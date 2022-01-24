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Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5

TUF Gaming M5 – хорошая бюджетная мышка с переключателями Omron, которая уже завоевала популярность среди покупателей и удостоена только положительных отзывов.
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Оглавление

Вступление

Не всем нужна крутая мышка, чтобы поиграть с товарищами в онлайн-игры. Сейчас не так много качественных бюджетных моделей. Я долгое время использовал Bloody v7, и меня все в ней устраивало, а главное цена адекватная. Однако впоследствии поверхность быстро стерлась до блеска, и мышка стала очень скользкая, а алюминиевые ножки цепляются за матерчатые коврики.

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В общем, в процессе эксплуатации всегда всплывают какие-то проблемы и какое-то время с ними миришься, пока не запускаешь какие-нибудь танки или еще какую-то игру, где настроение постоянно падает, а под рукой еще оказывается вот такая мышка. Берешь ее за хвост и в окно. Таких Bloody у меня было две и сейчас пылится где-то одна. Подарили мне простенькую Kinzu v3, но ей вообще пользоваться невозможно: кабель дубовый, корпус скользкий, кнопки тугие.

Мне всегда казалось, что ASUS выпускает только безумно дорогие мышки, но недавно после теста нескольких моделей TUF Gaming, я понял, что есть очень недорогие. Да, огромных возможностей у них нет, но это оказались добротные и качественные модели.

Сегодня я хотел рассмотреть еще одну интересную игровую модель, которую можно назвать бюджетной, но при этом она обладает неплохим функционалом и универсальностью. Поскольку модель недорогая, то она соединяется с компьютером при помощи кабеля. Эта модель называется ASUS TUF Gaming M5. Из интересных особенностей у нее есть подсветка логотипа TUF Gaming, который расположен на спине устройства.

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Кроме этого, нам обещают легендарные переключатели Omron и супертефлоновые ножки, которые проскользят около 250 км. Устройство не претендует на лавры самого-самого, но может прекрасно подойти для большого числа пользователей благодаря своей универсальности и привлекательной цене.

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Упаковка и комплектация

Коробка небольшая, выполнена из тонкого картона, но это не опасно потому, что внутри находится более прочный каркас из плотного картона. Наружная оболочка выполнена в стилистике многих продуктов серии ASUS TUF Gaming. В оформлении используется преимущественно серая палитра.

Кто-то заметит, что эта модель была еще выпущена до смены логотипа серии TUF Gaming. Я уже с таким сталкивался и сейчас такой переходный этап, когда в обращении ходят устройства с двумя типами логотипов и предыдущий вовсе не означает, что модель уже устарела.

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В левом верхнем углу находится логотип компании ASUS. По центру есть крупное изображение устройства при взгляде на него сверху. Справа указано наименование модели, а внизу расположен тот самый логотип линейки TUF Gaming. С обратной стороны тоже есть изображение мыши.

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Здесь показан вид сбоку, где находятся две дополнительные кнопки. Правее есть три оранжевых подзаголовка. Под каждым есть описание одного из технических решений.

Ниже есть небольшая спецификация устройства. Она не очень большая, поэтому пришлось ее дополнить информацией с сайта производителя.

Модель ASUS TUF Gaming M5
Подключение Проводное, USB 2.0
Максимальное ускорение 30 g
Максимальная скорость 220 дюйм/с
Чувствительность (разрешение) 6200 точек/дюйм
Тип сенсора Оптический
Частота опроса 1000 Гц
Масса 85 г (110 г с кабелем)
Программируемые кнопки 6 шт.
Боковые кнопки 2 шт.
Кнопка изменения чувствительности Есть, 4 режима (можно настроить)
Размеры 111.4 х 61.4 х 41.8 мм

Посмотрим, что находится внутри упаковки. Здесь мы видим каркас из картона, в нем находится само устройство и его кабель, а с обратной стороны остальной комплект.

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Он состоит из одной инструкции. Это недорогая модель, поэтому какие-то излишества отсутствуют, ведь все не бесплатно.

