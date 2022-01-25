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Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi

Модель MSI MPG – отличный вариант для сборки новой системы с большим потенциалом и хорошей функциональностью.
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Оглавление

Вступление

Материнских плат на чипсете Intel Z690 становится все больше и есть разные модели под разный тип памяти. Мы уже рассматривали разные и можно было прийти к выводу, что пока можно перекантоваться на старой памяти. Однако, производители «форсят» новый тип памяти, а точнее его продвигает сама Intel потому, что именно она заявила его поддержку. Пока не многие еще осознали, но бюджетная плата на новом чипсете стоит около 20 000 рублей.

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Если это не укладывается в понятие «бюджетный», то нужно будет подождать модели на младших чипсетах, которые должны быть дешевле. Эти платы должны появиться в начале 2022 года, а пока мы еще рассматриваем модели на флагманском чипсете, которых вышло достаточно много. У каждого производителя есть несколько линеек продукции, есть разные модификации и поэтому на одном чипсете может легко быть даже 20 наименований. Я не думаю, что на флагманском чипсете все сразу кинутся покупать самые дорогие платы по 80-100 тысяч рублей. Скорее всего большинство предпочтет что-то более разумное в пределах 40-50 тысяч рублей. Мы рассматриваем разные устройства, но наибольший интерес представляют доступные модели, которые хоть как-то можно купить.

Больше всего новой платформой интересуются геймеры и энтузиасты, для которых производительность не пустой звук, и они готовы заплатить за нее. Кто-то просто ждал и копил деньги с завтраков на новую платформу, или бросил курить и вместо этого откладывал деньги на плату. Сделать себе подарок под новый год – это неплохой вариант потому, что есть скидки, акции, бонусы и прочие трюки, чтобы привлечь покупателя. После этой распродажи цены могут подрасти и так каждый год. Компания MSI тоже участвует в битве за покупателя и также предлагает широкий ассортимент и интересные модели. Какие-то устройства преображаются и раскрываются нам с новой стороны.

Например, в прошлом поколении была материнская плата MSI MPG Z590 Gaming Force, а теперь слово Gaming убрали потому, что понятна принадлежность этого устройства к сегменту геймерских решений. Теперь плата называется MSI MPG Z690 Force WiFi и это крепкий середнячок с ценником около 35000 рублей.

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Это модель среднего уровня, которая предлагает отличный внешний вид и хороший функционал. Посмотрим, насколько все заявления производителя соответствуют действительности и как устройство проявит себя в работе.

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Упаковка и комплектация

Внешнее оформление очень пестрое яркое, светлое и жизнерадостное. Оно отображает чувства счастливого обладателя этой новой платы. Спокойный светлый фон, легкие волны и поток разноцветных пикселей. Если бы не значки, надписи и логотипы, то можно было бы вырезать и повесить на стену.

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Спереди нет никаких картинок, графиков, слоганов – все очень спокойно. По середине крупными черными символами обозначено наименование модели MSI MPG Z690 Force WiFi. Есть группа значков от Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

Посмотрим на противоположную сторону.

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В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG Z690 Force WiFi. Справа находятся значки от Intel и HDMI. В середине есть крупное изображение платы. Слева и справа от него находятся три группы значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Левая группа посвящена функциям и технологиям, направленным на производительность, а две справа – описывают тоже, но в отношении подсветки и охлаждения. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъемов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую черную коробку, которая лежит на картонном лотке с платой. В ней размещается часть комплекта поставки. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

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Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

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Информационная составляющая представлена следующим набором:

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  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Quick Installation Guide (руководство по монтажу);
  • Комплект наклеек для кабелей;
  • Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;
  • Благодарственная карта;
  • Брошюра с продукцией фирмы;
  • Регистрационная карта;
  • Карта для участия в мероприятии;
  • Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming.

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Диска нет. Хоть кто-то из производителей меня услышал и понял, что сейчас класть диск в плату такого уровня – это пережиток прошлого. Плата стоит больше 20000 рублей. Уже не просто можно, а нужно такие устройства обеспечивать современными носителями, цена которым 3 копейки, а пользователь все равно за них заплатит.

Вот такие аксессуары находятся в комплекте.

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  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Три разных кабеля для подсветки с разными коннекторами.
  • Две отвертки;
  • Двухсторонняя кисточка;
  • Флешка;
  • Антенна для беспроводного модуля.

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Заглушка на заднюю панель уже установлена на самой плате.

Комплект очень солидный, есть все самое необходимое и даже больше. Например, есть инструменты и средства по уходу. Антенна беспроводного модуля находится в отдельной коробке.

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Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление тоже узнаваемо и напоминает другие устройства линейки MPG, но здесь все радиаторы серебристые.

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Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о восьми слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жесткая, не гнется и еще достаточно тяжелая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не легкая сама по себе потому, что используются толстые слои меди при производстве печатных плат.

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Принтов на плате прилично при том, что есть несколько радиаторов. Основная часть спереди сделана как бы бэкграундом, выделяясь просто глянцем на черной матовой поверхности платы.

