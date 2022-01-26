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Отвечаем на вопрос - что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта? Январь 2022

Тестирование процессоров Intel, AMD и видеокарт NVIDIA, AMD в восьми играх, разрешении 1920 х 1080 и двух режимах работы.
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В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух ведущих платформ: Intel и AMD. В тестах примут участие процессоры: Core i7-11700KF, Core i3-10325, Ryzen 7 5800Х, Ryzen 5 3500Х и видеокарты GeForce RTX 2080 Super 8192 Mбайт, GeForce RTX 2060 6144 Mбайт, Radeon RX 5700 XT 8192 Мбайт, Radeon RX 5500 XT 8192 Мбайт.

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Сами конфигурации выглядят следующим образом:

  • Core i7-11700KF + GeForce RTX 2060.
  • Core i7-11700KF + Radeon RX 5500 XT.
  • Core i3-10325 + GeForce RTX 2080 Super.
  • Core i3-10325 + Radeon RX 5700 XT.
  • Ryzen 7 5800Х + GeForce RTX 2060.
  • Ryzen 7 5800Х + Radeon RX 5500 XT.
  • Ryzen 5 3500Х + GeForce RTX 2080 Super.
  • Ryzen 5 3500Х + Radeon RX 5700 XT.

Целью исследования стала проверка производительности как систем с мощной видеокартой и слабым процессором, так и их противоположностей. Список использованных приложений составили актуальные и процессорозависимые игры.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

Результаты тестов: сравнение производительности

Assassin's Creed Origins

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750x360 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В проекте Assassin's Creed Origins уверенно лидировали системы Core i3-10325 + GeForce RTX 2080 Super и Core i3-10325 + Radeon RX 5700 XT.

Cyberpunk 2077

750x600 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В фантастическом шутере Cyberpunk 2077 первое место заняла система Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2080 Super, на второй строчке расположилась связка Core i3-10325 + GeForce RTX 2080 Super. Аутсайдерами стали конфигурации Core i7-11700KF + GeForce RTX 2060 и Ryzen 7 5800X + GeForce RTX 2060.

Days Gone

750x260 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

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В зомбо-боевике Days Gone "балом правила" связка Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2080 Super. Следом за ней расположились игровые ПК: Core i3-10325 + GeForce RTX 2080 Super и Ryzen 7 5800X + GeForce RTX 2060.

Far Cry 5

750x280 62 KB

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1920х1080

1% low и average FPS

В проекте Far Cry 5 довольно неожиданно первое место разделили конфигурации с процессором Ryzen 5 3500X. Причем, в зависимости от режима, они опережали ближайшего преследователя Ryzen 7 5800X + GeForce RTX 2060 на солидные 12%-18%.

Hitman 3

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750x290 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В боевике Hitman 3 с заметным отрывом от остальных участников тестирования, лидировали системы Core i3-10325 + GeForce RTX 2080 Super и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2080 Super.

Humankind

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750x60 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В стратегии Humankind связки с мощной видеокартой и рядовым процессором были существенно быстрее их противоположностей.

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The Witcher 3: Wild Hunt

750x410 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В легендарном The Witcher 3: Wild Hunt первую позицию разделили связки Core i3-10325 + GeForce RTX 2080 Super и Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2080 Super.

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Watch Dogs Legion

750x410 62 KB

1920х1080

1% low и average FPS

В шутере Watch Dogs Legion вне конкуренции была конфигурация Core i3-10325 + GeForce RTX 2080 Super.

Среднегеометрические результаты систем в восьми играх

1920х1080

1% low и average FPS

По диаграмме среднегеометрической производительности конфигураций в восьми играх видно, что связки с производительными видеокартами опережали системы с мощными процессорами. С учетом данного игрового инструментария можно утверждать, что для игрового ПК графический ускоритель важнее процессора.

Однако не будем делать поспешных выводов и рассмотрим сложившийся расклад сил более пристально.

В случае с видеокартами компании AMD системы "Core i3-10325 + Radeon RX 5700 XT" и "Ryzen 5 3500X + Radeon RX 5700 XT" были быстрее конфигураций "Core i7-11700K + Radeon RX 5500 XT" и "Ryzen 7 5800Х + RX 5500 XT", на 40% - 46%.

При использовании графических ускорителей компании NVIDIA связки "Core i3-10325 + GeForce RTX 2080 Super" и "Ryzen 5 3500X + GeForce RTX 2080 Super" опередили игровые ПК "Core i7-11700K + GeForce RTX 2060" и "Ryzen 7 5800Х + GeForce RTX 2060", на 20% - 26%.

Налицо следующая зависимость: чем мощнее процессор, тем больше он "прокачивал" производительность младшей видеокарты. Правда, данная закономерность актуальна для видеокарт NVIDIA. Разрыв в результатах между ускорителями Radeon RX 5700 XT и + RX 5500 XT был настолько велик, что процессоры оказывали на их производительность минимальное влияние.

Теперь давайте более подробно рассмотрим противостояние систем с графическими процессорами NVIDIA в отдельно взятых играх. Наблюдалось три сценария:

  • Связки с мощной видеокартой и слабым процессором были быстрее их противоположностей в играх Assassin's Creed Origins, Days Gone, Hitman 3, Humankind, The Witcher 3: Wild Hunt и Watch Dogs Legion.
  • Связки с мощной видеокартой и слабым процессором показала равные или близкие результаты с их противоположностью в играх Cyberpunk 2077 и Far Cry 5.

Лидерство систем со старшим графическим ускорителем и слабым процессором наблюдалось в шести проектах. В оставшихся двух играх важную роль играл мощный процессор. В проведенном тестировании большую роль играла мощная видеокарта. В 75% протестированных игр лидировали системы с производительными графическими ускорителями и умеренно мощными процессорами.

Справедливости ради стоит отметить, что младшие процессоры Core i3-10325 и Ryzen 5 3500X обеспечили комфортную производительность во всех протестированных игр. И с некоторыми оговорками их вполне достаточно для современного игрового ПК.

Дмитрий Олегович aka PhoenixOC

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Сказ о том, как Phoenix тестирует комплектующие в играх

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