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Конструкция и особенности устройства

Мышка изготовлена из пластика. Поверхность матовая, немного шероховатая на ощупь, не скользкая. Корпус состоит из основных двух частей: верхней и нижней. В верхней части, в области контакта с ладонью, находится логотип ASUS TUF Gaming. Он выполнен белым цветом потому, что изнутри подсвечивается RGB-светодиодом.

Можно выбрать статический режим подсветки, отключить ее или выбрать какую-нибудь предустановку в знакомом приложении Armoury Crate.

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Клавиши заходят под верхний корпус. Здесь используется схема с шарнирами и постоянным контактом, чтобы не было разрыва и люфта.

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Корпус выполнен почти симметричным за исключением боковых кнопок слева. Мышь одинаково удобно лежит в обеих руках. Однако боковые кнопки удобнее нажимать большим пальцем правой руки. Можно приспособиться это делать мизинцем левой, но это уже не так удобно.

Поэтому мышь можно считать условно универсальной для разных рук. Нет какой-то особой эргономики под правую руку. Колесико находится по центру, там, где должно быть.

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Сверху на нем одето резиновое черное кольцо с маленькими канавками. Они не очень глубокие и тактильно получается не так заметно, но зато нет проскальзывания даже влажными пальцами. Внутри находится черное пластиковое колесо.

Чтобы добраться до внутренностей, нужно снять тефлоновые ножки и открутить четыре винта.

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Нижние боковины корпуса изготовлены с очень мелкими канавками. Кроме этого, сама поверхность пластика шероховатая и получается уверенный хват и ничего не скользит.

Сбоку на корпусе находятся две кнопки. На некоторых моделях они меняются, но здесь они несменные.

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Мышь удобно держится за боковины обеими руками. Корпус прочный и посторонних звуков практически нет. Все детали хорошо подогнаны, а корпус достаточно прочный.

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Подключение осуществляется кабелем. Здесь он не такой мягкий как у модели ASUS TUF Gaming M4 Air, но потоньше и без нейлоновой оплетки. Кабель закреплен внутри корпуса и несъемный. На вводе в корпус есть пластиковый ограничитель, и перетереться там кабель не может.

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В качестве интерфейса используется USB 2.0. На брюшке мыши посередине находится сенсор. Здесь он оптический с разрешением 6200 точек на дюйм.

По современным меркам, это не так много, но модель Pixart 3327 очень популярная и используется в нескольких игровых мышках разный компаний. Зарекомендовала себя она хорошо, поэтому с этой стороны нареканий нет.

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Также здесь находится три тефлоновых ножки, которые отлично скользят по матерчатой и пластиковой поверхности. Также на брюшке есть информация об устройстве. Здесь мы видим наименование модели, штрихкоды и разные сертификаты. Обычно еще здесь находится кнопка для переключения режимов чувствительности, но на этот раз она расположена сверху, над колесиком прокрутки.

Работу подсветки логотипа можно посмотреть на видео.

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Тестирование

Мышь легко находится операционной системой и для этого не нужно устанавливать каких-то драйверов. Без операционной системы, например, в оболочке BIOS она также работает. Все отлично пока, вы не планируете заниматься ее настройками. Для этого уже понадобится программное обеспечение - Armoury Crate.

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Это целый большой комплекс для настроек разного оборудования компании ASUS. Это могут быть видеокарты, материнские платы, ноутбуки и различная периферия. В основном в ней можно обновлять все драйвера, приложения, а на мышках можно даже обновлять прошивку. Еще можно настраивать подсветку. Приложение большое и громоздкое. Устанавливается долго. Однако, при этом у него очень большой функционал. Например, есть своя новостная лента, есть свой магазин игр, есть игровая библиотека, где можно осуществлять настройки под каждую игру. Еще есть профили настроек. Их можно сохранять, редактировать, настраивать сценарии работы и кучу всего другого. Ну и конечно же можно настраивать каждое отдельное устройство.