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Это одна из самых оснащенных моделей в своей линейке, но не самого высокого уровня. Мы видим развитую систему охлаждения и несколько элементов с подсветкой. В первую очередь заметен пластиковый кожух слева. На нем находится знакомый дракон серии MSI Gaming, но подсветки нет.

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С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

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Такое сочетание разъемов встречается только на очень производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует. Рядом с основным коннектором питания ATX находится группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

Для модулей памяти типа DDR5 предусмотрено четыре слота черного цвета. С двух сторон используются защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. В процессорах Intel Core 12 Gen используется контроллер с поддержкой двух типов памяти. Упор сделан на DDR5 потому, что это одно из основных нововведений новой платформы и его нужно продвигать. Поддержка DDR4 тоже будет, но у более дешевых плат и их будет не очень много. Возможно, позже будут представлены чипсеты попроще, где, наоборот, такой тип памяти будет преобладать, но на флагманских устройствах она действительно смотрится странно.

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Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы от DDR5-4800 до 6666 МГц со штатным напряжением 1.1 В, которое можно увеличивать. Максимальный допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт.

Питание процессора выполнено по схеме 18+1+1. Девять каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это очень хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA 1700.

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На каждый из 18 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA220075. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 75А.

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Драйверов нет, они интегрированы в сборки, а удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип Renesas RAA229131.

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MSI MPG Z690 Force WiFi позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Подсистема питания выглядит очень солидно. Подобные компоненты встречаются на флагманских моделях и платах высокого уровня. Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся и также составляет 125 Вт у топовых версий. В BIOS можно будет увидеть, что 125 Вт – такого даже нет. Есть 241, 288 и 4096.

Я использовал только AIO на полной мощности, только тогда она справляется с процессором, но в тяжелой нагрузке AVX, нужно быть готовым к 300 Вт мощности. Да, в играх потребление ниже, чем при интенсивной нагрузке и вполне может укладываться в 200 Вт.

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Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. Однако сначала надо демонтировать пластиковый кожух с подсветкой, который возвышается над разъемами задней панели.

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Он изготовлен из ABS пластика. Сверху находится наклейка с узором в виде логотипа MSI Gaming. Еще присутствует надпись MSI.

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Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и не окрашены.

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Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0.

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Средний соединяется с верхней частью радиатора чипсета, который находится правее. Снаружи заметна одна наклейка с узором, а другая под карбон и соответствующая надпись.

Ниже размещен еще один радиатор. Как и средний он также отводит тепло сразу от двух накопителей, который всего здесь может быть установлено пять. Похоже, что это рекорд, но не все поддерживают PCI-4.0.

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Радиаторы для SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и также не окрашены. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остается, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета, который находится под пластиной радиатора накопителей M.2. Здесь скрывается небольшой радиатор. Он изготовлен из алюминиевого сплава. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жестко.

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В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z690.

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В данном случае реализовано шесть портов SATA и все они выведены вбок справа.

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Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2 и одна USB 3.2 Gen1. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить сразу три коннектора 4-pin FAN для вентиляторов. Там же находятся контакты сброса настроек ClrCMOS и разъем для TPM модуля.

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Левее расположены две колодки USB 2.0, еще один разъем 4-pin FAN и колодка для Thunderbolt 4 дочерней платы.

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Затем можно увидеть два разъема для подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B. Между ними выключатель подсветки. Он осуществляет включение и выключение подсветки.

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В левом нижнем углу находится отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

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Между двумя нижними слотами PCI-e x16 находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

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На этой плате мы видим всего три слота расширения PCI-e x16. Это немного, но зато есть слоты для M.2 накопителей.

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Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают свои линии непосредственно от процессора. Они разделяют 16 линий PCI-e Gen5 пополам. Оставшийся слот получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Он ограничен до х4 аппаратно.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся пять разъемов M.2 для установки накопителей.

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Почти все могут работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Остальные могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели находятся следующие интерфейсы.

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  • Четыре разъема USB 2.0;
  • Пять разъемов USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. А еще на печатной плате есть индикатор POST-кодов, который находится в правом верхнем углу.

Технические характеристики

Поддерживаемые процессоры 12-поколение Intel Core i5, i7, i9, в исполнении LGA 1700
Шина процессор-чипсет DMI 4.0 x8
Системная логика Intel Z690
Оперативная память 4 x 288-pin DDR5 DIMM, двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 4800 / 5200 / 5400 / 5600 ( 6000 / 6400 / 6666 (разгон)) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen5 (х16+x0, x8+x8);
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z690; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
5 x M.2 портов – 4x PCI-e x4 Gen4 + 1x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen1 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z690)
USB 3.2 Gen2 6 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z690)
Thunderbolt 4 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 4 x USB 2.0;
5 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2х2;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flashback
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьезных изменений. Перед нами все тот же Click BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик. Все работает четко, нареканий нет.

Инструментарий для разгона тут хороший и все находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI. Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ Mode, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон. Все действительно делается одним кликом и отлично работает.

Есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Плата корректно ведет себя при переразгоне и я почти не использовал кнопку ClrCMOS. Лично мне понравились два пункта предустановок для памяти. Один заточен под конкретные микросхемы, а другой – просто шаблоны под определенные частоты и тайминги.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MPG Z690 Force WiFi, версия BIOS A.10;
  • Процессор: Intel Core i5-12600K (2800/3600 / 3700/4900 МГц база/турбо);
  • Кулер: MSI CoreLiquid S280;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Память: 2 x 16 Гбайт DDR5-4800 Kingston HyperX Beast (Micron);
  • Видеокарта: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC 24 Гбайт (1395 / 1740 / 1188 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: Samsung MP9A1 1 Тбайт;
  • Блок питания: AeroCool Bronze 750M, 750 Ватт.

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Тестирование

Сборка системы не вызывает каких-то сложностей. Использование СЖО – вынужденная мера потому, что она в итоге производительнее моего воздушного кулера, а еще так гораздо удобнее делать снимки тепловизором. Околосокетное пространство должно греться сильнее потому, что ничем не обдувается. При этом радиаторы отлично справляются со своей задачей и температуры очень хорошие. Основные нюансы платформы связаны с новым контроллером памяти. Он поддерживает три делителя: 1:1, 1:2, 1:4 и два типа памяти.

Самое время собирать систему и начинать тесты. Сначала оценим подсветку.

Плата позволяет осуществить небольшой разгон процессора и памяти. На рекорды с таким охлаждением и памятью, основанной на микросхемах Micron, можно не рассчитывать.

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AIDA64 GPGPU Benchmark:

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AIDA64 Cache & Memory Benchmark:

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Cinebench R23:

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3DMark CPU Profile:

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3DMark Time Spy:

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Superposition, FHD, High:

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Теперь можно посмотреть на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

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Судя по показаниям тепловизора, полученными при тестировании в Prime95, радиаторы хорошо справляются со своей задачей.

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Сам чипсет не такой уж холодный и его радиатор тоже неплохо нагревается.

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Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме этого, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

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24 бит, 192 кГц

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Видно, что звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Это связано с работой обновленного кодека Realtek ALC4080.

Заключение

MSI MPG Z690 Force WiFi – это плата с отличным функционалом и внешним видом. Она отлично подготовлена для работы с топовыми моделями процессоров, благодаря хорошей подсистеме питания и радиаторам охлаждения. Сама печатная плата толстая и содержит восемь слоев металлизации, как на флагманских устройствах. Спереди плата закрыта массивом серебристых радиаторов. Подсвечивается только область чипсета, но зато есть несколько разъемов для подключения лент подсветки. Также плата позволяет установить сразу пять накопителей M.2. Такое встречается нечасто и все они здесь закрываются радиаторами. Также есть поддержка SLI и два верхних слота PCI-e делят линии x16 Gen5 пополам. Все это также расширяет функционал устройства и влияет на его стоимость, поэтому если вам это не нужно, то есть смысл искать модель без такой функции потому, что все, что связано с PCI-e 5.0 пока дорого.

Под радиатором чипсета находятся светодиоды. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Еще есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске. Разгон памяти осуществляется также достаточно уверенно. Еще плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения. Взвесив все плюсы и минусы, становится понятно, что плата функциональная, современная и универсальная потому, что подойдет не только для геймеров. Также приятно видеть, что производитель подтянул информационную поддержку и предлагает вместо устаревших дисков современные флешки. Audio Boost 5 – звук нового поколения, представленный обновленным кодеком с действительно неплохими параметрами и качеством.

Сколь-нибудь значимых недостатков я так и не нашел, поэтому MSI MPG Z690 Force WiFi отличный вариант для сборки новой системы, если вам нужен такой огромный функционал. Исходя из этого, цена может быть вполне оправдана.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для теста материнскую плату MSI MPG Z690 Force WiFi.

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Леди Яга
15:11
Скромный i5, и даже не смотря на жуткие завывания псевдоводянки от мяса, на ядрах 95С. Это какой-то позор.
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Dmitry Mitry
15:09
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Мне нравятся солнечные коллекторы и электростанции с зеркалами в виде солнышка с кипятильником по центру. Очень экологичный вид электростанций. https://2.bp.blogspot.com/-8RMaNPnhXnA/V4OtiFL4aXI/AAA...
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Slow Mo
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Dmitry Mitry
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Я бы сыграл в Project Gotham Racing 4, игра куда лучше нынешней форзы горизонт
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Shuvalof Yuri
15:08
власть боится любой свободы - это о многом говорит. посмотрите ролики с полиацями, чиновниками - они все дико бояться, когда их снимают, словно застигли за преступлением.
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Shuvalof Yuri
15:06
это твое главное занятие по жизни. помни, что тебя все равно найдут.
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Shuvalof Yuri
15:06
схавал 15-ху - иди на парашу.
Tor и Роскомсвобода готовы начать борьбу с Роскомнадзором за права анонимного браузера и его разблокировку
Shuvalof Yuri
15:04
эфир падает исключительно из-за поса, майнеры обрушивают курс придурку бутиратному.
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
daimos
15:04
Я копилку разбил и срочно намазал лыжи в говнолинк - дешевле не будет, посоны! Да и не нелюди мы какие, всё же русские люди, на дошик всегда наскребем убогим менагерам ситилинка, ибо кто кроме нас
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
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