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Вступление

В модельном ряду каждого производителя видеокарт множество моделей. Причем по несколько линеек обычно представлено для каждого графического процессора. Большинство различаются просто уровнем проработки деталей: качеством системы питания, эффективностью системы охлаждения. И, как следствие, штатным разгоном – но это оверклокеров волнует уже меньше. А также ценой – а она в наше время и вовсе зависит от совсем других факторов на порядки сильнее, чем от уровня конкретного «нереференса».

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А так почти все видеокарты, скажем, GeForce RTX 3060 предназначены сугубо для полноразмерных ATX-настольных систем. Или максимум (точнее, тут более уместно минимум) подходят для MicroATX корпусов. И лишь несколько производителей выпускают ускорители ITX-формата. Одним из них традиционно является Palit. Вот и в 3000-м семействе NVIDIA у Palit есть такие версии.

GeForce RTX 3060 – младшая на данный момент модель в линейке. Однако она обеспечивает достойную игровую производительность, позволяя без проблем играть в современные игры на высоких настройках в разрешении 1080p. А если не злоупотреблять топовыми параметрами трассировки и сглаживания, то и в 1440p.

Это полноценная производительная игровая видеокарта. Поэтому тем более приятно, что она существует в том числе в вариантах для ультракомпактных mini-ITX систем. Именно к ним и относится Palit GeForce RTX 3060 StormX OC, попавшая ко мне на тест.

Без долгих вступлений, начинаем знакомиться с новинкой.

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Упаковка и комплект поставки

Компактной видеокарте – компактную коробку. Ее без проблем можно донести из магазина в обычной сумке-планшете, не говоря уже о городском рюкзаке.

Оформлена коробка в традиционном текущем стиле Palit. И это отлично: сразу понятно, что за продукт перед нами. Существует два варианта GeForce RTX 3060 StormX: обычный и OC. Последний, понятно, со штатным разгоном – только GPU и на 30 МГц. За его идентификацию отвечает отдельная наклейка на лицевой стороне коробки.

С обратной, как водится, перечислены основные особенности и характеристики видеокарты.

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Под цветной внешней суперобложкой скрывается полноценная коробка из более прочного картона – здесь производитель верен себе и не поддается сомнительным тенденциям экономить на верхней стороне коробки.

А внутри дополнительно видеокарту со всех сторон защищают внушительный слой вспененного полиэтилена и антистатический пакет.

В таких условиях даже не приходит в голову сетовать на отсутствие каких-либо заглушек на разъемах – к надежности упаковки и без этого нет никаких вопросов. Кроме того, зная, что видеокарта попала ко мне на тест далеко не к первому, можно предположить, что заглушки, как и пленка с пластикового кожуха системы охлаждения просто затерялись где-то ранее.

И раз уж наша героиня уже у меня в руках, рассмотрим Palit GeForce RTX 3060 StormX OC более внимательно.

Дизайн и конструкция видеокарты

Давно мне не попадала в руки современная производительная видеокарта длиной около 17 сантиметров, высотой примерно со стандартную плату расширения и толщиной, не выступающей за габариты двух слотов расширения.

При этом, разумеется, пришлось ограничиться одним вентилятором в системе охлаждения. Хотя производитель и сделал все, чтобы вместить сюда 100-миллиметровую вертушку.

Пластиковый кожух прикрывает новинку Palit лишь с одной стороны, защитная пластина с обратной стороны платы отсутствует. Впрочем, не факт, что это не к лучшему. В большинстве реализаций существование положительного эффекта на охлаждение компонентов от ее наличия вызывает большие вопросы. И это еще мягко говоря. А так задняя сторона платы будет напрямую рассеивать тепло. А в нормально собранной игровой системе – даже обдуваться проходящим сквозь весь корпус воздушным потоком.

При этом производитель постарался использовать имеющийся в его распоряжении объем по максимуму, чтобы вписать сюда максимально производительный радиатор. Даже не разбирая видеокарту, можно видеть, как его фигурные ребра обтекают вентилятор с одной стороны и элементы на плате с другой.

К примеру, разъем питания. Как и большинству GeForce RTX 3060, варианту Palit StormX OC достаточно одного восьмиконтактного коннектора.

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При этом ребра радиатора ориентированы продольно. Что вкупе с развитой перфорацией здешней двухсекционной монтажной планки позволяет части нагретого системой охлаждения воздуха напрямую выходить из корпуса.

Порты вывода изображения при этом привычно для современных видеокарт максимально жмутся к плате. Их здесь стандартный по нынешним временам набор из трех Display Port и одного HDMI.

Производитель традиционно препятствует разборке своих видеокарт конечными пользователями без потери гарантии, наклеивая защитные пломбы на винты. Однако в моем случае видеокарта уже явно разбиралась раньше, так что тут никаких вопросов быть не может – разбираем.

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Тем более что у компактной и достаточно простой конструкции с этим все просто. Вся система охлаждения крепится на четырех подпружиненных винтах крестовины GPU.

И открутив их, можно сразу же рассоединить печатную плату и кулер:

Сначала разберемся с последним. Здесь все легко: откручиваем четыре винтика по углам, крепящие кожух с вентилятором к радиатору, и можно рассматривать их по отдельности.

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От пластикового кожуха и единственного здешнего вентилятора я никаких откровений и не ожидал. А вот радиатор меня искренне порадовал.

Для такой видеокарты-малютки перед нами весьма внушительный теплорассеиватель. Полностью никелированный, на трех медных тепловых трубках, с плотным массивом алюминиевых ребер практически максимально возможной площади рассеивания для двухслотовой видеокарты формата ITX, крупным медным же основанием, где полностью помещаются термопрокладки для охлаждения микросхем памяти (что также, между прочим, встречается далеко не всегда даже в гораздо более крупных видеокартах). При этом отдельно охлаждаются мосфеты системы питания видеокарты.