Посмотрим настройки ASUS TUF Gaming M5. Сначала нам предлагают назначить функцию кнопок.

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Тут все понятно и в пояснениях не нуждается. Все на русском языке, поэтому поймет любой, кто умеет читать. Следующая страница посвящена настройки чувствительности и производительности.

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Обратите внимание, что это четыре предустановки для четырех быстрых переключений режимов чувствительности кнопкой, расположенной сверху корпуса.

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Мне кажется, это удобно потому, что можно сразу выбрать 4 самых нужных режима и назначить их под профили. Справа настраивается частота опроса и время отклика кнопки.

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Сенсор определяет фактуру поверхности и также подбирает наиболее оптимальные параметры работы. Еще в самом низу можно настроить расстояние работы сенсора до отрыва. Я попробовал два разных режима, и они действительно работают.

Есть страница настройки подсветки. Здесь есть несколько базовых предустановок, можно создать и записать свой сценарий, а также есть возможность синхронизации. В последнем случае можно синхронизировать с эффектами материнской платы, а там есть режим индикации температуры процессора. Удобно наблюдать на корпусе мышки, в какие моменты он действительно горячий.

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Далее находится страница обновления прошивки. Никаких сложностей эта процедура не вызывает.

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Я проделал эту процедуру без особых усилий. Единственное, что для этого нужно – подключение устройства к компьютеру и сети Интернет. Вся процедура заняла около 5 минут. Мышь хорошо скользит на разных поверхностях. В работе не возникает никаких трудностей или нюансов. Скорость хорошая и лично я никаких лагов не заметил. С мышкой я побегал несколько шутеров и некоторое время поработал.

В целом во всех приложениях очень комфортно и чувствительность всегда можно подрегулировать. Во влажных руках она не скользит, а рука во время использования немного потеет.

Заключение

TUF Gaming M5 – хорошая бюджетная мышка с переключателями Omron, подсветкой, хорошим и понятным софтом и синхронизацией. Мышь практически симметрична, поэтому с натяжкой ею могут пользоваться левши, если приспособятся нажимать две боковые кнопки мизинцем, а не большим пальцем.

Провод мягкий и тонкий, поэтому он сильно не мешает, однако и сама мышка не очень легкая, поэтому относительно ее кабель не чувствуется, но здесь он не такой супергибкий, как на некоторых других моделях, например, M4 Air. Корпус прочный, изготовление хорошее. По бокам есть шероховатые вставки с тонкими полосками, которые обеспечивают хороший и надежный хват. На спинке мыши находится логотип, который подсвечивается. Есть несколько сценариев эффектов. Мне больше приглянулась радуга.

Мышь не скользкая благодаря шероховатой поверхности сверху. Кисть хорошо лежит и почти не потеет. Больше всего понравились рельефные боковины. Они надежно фиксируются даже влажными пальцами. Колесо прокрутки очень удобное. Прокрутка четкая без ошибок и промахов, но и без громкого треска. Мягкая резина с неглубокими рельефными бороздками и поэтому очень удобно.

Мышь хорошо лежит и скользит на ровной твердой поверхности, оторвать или перевернуть ее сложно. На мягком коврике тоже все отлично благодаря крупным ножкам. Скольжение отличное на любой поверхности. Единственный недостаток крупных ножек – чувствительность к чистоте поверхности. Софт очень удобный и настраиваются все основные параметры. Также можно синхронизировать профили в своей учетной записи ASUS Armoury Crate, где осуществляются все настройки и в том числе обновление программного обеспечения мышки, включая собственную микропрограмму (прошивку).

В итоге TUF Gaming M5 – универсальное, недорогое устройство, которое уже завоевало популярность среди покупателей и удостоено только положительных отзывов.

Андрей Понкратов aka wildchaser

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Выражаем благодарность:

  • Компании ASUS за предоставленную для тестирования мышь ASUS TUF Gaming M5.

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