомендованной стоимости весьма привлекательна для приобретения.

Необходимо упомянуть о поддержке видеокартой GeForce RTX 3070 технологий NVIDIA RTX и DLSS, которые на сегодняшний день реализованы в десятках игр. В обозримом будущем выйдет тестирование данной модели в выборке проектов, поддерживающих эти технологии.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