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Последняя здесь – семифазная, выполнена по схеме 5+2 (для видеопроцессора и памяти). Тут, конечно, моему внутреннему перфекционисту было бы приятнее видеть хотя бы шесть фаз у GPU. Но для GeForce RTX 3060 и этого достаточно. К тому же не забываем, что перед нами ультракомпактная, да еще и одна из самых недорогих версий GeForce RTX 3060.

В отличие от конкурента, NVIDIA наносит на свои видеочипы маркировку. А термолипучки при демонтаже системы охлаждения аккуратно остались на радиаторе. Так что маркировку и здешнего GA106, и микросхем памяти Samsung, можно рассмотреть без каких-либо проблем.

На этом с рассмотрением видеокарты все, можно переходить к тестам.

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Тестирование Palit GeForce RTX 3060 StormX OC

Видеокарта тестировалась на открытом стенде в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: ASUS ROG Maximus XIII Hero;

Центральный процессор: Intel Core i9-11900K (4.3/5.1 ГГц);

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 + Arctic MX-5;

Оперативная память: Patriot Viper Steel 3600 МГц 32 Гбайт (16 x 2);

Накопитель: WD Black SN850 NVMe 2 Тбайт;

Блок питания: SeaSonic Prime Platinum 1300 Ватт.

Ультракомпактная и недорогая призванная быть недорогой видеокарта еще и оснащена подсветкой. Впрочем, и не любители превращать свой компьютер в новогоднюю елку должны быть довольны: подсвечивается лишь небольшое название производителя на боковом торце Palit GeForce RTX 3060 StormX OC, и только достаточно нейтральным фирменным для чипмейкера зеленым. Причем подсветку должно быть можно отключить при помощи штатной утилиты Palit ThunderMaster.

Умеет тестируемая видеокарта и останавливать вентилятор своей системы охлаждения в отсутствие нагрузки. При этом она становится бесшумной (а точнее, уровень шума соответствует фоновому уровню 30дБ в помещении), а благодаря массивному радиатору, температура GPU в простое не превышает 45 градусов (на открытом стенде и при комнатных 23–24°C, которые я всегда поддерживаю во время своих тестов).

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Создадим нагрузку при помощи MSI Kombustor (аналог FurMark):

И это прямо-таки приятный сюрприз. Температура GPU не превышает 72 градусов, а единственный вентилятор системы охлаждения Palit GeForce RTX 3060 StormX OC не раскручивается и до 1900 об/мин. Как следствие, уровень шума, измеренный с расстояния в 100 см от плоскости кожуха видеокарты, составляет 38 дБ. По моей условной шкале (до 35 – очень тихо, 36–40 – тихо, 41–45 – терпимо, 46–50 – шумно, 51 и выше – очень шумно) это достаточно тихо.

При этом перед нами вариант с небольшим заводским разгоном (до 1807 МГц Boost против 1777 штатных, в том числе и у обычной модели StormX). Однако, кажется, у этого маленького видеоускорителя задействованы еще не все резервы. Попробуем его разогнать:

В результате частоты GPU и видеопамяти удалось увеличить на весьма внушительные 210 и 1300 МГц. Что дает под тяжелой нагрузкой в Kombustor порядка 2000 реальных мегагерц по GPU. При этом системе охлаждения Palit GeForce RTX 3060 RTX StormX OC удается поддерживать температуру видеопроцессора на том же уровне, что и до разгона.

Правда, происходит это не без ущерба акустических характеристик видеокарты. Ее вентилятору приходится раскручиваться до 2200 RPM. И уровень шума с расстояния в один метр составляет 43 дБ. Впрочем, уже то, что такая компактная видеокарта в принципе может работать на таких частотах, не перегреваясь – серьезная заслуга. А тем, кому нужна не только компактная и производительная, но и тихая игровая система, достаточно просто не разгонять Palit GeForce RTX 3060 StormX OC сверх заводских параметров. А ведь раньше из этих трех параметров приходилось, как в известной поговорке, выбирать любые два: совместить и компактность, и скорость, и тишину было в принципе затруднительно.

Полноценное тестирование GeForce RTX 3060 со всеми тестами производительности я проводил уже целых два раза. Впервые – сразу после выхода этой видеокарты. И затем повторно по актуализированной методике – совсем недавно для сравнения с Radeon RX 6600 XT. Подробные результаты вы найдете по следующим ссылкам: раз и два.

Однако несколько тестов производительности (в том числе, чтобы дополнительно проверить стабильность разгона) я уже традиционно для своих последних обзоров провел.

Весьма и весьма недурно для компактной достаточно экономичной видеокарты.

Заключение

Palit GeForce RTX 3060 StormX OC по абсолютным показателям вроде максимально доступных стабильных частот или тишины работы сложно соперничать с топовыми массивными вариантами GeForce RTX 3060. Есть таковые и в модельном ряду самой Palit. Однако мало какая видеокарта способна конкурировать с нашей героиней по соотношению производительности и габаритов.

Для ультракомпактных игровых систем она подходит идеально. Обладая вполне достойной производительностью, видеокарта обеспечивает достаточно тихую работу. А если последняя не так важна – способна порадовать изрядным разгонным потенциалом. Понятно, что любые рассуждения о ценах в нынешней ситуации с дефицитом и майнингом имеют мало реального смысла. Но все же нельзя забывать также, что это потенциально один из самых доступных вариантов GeForce RTX 3060. И определенно Palit StormX OC вышла очень удачной.

Евгений Яковлев

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